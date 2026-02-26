19 человек хотели подкрепиться, но вместо приборов потянулись за камерой

1 час назад
19 человек хотели подкрепиться, но вместо приборов потянулись за камерой

Говорят, что мы едим глазами. Но что делать, если глаза отказываются верить в то, что видят на столе? Мир ресторанной подачи перевернулся с ног на голову: обычных тарелок уже не увидишь, в ход идут камни, лопаты и даже сантехника. 19 человек из нашей подборки испытали настоящий культурный шок, когда официант поставил перед ними заказ.

«Зашел, значит в Мишленовский ресторан. Подали десерт „камень-ножницы-бумага“ и попросили угадать, из чего камни»

  • Когда попробовал десерт, сначала почувствовал вкус маракуйи, которую я обожаю. Но потом меня осенило: «Камни, наверно, из трюфеля?» Но мне ответили: «Нет, это черный чеснок». © AmirMoosavi / Reddit

«Нам подали что-то красивое на бумаге»

«Мило, конечно. Но спасибо, что это из фарфора»

  • Шапочка была сделана из фарфора, помпон из взбитых сливок. © Puddyrama / Reddit

«Такие шматки масла — часть популярной закуски в Корее»

Яна
13 часов назад

школьную столовую вспомнила. такие же на завтрак двали . хлеб и кусок масла.

Ответить

Обычный тартар с необычной подачей

«Племяшка привезла подарок. Для тех, кто скучает по Северу. С разными вкусами: черника, брусника и морошка»

Примечание автора: это чипсы из ягеля.

«Все еще жду кофе»

«Бургер и картошка фри на лопате»

«Дамский ужин»

«С такой тарелкой я еще готова смириться, но можно мне, пожалуйста, вилку и нож?»

«Грузовичок с чуррос»

«Самая неудобная „тарелка“ для подачи зефира»

«Обожаю мыльную пену!»

«Интересный способ подачи тирамису»

«Что они сделали с моими пончиками?»

«Надеюсь, эту обувь никто не носил»

«Надеялся, что потечет соус, когда я включу кран»

«У меня просто нет слов»

«Конфеты, буквально созданные на наших руках»

А вот статья, в которой десерты тоже задумывались шедеврами, но что-то пошло не по плану.

Фото на превью AmirMoosavi / Reddit

