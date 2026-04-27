20+ бытовых зарисовок из магазинов, которые больше похожи на сцены из добрых ситкомов
Казалось бы, поход в магазин — дело совершенно обычное, простое и даже скучное. Но часто именно там, среди полок с товарами и под звон монет и кассовых аппаратов, можно стать свидетелем или участником доброй или курьезной истории, от воспоминаний о которой так и хочется улыбнуться. И неважно при этом, покупатель вы или продавец.
- Друг рассказал вот такую историю. Приходит к ним мужик лет 50, к нему подходит новенький консультант:
— Здравствуйте, могу ли я вам помочь?
— Здравствуйте, мне нужен чайник, чтоб подметал.
— Простите, какой чайник?
— Чтоб подметал!
Консультант уходит в недоумении и, смеясь, зовет продавца поопытней.
— Здравствуйте, могу ли я вам помочь?
— Чайник мне нужен, чтоб подметал!
— Простите, наверное, у нас нет таких чайников.
— Как нету?
— Подождите, сейчас я позову нашего главного консультанта.
Уже поднимается хохот среди консультантов, все смотрят на мужика. Подходит мой друг.
— Здравствуйте, могу ли я вам помочь?
— Чайник мне дайте, чтоб подметал!
— Э... Может, вам нужна электрощетка?
— Блин! Вы что тут все, совсем уже?!
Берет ручку и пишет на листке бумаги: «Чайник под металл!»
- Захожу в обувной магазин. Ко мне подходит продавец. Спрашиваю: «Кроссовки вот такой-то фирмы у вас встречаются?» Она немного зависла, потом ответила: «Не только встречаются, но и заводят пары».
- Зашла вечером уставшая в магазин, а там работает только одна касса и к ней очередь километровая. Еле отстояла, меня посчитали, прикладываю карту, а оплата не проходит. И так 4 раза. Люди сзади уже начали ворчать, я готовлюсь к перепалке, как вдруг кассир встает и говорит, обращаясь к очереди: «Уважаемые покупатели, проявите, пожалуйста, понимание! И у вас такие проблемы тоже могут возникнуть. Девушка отстояла такую же очередь, как вы. Сейчас мы со всем разберемся, всех обслужим, не переживайте!» И улыбнулась мне. Вот так она ловко и скандал предотвратила, и меня успокоила.
- Пошла купить продукты в круглосуточный магазин. Расплатилась наличкой, сдачу дали монетами. Рядом с лотком для денег стояла красивая металлическая кружка, я машинально бросила туда сдачу. Оказалось, это была кружка с чаем продавца.
Ага, рукотворный мини-фонтан Треви 😜.
Там ежегодно, при чистке фонтана, достают до 1.5 миллиона евро...
Продавец решил попробовать.
А наша рассказчица поддержала инициативу 😄.
- Мой муж очень высокий и лысый. И вот как-то раз пошли мы с ним в магазин перед Рождеством, а там толпа. Я ходила, склонившись над полками с рождественским барахлом. Отхожу от них к нашей тележке, вижу боковым зрением мужа, кидаю в телегу горошек, а сама все еще скольжу взглядом по полкам. Потом ныряю ручонкой мужу в теплую подмышку, так как пальцы замерзли от пакета с горошком в руках. И что-то еще говорю типа: «Эх, ерунда одна продается, пошли на кассу!» И тут ошеломленный незнакомый мужик, которого я держу под ручку, пищит: «Но я еще не все по списку взял!»
Боюсь предположить, что бы произошло, будь мужчинка более проворный....😲
- Я работаю в супермаркете, вот что случилось вчера. Женщина не могла найти нужный продукт на экране, чтобы взвесить товар, поэтому она начала орать и звать администратора. Я подошла, поинтересовалась, в чем дело, попросила показать, как она пробивает товар, и увидела «памидоры». Я еле-еле сдержала смех, спокойно написала «помидоры», наклеила ценник и молча отдала пакетик. Женщина неловко посмотрела на меня, а потом гордо сказала: «Можно было бы и 2 варианта написания добавить».
- Знакомый работает в строймаркете. Рассказывал, как в оптовый отдел обратилась покупательница с просьбой продать ей краску под названием «Узор». Никакие возражения, что такой не бывает, не принимались. Менеджеры были в замешательстве, пока не поняли, что нужен цвет с кодировкой Y30R (Y — Yellow, R — Red, 30%). Заказ оформили, и все были довольны.
