Я так искала первую пляжную линию, только на картах видно, насколько отель действительно близко к морю. А отзывы можно не читать, сейчас очень много видеообзоров, особенно на популярные туристические места, можно примерно понять для себя , подходит или нет. Отзывы очень субъективны, если это не массово, конечно. Мы как-то вернулись с отпуска и турагент осторожно спросила, понравилось ли нам, а мы были в восторге. Оказалось, туристки из нашего города, мать и дочь, отдыхавшие с нами одновременно, в пух и прах разнесли, чуть ли не плевались от отеля. Вот такие полярные мнения.
10 советов от опытных туристов, которые умеют создавать уют в любом гостиничном номере
Мы в редакции много путешествуем. Командировки, отпуска, поездки на выходные — кто-то из нас в дороге почти постоянно. Поэтому, когда мы решили собрать советы об отелях, далеко ходить не пришлось: большинство из них мы получили, как говорится, из первых уст. А еще мы обратились к опыту бывалых путешественников, которые давно научились превращать любой номер отеля в уютное пространство за какие-то доли секунды.
Исследуйте район
Красивые фото в интернете могут быть обманчивы. Наша коллега Ольга Р. рекомендует всегда тратить несколько минут на «разведку» местности. Это гарантирует вам спокойный сон и приятные прогулки в отпуске.
«Я всегда бронирую лучшие отели. Но я не читаю отзывы, — делится Natali L. — Я сразу открываю Google Maps и включаю Street View, чтобы изучить 2–3 квартала вокруг. Если на картах видны сплошные заборы, пустые парковки или промзоны, это верный знак, что это не самый лучший район для отдыха».
Также она советует проверить путь от метро или остановки. Если до отеля нужно идти 15–20 минут через парки или неосвещенные улицы, это может омрачить ваши планы на вечер. И вроде бы всего одна простая проверка — а отпуск проходит спокойнее и без лишних тревог.
Пополняйте запасы воды бесплатно
Покупать воду в мини-баре отеля — удовольствие не из дешевых, а в путешествии важно всегда поддерживать водный баланс. Мы в редакции давно нашли простой и экологичный способ всегда иметь под рукой запас свежей воды. Для этого достаточно взять с собой в поездку спортивную бутылку.
Несколько наших коллег обнаружили, что почти в каждом отельном фитнес-центре или тренажерном зале стоит кулер или питьевой фонтанчик для гостей. Это абсолютно легальный и приятный способ пополнять запасы воды в любое время. Такая маленькая забота о себе помогает не только сберечь бюджет, но и не плодить лишний пластик.
Обязательно прям спортивную бутылку? У меня стакан-термос, не пойдет? Воду набирала в аэропорту Хельсинки, хватало почти до Питера. Ну, там в автобусе еще стоял кофеавтомат. А в другом междугороднем автобусе сразу на входе раздавали бутылки с водой.
Возьмите с собой пижаму и домашние сланцы
Мы часто привыкаем к своим вещам, и именно они помогают нам чувствовать себя спокойно в новом месте. Важно всегда помнить, что по-настоящему родное пространство в отеле начинается с простых мелочей — например, с любимой домашней одежды.
«Легкая пижама и привычные домашние сланцы занимают совсем мало места в чемодане», — отмечает Вита П., — «но дарят ощущение уютного тепла после долгого насыщенного дня. Это простая возможность чувствовать себя как дома, где бы ты ни находился. Я вот часто забываю их и мучаюсь».
Ну не сказала б я , чтоб прям мало места в чемодане занимает пижама и обувь лишняя на двоих, например. В отелях всегда предоставляют халаты и тапочки. На отдых, как правило и так берешь с собой шорты и майки или лёгкие платьица, их и можно носить вместо пижам, только помимо номера, в них ещё и на прогулку можно пойти.
Да, тапочки можно попросить, и в 9 случаях из 10 вам их любезно предоставят. Но они все равно не сравнятся с привычной домашней обувью. Как не сравнится с вашей любимой пижамой обыкновенный махровый халат в отеле.
Также дамам важно захватить с собой «правильную» расческу для укладки. Да, фен в отеле будет, а вот брашинга, чтобы уложить волосы, там уже не найти. Это стоит учитывать и брать в поездку все привычные вам «девайсы».
Обязательно возьмите привычуню домашнюю обувь, типа тех тапок-львов на фото повыше. На юге, действительно, ничто не сравнится с привычной домашней обувью... 🤦♀️ Вас и чуять за версту все будут...
Не пренебрегайте лишним одеялом
Знаю это не понаслышке: в некоторых отелях ночью безумно холодно, даже если за окном лето. Сама, будучи в командировках, порой снимала номер с двумя кроватями, только чтобы заполучить лишнее одеяло сверху.
Для тех же, кто просто любит укрываться своим личным одеялком, есть и другой способ. «При заезде в номер я первым делом прошу дополнительное одеяло», — пишет Анна Н. — «Если номер с двуспальной кроватью, то по умолчанию там чаще всего одно большое одеяло. А мне надо свое, личное». Как говорится, не благодарите!
Обращайте внимание на дополнительные фишки отеля
Вот всегда так: хочешь поехать отдохнуть, покупаться в море, поваляться на солнышке, а вторая половинка тащит тебя на разные активности по городу и округе, едва вы успели заселиться в отель. Тут нужно искать способы угодить и себе, и партнеру.
«Я почти всегда стараюсь выбрать отель, — пишет Олеся К., — где есть сауна/хамам или есть скидки в СПА, который находится где-нибудь на территории отеля. Это очень помогает моим ножкам отдохнуть после походов по экскурсиям и по городу и полностью восстановиться перед новыми открытиями».
