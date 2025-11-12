15 соседей, способных развеять скуку в любой день
Истории
19 часов назад
Вне зависимости от того, где вы живете, квартира или свой дом, вам не избежать коммуникаций с соседями. И иногда среди них могут быть такие кадры, что истории об их выходках безостановочно курсируют по всей сети.
- Соседи сверху делают ремонт. У меня с ними прекрасные отношения. Вчера звонит соседка.
— Тебе мешает этот звук?
— Пока ты не сказала, я даже внимания не обращал. А что за звук?
— Да черепашки бегают и панцирями стукаются.
— Это ты так забавно называешь рабочих?
— Если бы! Реальные черепашки. Думаю постелить ковролин, чтобы тебе не мешал этот звук. © Spartleg / Pikabu
- Моя бабушка живет одна в квартире. Всякий раз, когда мы приезжаем в гости к ней, то она начинает жаловаться на своих соседей. Говорит, что очень шумно себя ведут и не дают ей спать. На неделю переехала к ней, чтобы приглядывать за ней. Утром я уходила на работу, а когда возвращалась домой, то готовила ужин и ложилась спать. В это время бабушка начинала смотреть телевизор на полную громкость, так как плохо слышит. А ближе к утру затевала стирку или еще что-то. Короче, всю неделю я не могла из-за этого выспаться. На работе клевала носом. Но недавно все прояснилось. Бабуля ложится спать в 10 утра и спит до 16:00, поэтому всю ночь куролесит. И если соседи или я в это время шумели — тут же был скандал. Вернулась я к себе домой. Не могу так жить. Бедные соседи, а ведь им переезжать некуда. © k#########@gmail.com / y-story
- Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. А там так узко, что одна машина только может проехать. Как раз там кто-то машину поставил. Присмотрелся, а водитель внутри. Я к нему подошел и сказал, что проехать нужно. А он как начал права качать, что запрещающих знаков нет, поэтому он может стоять сколько хочет. И тут, с другой стороны, в арку заезжает мой сосед. Иду к нему, объясняю ситуацию и предлагаю оставить машины прям так. Мы оба оставили машины и ушли домой. В итоге тот хам не смог выехать до следующего утра. © Подслушано / Ideer
- В 2020-м году ушел на удаленку полностью. Стал много проводить времени на балконе, познакомился со всеми соседями. Особо подружился с дедушкой, живущим по соседству. Подарил ему свой старый, но еще рабочий ноут. Раздал ему свой интернет на роутере. Показал, где можно смотреть фильмы. Дедуля оказался продвинутым. Даже играл в игры. Примерно месяц назад общаться почти прекратили. Ему стало плохо — увезли в больницу. А неделю назад его не стало. До сих пор не хватает общения с ним. Недавно поменял пароль на роутере, и тем же вечером пришел то ли сын этого дедушки, то ли еще кто. В наглой форме начал требовать, чтобы я ему починил интернет. Мол, я что-то там ему сломал, и теперь он не может интернетом пользоваться. Попросил его принести ноутбук — обещал посмотреть, что с ним не так. Ну и забрал его обратно. Нечего всяким хамам пользоваться не своей техникой. Тут же прибежал участковый разбираться. Я показал коробку из-под ноута, гарантийный талон и чек из магазина на покупку. Все вопросы отпали. Не понимаю, почему нельзя общаться культурно. Зачем требовать что-то и угрожать. Я бы из уважения к дедушке интернетом поделился, если бы нормально попросили. © b############@gmail.com / y-story
- Переехала на новую квартиру. Все супер, но соседи постоянно очень сильно хлопают дверью. Один раз, выходя из дома, я увидела того самого «хлопальщика» (мужчину лет тридцати) и попросила делать это потише, на что он ответил: «Я не могу уходить без драмы», махнул головой и упорхал по ступенькам. © Палата № 6 / VK
- Строю дом. Рядом уже живут люди. Однажды вечером решил приехать и посмотреть, как идет стройка. Смотрю, а в моем гараже стоят какие-то машины. Я позвонил бригадиру, но он сказал, что не знает ни о каких машинах. Я вызвал эвакуатор, чтобы машины увезли. На следующий день ко мне пришли из полиции, чтобы расследовать «угон». Я объяснил, что это моя собственность, поэтому просто вызвал эвакуатор. Дал контакты этой службы. Говорю, мол, я понятия не имею, что это были за машины на моей частной собственности. После этого сосед накинулся на меня с криками, что я испортил им настроение, он опоздал на работу, а дети не пошли в школу. Так теперь еще требует с меня деньги за эвакуатор. Другие соседи сказали, что я поступил неправильно и надо было оставить записку. © SensitiveHat8490 / Reddit
