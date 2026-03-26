20+ человек, в чью жизнь наконец-то ворвалась долгожданная весна

Вроде бы зима еще не до конца ушла, а вокруг уже чувствуется дыхание наступающей весны. Солнце светит ярче, снег тает, прохожие стаскивают надоевшие шапки, и настроение меняется само собой. И конечно, мы все хорошо знаем еще один милый весенний эффект: одних из нас начинает тянуть на прогулки, а других — в магазин за обновками.

«Сегодня нашему котику исполнилось 13 лет. Мы вынесли его на улицу подышать весной»

И неважно, что погода еще может поменяться

Сегодня у нас +5, так хорошо на улице. Тепло. Прямо пахнет весной. И плевать на лужи, на снежную грязь, испачканную обувь и одежду. Весна уже рядом. Я рад, что скоро тепло, скоро можно будет ходить без куртки, скоро посиделки с шашлыком или пловом, скоро комары и можно будет купаться на озере. Сегодня это уже чувствуется. © fayruzov / Pikabu GabrielSolis 1 день назад Ну вот не знаю. Когда восхищаются грязной обувью и комарами. Так себе Ответить

«Идеальный образ для ранней весны»

«Вот такую газету увидел по дороге в универ. Лед растаял ровно там, где есть картинки»

Будь я школьным учителем физики, сохранил бы эту фотку как интересный наглядный материал. © MathGeek / Pikabu

«Доброе слово и кошке приятно»

Закралась у меня третьего дня мысль пополнить свой гардероб новой курткой для холодной весны. Объехал штук пять магазинов, но все не то — то сидит как-то не так, то материал не нравится. В очередной торговой точке, заметив, что я уже собрался на выход, рядом материализовалась консультант. Обычно не люблю, когда мне пытаются «подсказать», но тут сдался. На вопрос про размер, сказал что раньше был 62-й, но давайте рискнем посмотреть 58-й.

Женщина отступила на шаг назад, посмотрела поверх очков (я невольно даже опустил глаза, будто вернулся на 30 лет назад и школьником стою перед завучем) и не менее строго сказала: «К вопросу выбора размера надо подходить более ответственно, а не тыкать наугад в первое попавшееся число. Вы посмотрите в зеркало. На такого стройного молодого человека будет идеальным 52-й».

За последние годы я не слышал более виртуозного комплимента. Эта чудо-женщина тремя предложениями сказала больше, чем все окружающие меня люди за три месяца. В итоге она оказалась права, и предложенный ей вариант сел как родной. © Zigmund96 / Pikabu Ellie 1 день назад Ненавижу в магазинах общаться с консультантами, сразу убегаю) Ответить

«С каждым днем весны становится чуть больше»

И солнце светит ярче, и день становится длиннее, и на душе куда светлее. © ElinkaUglova39 / Pikabu

«Весна...»

А у нас сегодня плюс 6. Но еще снегу по колено. © LaylaL / Pikabu

«Фоткалась я недавно для пропуска и так себе не понравилась. А тут — весна. Просто солнечный день. Просто я. Почти такая же, как прежде. Проснулась»

Вы красивая женщина. Волосы хорошие, цвет приятный, кожа чистая. А усталость во взгляде у нас у всех появляется. И мы не виноваты в этом. © Vall1u1m / Pikabu

«Резко пришла весна, и вот он — мой первый помидорчик!»

Тоже повылезали помидорки. Но им мало света, они и повытягивались в длинные нитки. Уже поставил лампы. Без них никак. © heeey33 / Pikabu

«С почином всех»

Некоторые и зимой ездили на этих самокатах. Мне кажется, их вообще ничего не может остановить. © DanilaChee / Pikabu

Весной часто хочется привести себя в форму. Главное, не перестараться

Пошла я в спортзал. А что? Весна близко! Решила поработать с тренером. Эта милая девочка меня укатала. Иду после тренировки и понимаю — что-то не так. Одна нога хлюпает в сапоге. Думаю: «Неужели ноги похудели? А почему только одна?» Опускаю глаза и вижу, что один сапог мой, а второй чужой.

Иду назад и молюсь, чтобы хозяйка второго сапога еще была на тренировке. Захожу в раздевалку, под изумленными взглядами девушек снимаю один сапог и надеваю другой. Над моим рассказом ржала вся раздевалка. Тренер пообещала больше так меня не гонять. dragonheart_artist Бух 13 часов назад Фу, чужая обувь. Там же может быть все, что угодно Ответить

Первый рыбак. Пусть и памятник

Каждый год у нас одно и тоже. Но на этот раз придумали примотать удочку скотчем. © user11529249 / Pikabu

«У меня весеннее настроение»

И даже море весной другое. Особенное

В середине марта я сорвался на море. Руководство фирмы потребовало уйти в отпуск строго по графику. Я не сопротивлялся, взял билеты и поехал. Море было серым. Не ласковым, не убаюкивающим — требовательным.

