16 историй о рабочих буднях репетиторов, по сравнению с которыми Голливуд отдыхает

— Добрый день! Сын готов выйти на занятия с 13-го числа. Только время поменяйте. Хорошо? У нас в это время теперь школа юного блогера.

— Добрый день! К сожалению, другого времени предложить не могу, сейчас все занято.

— А у вас что, есть еще кто-то, кроме нас?!

— Ну вообще-то да, я же репетитор.

— Все с вами ясно, я-то думала, вы настоящий учитель. Тогда мы не будем к вам больше ходить.