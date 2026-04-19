15+ человек, которые вынесли из столовой или буфета не только вкусняшки, но и сочные истории
В буфете — будь он простой школьный, театральный или офисный — время течет иначе, а привычные правила порой ставятся на паузу. Это теплое и уютное место, где можно встретить миллионера с «Дошираком» или получить хот-дог в обрывке собственной курсовой. Буфетная стойка видела больше человеческих драм и комедий, чем любая сцена, а неловкая ситуация в очереди за борщом или случай из жизни, подслушанный за соседним столиком, оставляет неизгладимое впечатление и заставляет улыбаться. Давайте посмеемся вместе, ведь здесь каждый перекус превратился в настоящее приключение, а мы любим такие маленькие радости.
- Мужик передо мной хамски вел себя с девушкой за раздачей в столовке. Та была спокойна и вежлива с ним. Взвесила ему макароны с двумя куриными котлетами, назвала цену. Он тут же сдулся: «Уберите одну котлету, не хватает денег». Девушка пробивает новый чек, берет эту котлету и говорит ему в лицо: «Могу себе позволить, а вы?» И начинает ее есть, глядя ему прямо в глаза. Ну мед же!
- Это непередаваемое чувство, когда ты пришел в универский буфет, а тебе дали хот-дог, завернутый в обрывок твоей курсовой, которую ты писал год назад, да еще и с тем местом, над которым ты корячился фигову тучу времени!
- В школу пришел новенький, Андреем зовут. Решили с парнями немного подколоть его, чтобы он сразу понимал, куда попал. Дежурили в столовой: новенький, я, три моих друга. Накрываем на столы, накладываем еду, небольшой перерыв на перекус. Все идем в буфет, а по дороге я говорю Андрею, мол, сегодня мы дежурные, поэтому можем взять одну сосиску в тесте бесплатно. Он такой: «Вау, круто! Спасибо, что сказал!» Еле-еле сдержал смех, подходим, Андрей обращается к буфетчице: «Здравствуйте, а можно сосиску в тесте?» Она смотрит на него, отвечает: «Да, 120 рублей!» Он говорит: «А я дежурный сегодня!» Она отвечает: «Круто, 125 рублей тогда!»
«А вот как кормит вахтовая столовая за полярным кругом»
Я один из этих полярников в прошлом. Столовая-подрячики экономя покупают или просроченные или вот-вот просроченные. Что бы сбить запах кидают огромное количество приправ. Полгода обеда в такой столовой и язва обеспеченно. Меня к примеру вертолетом увозили с желудочным кровотечением. Старые полчрники сами закупают продукты, и варят сами.
Глядя на этот обед, понимаешь: суровым полярникам не до диет.
- Сегодня в буфете стал свидетелем забавной сцены. Дедушка с аккуратно уложенными седыми волосами, в пальто, явно лет сто назад купленном, стоял в очереди за пирожком. Рядом с ним бабушка, статная, с красной помадой и шляпкой, выбирала себе чай. Дед, видимо, собрался поразить ее элегантностью, и вдруг выдает: «Вы знаете, чай без лимона — это как жизнь без любви». Бабушка на секунду зависла, а потом усмехнулась: «Тогда возьмите лимон и подайте мне пример любви». Дед, не теряя времени, взял лимон и сел за ее столик. Они просидели там минут сорок, обсуждая все на свете, а я так умилялся этому, что вообще забыл о своих делах.
- В школе у меня была своя тетрадка долгов. Любой, кто занимал у меня деньги на булочку или сок в столовой, туда попадал. В конце года я проходился по списку и собирал все до последней копейки. Один одноклассник особенно любил морозиться и кормить завтраками, что вернет потом. Я одалживал ему полтора года, добавил процент, а в седьмом классе пришел с этой тетрадкой прямо на родительское собрание. Подошел к его маме с папой, спокойно все показал. Деньги вернули полностью, еще и извинились, а я остался в плюсе.
Мерзкий типище. Когда училась, у меня тоже стреляли по мелочи. И я так же считала все до копеек и потом просила вернуть, но это было от того что я из бедной семьи. Когда закончила универ и начала зарабатывать поняла насколько мерзким было мое поведение. Теперь занимаю столько, сколько могу занять безвозвратно. Назад не жду - отдали хорошо, не отдали ну и ладно. Помогаю родственникам как могу и могу помочь бесплатно своим знакомым консультацией или что то сделать подешевле. Да, не разбогатела с таким отношением, но зато появились знакомые с таким же отношением к жизни, у которых я могу попросить помощи и мне всегда помогут. Человеческое отношение не продается и не покупается.
