15 человек завели питомцев «не как у всех», и получили щедрую порцию любви в довесок

«Супруга хотела длинношерстную таксу, но внезапно наткнулась на объявление о продаже минипигов. Получив объяснения, что «минипиг» — это милая хрюкающая штука, живет долго, неприхотлива, крайне умна, мы поехали за ним. Первая пара месяцев у нас ушла на то, чтобы научиться понимать друг друга, он был крайне пугливый, постоянно забивался под стол.

Свиньи, по крайней мере наш, любят тепло. Подставить себя под солнечные лучи, завалившись на бок, прижаться к батарее... Короче любовь к теплу — это вторая их слабость после еды. У нашего тяга к теплу возведена в степень абсурда. Если купаться, то практически в кипятке, спать, только намотав на себя пару одеял или закутавшись в ковер, даже летом, даже в самую жуткую жару. Хотя летом иногда и балдеет от полива холодной водой, но это уже исключение.