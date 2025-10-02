3 года в браке и третий ребенок на подходе. Это реально должны быть идеальный мужчина и подарочные дети...
16 покупателей, которые растопили сердца даже самых уставших работников магазинов
Работа у кассиров и продавцов непростая — целый день на ногах, тысячи покупателей и редкая благодарность. Но иногда встречаются клиенты, которые проявляют внимание или делают небольшой, но искренний жест. И тогда на душе даже самых уставших сотрудников становится теплее.
- Работала кассиром, зачастил парень. То перчатки ему подавай, то саморезик, всегда «срочно» — и улыбался каждый раз. Зацепил, так что договорились встретиться. Район глухой, еще и зима, пойти некуда. И вот свернул он куда-то с дороги и вдруг выпалил: «Я не знал, куда нам пойти, короче, мы едем в кино». Я в ответ: «Какое кино?! У нас нет кино!», а он: «Я знаю, поэтому мы едем в город» (150 км от нашего района, на минуточку). Ну, думаю, фиг с тобой, поехали. Приехали, свалили с первой трети сеанса — фильм был ужасный. Поехали домой, проехали 50 км и у нас поломалась печка в машине. Ехать еще 100 км, машина закипает, а на улице −40 с ветром. Кстати, эта температура нас спасла от полной поломки. Доехали до дома, приехали к нему, попили чай, и я спрашиваю, как он смотрит на то, что я останусь у него. Он согласился. Вот так наше первое свидание стало последним. Пять лет вместе, три из них в браке, дочка, сынок и ждем третьего ребенка. © Карамель / VK
- Я работаю в игровом зале. Сегодня дежурил на стойке, где люди обменивают билеты на призы. Подошла мама с ребенком, рассчитались, и я сказал, что у них еще остались баллы. Через минуту мама вернулась с маленькой сладостью, я пробил покупку, а она протянула ее мне со словами: «Это для вас!» — и улыбнулась.
День у меня был тяжелый: повздорил с коллегой, да и устал сильно. И этот маленький жест так поднял настроение. Было невероятно приятно. Я ведь ничего особенного для нее не сделал — она просто решила сделать мне приятно. © kass_mp / Reddit
- Перед поступлением в институт подрабатывала кассиром в супермаркете. Подошел очень симпатичный парень с корзиной вкусняшек и фруктов. Я, недолго думая, засыпала его комплиментами, и знаете что? Он не растерялся. Подарил мне самую большую шоколадку, попросил номер телефона, записав его на своем чеке, а после работы встретил меня, и мы гуляли. Общались как давно знакомые люди. С ним было так легко и комфортно, что я поняла — это мое. Он оказался студентом того же института, куда поступила я, и жил в общежитии неподалеку... Было это 7 лет назад. Сейчас мы женаты уже 5 лет и растим двоих замечательных сынишек. © Карамель / VK
- Сегодня в магазине стояла в очереди. Передо мной — мальчик лет пяти. Мама, видимо, ушла за чем-то, оставив его с корзиной у кассы. Очередь двигалась быстро, и вот его очередь платить. Кассир смотрит — денег нет, ребенок стоит один, глаза огромные, вот-вот заплачет. Люди сзади нервничают, кто-то бурчит. А кассир спокойно обходит прилавок, присаживается рядом, спрашивает, как его зовут, что он любит. Через минуту он уже смеется, показывает ей машинку. А потом возвращается мама, будто ничего не случилось. Даже не поняла, как сын перепугался. © Не все поймут / VK
- Когда-то я работала кассиром в супермаркете и каждый день обслуживала тысячи людей. Обычно никого не запоминала, но выделяла самых харизматичных или забавных клиентов. Однажды подошел маленький мальчик и принес упаковку соли. Он сказал, что хочет ее продать, чтобы купить шоколадку. Предложил обмен, а потом даже доплату в виде мягкой игрушки. Соль он хотел продать дороже, чем она стоила, поэтому и добавлял игрушки. Приходил ко мне три раза за день. В последний раз принес уже три игрушки, бутылочку уксуса и соль. Мне стало так жаль его, что я сама оплатила шоколадку и сказала, что мне ничего не нужно взамен. Мальчик ушел таким довольным — прыгал и радовался. Казалось бы, мелочь, но ребенок был на седьмом небе от счастья. © Рабочие истории / VK
- Зашла как-то в свой ближайший магазин и заметила в глубине зала лужу, которую кассир с кассы не видел. Я сказала ему, он поблагодарил, но не мог отойти — покупателей было много. Пока стояла в очереди, я предупреждала людей, чтобы не наступили и не разнесли грязь.