- Стою в школьной столовке в очереди. Перерыв всего 5 минут, а людей в буфет набежало очень много. Впереди меня стоит первоклашка, девочка с подружкой. Малышка жалуется: «Ой, в садике было так классно! Нам просто давали еду, даже добавку могли выдать, а тут нужно простоять в очереди, заплатить за еду деньги, еще и на урок опоздать можно! Меня обманули те, кто говорил, что в школе будет лучше!» Такая маленькая, а уже почувствовала на себе всю боль школы.
Деточка, это ещё не вся правда в жизни. Когда ты ещё немножко вырастешь, на еду придётся не только стоять в очереди, но ещё и зарабатывать.
«Работаю в столовой и люблю фотографировать свою работу»
- Здорово придумано — подать сметану для длинненьких картошечек фри в такой стопочке, вспомнилась сразу сказка «Лиса и Журавль», только в положительном ключе.
- В детстве никогда не любила ходить с родителями на культурные мероприятия. Они у меня обожали посещать разные оперы, концерты, а мне было там невероятно скучно. Однажды мы пошли в театр, я там чуть не уснула, но заметила, что мама с папой были вовлечены в представление, поэтому решила ускользнуть. Сползла с кресла и на пузе покарабкалась через всю толпу к выходу. Там сразу заприметила себе буфет, пришла к тетеньке, которая готовила булочки, и сидела с ней, болтала о жизни, о пирожках и наблюдала за ее работой. Конечно, родители были не в восторге, когда нашли меня. Ругали, дома запретили смотреть телевизор на целую неделю, но я была довольна собой. Мне действительно разговор с незнакомой буфетчицей понравился больше, чем игра распиаренных актеров в театре.
У всех разное восприятие, конечно. Я была бы в восторге, если бы меня в детстве водили по театрам, концертам и т.д. Да, я и сейчас в восторге от этого) 😅
- После бассейна зашли в буфет, заказала кислородный коктейль. Пока расплачивалась, решила попробовать. Сосу, сосу соломинку, втягиваю — нифига! И тут парень за стойкой говорит: «Девушка, это ложечка!»
- Работаю в офисе, на первом этаже есть буфет. Многие не успевают завтракать дома и на обед не выходят, поэтому там часто бывают длинные очереди, и вкусненькое разбирают заранее. Если не пришел за полчаса до начала рабочего дня — самой лучшей еды не достанется. И уже много раз, когда я, опоздавшая и голодная, тащусь к витрине, думая, что сейчас буду грызть заветренный бутерброд, меня окликает продавец и говорит, что отложила для меня мою любимую кашку и булочку. Мелочь, а приятно!
«В путешествии набрел на вот такую столовую. В ресторанах это пафосно называется „открытая кухня“»
Помню, набрели на рабочую столовую в Торговеке (Варшава), тоже "открытая кухня". Как было вкусно и цена смешная.
- Гуляли с подругой по городу, проходим мимо родной школы. Мы уже закончили университет, свои семьи есть, но, как вспомнили вкус булочек с корицей, так и захотелось зайти в школу и накупить их. Придумали коварный план. Подруга взяла на себя сложную задачу — отвлекать охранника, пока я пробираюсь по коридорам в буфет. Она начала втирать ему о том, какой он красивый, какая у него форма, а я быстренько проскользнула в буфет, накупила любимых булочек с корицей, пообщалась с буфетчицей, выдавая себя за одиннадцатиклассницу, которую учительница послала за едой. В общем адреналинчика мы набрались, да еще и волшебных булочек поели.
- Сегодня моя неуклюжесть достигла нового уровня. В универе есть буфет. Ходят туда в основном преподаватели. Но студентам при желании тоже никто не запрещает. Решила сегодня там пообедать. Купила себе супчик и чай с пончиком. Иду со всем этим, ищу свободное место. Сама не заметила, как запнулась о ножку плохо задвинутого стула. Не удержав равновесие, начала падать. Само собой, весь обед посыпался из рук прямо на двух рядом сидящих преподов. Летела через весь зал. Итог: похоже, недопуск к экзамену по культурологии. Спасибо, что хоть за разбитую посуду платить не заставили. Поела, блин, супчика.
Ну, если за то, что человек споткнулся и случайно кого-то обрызгал, вдруг "недопуск к экзамену", то странные там преподаватели. Скорее всего, шутит.
