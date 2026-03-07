Для тех, кто не понял про кошек и Турцию: этот звук похож на неприличное слово на турецком языке.
15 человек, чьи дальние поездки стали проверкой на чувство юмора
Вы ведь тоже хоть раз мечтали о безупречном путешествии, где все идет строго по плану? Но стоит только почувствовать запах придорожного кофе, как память услужливо подкидывает моменты, когда реальность решила пойти своим путем. Иногда дорога проверяет нас не на выносливость, а на наличие чувства юмора. Представляем вам 15 честных историй о том, как случайности и нелепые совпадения сделали путь незабываемым.
- Мой муж работает автослесарем за несколько сотен километров от дома. Вызвали из отпуска. Звонит с вахты. По голосу слышу — еле сдерживается от негодования, а на заднем фоне смех. Просит посмотреть игрушки полуторагодовалого сына. К моему удивлению, там в корзине с игрушками лежат молоток, отвертка, пассатижи, а у мужа в чемодане все это же, только пластиковое. Сын подготовил папу к работе, ничего не скажешь. © Не все поймут / VK
- Ездили мы на восток Турции. Народ там очень консервативен. Идем с мужем по улице, видим кошку с котятами. Муж ласково: «Ксс-ксс!» Проходящая мимо дама возмущенно на него глянула — думала, что он ее окликнул. Пытаемся объясниться, а она уже на нас мчит. И тут внезапно она останавливается и начинает смеяться. Дошло! Ура! Я уже готовилась к тому, что сейчас налетит на нас.
- Я путешествовал по Италии, жилье снимал через известный сервис аренды. Пошел на пляж, но следить за вещами было проблематично, поэтому взял с собой лишь ключи и полотенце. Искупавшись, я расслабленно побрел к себе, вставляю ключ в дверь — а он не подходит. Я пытался крутить его и по часовой стрелке, и против, тряс замок, давил на дверь — мало ли, застряла защелка. Все никак. Стою я в плавках, без телефона, решил зайти в магазин по соседству, чтобы узнать, знают ли там хозяина моего жилья. Еле объяснил продавцу, в чем дело, подвел ее к двери, и она тоже попробовала открыть замок — так же безуспешно. А потом смотрю — что-то у нее глаза загорелись. Она провела меня к другой стороне магазина, где была точно такая же дверь с такой же дверной ручкой и кашпо на крыльце. © nextstep0318 / Reddit
- Мой папа в детстве мечтал стать путешественником, но быстро понял, что жизнь несправедлива, поэтому ему пришлось стать адвокатом. Тем не менее романтика и мечты никуда не делись, поэтому каждый год в начале июня он берет неделю отпуска и уплывает на маленький остров посередине большого озера без ничего и старается там выживать. Через неделю возвращается голодный, исхудавший, покусанный насекомыми и змеями, но счастливый и отдохнувший. © Карамель / VK
- Прилетаю в Хургаду. А там у аэропорта постоянно «помощники» тусуются, желающие дотащить чемодан и слупить за это денег. Я иду, ищу свой автобус. Тут подбегает мужик: «Мадам, мадам!» Я отмахиваюсь, иду быстрым шагом. Он опять за мной. Ругаюсь уже, убегаю, а он орет. Догнал он меня уже у автобуса и со злостью вдруг протягивает мне мой телефон, который я впопыхах неаккуратно сунула в задний карман джинсов. Было очень стыдно. © SuperNataha / Pikabu
- Прохожу как-то осмотр в одном из аэропортов. Все нормально вроде: сдаю багаж, они его меряют, взвешивают. Два чемодана ставят рядом и говорят, что с ними все будет хорошо. Авиакомпания не из дорогих, поэтому я решил убедиться в сохранности своих сумок: «Скажите, а вы сможете мне в две разные страны отправить чемоданы?» Они ответили, что нет. Я улыбнулся и сказал: «Это хорошо. А то в прошлый раз авиаперевозчик отправил один мой чемодан в Мюнхен, второй — в Сидней, а я сам летел вообще в Лондон». © Не все поймут / VK
- Мы с женой — врачи. Каждый раз, когда отправляемся куда-то в отпуск или по работе, говорим, что работаем учителем физкультуры и учительницей литературы. Так намного легче, потому что ни один врач не хочет в отпуске давать кому-то советы, как избавиться от грибка ног или тому подобное. Однажды мы познакомились с парой: он машинист, а она эколог. Еще были их друзья: она — инженер, а он — водитель маршрутки. Как же все мы удивились, когда встретились на общей медицинской конференции! Главное правило медицинского клуба — никому не говори, что ты врач? © Не все поймут / VK
