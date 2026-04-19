15+ человек, которые вынесли из столовой или буфета не только вкусняшки, но и сочные истории

Мерзкий типище. Когда училась, у меня тоже стреляли по мелочи. И я так же считала все до копеек и потом просила вернуть, но это было от того что я из бедной семьи. Когда закончила универ и начала зарабатывать поняла насколько мерзким было мое поведение. Теперь занимаю столько, сколько могу занять безвозвратно. Назад не жду - отдали хорошо, не отдали ну и ладно. Помогаю родственникам как могу и могу помочь бесплатно своим знакомым консультацией или что то сделать подешевле. Да, не разбогатела с таким отношением, но зато появились знакомые с таким же отношением к жизни, у которых я могу попросить помощи и мне всегда помогут. Человеческое отношение не продается и не покупается.