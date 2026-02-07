16 человек рассказали, как вливались в коллектив, и это готовый сценарий для комедии

Стоит всегда помнить, что за строгими офисными масками и должностными инструкциями скрываются обычные люди, которые тоже боятся пауков, любят сериалы и ценят искренность. Главное — помнить, что любой косой взгляд рано или поздно сменится улыбкой, если оставаться собой.

А как вас принимали на новой работе? Вам пришлось проходить проверку на прочность? Или же новый коллектив сразу же принял с распростертыми объятиями?