- В антракте зашла в буфет, глянула на цены: крошечный бутерброд с икрой по цене билета в партер. Рядом мужчина возмутился: «За что такие деньги?!» Харизматичная буфетчица в кокошнике, не моргнув глазом, поправила локон и заявила: «Милейший, вы вообще-то не за еду платите, а за то, что едите ее под музыку Рахманинова! Вон, слышите, в зале рояль настраивают? Это же чистый деликатес для ушей, икра — лишь декорация». Весь буфет лег от смеха, а мужчина расхохотался басом и раскошелился на два бутерброда и пирожные себе и своей даме.
- Вчера зашел в столовку возле работы, взял обычный микс — салат и плов. Сижу ем, и тут за соседний стол садится мужик в дорогом костюме, ставит перед собой «Доширак» и начинает его уплетать с таким наслаждением, будто это стейк из Ривьеры. Я прям засмотрелся. В какой-то момент он поднял глаза, подмигнул мне и говорит: «Братишка, никакие миллионы не заменят вкус детства, когда в общаге его сухим грызли».
Вкусен не сам Доширак а его приправа с добавлением усилителей вкуса
- В школе со мной приключился неловкий случай. Я любила ходить в столовую и покупать себе булочку. Буфетчица упаковывала мне ее в кулечек, я засовывала себе его в карман и искала местечко, чтобы перекусить. Однажды вышла на площадку позади школы. Там была большая собака, которая сразу направилась ко мне. Я ужасно испугалась, начала убегать. Собака за мной, я бегаю по кругу, как будто сдаю нормативы на физ-ре. Уже представляю, как она покусает меня своими большими зубами. Это все снимают дети, которые высунулись из школьных окон, смеются надо мной, а мне не до смеха. Настал тот момент, когда я устала, поэтому упала на пол, прикрывая лицо ладонями. Я думала, что вот-вот и собака укусит. Но она просто подошла, аккуратно вытянула кулек с булочкой и ушла ее есть. Все это время я убегала от собаки, а собака бежала за едой. И я не боюсь собак, я боюсь еды!
- Захожу сегодня в столовую и прошу дать мне творожную запеканку. Продавщица спрашивает:
— Вам со сметаной или со сгущенкой?
Я говорю:
— И то, и то.
— Так нельзя, — говорит она, — либо сметана, либо сгущенка.
Я еще раз прошу добавить все.
— Нет, у нас так не положено.
Тут к ней подходит другая продавщица и громко шепчет:
— Дай, что просит, это все равно за деньги.
— Но нельзя же и сгущенку и сметану сразу! Это ненормально! — возмущается та.
В общем, я свое все равно получил, но это было непросто.
Так запеканку всегда поливают миксом сгущенка+ сметана. Это соус по ГОСТу... Во всех столовых моего детства так было. А вообще на все допы есть свой прайс, я всегда и везде прошу двойную порцию сметаны, так как люблю ,,купать,, еду в соусе.
- Рассказала бабушка. Они с подругами в центре тогда еще Ленинграда ищут, где бы поесть. Зима, холодно, ветрище. И тут одна из подруг вспоминает, что в Эрмитаже есть буфет. Всей толпой они вваливаются в вестибюль, и моя бабушка, самая маленькая из девочек (она и сейчас ростом метр шестьдесят, а тогда ее звали Кроликом), сразу подходит к вахтершам: «Тетеньки, извините, а буфет открыт?» Отвечают: «Нет, милая, поздно уже». Кролик поворачивается к остальным девочкам, ожидающим у эрмитажных дверей, и кричит: «Не-е, буфет закрыт! Ладно, что тут еще делать! Пошли отсюда!» Выражение «что тут еще делать?!» вероятно, так и не сошло с лиц вахтерш до самой ночи.
Может, не к месту,в Питере командировка, пошёл в Эрмитаж, одежда -джинсы и сине-белая ветровка . Кассир мне продала детский билет, видимо спутала с морской формой
«Я питаю нежные чувства к историческим предприятиям питания, чудом дожившим до наших времен»
Столовые и буфеты — не просто точки общепита, а настоящие кладези реальных историй и жизненных сюжетов как в кино. Здесь рождается дружба за общим столом, случаются эпичные фиаско с тарелкой супа и даже завязываются романы, которые заканчиваются свадьбой. Ведь общая очередь за горячими пирожками сближает похлеще любого тимбилдинга, а простая запеканка со сгущенкой может стать поводом для маленького, но очень важного бунта.
А какая история из школьного или рабочего буфета до сих пор заставляет вас улыбаться?
Комментарии
Есть шедевры столовской кухни- это салат из капусты-огурцов-горошка и тонкие блинчики😋