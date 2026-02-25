16 историй о рабочих буднях репетиторов, по сравнению с которыми Голливуд отдыхает
Работа репетитора только на первый взгляд кажется скучной рутиной с бесконечной проверкой знаний своих подопечных. На деле же каждое занятие с учеником сулит сюжет, достойный отличной комедии. Иногда преподавателям приходится сталкиваться с предприимчивыми родителями, которые дотошно высчитывают секунды, потраченные педагогом на мытье рук, чтобы выбить бесплатное занятие. А порой учителя совершенно внезапно выясняют, что их увлекательные лекции по расписанию слушают все соседские дети через тонкую стенку.
Наш репетитор, тихая отличница-студентка, всегда отказывалась от денег за переработку: «Ой, ну что вы, мы просто заболтались». Я уже начала считать ее святой, но вчера пришла в квартиру раньше времени и увидела, как она сосредоточенно на кухне ест плов. Оказалось, ей было стыдно просить, а она по вечерам голодная была, так сын ее подкармливал. Теперь ест легально.
Мама новой ученицы просит: «Аня не любит алгебру, будьте построже». Но на уроке девочка — ангел, все решает! Я в восторге, мама в недоумении. В конце Аня мне шепчет: «Вы супер! Только скажите, пожалуйста, маме, что я безнадежна. А то узнает, что мне понравилось, и заставит меня еще и на уроки по геометрии ходить».
Пару раз отзанимался с учеником. На третий он не пришел. Через год звонит его мама. Я ошалел от сказанного: «Лешенька не справляется, а нам очень нужна физика. Вы не подумайте, у нас серьезные намерения. Если Лешенька не сможет ходить, то я сама буду приходить, чтобы подтвердить серьезность намерений, мне тоже полезно будет». Ах, да, мама у него — учительница по физике и математике.
Я — репетитор. Созвонилась с мамой ученика узнать цели занятий. Слышу нетривиальную просьбу: «Приучите ребенка к чтению! Книги совсем не любит». Отвечаю: «Это сложно, любовь к чтению закладывается в семье. А вы сами читаете?» Мама выдала: «Нет, конечно, зачем мне эти пылесборники в квартире?»
Приучить современного ребёнка к чтению, используя личный пример - невыполнимая миссия.
— Добрый день! Сын готов выйти на занятия с 13-го числа. Только время поменяйте. Хорошо? У нас в это время теперь школа юного блогера.
— Добрый день! К сожалению, другого времени предложить не могу, сейчас все занято.
— А у вас что, есть еще кто-то, кроме нас?!
— Ну вообще-то да, я же репетитор.
— Все с вами ясно, я-то думала, вы настоящий учитель. Тогда мы не будем к вам больше ходить.
Мама ученицы нехотя приняла ставку, но с условием: «Платим строго за 45 минут!» На каждом уроке минута в минуту она заходила со словами: «Все, платное время вышло!» А недавно мило выдала: «Пока вы одеваетесь, давайте по-дружески, бесплатно: как там все-таки решается та задача с дробями? Исключительно для моего кругозора».
У меня есть очень робкая ученица Маша, которая за всё извиняется и стучит в дверь секунда в секунду. Как-то звонит: «Опоздаю на 10 минут». Урок в 13:00. В 13:07 слышу её шаги, но стука нет. Открываю — стоит! Говорит: раз обещала опоздать на 10 минут, то постучит ровно в 13:10. Ну что за прелесть!
Занимаюсь с первоклашкой. За три недели она неплохо освоила чтение. Хвалю ее:
— Молодец какая! Всего три недели, а уже такой прогресс!
— Так я ведь только недавно к вам устроилась!
Оборудовал себе на лоджии офис для проведения онлайн-уроков. Работаю в наушниках и очень громко разговариваю. Мне жена все время об этом говорит. Тут решил провести урок, не повышая голос. Закончил, снял наушники, а жена мне такая: «Ты в курсе, что сегодня обломал всех соседских детей, которые уже по расписанию приготовили стулья вдоль нашей стены?»
