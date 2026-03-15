15 человек завели питомцев «не как у всех», и получили щедрую порцию любви в довесок
Мы привыкли, что домашний питомец — это мурчащий своевольный котик или преданный пес. Герои этой подборки решили, что это мило, но скучновато, и им такой «стандартный набор» не подходит. Зачем собака, если можно завести жука-голиафа? Или гуся, который считает себя хозяином квартиры? Стоит отметить: многие из этих питомцев — спасенные животные, которым повезло встретить людей, готовых принять их такими, какие они есть, со всеми их острыми коготками, непростым характером и непредсказуемыми выходками. Готовы к знакомству с самыми необычными домашними любимцами? Тогда поехали!
Вайс — минипиг, который вырос в настоящего кабанчика
«Супруга хотела длинношерстную таксу, но внезапно наткнулась на объявление о продаже минипигов. Получив объяснения, что «минипиг» — это милая хрюкающая штука, живет долго, неприхотлива, крайне умна, мы поехали за ним. Первая пара месяцев у нас ушла на то, чтобы научиться понимать друг друга, он был крайне пугливый, постоянно забивался под стол.
Свиньи, по крайней мере наш, любят тепло. Подставить себя под солнечные лучи, завалившись на бок, прижаться к батарее... Короче любовь к теплу — это вторая их слабость после еды. У нашего тяга к теплу возведена в степень абсурда. Если купаться, то практически в кипятке, спать, только намотав на себя пару одеял или закутавшись в ковер, даже летом, даже в самую жуткую жару. Хотя летом иногда и балдеет от полива холодной водой, но это уже исключение.
Обещания "будет 10-15 кг" как раз понятны.
Мало кто заранее захочет держать в доме кабанчика весом в 60 кило.
Интересно, как у него с лотком)
Нам обещали милое животное, с которым нет проблем, на него нет аллергии, ест все подряд, сам гуляет. Нет, конечно, все так и есть, вот только вместо обещанных 10-15 кг, спустя шесть лет мы имеем увальня весом в почти 60. И поверьте, он не толстый, среди минипигов он очень даже стройняшка!"
Гас — бельчонок, который живет свою лучшую жизнь
«В январе муж моей подруги срубил дерево и случайно нашел двух новорожденных бельчат. Мать за ними так и не вернулась. У меня есть опыт выращивания бельчат, поэтому подруга срочно связалась со мной, и я согласилась выхаживать их. Но дорога заняла два часа и, пока я ехала, одного малыша не стало.
Второй бельчонок, Гас, оказался настоящим борцом: 4,5 месяца я выкармливала его из шприца специальным молоком. Его нельзя выпустить в дикую природу — его зубы постоянно растут и ему нужно регулярно их подрезать. Теперь Гас — очень счастливый домашний питомец. Он приучен к лотку, питается лучше многих людей, свободно бегает по дому и иногда гуляет на улице. Недавно мне пришлось посадить его на диету — дети тайком подкармливали его лакомствами. Многие, возможно, не знают, что белки — настоящие фанаты вредной еды».
Гусь-обнимусь
«Мой домашний гусь уснул у меня на коленях. Это китайский гусь, и я его вырастила сама. Он не в восторге от моего мужа и от всех, кто приходит в гости. Прямо как сторожевой пес. Зато со мной он очень ласковый. Ест тот же куриный корм, что и мои куры и утки, а еще перекусывает травой и сорняками, когда гуляет. Он довольно крупный для своих 6 месяцев».
Сурикат Тима: маленький хулиган с большим сердцем
«Это мой Тима, и ему почти 7 месяцев. На него бесполезно злиться и ругаться, его можно только любить и принимать таким, какой он есть. Закрывать глаза на все его выходки и все время оправдывать, ведь это «просто такое животное». Сурикат не воспринимает слово «нельзя», если вы 10 раз вытащите его из шкафа, он залезет туда в одиннадцатый раз.
На улице эти зверьки (а они просто обожают гулять) все время пытаются докопаться до каждого прохожего, залезть на коленки, если тот присел рядом, обшарить карманы, хапнуть что-нибудь из корзины чужой детской коляски.
Мой день с сурикатом начинается в 8-8.30 утра и заканчивается в 8 вечера, когда ты, наконец, можешь почувствовать маленький глоток свободы. Сурикаты спят всю ночь и совсем не мешают. Однако днем он будет непрерывно бегать, непрерывно копать, немного покатает мячик, побесится, посидит на подоконнике, высматривая птиц и собачников, обязательно придет на ручки. И так с утра до вечера, пока батарейка не сядет".