Попросите завтрак навынос
Еда также играет крайне важную роль в поездках. Особенно если продукция в магазинах вся сплошь на непонятном языке, а содержимое той или иной коробочки невозможно определить даже на глаз. Да и бежать туда порой уже некогда.
«Я однажды столкнулась с тем, — пишет Олеся К., — что мне нужно было ехать на экскурсию до начала завтрака в отеле. Я спросила, могут ли мне сделать кофе с собой, а мне выдали полностью готовый завтрак. Они все равно ведь готовят их заранее и могут положить все в контейнер».
во всех отелях выдают завтрак с собой. если экскурсия ранняя . надо просто вечером подойти на респшен и заказать . все это бесплатно и входит в стоимость вашей путевки или оплаты номера в отеле
Выбирайте маленькие уютные отели
Ну так вы определитесь, семейный отель, чаще всего не сильно близко от метро и побережья, или хорошо расположенный Хилтон со СПА для уставших ножек?!.
Хотя да, СПА для ног - реально вещь, я хоть и не сидячий образ жизни веду, но в первые дни, после перелетов и перового дня экскурсии, намотав 25000 шагов, лапки отваливаются практически всегда.
Между навороченным отелем и тем, который содержит какая-нибудь местная семья, лучше все же выбрать второй вариант. Да, там не будет фонов для пафосных фоток в соцсети, но зато будут вкусно и сытно кормить и действительно искренне помогать с разными вопросами, а не пытаться подзаработать дополнительную денежку на всем подряд.
«Мы жили в дорогущем отеле с бассейном и СПА, — рассказывает Олеся К., — и захотелось нам съездить на отдаленный пляж. Вызвали такси, ждем — его все нет. Я уже закипаю, и тут выясняется, что администратор просто не пустил такси к нам. На наше негодование он невозмутимо выдал, что у него уже есть свой таксист в три раза дороже. Вот так из-за его жадности мы в итоге пошли пешком по каким-то джунглям. Ну надо ж такому случиться!»
Так в итоге кто в жадности победил? Администратор отеля, который своего таксиста поддержал, или, вы, ползающие пешком по джунглям?
Используйте пластиковую папку для вещей
Блуза в пластиковой папке помнется точно так же, как и остальное)
Помятые вещи — это отдельная головная боль каждого путешественника. И не важно, сколько обучающих видео по правильному сложению одежды вы уже пересмотрели и сколько времени потратили на сборы: стоит вам открыть свой чемодан в отеле, как вы снова понимаете, что все было зря.
И все же есть несколько вещей, которые могут помочь даже в самых безвыходных ситуациях. Например, можно аккуратно положить свои блузы в пластиковую папку для документов или складную коробку из-под обуви. Последнюю потом можно сложить, высвободив достаточно места для подарков и сувениров и прочих ништяков, которые очень хочется забрать с собой на память.
Брать немного вещей, которые не требуют отчаянной глажки. Вообще лишнее в отпуске, имо.
Воспользуйтесь кофейным стаканом не по назначению
Многие отели принципиально не держат бумажные стаканы в ассортименте, а кофейные чашки там такого размера, что впору кофе в стаканы для сока наливать, а не наоборот.
Многие отельные автоматы с соком снабжены совсем небольшими стаканчиками. Если вы любите неспешные завтраки и не хотите лишний раз отвлекаться от еды, у нас есть простой и приятный совет. Вместо того чтобы брать несколько маленьких порций, воспользуйтесь бумажным стаканом для кофе.
Он заметно больше, устойчивее и часто снабжен удобной крышкой. К тому же так гораздо удобнее донести прохладный напиток до своего столика или даже взять его с собой на прогулку к морю, где уже и насладиться каждым глотком и светлой атмосферой нового дня.
Используйте переносной роутер
Я вожу с собой маленький переносной роутер уже третий год. Началось с того, что в одной поездке у меня было три устройства, и на каждом нужно было заново вводить логин от отельного Wi-Fi. Это откровенно раздражало.
Теперь подключаю роутер один раз — и все остальные гаджеты тянутся к нему автоматически. Телефон, планшет, ноутбук. Никаких повторных авторизаций, никакого «введите номер комнаты» на каждом экране. Еще один приятный бонус — можно без лишних хлопот транслировать видео с телефона на телевизор и устроить себе уютный вечер прямо в номере.
Как оказалось, даже в самом обычном номере можно создать душевную атмосферу, если знать эти маленькие хитрости. Надеемся, что эти добрые советы не раз помогут вам чаще улыбаться в пути и сделают каждое ваше утро в новом городе по-настоящему теплым и беззаботным.
Комментарии
Начали за здравие, кончили за упокой.
Советы про гугл карту и СПА - дельные, но чем дальше, тем чудесатее. Я одна не понимкю, зачем эти люди ездят в другие страны? Чтобы в домашней пижамке видосы с телефона через роутер на телевизоре смотреть?
Если вам супер важен комфорт, а денег на Хилтон со всеми прибамбасами нет - делайте как я: сидите дома :)))))
Ну не люблю я поездки, люблю свою кровать (я вообще не могу спать в чужих местах), достопримечательности можно посмотреть на фото и видео без тон офигевших тиктокеров и не есть неведомую еду для туристов по офигенным ценам. Так что отдыхаю дома :) Да, фоток нет кого-то впечатлять. ну так цель моего отдыха - мой отдых :)))