- Была сегодня в магазине и случайно положила свои продукты в тележку какого-то мужчины. Он указал на мою ошибку, а я решила пошутить. Смотрю на него и говорю: «Я не перепутала, а просто хочу, чтобы вы мне их купили». Он сначала опешил, а потом я сказала, что это шутка. Он посмеялся и сказал: «Окей, пошли, куплю».
- Стояла в очереди в супермаркете, передо мной женщина с маленькой девочкой, малышке года 4 где-то. Она спрашивает у своей мамы: «Мам, а ты купила мне ципсы?» Женщина улыбнулась и мило ответила ей: «Они вредные, тем более ты их уже ела на прошлой неделе. Сегодня у нас полезные фрукты». Девочка сильно расстроилась, надула щеки, скрестила руки и мастерски так выдала: «Эх, зизнь моя зестянка! Опять яблоки!»
- Зима. Магазин. Время 19:30. Закрываю жалюзи на ключ, в магазине темно. Я в куртке и ботинках, на спине рюкзак, в руках пакет с вещами. Рядом стоит напарник, также собран, держит пакет с мусором. Вдруг к нам подбегает мужик и спрашивает: «А вы что, уже прям закрыты? Как?» Я молча смотрю на график работы, который гласит, что мы работаем с 10.00 до 19.00. Напарник мой мужику отвечает: «Да не, вы что! Это у нас просто перерыв!»
— Фух, успел. Когда откроете?
— Завтра в 10.00.
- Сегодня вечером зашла в супермаркет. А там толпа, все спешат с работы побыстрее все купить. Как же порадовало, когда среди этих ворчливых людей я вдруг услышала крик: «Йо-ожи-и-ик!» А из противоположного конца зала отклик: «Лошадка!» Иду на звук голоса и, к своему удивлению, вижу мужчину и женщину за 40, которые, счастливые, несутся навстречу друг другу. Мило.
- Взяла в магазине булочку, встала в очередь. Женщина с тележкой сказала, что я могу идти перед ней. Передо мной оказался мужчина. Я подвинула его напиток к кассе, кучу продуктов женщины отодвинула назад и поставила свои 2 булочки между ними. Мужчина молчит и наблюдает. Кассир пробивает напиток и берет оплату у какой-то девушки, а не у того мужика. Он же тихо стоит и наблюдает. Я у него спрашиваю: «Вы ничего не покупаете?» А он отвечает: «Вот те продукты мои, но вы их отодвинули назад и поставили свои впереди». Оказалось, я перепутала его продукты и той женщины, что мне очередь уступила, и сдвинула сразу 2 человек позади себя. Но мужчина оказался добрым и просто улыбнулся.
Деловуша, а зачем было двигать чужие продукты ради двух булочек? А в начале истории и то, была всего одна, почкованием на кассовой ленте делятся.
- Заметила, что обычно дети всегда пытаются как-то ласково обратиться к своим родителям. По крайней мере, мой сын часто говорит мне «мамулечка» или моему мужу «папулечка». Бывают проще варианты: мамочка или папочка. А вчера в супермаркете услышала, как девочка выпрашивает шоколадку у отца: «Ну папуля, папулечка, папуня, папуляша, папуленочек, папуляшечка!» Вот такое вот разнообразие.
Выпрашивание сладостей развивает воображение и расширяет словарный запас! 😂
- А у меня была история в декрете. Пошла я в магазин за почерневшими бананами для маффинов. Стою выбираю их, вдруг подходит какой-то мужик и говорит мне: «Девушка, давайте я вам нормальных бананов куплю, что вы эту черноту есть будете?» Так неловко мне еще никогда не было.
У нас в приложении для продуктов такие бананы скромно называются "для смузи") продаются дешевле, конечно же.
- Ходила сегодня в магазин за новой курткой. Подхожу к консультанту, показываю на телефоне скриншот из каталога. Говорю, что хочу такую. А она мне мгновенно радостно так в ответ: «Коза!» Стою, соображаю: я что-то не то услышала или уже можно в ответ обзываться? На лице консультанта появляется задумчивость, я вопросительно смотрю на нее. «Куртка — коза. То есть из кожи козы. Идите за мной, покажу, где висит!» Так и не поругались.
- Я работаю кассиром в крупной продуктовой сети. Каждый вторник около 16:00 появляется Он — Переговорщик. Он всегда приходит ко мне на кассу с одной упаковкой молока и иногда буханкой хлеба и начинает торговаться. Например, на прошлой неделе лил сильный дождь. Он с заговорщическим видом ткнул пальцем в молоко с ценником $4.99 и предложил отдать ему его за $3, так как идет дождь, и к нам почти никто не придет. Я в сотый раз попытался объяснить, что у меня на кассе нет кнопки «Скидка из-за дождя». Но его это не интересовало. Самое тяжелое — это очередь, которая выстраивается позади него. Люди просто хотят поскорее попасть домой с продуктами, а вынуждены слушать, почему уровень влажности должен влиять на цену хлеба на закваске. Обычно в итоге подходит менеджер и говорит ему либо платить полную цену, либо уходить. Но Переговорщик лишь улыбается и отвечает, что дает нам время подумать до следующей недели.