Снагглс — дикобраз, который стесняется домашних котов
«У меня живет домашний дикобраз по кличке Снагглс. Моя девушка собирает сброшенные ей иголки и мастерит из них украшения. Снагглз в основном живет на улице, а в дом заходит потусоваться и пообщаться. В помещении она очень стесняется других животных: на улице прекрасно ладит с моей кошкой, а если обе оказываются вместе на кухне, начинает дрожать и распушает иглы. У моего друга есть два дикобраза, они ведут себя как собаки — ходят за ним по дому и сворачиваются рядом на диване. Снагглз же очень застенчива, долго привыкает к новым людям и не особенно ласковая».
Крошик — ежик-гурман
"Домашний африканский ежик по имени Крошик достался мне от бывшей девушки. Ей он стал не нужен, но я-то уже к нему прикипел. Ведь как такую милаху можно было бросить?
Многие держат ежей в клетках, ставят колеса для бега (чтобы мышцы были в тонусе), но Крош у меня на свободном выгуле. Может бегать где хочет и когда хочет. За исключением моментов когда остаются на ночь гости, тогда я ограждаю его домик забором. Раз в неделю его надо мыть и подстригать коготочки, это его самое нелюбимое занятие, но я всегда его награждаю дополнительной порцией вкусняшек за то, что он вытерпел эту процедуру. Кушает в основном специальных сушеных жучков и сухой корм для котят. Очень любит красную рыбу на гриле и куриную грудку. Вообще очень привередлив в пище.
Ежи очень ориентируются на запах, у них плохое зрение, меня он определяет моментально. Как то посадили его в круг из 12 человек и он тут же побежал ко мне. А один раз я намазал руки кремом и он вырывался, не узнав меня совсем.
Уход за ежом не требует заморочек. Крошик очень тактильный, когда он засыпает на руках, иголочки становятся мягкими как шерстка, да и вообще он милаха, как не крути. В общем, Крошик для меня стал тем маленьким другом, с которым я могу разделить свои глубоко спрятанные душевные терзания сорокалетнего мужика и унять позывы заботиться о ком-то".
Утки: плюшевые «игрушки», которые понимают каждое слово
«Они абсолютно ручные. Можно хватать, носить на руках. Реагируют на голос и ходят туда, куда идешь ты. Но не любят чужих, начинают бегать кругами вокруг меня типа: „Мама, спаси!“
Мягкие, как плюшевая игрушка, как любимый плед. Когда с ними гуляем, реакция людей непередаваема. Был случай, когда одна девочка вдруг начала визжать и топать ногами, от радости.
Они интеллектуалы, все понимают. С ними можно разговаривать — они великолепно реагируют на интонацию. Каждая имеет свой характер, свои привычки и любимые дела, как всеми любимые кошки и собаки».
Ахатины — гипоаллергенные «дворняжки»
«В одной из соцсетей на глаза попалось объявление для желающих завести ахатину. Хотелось мелкую, чтоб наблюдать, как она растет. От своих щедрот хозяйка отсыпала мне не одну и не две улиточки, а целых 31 штуку. Пришлось потом, как подросли, пристраивать дальше в добрые руки. У меня осталась та, которая активно ползала и регулярно падала на своих соплеменников, в результате чего покоцала ракушку и имела нетоварный вид по сравнению с другими.
Потом моя краса обзавелась подружкой-альбиноской. Теперь с завидной регулярностью они делают кладки. Есть настоящие улитководы, которые ценят чистоту породы, разбираются в тонкостях экстерьерных качеств и знают все о содержании. Я — нет, мои питомцы скорее „дворняжки“, но от этого они ничуть не менее милые. Неприхотливые, гипоаллергенные, занятные».
Джиппи и Джой — подружки дегу
«Большинство людей, которых я знаю, никогда не слышали о дегу, и они кажутся довольно редкими питомцами. Они живут около 7 лет и очень социальные. Правда, они могут быть озорными и грызут все, до чего могут добраться. Эти двое — Джиппи и Джой, и их характеры как день и ночь. Джой смелая и легко раздражается, а Джиппи и мухи не обидит — он застенчивый.
У дегу есть много преимуществ как у домашних питомцев: они активны днем, в отличие, например, от шиншилл и хомяков и не так подвержены заболеваниям как крыски. Однако дегу подходят не всем — впрочем, как и любые другие питомцы. Они не особенно любят обниматься, и я понимаю, что это может не всем нравиться. Но если проводить с ними много времени, они становятся более дружелюбными и могут спокойно лежать у вас на ладони».
