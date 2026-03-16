17 фотографий, которые идеально иллюстрируют фразу «понедельник — день тяжелый» — 16.03.26
Говорят, что понедельник — день тяжелый, но иногда он превращается в настоящий квест на выживание. Когда кружки распадаются на атомы, ключи ломаются в самый неподходящий момент, а завтрак коварно притворяется не тем, чем кажется, остается только одно — выдохнуть и запечатлеть этот эпический провал для истории. Мы собрали фотодоказательства того, что если ваше утро не задалось, вы точно не одиноки в этом хаосе.
«Сынок, 8 лет, слепил такое чудо»
- Да это под стекло и всем говорить, что 5 миллионов стоит. © Reddit
«Вот так началось мое утро в понедельник. Очевидно, что тонер-картриджи и сжатый воздух несовместимы...»
«Первый раз вижу такой дорожный знак!»
Остерегайтесь выбоин на дороге !!! Колдобин!!! Правильный знак, вот только его можно каждые сто метров ставить!!! По вашим и нашим дорогам попробуйте на велике проехать
... Одни маты, короче!!! Оно же по жопе бьёт, блин !!! И сейчас я правда не шутю !!!
- Ну наконец-то! Именно так я и добираюсь в офис каждое утро. © Unbelievablelucky / Reddit
Обычный понедельник в Италии. Большинство кофеен выглядят так в начале недели!
Наймите восточноевропейскую посудомойку!!! Бином Ньютона , внатуре...🤣🤣🤣
«Застряла в туалете на работе»
Вставь ручку обратно и открой дверь!!! Твой Босс не дурак, такая фигня не прокатит, бестолочь !!!🤣🤣🤣
«Налил молоко в банку с протеиновым порошком вместо шейкера»
Как-то, собираясь в школу, спросонья перепутала бутылки и разбавила чай не водой (не пью горячий), а растительным маслом. Однажды пошла в школу в субботу - очнулась на середине пути, осознав что на улице несколько безлюдно.
«Моя мама забыла, что готовила сироп»
«То самое чувство, когда в понедельник утром вы достаете из сушилки рабочую и школьную одежду, а там такое»
А какого цвета стала одежда от фломастера??? Хорошая идея !!! А они всё - краска, краска...🤣🤣🤣
«Я думал, что взял с собой вареное яйцо»
Попробуйте закрутить яйцо !!! Варёное встанет при кручении на кончик! Сырое, в силу жидкого содержимого вообще не будет вращаться из-за инерции жидкости!!! Бабушкин лайфхак!!!🤣🤣🤣
«Дно моей кружки внезапно отвалилось, и чай теперь повсюду!»
«Случайно сел на свои очки»
Я этого очень опасаюсь. У меня очки покрепче, но мой вес точно не выдержат
«Я с нетерпением ждал, когда смогу поесть»
Слегка переперчил...В грузинском ресторане клиент делает заказ - Официант, мне чего-нибудь острого национального !!! - Кынжал в жопа , хочешь??? 🤣🤣🤣
«Как и каждое утро после пробуждения, я, спотыкаясь, побрел на кухню и вслепую нажал кнопку „Пуск“ на кофеварке»
Дебильные америкосы!!! А стакан подставить, крышку открыть??? Наверное это воздух свободы так отупляет...Ну или ту мач виски томороу найт...🤣🤣🤣
«Я чистил зубы и...»
Зубки то как пережили??? Бо новые вставлять очень много мани трэба !!!🤣🤣🤣
«Мои джинсы порвались перед первым днем на новой работе»
«Ключ сломался, когда я пытался открыть замок на велосипеде сегодня утром»
Фигня! Кусочек остался внутри, да? Протолкни его до конца, и вставь огрызок ключа! Поверни и ...вуаля!!! У меня так однажды ключ в замке кладовки поломался, остался вообще маленький обрубок, если честно его можно было и отвёрткой открывать...Пока новый купил - пару месяцев работало...
Наверное, она хотела пожелать доброго утра
Муха - это фигня. У меня в чашке чая, оставленной остывать, утром обнаружилась живая лягушка. Она как-то пролезла в дом, кот пытался её поймать, вот она и спряталась удачно. А я спросонья почти отхлебнула!)
«Мой первый день на новой работе»
«Я всего лишь хотел пропылесосить. Ну как так-то?»
А вот еще подборка про людей, у которых все пошло не по плану, но они держатся.
Скульптура, которая могла бы называться "Утро понедельника", находится в археологическом музее Софии)