Приходит мужик в посудно-хозяйственный магазин:
- Дайте мне булку хлеба!
- Да вы что? У нас же чайники-кастрюли! Нет у нас хлеба!
На следующий день история повторяется.
Вечером она приходит домой и жалуется мужу.
Тот дает ей совет:
- Купи булку хлеба, да и продай ему.
Она так и сделала.
Снова приходит мужик, а продавщица ему:
- Вот ваш хлеб!
- Хлеб я уже в аптеке купил, дайте мне сметаны!
- Решил недавно пойти на рынок за продуктами. Подошел к палатке со свежими овощами, а там уже довольно большая очередь. Черед доходит до дамы лет 40, и у нее завязывается диалог с продавцом:
— Килограмм болгарского перца. Скидочку сделаете?
Продавец, окидывая взглядом очередь и понимая, что сейчас все попросят:
— Извините, продаю как есть.
— Но у вас же в болгарском перце воздух!
Продавец выпал в прострацию секунды на 3. Очевидно, за весь стаж работы с таким заявлением к нему обратились впервые.
— Конечно, как у всех.
— Воздух же тоже имеет свой вес, получается, я вам немного за воздух заплатила! Немного могли бы и скинуть.
Продавец завис, но потом неожиданно для всех достойно парировал:
— Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи воздух объемом равен площади весов умноженной на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. И если я от килограмма отниму вес этого воздуха, то я вам буду должен 2 квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на вас жениться!
Дамочка расплатилась и убежала вся красная, под плохо сдерживаемый смех очереди. Продавец от перенапряжения вытер пот со лба и добавил: «И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика!»
- Ходит ко мне в магазин дедуля много лет. Берет батарейки и ерунду всякую и вечно ворчит. Дед маленький, сухенький, в валенках и в ушанке набекрень. И вот 31 декабря, уже под закрытие магазина, приходит и смотрит долго на настенные часы. Спрашивает, какой тип хода стрелки у механизма. Честно, так мне лень было лезть и проверять, и я наугад сказала, что пошаговый. Дед сказал: «Это ерунда, хочу, чтобы с плавным», и ушел. Приходит сегодня и просит эти часы показать поближе. Снимаю их, вставляю батарейку, а они — раз, и плавно пошли. Дед говорит: «Это ерунда, хочу, чтобы тикали». И ушел.
Ему скучно, он один живет и поговорить не с кем. Даже такие небольшие контакты для него- уже какое-то событие и движ в его жизни, а денег на все не напасешься)
- У меня очень низкий рост, поэтому не достаю до верхних полок в супермаркетах. Частенько приходится дергать работников, чтобы они мне помогли. Сегодня прихожу в свой любимый магазин, а там меня встречает охранник с улыбкой до ушей и стремянкой в руках: «Девушка, мы специально для вас купили! Будет рядом со складом теперь всегда стоять и вас ждать». Было немного неловко, но очень приятно!
- Зашел сегодня в магазин после работы. Взял хлеб и литр сока. Иду к кассе, а там уже собралась очередь человек на 5-7, среди них мужчина с полной тележкой и дамочка с половинкой тележки. За ней я и встал. За мной еще люди потянулись, и меньше чем за минуту очередь выросла аж до 15 покупателей. Но никто не роптал. Дамочка с половиной тележки оценила мои сок с батоном, дружелюбно посмотрела на меня и великодушно предложила пройти перед ней. Я ответил, что не тороплюсь, подожду. И вот знаете, таких удивленных глаз я не видел за свою жизнь ни разу. А потом эта женщина удивила уже меня, потому что она сказала: «Спасибо». Вдумайтесь только — человек поблагодарил за то, что я отказался пройти перед ней в очереди по ее же предложению!
- Пошла на рынок за клубникой. Продавцы вокруг кричат, какая у них сочная и сладкая клубника. И только один мужчина молчит. Спрашиваю: «Вы ничего не говорите, потому что у вас клубника невкусная?» Он вздохнул и сказал такое, что я сразу 3 кг у него купила. Он сказал: «Девушка, моя клубника такая вкусная, что продавать жалко, вот и молчу».