Голиаф — жук-тяжеловес, которого вырастили из крошечной личинки
«Гигантский голиаф, которого я вырастил из личинки до взрослого жука. Это крупный экземпляр, весящий 52 грамма; самый тяжелый взрослый жук этого вида весил около 70 граммов. Честно говоря, документации по содержанию жуков не так уж много. Это хобби довольно новое, и все известные в этой области специалисты все еще экспериментируют. Жуки очень похожи на растения, если сравнивать их с другими объектами нашей заботы. Для питания и развития им необходим субстрат, называемый хлопьевидной почвой. Если у вас хватит терпения „выращивать“ личинки как растение, в итоге вы будете вознаграждены прекрасным „цветком“».
Сарделька — самая улыбчивая ящерица на свете
«Моя дочка заказала Деду Морозу эублефара (небольшого геккона — прим. ADME). Так у нас появилась — Сарделька. Невероятное существо, скажу я вам. Никогда бы не подумала, что смогу обожать подобное животное! Она реально прелесть! Ящерица не холоднокровная, это геккон, а потому теплая и очень приятная на ощупь. Самое классное — это ее хвостик. Он выполняет функции хранителя жировых клеток, как горб у верблюда, т.е. чем больше и толще хвост, тем взрослее и откормленнее эублефар. Нам только-только исполнился годик, поэтому хвостик средних размеров.
Приручать ее придется долго, это рептилия, на данный момент наше главное достижение — она больше не боится рук. Не сказать, что дается, но хотя бы не прячется, даже выходит из укрытия, посмотреть, что мы делаем в ее контейнере. А еще это очень улыбчивое животное».
Карпи — воплощение дзена и самый необычный член семьи
"Прошло уже 2 года с тех пор, как мы привезли домой капибару. Мы не покупали Карпи. Она — спасенное животное, ее с самого раннего возраста вырастили люди. Без тех, кто ее подобрал, в дикой природе она бы не выжила. Те люди не могли как следует заботиться о Карпи — у них не было ни места, ни денег на ее корм, ни других необходимых вещей. Мы с ними связались, и они решили отдать Карпи нам.
Теперь у Карпи есть все необходимое. Ей не хватает только партнера-капибары, мы это понимаем и с радостью воспользуемся возможностью взять еще одну спасенную капибару, если такая возможность когда-нибудь представится. А пока мы даем ей столько общения, сколько можем, а большую часть дня она проводит с нашей собакой, они ладят".
Белка — домашний хорек
«По моему мнению, самое милое и забавное домашнее животное — это домашний хорек, он же фретка, он же фуро. Когда меня спрашивают на кого они похожи, то я говорю, что это что-то среднее между кошкой и собакой».
Голубь, которого домашние называют кроликом
«У нас живет голубь. Нет, не сизый, не подобранный с улицы, а вольерный — домашний. И у него все хорошо. У него есть просторная клетка, вкусная еда, свежая вода. А еще развлечения, например, купаться в ванной, гулять или летать. Он предпочитает гулять, сидя на крыше своей клетки. Расхаживает гордо, гугукает, раздувает зоб, крыльями машет. Летает он так себе, но разминать крылышки очень любит. Обожаем его всей семьей и зовем кроликом».
Жрун и Тихоня — сахарные поссумы, которые любят макароны
«Увидев много лет назад забавного ушастого зверька с перепонками, влюбилась сразу же. Спустя некоторое время я узнала, что это сахарные поссумы. Теперь у меня дома живут два пушистика — безумно милые и трогательные. Кушают они, взяв кусочек еды в лапки. Любят сладкие и сочные фрукты. Очень уважают молочку — детские йогурты и творожки. Отдельная их любовь — вареная макаронина. Даем редко, как лакомство, но поссумы прям сразу начинают счастливо гукать, пока едят.
С кошкой у них нейтралитет — кошка пытается чапать поссумов, те орут, все довольны. Собственно, поссумам кошка безразлична, пока она не лезет сидеть на опилках в их клетке.
На днях Жруна и Тихоню (у них прям это проявляется в характерах — один чуть что жует, а второй ныкается) отвезли к ветеринару, где Тихоня прям оправдал свое имя, оказалось, что он — девочка, хотя продали живность как двух братьев».
Конечно, быть владельцем экзотического животного — это не только милые фото в соцсетях, но и ежедневный квест. Но, глядя на то, как эти «странные» ребята преданно заглядывают в глаза своим хозяевам, понимаешь: к тонне потраченных нервов они получили в довесок изрядную порцию любви. И, кажется, остались в большом плюсе. А какой самый необычный питомец жил у вас или у ваших знакомых?
Почему нет бурундуков? У меня 2 жило. Умнейшие и милейшие создания.
Прикольно) но я бы не рискнула. Хотя одна моя знакомая держит хорьков. Она их даже спасает) прикольные питомцы