20 доказательств того, что у каждого питомца есть свой лучший друг. И не всегда двуногий
Животные разных видов нередко уживаются в одном доме так, словно никаких различий между ними вовсе нет. Котики водят дружбу с попугаями и собаками, те в свою очередь отлично ладят с кроликами... В общем в нашей подборке много пушистости, милоты и тепла, которые согреют в стужу, лучше любого пледа.
«Спасла котенка, притащила домой. А этот наглый комок просто прилип к собаке»
«Я взяла на передержку трех котят, а мой пес Марли просто взял и украл одного из них»
«Я боялся, что новый кот не поладит с собакой. А теперь у меня пупырышные мурашки от этой парочки»
«Моя собака знакомится с новым котенком»
«Мои котофейки завели дружбу с соседским енотом»
Еноты охотятся на котов(и на многую другую живность) и их едят. Бут бы прям поаккуратнее...
«Наша собака очень заботится о своей необычной младшей сестренке»
«Я мечтала о маленьком черном котенке, который подружился бы с моей собакой. И в прошлом году на мой день рождения муж исполнил эту мечту!»
«Взяла на передержку котят, а они коллективно решили, что мой пес будет заменять им маму»
«Моя жена пытается съесть мороженое. На этот раз все прошло довольно успешно: слетелись всего 3 из 20 попугаев и одно существо, похожее на собаку»
«Лучший друг моего кота — собака»
«Наш пес Рейгар обожает наших кроликов, он отлично помогает нашим подопечным ушастикам привыкнуть к собакам»
«Можно с уверенностью сказать, что они лучшие друзья»
«Мой попугай Бадди и его собаки»
«Наша пушистая нянечка»
«У кого-то еще кошка с собакой дружат?»
«Он подружился с коровой и теперь каждый раз ждет, когда она подойдет поздороваться с ним»
«У этих дружбанов разница в весе больше 50 килограмм»
«Моя собака Аби обожает обниматься с кошкой Пенни с тех пор, как она была еще котенком»
«Иногда моя собака катает птицу по дому»
«Мне все время интересно, неужели он считает кролика просто маленькой собакой?»
Комментарии
Я обзавидовалась! Наша собака привыкала к каждому новому котёнку очень долго, месяца 2-3. При том, что к людям добрая. Однажды не уследили и загнала котёнка в угол. Мелкая расцапапала собаке нос, а её самое пришлось мыть от слюны, сейчас спокойно ходят мимо друг друга.
Принесли домой котенка. Привязали собаку. Налили собаке суп в миску.
Через секунду котенок пролез у собаки между лап и прямо перед ее мордой сунул свой нос в еду. Собака с недоумением ждала, пока это чудо наестся.
Вопрос, где котенок будет спать, решился раз навсегда. Конечно, на большой теплой собаке.