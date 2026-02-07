почему гнилой колектив? ты хотела что бы тебя год на шару кормили?))) и кто здесь гнилой?)))
16 человек рассказали, как вливались в коллектив, и это готовый сценарий для комедии
Первый день на новой работе всегда похож на выход в открытый космос: страшно, волнительно и совершенно непредсказуемо. Никогда не угадаешь, что именно поможет растопить лед в отношениях с суровыми коллегами — профессионализм или случайность. Так, например, один сотрудник рискнул пойти против авторитетного работника и неожиданно заслужил уважение всей бригады. А кто-то вообще стал душой компании, просто потому что раскрыл секрет своего тонального крема.
- Пришла работать в бухгалтерию. В кабинете женщины за 50, строгие, в очках, тишина вязкая. А я, девчонка, боялась лишний раз мышкой щелкнуть. На третий день, ровно в 14:00, наша суровая главбух встает, запирает дверь на ключ и достает из сейфа вязание. А потом говорит мне: «Новенькая! Ты „Великолепный век“ смотрела? Мы на 48-й серии застряли. Мы тут вяжем и обсуждаем, присоединяйся, пока директор на обеде».
- Я флорист. Устроилась в элитный салон, где меня ругали за каждый сломанный цветок. Ходила на цыпочках. И тут я разбила дорогую вазу. Повисла тишина. Я аж зажмурилась. Сотрудники медленно поворачиваются ко мне, аплодируют и кричат: «Ура!» Оказалось, у них примета: новенькая не приживется, пока не разобьет именно эту «проклятую» вазу, которую никто не любил, но выкинуть не мог — подарок директора. Меня потом тортом кормили.
- Устроилась в бутик. Коллеги — красотки, а я обычная, в кедах хожу. Неделю они шептались и косились на меня. Тут эти девочки зажали меня в подсобке. Я приготовилась к разборкам, но тут самая стервозная хватает меня за руку и умоляюще выдает: «Ленка, колись! Мы неделю спорим, что за тональник у тебя? Ты 12 часов на ногах, а лицо свежее, как персик. А мы к обеду уже плывем! Диктуй артикул, спасай коллектив!»
- По молодости устроился на завод учеником слесаря механосборочных работ. На второй день в обеденный перерыв один слесарь-старожил (а его вся бригида побаивалась) велел мне убрать в проходе раскиданную им же бумагу. Я отказался это делать. Он подошел ко мне с вопросом, мол, почему не убираешь? На что я ему ответил: «Кто намусорил, тот пусть сам и убирает!» Вся бригада наблюдала за тем, что же будет дальше. А дальше этот авторитетный дядька сам пошел у убрал. Через месяц он признался, что зауважал меня после того случая. Оказался нормальным мужиком, но со своими тараканами. © Святослав Борисович / Dzen
- 2007 год, мне 18 лет. Впервые устроилась на работу. В первый же день у меня спросили, буду ли я сдавать деньги кому-то на день рождения, а сумма была для меня огромной по тем временам. Отказалась, не было столько. А потом сидела целый день одна, потому что все ушли отмечать в соседний кабинет, сказав, что тот, кто не скидывается, тот на праздник не идет. Тогда как-то все равно было, а сейчас уже вспоминаю и думаю, какой же гнилой коллектив был. © Подслушано / Ideer
- У меня была коллега, которая меня терпеть не могла: она специально садилась так, чтобы всю смену сверлить меня взглядом. Она жаловалась на меня направо и налево, хотя в моей работе вообще ничего не смыслила. Я просто вела себя так, будто ее не существует. Делала свое дело, отвечала только когда спрашивали, а общалась в основном с руководством, с которым у меня сложились хорошие отношения. © Responsible_Moose171 / Reddit
- После института пришла работать в одну большую фирму. Тогда персональные компьютеры были редкостью. Нам в отдел поставили один компьютер и принтер. Сказали, мол, осваивайте. Я уже умела работать на компьютере, а начальник попросил его научить. Что тут началось! Дамы восприняли это так, как будто я увожу у них мужа. Ревность била фонтаном! А у начальника получалось плохо: он не мог соотнести движение мышки с движением курсора на экране. © Pohjoinen nainen / ADME
- Два года назад к нам устроилась девочка. Трудяжка такая, вся в движении, что-то там суетится, делает. Многих это раздражало, ведь на ее фоне мы были ленивыми тюленями, которые приходят на работу лишь юбки протирать. Мало кто с ней общался. Но она оказалась девчонкой не промах. Стала всем делать комплименты в духе: «Аллочка, ты так хорошо выглядишь!» И все, Аллочка уже на седьмом небе от счастья! Теперь здоровается с новенькой с улыбкой до ушей. И это она провернула с половиной нашего женского коллектива. И все ее теперь просто обожают. © Рабочие истории / VK