- Если мне приходится долго ехать в поезде, я каждый раз выдумываю себе новую личность: новое имя, новые интересы и род деятельности. Представляюсь пилотом спортивного автомобиля, пчеловодом, трактористом, охранником в музее Средневековья, рассказываю о своей жизни, пытаюсь продать что-то несуществующее. И все было бы хорошо, но один из моих бывших попутчиков каким-то образом нашел меня в интернете и теперь ждет, что я продам ему бочку меда из полевых цветов. © Не все поймут / VK

- Когда я был в Нью-Йорке, я оказался настоящей занозой для местных жителей. Несмотря на то что я очень старался ходить по правой стороне, спустя время обнаруживал, что меня невольно сносит влево, под ноги к другим людям. Из-за этого я только и делал, что постоянно извинялся и объяснял, что я просто австралиец. Я старался относиться к этому с пониманием и совершенно спокойно воспринимал ворчание окружающих. Я извинялся, улыбался и снова отходил на правую сторону. © idontwannapeople / Reddit
- Я был в Улувату на Бали. Передо мной, откуда ни возьмись, появилась обезьяна и сорвала мои очки с лица. Зрение у меня ужасное, без них мне бы пришлось туго. Я тут же решил подойти к обезьяне, но она оскалила на меня зубы, поэтому я быстро передумал. К счастью, рядом оказался местный житель: он взял и выменял у обезьяны мои очки в обмен на фрукт. © ButNowImGone / Reddit

- Посидев на террасе хостела, я спустился обратно в свою комнату. Заходил тихо, стараясь не разбудить спящего на одной из кроватей новенького заселившегося. И тут замечаю, что моя обувь не на своем месте, потом вижу, что пропал замок с моего шкафчика. Открыл его — моих вещей нет. Проходит секунда, и тут я понимаю, что просто ошибся комнатой. Моя была этажом ниже, а не понял я этого сразу из-за одинаковой планировки. Ладно, хоть тот спящий человек не проснулся. © ohhhbegoode / Reddit
- Моя подруга по работе все никак не могла поправиться. Жаловалась постоянно, что для здоровья ей необходимо набрать вес, а у нее никак не получается. Поэтому мы взяли отпуск и поехали к моей бабушке в деревню на неделю. Итог — плюс 4 килограмма. Теперь в офисе расспрашивают ее, как она это сделала, а она рекомендует меня. Мол, у меня особенная технология. Не все поймут / VK
- Собираемся с подругой в поездку. В поезде были свободны только верхние полки, а ехать сутки — неудобно. И тут подруга перед отпуском покрасилась в пепельный блонд. Теперь она издали похожа на пенсионерку, а я хожу, ржу и шучу, что ей точно уступят нижнюю полку. Старушка моя. © Карамель / VK
- Однажды мы с подругами отправились на отдых. Наша поездка была в другой город. Стояла осень, было сыро и грязно. Уже смеркалось, а темнеет в это время года рано. У всех были грязные сапоги. И тут моя подруга заметила у двери купе какую-то тряпку. Она сказала: «Девочки, посмотрите, какая хорошая тряпочка, можно сапоги почистить, она такая мягкая!» Подруга протерла свои сапоги и отдала тряпку другим. Все в купе воспользовались ею. А утром, когда стало светло, выяснилось, что эта тряпка оказалась футболкой мужчины из соседнего купе. Бедняга искал ее все утро, но она была уже в мусорке. © Карамель / VK
- В студенчестве носила высокие красные сапоги на шпильке. Приехала в них как-то к родителям на выходные. Намутила свидание с мужиком, тот позвал к себе домой. И вот сидим, пьем чай, рассматриваем фото с его свадьбы. Вдруг ключ поворачивается, входит жена, видит мои сапоги, а потом со свистом несется на кухню. Я спокойно говорю: «Женщина, успокойтесь, мы просто чай пьем и фотографии вашей свадьбы смотрим». А сама уже надеваю свои сапоги. Мадам говорит: «Пойдем, я тебя до остановки автобуса провожу». И, несмотря на мои отказы и заверения, что я прекрасно знаю дорогу, пошла со мной. Идет и вслух рассуждает — прощать мужа или нет. А я вообще, честно говоря, не поняла, чего мужик хотел: может, женой похвастаться? © tigrinka
Любая дорога рано или поздно заканчивается, но самые нелепые и смешные случаи остаются с нами в виде лучших баек для посиделок с друзьями. Расскажите в комментариях о дорожных приключениях, которые вы до сих пор вспоминаете со смехом.
