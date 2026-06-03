15 историй от воспитателей детских садов, чьи рабочие часы наполнены звонким смехом

Истории
03.06.2026
15 историй от воспитателей детских садов, чьи рабочие часы наполнены звонким смехом

Есть профессии, где скучать просто некогда. Работа воспитателя — как раз из таких. Каждый день — новый сюрприз: то ребенок придет в сад с вешалкой в кофте, то родители что-нибудь учудят, то на утреннике случится конфуз, который потом будут вспоминать всей группой годами. В этой статье мы собрали смешные и очень человечные истории от тех, кто каждый день погружается в удивительный мир детства. И, кажется, ни на что его не променяют.

  • Устроилась в детсад няней, чтобы ребенка взяли. Сколько смотрела на воспитателей, казалось: легко, сидят, в ладушки играют. Веселуха целый день. Пошла учиться на педагога, только поступила, сразу поставили воспитателем на группу. И вот тогда я поняла, что веселуха только начинается. И вот иду документы подавать на вождение, а там анкету заполняют, спрашивают: «Кем работаете? Воспитатель?» И сразу галочку ставят в графе «стрессоустойчивая».
  • Работаю воспитателем. Психолог проверяет моих деток — показывает картинки и по ним задает вопросы. Вот спрашивает она мальчика Сашу, он своими большими голубыми глазами смотрит на нее как на чудачку и выдает: «Ты что, не знаешь? Пойдем к Даниле (это мальчик из его группы), спросим. Он знает».
  • Один мальчик в группе всем рассказывал в садике, что его папа араб. Ну, всякое бывает. А как-то приходит за ним мужчина — натуральный богатырь из сказок: русый, голубоглазый, ребенок его папой называет. Стала исподволь у его мамы выяснять, что да как, а та покраснела и говорит: «Да прораб его папа! Прораб!»
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«Моя работа — воспитатель в садике. И нам никогда не скучно».

  • Получила от заведующей по ушам, мол, нельзя называть детей по фамилиям, неэтично это и непедагогично. Ну а что делать, если в группе семь мальчишек, и пять из них — Данилы. Решила проблему так: дала родителям задание придумать ребенку ласковое прозвище, которое может использовать воспитатель. Теперь у меня в группе: Лучик, Масик, Фрикаделька, Зайчик и Капитошка.
SeledkinaMama
только что

Как по мне, фамилии вместе с именем будет более этично, чем фрикаделька🙈

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  • Существует множество шуток о том, как папа приводит ребенка в сад и ставит крестик на лбу, чтобы не перепутать его с другими детьми. А это не шутки. Работаю воспитателем. Недавно пришел папа. Группу не знает, воспитателя не знает. Зато показал, какого роста ребенок, сказал, что девочка, сообщил, как ее зовут. Только девочку с таким именем не знаем мы! После долгих расспросов оказалось, что ему вообще школа нужна была, а она через дорогу.
Чадо Брюн
только что

Это страшно. Но такой громче всех после развода будет орать, что суды предвзяты, что жена настраивает против и т. д.

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  • На новогодний праздник наши воспитатели написали сценарий, по которому полагался
    Кощей, и решили, что лучше всего бодренько исполнить эту роль получится у меня. Я танцевала зловещий танец под музыку из мультфильма «Малыш и Карлсон», где Карлсон изображал привидение, и очень старалась: высоко вскидывала колени, размахивала руками, подскакивала, чтобы пощекотать, или, вроде как, утащить с собой, короче, вложила душу. Дети были под впечатлением. Особенно Максим. Он вцепился в руку воспитательницы и глубоко дышал. Пришла очередь говорить слова по сценарию — я постаралась изменить голос до хриплого баса и после этого убежала с мерзким хихиканьем. Утренник кончился. Подходит ко мне воспитательница и говорит: «Люда, как ты классно роль исполнила! Дети были в восторге, Максим так вообще пошевелиться не мог». Я стою, горжусь собой. Она продолжает: «Я думала, Максим плакать начнет, и тут ты говорить начала. Ты знаешь, он шумно так, с облегчением выдохнул и довольно громко говорит всем рядом сидящим детям: «Фух, да это же наша Людмила Владимировна!»

