19 человек хотели подкрепиться, но вместо приборов потянулись за камерой
Говорят, что мы едим глазами. Но что делать, если глаза отказываются верить в то, что видят на столе? Мир ресторанной подачи перевернулся с ног на голову: обычных тарелок уже не увидишь, в ход идут камни, лопаты и даже сантехника. 19 человек из нашей подборки испытали настоящий культурный шок, когда официант поставил перед ними заказ.
«Зашел, значит в Мишленовский ресторан. Подали десерт „камень-ножницы-бумага“ и попросили угадать, из чего камни»
- Когда попробовал десерт, сначала почувствовал вкус маракуйи, которую я обожаю. Но потом меня осенило: «Камни, наверно, из трюфеля?» Но мне ответили: «Нет, это черный чеснок». © AmirMoosavi / Reddit
«Нам подали что-то красивое на бумаге»
- Это нужно слизывать? © SSBND / Reddit
«Мило, конечно. Но спасибо, что это из фарфора»
- Шапочка была сделана из фарфора, помпон из взбитых сливок. © Puddyrama / Reddit
«Такие шматки масла — часть популярной закуски в Корее»
школьную столовую вспомнила. такие же на завтрак двали . хлеб и кусок масла.
Обычный тартар с необычной подачей
«Племяшка привезла подарок. Для тех, кто скучает по Северу. С разными вкусами: черника, брусника и морошка»
Примечание автора: это чипсы из ягеля.
«Все еще жду кофе»
«Бургер и картошка фри на лопате»
«Дамский ужин»
«С такой тарелкой я еще готова смириться, но можно мне, пожалуйста, вилку и нож?»
«Грузовичок с чуррос»
«Самая неудобная „тарелка“ для подачи зефира»
«Обожаю мыльную пену!»
«Интересный способ подачи тирамису»
«Что они сделали с моими пончиками?»
«Надеюсь, эту обувь никто не носил»
«Надеялся, что потечет соус, когда я включу кран»
«У меня просто нет слов»
«Конфеты, буквально созданные на наших руках»
Ладно еще на руках, а не в кроссовке, лопате или горшке с кактусом(
Комментарии
Стесняюсь сказать, но мне как-то больше по душе старые-добрые тарелки...
Извращенцы.
Это же надо выбрать такой способ подачи, чтобы еда вызывала брезгливость!