- Устроилась на новую работу за день до своего дня рождения. До того как устроиться, пару месяцев проходила там испытательный срок. Так что была хорошо знакома с двумя начальниками и еще коллега был в друзьях. И в день рождения мне даже слова никто не сказал! Хотя и в мессенджерах, и в соцсетях стоят напоминания за несколько дней! Они все промолчали. Я бы и не обратила на это внимание, если бы другую новенькую, пусть даже и месяц спустя, не поздравили с цветами и пожеланиями. © Подслушано / Ideer
- Устроилась на новую работу, где никто не может запомнить мое имя. Коллеги называют меня Александрой, хотя я вообще-то Катя. Потом мне объяснили, что я очень похожа на девочку, которая работала здесь до меня, мол, некоторым людям просто нужно время, чтобы привыкнуть. Прошло чуть больше месяца, путают до сих пор! Извиняются, а через полчаса приходят и снова называют Александрой. На самом деле понимаю, что я тут максимум на полгода, поэтому уже даже не исправляю их. © Карамель / VK
- Устроилась на работу. В первый же день со мной пришла знакомиться коллега из другого отдела, так как в дальнейшем мы должны были с ней плотно взаимодействовать. При знакомстве она выдала: «Ой, я не буду пока запоминать, как тебя зовут. У нас уже 10 менеджеров за два года поменялось на твоей позиции». © anna_vvladimirovna
- Я администратор в салоне. Коллектив парикмахеров встретил меня игнором. Стояли кучками, пили кофе, на мои вопросы отвечали односложно. Вдруг в середине дня из подсобки раздается дикий визг. Выбегают все мастера, бледные, глаза навыкате. Кричат: «Он там! Он огромный! Мы туда не пойдем!» Я беру швабру, захожу в подсобку, а там маленький паучок в углу сидит. Я его аккуратно на совок и в окно выпустила. Выхожу, а на меня смотрят как на Чудо-женщину. Самая «звездная» мастер подошла, обняла и говорит: «Ты наш герой. Проси что хочешь — хоть стрижку, хоть окрашивание. Мы тут все арахнофобы, без тебя бы салон закрыли!»
- Работаю на новом месте уже 4 месяца, и такое чувство, что коллеги меня просто терпеть не могут. Пока шла стажировка, они были вежливы, но как только обучение закончилось, началась откровенная грубость. Бывает, прошу их о помощи, а в ответ вижу только раздражение и злость. Из-за этого уже лишний раз боюсь что-то спросить или вообще заговорить с ними. При этом есть ощущение, что меня толком ничему не научили, я все еще пытаюсь вникнуть в процесс. Коллега, которая устроилась на месяц раньше меня, уже уволилась ровно по той же причине: ее обсуждали за спиной. Я понимаю, что надо перестать ныть и просто работать, но это невыносимо трудно, когда тебе отказывают в помощи, хотя всем остальным помогают без проблем. © Essiechicka_129 / Reddit
- Устроилась на работу. Принесла с собой на обед огурцы. Сижу, ем и ловлю косые взгляды коллег. Вдруг на кухню влетает шеф и начинает: «Кто это тут...» — явно про запах. Я офигела, коллеги быстро объясняют, что разрешен только определенный список продуктов. Пока он продолжает гневную речь, я неожиданно для самой себя вскакиваю и выдаю на весь офис: «А нам все равно! А нам все равно! Не боимся мы волка и сову!» Офис лег. Ржали все. А я так и отстояла свое законное право есть огурцы.
- Я очень стеснительная. В новом офисе неделю сидела тише воды, ниже травы, общаясь только короткими сообщениями в мессенджере. Коллеги считали меня высокомерной «железной леди». В пятницу решила, что пора меняться, и принесла всем домашнее печенье. Захожу в опенспейс, спотыкаюсь о провод и с грохотом влетаю в кабинет босса, рассыпая выпечку прямо ему на стол. Пока я в ужасе собирала крошки, босс внезапно захохотал и крикнул на весь офис: «Наконец-то! Ребята, выдыхайте, наша новенькая — нормальный человек, а не робот, присланный из будущего!»
- Устроилась в офис. Женский коллектив встретил холодно: даже «привет» сквозь зубы цедят. Вдруг в 15:00 у одной из них зазвонил будильник. Они все молча встают, отодвигают кресла и поворачиваются ко мне. Я уже хотела бежать! А они вдруг синхронно падают на пол и начинают делать планку. Начальница отдела, кряхтя, поворачивает голову ко мне: «Новенькая, не сиди! У нас челлендж: кто продержится меньше двух минут — тот моет кружки за всем отделом целый месяц. Время пошло!»
Стоит всегда помнить, что за строгими офисными масками и должностными инструкциями скрываются обычные люди, которые тоже боятся пауков, любят сериалы и ценят искренность. Главное — помнить, что любой косой взгляд рано или поздно сменится улыбкой, если оставаться собой.
А как вас принимали на новой работе? Вам пришлось проходить проверку на прочность? Или же новый коллектив сразу же принял с распростертыми объятиями?