«Я — воспитатель. По большой и взаимной любви с меня пишут картины»

  • У жены — она воспитатель в детском саду — вчера на работе одна из нянечек, Марья Васильевна, 64 года, стала жаловаться коллегам, воспитателям и нянечкам, что она уже старая. В присутствии детей начали ее утешать: нет, дескать, ничего вы не старая, вам и лет не так много. Одна из воспитателей: «А давайте у детей спросим! Дети, как вы думаете, сколько Марье Васильевне лет?». Вопрос был задан ею в расчете на то, что эту группу лишь недавно научили считать до 20, никаких чисел больше они еще не понимают. Значит, скажут примерно «восемнадцать», максимум — «двадцать». Повисла тишина. Вопрос для детей был явной неожиданностью. И тут в тишине раздался робкий голос пятилетней Ирочки: «Триста?»
hystory_i_facts
  • Работаю в детском саду. Приходит папа, приводит ребенка в черных штанах, серой кофте, переодевает его, отдает вещи воспитателю, воспитатель несет вещи в шкафчик ребенка. Вечером папа приходит забирать ребенка, няня подает те же самые вещи ребенка, папа говорит, что это не их, и начинает выступать, мол, как вы могли потерять и так далее. Няня впопыхах начинает искать по другим шкафам, достает из соседнего шкафчика черные штаны другого ребенка, сомневаясь уже реально в себе, и дает папе посмотреть. Он берет эти штаны, крутит, берет опять штаны своего ребенка, крутит, и продолжает ругаться. В итоге забирает чужие вещи и уходит. Пересматриваем камеры, думаем: может, реально мы перепутали? Нет, все действительно верно, вещи ребенка, к шкафчику никто не подходил, вещи никто не брал. И тут мама ребенка вечером пишет: «Это не наши вещи». Мы ей объясняем, как все было. На что мама отвечает: «Аааа, так папа не знает вещи сына, он у меня всегда спрашивает».
abilkhayatova_l
  • Первый день моей практики в детском саду. Детей даже по именам не всех запомнила. К вечеру основная воспитательница почувствовала себя нехорошо, и ее отпустили домой. Заведующая попросила покормить детей ужином и раздать родителям. Все шло по плану, пока в группу не заглянула девочка-подросток, пришедшая за братом Артемом, а Артема минут 10 назад забрала мама, о чем я девочке и сказала. Дверь закрылась, а через пару минут из туалета вышел мальчик, и тут меня «озарило», что он тоже Артем. Подзываю, спрашиваю:" Кто тебя забирает домой?" Он: «Катя». Села я на стул и стала ждать возмездия. Оно пришло минут через 10 в лице встрепанной мамы Артема, прибежавшей в домашнем халате и тапочках. Мне было так стыдно, но мама оказалась с юмором, убедившись, что сын жив-здоров, пошутила, что надо детям значки прикалывать с фотографией того, кто их забирает.
Елена Карпович / Dzen

«Работаю воспитателем в детском саду. На мне костюм, соответствующий должности».

  • Работать воспитателем очень весело и не только из-за детей, а еще из-за родителей, которые иногда загоняют похлеще деток. Вот буквально недавно приводят родители в сад ребенка, мама помогает раздеваться, снимает с девочки ветровку, смотрит на папу, говорит: «Леша, это что?!» А у ребенка из-под кофточки вешалка торчит. Он так посмотрел на это все и говорит: «Тю, я-то думаю, что она мне говорит всю дорогу, что ей в спине что-то колется. Видимо, когда одевал ее, еще не проснулся».
Руконожка Ай-Ай
только что

Где женщины находят этих дебилов?
Видимо, настолько #ужзамужневтерпеж, что хватают первое двуногое с чистым паспортом, которое умеет стоять, размножаться и немного разговаривать...

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  • Я тоже воспитатель. Одна мама на меня нажаловалась, мол, почему это я летом иду в отпуск. Они хотели в одно время со мной, чтобы не травмировать чадо другим педагогом, а у них отпуск в октябре. А я плохой воспитатель, потому что свой отпуск вместе с мужем летом взяла.
  • Однажды я сказала 5-летнему мальчику, что мне нравится его новая стрижка. А он ответил: «Спасибо! Мне сделали целых две стрижки: сначала мама дома, а потом еще в парикмахерской».
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  • Работаю с малышами. Уже привыкла, что я — Сметана Санна, моя коллега — Галина Крокодиловна, ну а завхоз наш откликается на Поддиваныча. А за порогом садика мы Светлана Александровна, Галина Константиновна и Петр Иванович.
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  • Сегодня после сна детки одеваются. Одетых я причесываю, и в это время играем в игру «Сделай комплимент соседу». Уже большая часть группы справилась. Я говорю: «А сейчас Саша делает комплимент Танюше». Саша еще рот не успел открыть, как Танюша заявляет: «Ну что вы, я еще не готова принимать комплименты. Я же еще не полностью одета!» — вот что значит настоящая женщина.
  • Привели к нам в садик новенькую — дочку богатого местного бизнесмена. На обед пюре с котлеткой. Все едят, а эта кривит носик: «Я такое не ем!» На полдник запеканка — та же история. Спрашиваю: «Маша, ну а дома-то вы что едите?» А она такая гордо отвечает: «Доширак с курицей! Папа говорит, это пища богов! А вы нам тут какую-то размазню даете!»
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А какой самый забавный «перл» выдавал ваш ребенок после дня в детском саду? Или, может, вы сами воспитатель и готовы поделиться своими живыми историями в комментариях.

Еще больше потешных историй и фото — в наших статьях:

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