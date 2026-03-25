20+ умелиц, которые сами себе делают такой маникюр, что многим мастерам и не снилось — 25.03.2026
Новый маникюр — отличный способ поднять себе настроение. Особенно когда на дворе весна и хочется ярких эмоций и перемен. Героини нашей статьи — настоящие умелицы, которые сами делают себе маникюр. Умеют и золотые цепи закрепить, и полотна знаменитых художников на ногти перенести.
«В последнее время мне очень нравится создавать вот такие дизайны»
«Парень сделал для меня эти серьги, а я сообразила подходящий маникюр!»
- Идеальная пара! © SquirrelySquirrel1 / Reddit
«Благодаря этому маникюру я теперь могу везде брать своих кошечек»
«На этот раз я вдохновилась знаменитой картиной Густава Климта „Поцелуй“»
Как люди это на ногтях рисуют? Лица очень детально нарисованы: тени, румянец на щечках, оттенки кожи… Мне кажется, что такой маникюр дорого будет стоить.
- Снимаю шляпу перед вашим талантом! © ChaleNailArtTherapy / Reddit
«Я целый день потратила на маникюр. У меня устали руки, но я ни о чем не жалею»
Красивые ногти. Вроде деталей много, но все очень органично. Плюс кольца шикарные. Очень хорошо все сочетается
«На расстановку золотых подвесок и цепочек ушла целая вечность, но я не могла остановиться, добавляя все новые и новые детали».
«Один из самых крутых дизайнов, что я делала. Я самоучка и делаю маникюр только своим подругам»
А могла бы и бизнес сделать) я думаю, что человек мог бы деньги зарабатывать и клиентов было бы много. Этот дизайн прям вайб русалочки
«Я не выбирала дикую природу, она выбрала меня. Попробовала себя в рисовании животных принтов»
«Я пока только учусь. Еще не идеально, но я иду к результату. Выбрала такой цвет, потому что радуюсь весне»
«Мне скоро 45 лет, я не переборщила с дизайном?»
- У искусства нет возрастных ограничений. © nailsNstuff / Reddit
«Раньше я работала официанткой, а теперь умею делать вот такую красоту. Ни о чем не жалею»
«Впервые сама себе сделала полное наращивание акрилом на формах, а не на типсах. Горжусь тем, чему научилась, и просто захотела вам рассказать»
«Попыталась сделать их хоть немного эстетичными»
Почему хоть немного? Очень аккуратные и красивые. Если это не ии, то пальцы обработаны просто супер
«Вот такое романтическое настроение сделали сегодня на ноготках»
«Нарисовала героев „Бриджертонов“ на ноготках. Давно хотелось попробовать себя в портретной живописи, и я очень довольна результатом»
- Из-за тебя захотела посмотреть сериал! © ********Nails / Reddit
«Потратила часов пять. А все из-за того, что рисовать на ногтях нерабочей рукой — это задачка не из легких... Но я так горда собой!»
«Весенний маникюр в тон новому сезону»
«Сама сделала себе маникюр и впервые попробовала цветочный дизайн. Не совсем довольна результатом — знаю, что нужно больше практики»
«Накладные ногти в стиле мультфильма „Спанч Боб“, которые я сама разрисовала»
«Потратила на этот шедевр уйму времени, но оно того стоило. Эффект „кошачий глаз“ вживую переливается просто невероятно»
«Я в полном восторге от своего маникюра в стиле „Сейлор Мун“!»
только сегодня с подругой про этот мультик говорили, символ эпохи, конечно
«Сделала себе ноготочки в форме клубничек и просто влюбилась в них! Захотела и вам показать»
«Я всегда считала, что нежный, мягкий зеленый — это цвет, который лучше всего передает саму суть весны»
«Это пора, когда природа пробуждается и оживает, именно в ней я черпала вдохновение для этого дизайна».
Очень вдохновляющая подборка с маникюром вышла. Работы мастериц такие разнообразные, что можно выбрать несколько идей на свой вкус для следующего похода в салон. А вы делаете маникюр сами или доверяете профессионалам? Любите необычные дизайны?
Комментарии
Ещё раз убедилась, что такое усиленное внимание к ногтям, их длине и безумной окраске не моё. Мне больше по душе аккуратно обработанные ногти, покрытые однотонным лаком. Для повседневной жизни - бесцветным или в пастельных тонах, для праздника - более яркие краски, подходящие к одежде и аксессуарам.
Я вот долго носила ногти коротки. Без лака. А потом хотела на праздник маникюр и нужно было нарастить длину. Как я мучилась😁
Клиентам делаю любую длину и дизайн на их выбор. Сама ношу "голые" ногти. Не раздражают, подходят к любому образу.