Пришла в первый раз к репетитору. Тут звонок в дверь. Это была моя мама, которая зашла в квартиру со словами: «Иришка, ты забыла тапочки!» Она достала из огромного шуршащего пакета тапки-хотабки. Я не согрешу, если скажу, что им лет больше, чем мне. Она везла их на машине через весь город. Встала на колени и надела их на меня.
Я — репетитор по английскому. Веду онлайн-уроки. Ученики у меня чудесные, ответственные, иногда случаются смешные моменты. Был у меня очень целеустремленный, старательный ученик, но очень занятой человек. Как-то после его нескольких долгих перелетов проводили урок, и в какой-то момент он просто уснул. Через две минуты очнулся и сказал: «Все, мы меня теряем. Давайте перенесем?»
Дочь занимается с репетитором. Обычно мы с ней мило перекидываемся парой слов, потом она уходит в комнату дочери. Как-то приходит и говорит: «Представляете, мне сейчас отец одного ребенка заявил, что у меня уходит 1-1,5 минуты на то, чтобы снять верхнюю одежду и обувь и помыть руки. Добавил, что они рассчитывают на бесплатное занятие раз в полгода».
Но она же снимает верхнюю одежду не во время урока? По моим представлениям учитель приходит за 5 минут до занятия, моет руки и ровно в оговоренное время начинает урок. Заканчивает тоже в положенное время. И только потом одевается.
Но вообще, минуты высчитывать - жлобство
Haняли для дочери репетитора по математике. А чтобы выходило дешевле нам и выгоднее преподавателю — взяли в компанию одноклассницу. Дело в том, что они обе — Даши. Спрашиваю учительницу, может ей будет проще их по фамилиям называть? Или еще какой-то идентификатор пpидумать? А она мне в ответ: «О, нет, что вы! Наоборот, так лучше! Говорю одной — реагируют обе».
Я — репетитор по английскому. То родителям хочется, чтобы их ребенок заговорил как носитель через пару недель. То чтобы дитя, букв не знающее, начало учиться на одни пятерки! Но апогеем стало, когда одна дама мне заявила: «Требую вас прекратить выспрашивать у ребенка информацию о нашей семье!»
Подтянула девочке химию на отлично. Через год звонит ее мама: «Позанимаетесь с младшим сыном?» Я с радостью согласилась, назвала ставку. В ответ возмущенное молчание и железобетонный аргумент: «Как это оплачивать полностью? У него же от сестры все ваши старые конспекты остались, вам же даже ничего нового придумывать не надо, просто сидите и кивайте!»
Занимаюсь с учеником. Семья хорошая, но скряги. После финального занятия мама дает мне конверт и тяжеленный пакет: «Здесь оплата, но лишь половина. Не переживайте, остаток я с лихвой компенсировала». Открываю пакет, а там — три гигантских дачных кабачка. И сверху записка: «Экологически чистые, по цене как с элитного фермерского рынка. Сдачу можете не возвращать».
Жмотство запредельное . Дачник с большим стажем . Бывает некуда девать, а следующий год пусто. Как то тыква выросла на много килограмм , взвешивать весов нет. Резал на доли и раздавал соседям по дому. Благодарили , а у некоторых на лице , отравить хочет. После этого не делился с ними..
Работа с людьми всегда полна сюрпризов, а уж когда в процесс вовлечены дети и их невероятно заботливые родители, градус непредсказуемости взлетает до небес. Репетиторам остается лишь с улыбкой принимать все эти бытовые странности и продолжать сеять разумное, доброе, вечное, попутно собирая коллекцию анекдотов из реальной жизни.
коллега год оплачивала свой дочери-третьекласснице дополнительные занятия по английскому в школе, летом полетели с семьёй в Турцию и там отец на полном серьёзе, вручил ребёнку меню и сказал заказать всем обед, девочка глазами хлопала. Коллега рассказывает, а мы сидим и тоже глазами хлоп-хлоп, ну, с другой стороны, мало ли какой там уровень преподают. Она распаляется, мол, пойдёт в школу и разберётся, почему ребёнок ни бум-бум, столько денег вбухали. Наступила осень, пошла мать на разборки, потом рассказывает: "учительница им говорит "Red apple" и они рисуют! я за что плачу?" ну, милая моя, за прошлый учебный год ты не удосужилась узнать чем ребёнок занят, ну что ж теперь то?