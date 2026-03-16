17 фотографий, которые идеально иллюстрируют фразу «понедельник — день тяжелый» — 16.03.26

1 час назад
17 фотографий, которые идеально иллюстрируют фразу «понедельник — день тяжелый» — 16.03.26

Говорят, что понедельник — день тяжелый, но иногда он превращается в настоящий квест на выживание. Когда кружки распадаются на атомы, ключи ломаются в самый неподходящий момент, а завтрак коварно притворяется не тем, чем кажется, остается только одно — выдохнуть и запечатлеть этот эпический провал для истории. Мы собрали фотодоказательства того, что если ваше утро не задалось, вы точно не одиноки в этом хаосе.

«Сынок, 8 лет, слепил такое чудо»

  • Да это под стекло и всем говорить, что 5 миллионов стоит. © Reddit

«Вот так началось мое утро в понедельник. Очевидно, что тонер-картриджи и сжатый воздух несовместимы...»

«Первый раз вижу такой дорожный знак!»

Iosi Merson
59 минут назад

Остерегайтесь выбоин на дороге !!! Колдобин!!! Правильный знак, вот только его можно каждые сто метров ставить!!! По вашим и нашим дорогам попробуйте на велике проехать
... Одни маты, короче!!! Оно же по жопе бьёт, блин !!! И сейчас я правда не шутю !!!

Обычный понедельник в Италии. Большинство кофеен выглядят так в начале недели!

Iosi Merson
56 минут назад

Наймите восточноевропейскую посудомойку!!! Бином Ньютона , внатуре...🤣🤣🤣

«Застряла в туалете на работе»

Iosi Merson
54 минуты назад

Вставь ручку обратно и открой дверь!!! Твой Босс не дурак, такая фигня не прокатит, бестолочь !!!🤣🤣🤣

«Налил молоко в банку с протеиновым порошком вместо шейкера»

Vrodekot Savsk
5 часов назад

Как-то, собираясь в школу, спросонья перепутала бутылки и разбавила чай не водой (не пью горячий), а растительным маслом. Однажды пошла в школу в субботу - очнулась на середине пути, осознав что на улице несколько безлюдно.

«Моя мама забыла, что готовила сироп»

«То самое чувство, когда в понедельник утром вы достаете из сушилки рабочую и школьную одежду, а там такое»

Iosi Merson
47 минут назад

А какого цвета стала одежда от фломастера??? Хорошая идея !!! А они всё - краска, краска...🤣🤣🤣

«Я думал, что взял с собой вареное яйцо»

Iosi Merson
42 минуты назад

Попробуйте закрутить яйцо !!! Варёное встанет при кручении на кончик! Сырое, в силу жидкого содержимого вообще не будет вращаться из-за инерции жидкости!!! Бабушкин лайфхак!!!🤣🤣🤣

«Дно моей кружки внезапно отвалилось, и чай теперь повсюду!»

«Случайно сел на свои очки»

«Я с нетерпением ждал, когда смогу поесть»

Iosi Merson
35 минут назад

Слегка переперчил...В грузинском ресторане клиент делает заказ - Официант, мне чего-нибудь острого национального !!! - Кынжал в жопа , хочешь??? 🤣🤣🤣

«Как и каждое утро после пробуждения, я, спотыкаясь, побрел на кухню и вслепую нажал кнопку „Пуск“ на кофеварке»

Iosi Merson
31 минута назад

Дебильные америкосы!!! А стакан подставить, крышку открыть??? Наверное это воздух свободы так отупляет...Ну или ту мач виски томороу найт...🤣🤣🤣

«Я чистил зубы и...»

Iosi Merson
30 минут назад

Зубки то как пережили??? Бо новые вставлять очень много мани трэба !!!🤣🤣🤣

«Мои джинсы порвались перед первым днем на новой работе»

«Ключ сломался, когда я пытался открыть замок на велосипеде сегодня утром»

Iosi Merson
25 минут назад

Фигня! Кусочек остался внутри, да? Протолкни его до конца, и вставь огрызок ключа! Поверни и ...вуаля!!! У меня так однажды ключ в замке кладовки поломался, остался вообще маленький обрубок, если честно его можно было и отвёрткой открывать...Пока новый купил - пару месяцев работало...

Наверное, она хотела пожелать доброго утра

Ilona Staller
4 часа назад

Муха - это фигня. У меня в чашке чая, оставленной остывать, утром обнаружилась живая лягушка. Она как-то пролезла в дом, кот пытался её поймать, вот она и спряталась удачно. А я спросонья почти отхлебнула!)

«Мой первый день на новой работе»

«Я всего лишь хотел пропылесосить. Ну как так-то?»

Liou
2 часа назад

Из чего сделан этот пол?!
Или из чего сделан этот пылесос?!

А вот еще подборка про людей, у которых все пошло не по плану, но они держатся.

Фото на превью Grumpstick / Reddit