Шезлонги были сложены в аккуратные стопки, кафе заколочены фанерой, набережная принадлежала мне. И ветру. И чайкам. В этом воздухе не было жареного мяса и кокосового масла. Он пах мокрой галькой, сырым песком и — внезапно — зацветающими деревьями. Где-то за домами, в чьем-то палисаднике, уже начала набирать силу магнолия.

Парадокс марта в том, что он — промежуток. Море еще зимнее, а земля уже весенняя. Холодно, но солнце греет по-настоящему. Пусто, но не одиноко. Тихо, но не скучно. В июле я бы не понял, что море — это не курорт. Море — это разговор. © user11230950 / Pikabu Ellie 1 день назад Море хорошо в любое в любое время года Ответить

«Весенняя атмосфера в гостиной»

У вас действительно получилось очень «весеннее» пространство — растения, легкие занавески и этот яркий подвесной светильник прекрасно дополняют друг друга. © Lahome_Official / Reddit

«В этот дождливый день я изо всех сил пытаюсь создать весеннюю атмосферу»

Из блондинки в шатенку? Почему бы и нет!

Весеннее настроение добралось и до меня. Я решила покраситься. Причем не просто «освежить оттенок». Нет. В другой цвет. Но сразу скажу: я парикмахер, заранее все подготовила, знала, какой пигмент, какой оксид, какой тон получится. Я за свою жизнь каким цветом только ни была. В крайнем случае всегда можно сделать смывку. Как сказал муж: «Ну да, немного изменился цвет». Сын так вообще сообщил, что не замечает мою прическу. Для него все осталось по-прежнему. Вот если бы я в синий или розовый выкрасилась, они бы явно заметили. Хотя.... alinashiltcyana

«Я тут под весеннее настроение прикупил новые туфли»

Отличный весенний стиль! Брюкам и обуви — отдельный лайк. © dazedandconfused1961 / Reddit

Весна — время жизненных перемен

Вот и меня настигло весеннее настроение. Вкратце: посмотрела на свою жизнь и решила — хватит. Уволилась с нервной работы, где неплохо платили. Так стало легко, хотя все же переживаю. Много лет отдано этой карьере. Третий день просто привыкаю к мысли, что Добби свободен. Помыла окна, расхламила шкафы, дорисовала наконец картину. © zhansaty / Pikabu Belka007 13 часов назад А у Добби есть денежная подушка? Или кому-то на шею присядет? Ответить

«Это печенье — в честь солнышка»

Моя жена готовит такое же. Очень вкусно. Ваше выглядит потрясающе. © New_Can_3534 / Reddit

Весенняя примета — перешел на летнюю резину, готовься к снегопаду

Боюсь вам признаться, но мне сегодня переобули колеса. С зимних на летние. Если завтра повалит снег, знайте, это я виновата. Я не хотела, но к концу рабочего дня, пришел наш прораб и сказал: «Давай ключи, поменяю тебе колеса». Я было открыла рот, но он сообщил, что прогноз погоды просто идеальный. Но ведь никогда нельзя быть уверенным наперед. Всякое бывало. После работы была на йоге, а потом пронеслась по магазинам. Это весна! elena_pulkkinen Olga Dubrowski 1 день назад В Германии существует негласное правило, когда нужно менять резину. Зимняя должна быть от О (Oktober - октябрь) до О (Ostern - Пасха). Скоро нужно "переобувать" машину. Ответить

«Мне нравится этот уютный повседневный стиль. Теперь думаю, как адаптировать его к весне»

Выбирайте рубашку свободного кроя из хлопка на пуговицах — благодаря свободному силуэту вы будете чувствовать себя комфортно. Сочетайте ее с широкими джинсами или любыми подходящими по цвету широкими брюками. © Acrobatic-Set9585 / Reddit

«Мне часто говорят, что я отношусь к теплому весеннему типу. Вчера я купила несколько ярких топов и не могу решить, подходят ли они мне»

Вы самое настоящее воплощение весны. Яркие цвета поднимают настроение и заряжают энергией. © Reddit

«Просто котик отдыхает на весеннем солнышке»

А ты иди и работай! © FireAction / Pikabu

Наверняка у вас в телефоне уже появились первые весенние фотографии. Будет круто, если вы поделитесь ими в комментариях к этой статье. Давайте сравним, у кого снег сильнее растаял.