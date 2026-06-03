Как по мне, фамилии вместе с именем будет более этично, чем фрикаделька🙈
15 историй от воспитателей детских садов, чьи рабочие часы наполнены звонким смехом
Есть профессии, где скучать просто некогда. Работа воспитателя — как раз из таких. Каждый день — новый сюрприз: то ребенок придет в сад с вешалкой в кофте, то родители что-нибудь учудят, то на утреннике случится конфуз, который потом будут вспоминать всей группой годами. В этой статье мы собрали смешные и очень человечные истории от тех, кто каждый день погружается в удивительный мир детства. И, кажется, ни на что его не променяют.
- Устроилась в детсад няней, чтобы ребенка взяли. Сколько смотрела на воспитателей, казалось: легко, сидят, в ладушки играют. Веселуха целый день. Пошла учиться на педагога, только поступила, сразу поставили воспитателем на группу. И вот тогда я поняла, что веселуха только начинается. И вот иду документы подавать на вождение, а там анкету заполняют, спрашивают: «Кем работаете? Воспитатель?» И сразу галочку ставят в графе «стрессоустойчивая».
- Работаю воспитателем. Психолог проверяет моих деток — показывает картинки и по ним задает вопросы. Вот спрашивает она мальчика Сашу, он своими большими голубыми глазами смотрит на нее как на чудачку и выдает: «Ты что, не знаешь? Пойдем к Даниле (это мальчик из его группы), спросим. Он знает».
- Один мальчик в группе всем рассказывал в садике, что его папа араб. Ну, всякое бывает. А как-то приходит за ним мужчина — натуральный богатырь из сказок: русый, голубоглазый, ребенок его папой называет. Стала исподволь у его мамы выяснять, что да как, а та покраснела и говорит: «Да прораб его папа! Прораб!»
«Моя работа — воспитатель в садике. И нам никогда не скучно».
- Получила от заведующей по ушам, мол, нельзя называть детей по фамилиям, неэтично это и непедагогично. Ну а что делать, если в группе семь мальчишек, и пять из них — Данилы. Решила проблему так: дала родителям задание придумать ребенку ласковое прозвище, которое может использовать воспитатель. Теперь у меня в группе: Лучик, Масик, Фрикаделька, Зайчик и Капитошка.
- Существует множество шуток о том, как папа приводит ребенка в сад и ставит крестик на лбу, чтобы не перепутать его с другими детьми. А это не шутки. Работаю воспитателем. Недавно пришел папа. Группу не знает, воспитателя не знает. Зато показал, какого роста ребенок, сказал, что девочка, сообщил, как ее зовут. Только девочку с таким именем не знаем мы! После долгих расспросов оказалось, что ему вообще школа нужна была, а она через дорогу.
Это страшно. Но такой громче всех после развода будет орать, что суды предвзяты, что жена настраивает против и т. д.
- На новогодний праздник наши воспитатели написали сценарий, по которому полагался
Кощей, и решили, что лучше всего бодренько исполнить эту роль получится у меня. Я танцевала зловещий танец под музыку из мультфильма «Малыш и Карлсон», где Карлсон изображал привидение, и очень старалась: высоко вскидывала колени, размахивала руками, подскакивала, чтобы пощекотать, или, вроде как, утащить с собой, короче, вложила душу. Дети были под впечатлением. Особенно Максим. Он вцепился в руку воспитательницы и глубоко дышал. Пришла очередь говорить слова по сценарию — я постаралась изменить голос до хриплого баса и после этого убежала с мерзким хихиканьем. Утренник кончился. Подходит ко мне воспитательница и говорит: «Люда, как ты классно роль исполнила! Дети были в восторге, Максим так вообще пошевелиться не мог». Я стою, горжусь собой. Она продолжает: «Я думала, Максим плакать начнет, и тут ты говорить начала. Ты знаешь, он шумно так, с облегчением выдохнул и довольно громко говорит всем рядом сидящим детям: «Фух, да это же наша Людмила Владимировна!»
«Я — воспитатель. По большой и взаимной любви с меня пишут картины»
- У жены — она воспитатель в детском саду — вчера на работе одна из нянечек, Марья Васильевна, 64 года, стала жаловаться коллегам, воспитателям и нянечкам, что она уже старая. В присутствии детей начали ее утешать: нет, дескать, ничего вы не старая, вам и лет не так много. Одна из воспитателей: «А давайте у детей спросим! Дети, как вы думаете, сколько Марье Васильевне лет?». Вопрос был задан ею в расчете на то, что эту группу лишь недавно научили считать до 20, никаких чисел больше они еще не понимают. Значит, скажут примерно «восемнадцать», максимум — «двадцать». Повисла тишина. Вопрос для детей был явной неожиданностью. И тут в тишине раздался робкий голос пятилетней Ирочки: «Триста?»
