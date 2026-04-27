20+ бытовых зарисовок из магазинов, которые больше похожи на сцены из добрых ситкомов

Приходит мужик в посудно-хозяйственный магазин:

- Дайте мне булку хлеба!

- Да вы что? У нас же чайники-кастрюли! Нет у нас хлеба!

На следующий день история повторяется.

Вечером она приходит домой и жалуется мужу.

Тот дает ей совет:

- Купи булку хлеба, да и продай ему.

Она так и сделала.

Снова приходит мужик, а продавщица ему:

- Вот ваш хлеб!

- Хлеб я уже в аптеке купил, дайте мне сметаны!