Когда дошла моя очередь, предложила подождать, пока он уберет. Кассир быстро все вымыл, вернулся и с улыбкой сказал, что я была очень добра. Казалось бы, мелочь, всего лишь слова, а мне стало так тепло на душе, что всю дорогу домой я шла с улыбкой. © JamminJackie88 / Reddit
- Пошла в супермаркет около дома, так захотелось лапши быстрого приготовления. Захожу, смотрю — кассир сидит грустный. Решила подшутить и спрашиваю: «Молодой человек, а вы не подскажете, какая лапша лучше? С каким вкусом посоветуете?». Он посмотрел, улыбнулся и говорит: «Давайте я вас лучше в кафе приглашу, там нормально поедим!». А я возьми и согласись. В тот же вечер пошли в кафе, круто провели время, стали общаться, а потом и встречаться. Оказалось, он тогда заменял кассира, а вообще был администратором. Кассиру стало плохо, ее отпустили домой, а его посадили на кассу. Не зря ведь говорят, что любая случайность не случайна. © Рабочие истории / VK
- Был в жизни момент, когда совсем отчаялся с поиском работы и пришлось устроиться кассиром. Сидел как-то на кассе — народу мало, скучал. И вдруг заходит девушка, на вид совсем молоденькая. Красивая. Берет корзинку, набирает вещей и идет ко мне. Среди огромной кучи всего увидел шампунь с надписью «после 25 лет» или что-то в этом роде и понял — надо знакомиться. Короче, мы уже вместе два года. Сейчас сижу и думаю: своей любовью обязан той несчастной бутылке шампуня. © Подслушано / Ideer
- Я как-то встретила покупательницу, которая брала корзину — оказалось, она была нужна ей, чтобы сложить батат, который растет на ферме ее подруги. Мы разговорились о разных способах готовки, и она похвасталась тем, что батат ее подруги — самый лучший. А через неделю она принесла мне целый пакет этого батата. Он оказался невероятно вкусным. © bbix246 / Reddit
Это же картофель, а не батат. Так нечестно, рассказ о батате, а фото картофеля!
- В детстве много читала, не представляла жизнь без книг и мечтала стать учителем литературы. Школу окончила с золотой медалью, университет — с красным дипломом, но никто не сообщил, что картавого человека не возьмут ни в одну школу! Мечты работать учителем рухнули... Устроилась кассиром в супермаркет, много работала, а под конец одной смены разревелась прямо на рабочем месте. Это заметила женщина с покупками. Мы разговорились, я выговорилась, рассказала всю ситуацию. Она улыбнулась и говорит: «Вы чего? Знаете, сколько частных школ, где вас с раскрытыми объятьями заберут?» Оставила мне номер своей подруги, мы созвонились и договорились о сотрудничестве. Она устроила меня в свою частную школу учителем литературы, где я уже третий год работаю! Даже не верится, какие подарки может подкинуть судьба! © Карамель / VK
- Я всегда немного стеснялась своего голоса. Он у меня необычный, и люди иногда реагировали на него странно, когда слышали впервые. Сегодня, работая на кассе, я пробивала покупки женщине средних лет, и она вдруг сказала: «У вас такой красивый голос, вам бы на радио!» Наверное, это первый раз, когда кто-то похвалил мой голос. До сих пор хожу под впечатлением и улыбаюсь. © Unknown author / Reddit
- Работаю продавцом-кассиром в большом магазине одежды, обуви и аксессуаров. По восемь часов исключительно на ногах — устаю безумно, работы много. Сегодня к вечеру один покупатель спросил: «Одежду в пакет сложить?» Я ответила, что чек пробью и сама сложу, а он в ответ: «Я сам. Вы, наверное, устали». Так приятно стало... Ради таких людей и хочется работать. © Подслушано / Ideer
- Работаю в магазине. Заговорила с покупательницей — милой женщиной с малышом. Упомянула, что обожаю пончики в одной нашей местной кафешке. Она сказала, что не очень любит сладкое, я ответила, что у них еще и бургеры хорошие. На этом разговор закончился.
Через какое-то время вижу ее снова у своей кассы. Подумала, что она что-то вернуть хочет. Спрашиваю, чем помочь, а она вдруг говорит: «Там, где пончики, по понедельникам и вторникам закрыто, поэтому я взяла тебе кое-что в пекарне». Я даже растерялась от неожиданности и не успела ничего предложить в ответ.
Она просто улыбнулась и ушла, а я осталась с кексом и эклером — и с таким теплым чувством на душе. © Mystery-time-lady / Reddit
- Работаю кассиром в магазине одежды. Пришла девушка, 40 минут примеряла вещи, но ушла без покупок. Вернулась уже с парнем. Минут пять рассматривала ассортимент, делая вид, что видит его впервые. Потом взяла свитер, который примеряла в первый раз, и выдала: «А я тебе говорила, что быстро выбираю одежду, а не час, как ты думал». © Карамель / VK
- Работаю продавцом в книжном магазине. Сегодня утром девушка покупала книгу. Если честно, мне ничего не говорили ни название, ни автор. Но пока расплачивалась на кассе, все время бормотала: «Счастье какое, какое счастье». Потом посмотрела мне в глаза и проникновенно сказала: «Спасибо вам! Вы даже не представляете, какое вам спасибо!» И ушла, нежно прижимая книгу к груди. Весь день вспоминаю ее и улыбаюсь. Приятно встречать таких читателей. © Подслушано / Ideer
- Я продавец-консультант. Однажды подошли из охраны и попросили «проследить» за клиентом: мол ходит туда-сюда уже больше получаса. И действительно, бродит из стороны в сторону, настораживает. Подхожу, спрашиваю, нужна ли помощь. А в ответ слышу: «Молодой человек, сдаюсь! Не могу найти выход, не подскажете?» © Рабочие истории / VK
Иногда даже самым простым разговором можно поддержать продавца, у которого был сложный день, и оставить после себя улыбку. А если хочется почитать про истории с базаров, загляните в эту статью.
Комментарии
"Школу окончила с золотой медалью, университет — с красным дипломом, но никто не сообщил, что картавого человека не возьмут ни в одну школу."
-и никто за все это время не рассказал барышне о существовании логопедов?
Сделал вывод для себя) надо мне где-то посидеть грустным или поплакать после работы и судьба изменится)