- Работаю в детском саду. Приходит папа, приводит ребенка в черных штанах, серой кофте, переодевает его, отдает вещи воспитателю, воспитатель несет вещи в шкафчик ребенка. Вечером папа приходит забирать ребенка, няня подает те же самые вещи ребенка, папа говорит, что это не их, и начинает выступать, мол, как вы могли потерять и так далее. Няня впопыхах начинает искать по другим шкафам, достает из соседнего шкафчика черные штаны другого ребенка, сомневаясь уже реально в себе, и дает папе посмотреть. Он берет эти штаны, крутит, берет опять штаны своего ребенка, крутит, и продолжает ругаться. В итоге забирает чужие вещи и уходит. Пересматриваем камеры, думаем: может, реально мы перепутали? Нет, все действительно верно, вещи ребенка, к шкафчику никто не подходил, вещи никто не брал. И тут мама ребенка вечером пишет: «Это не наши вещи». Мы ей объясняем, как все было. На что мама отвечает: «Аааа, так папа не знает вещи сына, он у меня всегда спрашивает».
- Первый день моей практики в детском саду. Детей даже по именам не всех запомнила. К вечеру основная воспитательница почувствовала себя нехорошо, и ее отпустили домой. Заведующая попросила покормить детей ужином и раздать родителям. Все шло по плану, пока в группу не заглянула девочка-подросток, пришедшая за братом Артемом, а Артема минут 10 назад забрала мама, о чем я девочке и сказала. Дверь закрылась, а через пару минут из туалета вышел мальчик, и тут меня «озарило», что он тоже Артем. Подзываю, спрашиваю:" Кто тебя забирает домой?" Он: «Катя». Села я на стул и стала ждать возмездия. Оно пришло минут через 10 в лице встрепанной мамы Артема, прибежавшей в домашнем халате и тапочках. Мне было так стыдно, но мама оказалась с юмором, убедившись, что сын жив-здоров, пошутила, что надо детям значки прикалывать с фотографией того, кто их забирает.
«Работаю воспитателем в детском саду. На мне костюм, соответствующий должности».
- Работать воспитателем очень весело и не только из-за детей, а еще из-за родителей, которые иногда загоняют похлеще деток. Вот буквально недавно приводят родители в сад ребенка, мама помогает раздеваться, снимает с девочки ветровку, смотрит на папу, говорит: «Леша, это что?!» А у ребенка из-под кофточки вешалка торчит. Он так посмотрел на это все и говорит: «Тю, я-то думаю, что она мне говорит всю дорогу, что ей в спине что-то колется. Видимо, когда одевал ее, еще не проснулся».
Где женщины находят этих дебилов?
Видимо, настолько #ужзамужневтерпеж, что хватают первое двуногое с чистым паспортом, которое умеет стоять, размножаться и немного разговаривать...
- Я тоже воспитатель. Одна мама на меня нажаловалась, мол, почему это я летом иду в отпуск. Они хотели в одно время со мной, чтобы не травмировать чадо другим педагогом, а у них отпуск в октябре. А я плохой воспитатель, потому что свой отпуск вместе с мужем летом взяла.
- Однажды я сказала 5-летнему мальчику, что мне нравится его новая стрижка. А он ответил: «Спасибо! Мне сделали целых две стрижки: сначала мама дома, а потом еще в парикмахерской».
- Работаю с малышами. Уже привыкла, что я — Сметана Санна, моя коллега — Галина Крокодиловна, ну а завхоз наш откликается на Поддиваныча. А за порогом садика мы Светлана Александровна, Галина Константиновна и Петр Иванович.
- Сегодня после сна детки одеваются. Одетых я причесываю, и в это время играем в игру «Сделай комплимент соседу». Уже большая часть группы справилась. Я говорю: «А сейчас Саша делает комплимент Танюше». Саша еще рот не успел открыть, как Танюша заявляет: «Ну что вы, я еще не готова принимать комплименты. Я же еще не полностью одета!» — вот что значит настоящая женщина.
- Привели к нам в садик новенькую — дочку богатого местного бизнесмена. На обед пюре с котлеткой. Все едят, а эта кривит носик: «Я такое не ем!» На полдник запеканка — та же история. Спрашиваю: «Маша, ну а дома-то вы что едите?» А она такая гордо отвечает: «Доширак с курицей! Папа говорит, это пища богов! А вы нам тут какую-то размазню даете!»
А какой самый забавный «перл» выдавал ваш ребенок после дня в детском саду? Или, может, вы сами воспитатель и готовы поделиться своими живыми историями в комментариях.
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