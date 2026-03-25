20+ умелиц, которые сами себе делают такой маникюр, что многим мастерам и не снилось — 25.03.2026

Новый маникюр — отличный способ поднять себе настроение. Особенно когда на дворе весна и хочется ярких эмоций и перемен. Героини нашей статьи — настоящие умелицы, которые сами делают себе маникюр. Умеют и золотые цепи закрепить, и полотна знаменитых художников на ногти перенести.

«В последнее время мне очень нравится создавать вот такие дизайны»

«Парень сделал для меня эти серьги, а я сообразила подходящий маникюр!»

«Благодаря этому маникюру я теперь могу везде брать своих кошечек»

«На этот раз я вдохновилась знаменитой картиной Густава Климта „Поцелуй“»

«Я целый день потратила на маникюр. У меня устали руки, но я ни о чем не жалею»

«На расстановку золотых подвесок и цепочек ушла целая вечность, но я не могла остановиться, добавляя все новые и новые детали».

«Один из самых крутых дизайнов, что я делала. Я самоучка и делаю маникюр только своим подругам»

«Я не выбирала дикую природу, она выбрала меня. Попробовала себя в рисовании животных принтов»

«Я пока только учусь. Еще не идеально, но я иду к результату. Выбрала такой цвет, потому что радуюсь весне»

«Мне скоро 45 лет, я не переборщила с дизайном?»

У искусства нет возрастных ограничений. © nailsNstuff / Reddit

«Раньше я работала официанткой, а теперь умею делать вот такую красоту. Ни о чем не жалею»

«Впервые сама себе сделала полное наращивание акрилом на формах, а не на типсах. Горжусь тем, чему научилась, и просто захотела вам рассказать»

«Попыталась сделать их хоть немного эстетичными»

«Вот такое романтическое настроение сделали сегодня на ноготках»

«Нарисовала героев „Бриджертонов“ на ноготках. Давно хотелось попробовать себя в портретной живописи, и я очень довольна результатом»

«Потратила часов пять. А все из-за того, что рисовать на ногтях нерабочей рукой — это задачка не из легких... Но я так горда собой!»

«Весенний маникюр в тон новому сезону»

«Сама сделала себе маникюр и впервые попробовала цветочный дизайн. Не совсем довольна результатом — знаю, что нужно больше практики»

«Накладные ногти в стиле мультфильма „Спанч Боб“, которые я сама разрисовала»

«Потратила на этот шедевр уйму времени, но оно того стоило. Эффект „кошачий глаз“ вживую переливается просто невероятно»

«Я в полном восторге от своего маникюра в стиле „Сейлор Мун“!»

«Сделала себе ноготочки в форме клубничек и просто влюбилась в них! Захотела и вам показать»

«Я всегда считала, что нежный, мягкий зеленый — это цвет, который лучше всего передает саму суть весны»

«Это пора, когда природа пробуждается и оживает, именно в ней я черпала вдохновение для этого дизайна».