- Звонок в дверь. Батя открывает дверь — на пороге стоит сосед снизу и говорит: «Нет времени объяснять, подыграй!» — и начинает жаловаться, что мы его заливаем, что у него весь пол залит водой и т. д. Батя, непонимающе, предлагает ему пройти в квартиру и закрывает дверь. В этот момент сосед неожиданно обмяк, сел на стул и сказал, что так устал сидеть дома с женой в выходные, что уже не знал, как от нее сбежать, вот и придумал план с затоплением. Папа достал напиток гостю и предложил отремонтировать трубы, пока будут смотреть футбол. © Подслушано / Ideer
- Недавно дом напротив продали. Раньше он принадлежал замечательным людям, которые прожили там 50 лет. Новые хозяева появляются редко, пока идет ремонт. Соседка сказала, что планирует устроить праздник, поэтому хотела бы использовать мою парковку для ее гостей. Я отказал, ведь она заблокирует мне выезд. Тогда она выдала: «А где же мне тогда разместить еще 10-12 машин?» Я предложил ей поискать парковку где-нибудь еще. С тех пор эта соседка ходит недовольная. И нет, она не приглашала меня к себе на праздник. © Unknown author / Reddit
- Я 10 лет живу на одном этаже с семейной парой. С виду — приличная семья. Но все эти годы соседка изменяет мужу, причем сама об этом рассказывает и выставляет его неудачником. Он, конечно, не подарок, но неплохой муж и отец. Я считаю его своим другом не меньше, чем ее, но меня постоянно мучает совесть. Мне стыдно, что я все знаю и молчу. Но считаю, что не имею право вмешиваться в чужую семью, хотя иногда посещают мысли открыть ему глаза. © Подслушано / Ideer
- Дважды в день моя соседка вымывает с хлоркой лестничную площадку, а также по одному пролету ступеней вверх и вниз. Я не жалуюсь, но это весьма странно выглядит. Соседка сначала ругалась с уборщицей, что та плохо моет подъезд. К слову, уборщица моет нормально подъезд. Я бы точно лучше не помыл. Но соседка просто помешалась на чистоте и санитарии. Поручни вечером обрабатывает водой с хлором. У нас в подъезде запах хлора уже не выветривается, даже глаза режет. Сейчас мороз, но все равно проветриваем, потому что невозможно иначе. Я всегда был за чистоту и порядок. Но это какой-то перебор. Не представляю, что она делает в своей квартире. © admin / y-story
- У меня какой-то странный сосед на первом этаже. Каждый раз, когда захожу в подъезд, из его квартиры слышится его же крик о помощи: «Выручайте!», или: «На помощь!», или: «Спасайте!». Как-то решил зайти. Открывает он дверь, довольный как слон, впускает меня внутрь и показывает на комп, а после выдает: «Помоги пройти эту чертову миссию в игре!» © Палата № 6 / VK
- Живу холостяцкой жизнью. Постоянно ищу какую-то технику или приспособления для упрощения этой самой холостяцкой жизни. Лет 5 назад купил хлебопечку, которая сама замешивает и печет. Моей радости не было предела. Хлеб готовил каждую неделю, иногда даже два раза в неделю. Но спустя время начал прибавлять в весе каждый месяц. В итоге продолжать мне не хотелось, поэтому подарил хлебопечку соседу. Так сосед набрал еще больше веса, чем я. Несмотря на свою жадность, он ее передарил другому соседу. Мне кажется, что если печка не сломалась, то эта эстафета продолжается до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Болтали с соседкой. Сказала, что сын хочет велосипед на день рождения. Она: «У меня старый велик валяется, почините — забирайте». Притащила. Сын все собрал, катается довольный. Через неделю соседка его видит и выдает: «Ты маме cкажи, чтобы зашла насчет денег за велосипед». © Мамдаринка / VK
- Развешивала белье на балконе и уронила свои трусики на нижний балкон. Я уже с ними попрощалась, но вчера вечером их принес мне сосед снизу со словами: «Это, наверно, ваше, заберите. Они красивые, конечно, но жена думает, что я ей изменяю и белье любовницы храню!» Я покраснела, извинилась и закрыла дверь. © Палата № 6 / VK
- Появились новые соседи. Началась в деревне другая жизнь: выдранные цветы, вытоптанные грядки с рассадой, другим соседям мусор накидали. Жаловались участковому, но тщетно. А тут неделя тишины. Встречаю бабульку, что живет рядом, и говорю: «Что-то тихо стало». А она докладывает: «Так нашим буйным соседям свет за неуплату отключили». Золотые вы мои спасители! Уважаю! © prapor35 / Pikabu
А чтобы вы не разуверились в человеческой доброте, держите подборку о соседях, которых точно нужно холить и лелеять.
