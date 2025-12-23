20 доказательств того, что у каждого питомца есть свой лучший друг. И не всегда двуногий

Животные разных видов нередко уживаются в одном доме так, словно никаких различий между ними вовсе нет. Котики водят дружбу с попугаями и собаками, те в свою очередь отлично ладят с кроликами... В общем в нашей подборке много пушистости, милоты и тепла, которые согреют в стужу, лучше любого пледа.

«Спасла котенка, притащила домой. А этот наглый комок просто прилип к собаке»

«Я взяла на передержку трех котят, а мой пес Марли просто взял и украл одного из них»

«Я боялся, что новый кот не поладит с собакой. А теперь у меня пупырышные мурашки от этой парочки»

«Моя собака знакомится с новым котенком»

«Мои котофейки завели дружбу с соседским енотом»

«Наша собака очень заботится о своей необычной младшей сестренке»

«Я мечтала о маленьком черном котенке, который подружился бы с моей собакой. И в прошлом году на мой день рождения муж исполнил эту мечту!»

«Взяла на передержку котят, а они коллективно решили, что мой пес будет заменять им маму»

«Моя жена пытается съесть мороженое. На этот раз все прошло довольно успешно: слетелись всего 3 из 20 попугаев и одно существо, похожее на собаку»

«Лучший друг моего кота — собака»

«Наш пес Рейгар обожает наших кроликов, он отлично помогает нашим подопечным ушастикам привыкнуть к собакам»

«Можно с уверенностью сказать, что они лучшие друзья»

«Мой попугай Бадди и его собаки»

«Наша пушистая нянечка»

«У кого-то еще кошка с собакой дружат?»

«Он подружился с коровой и теперь каждый раз ждет, когда она подойдет поздороваться с ним»

«У этих дружбанов разница в весе больше 50 килограмм»

«Моя собака Аби обожает обниматься с кошкой Пенни с тех пор, как она была еще котенком»

«Иногда моя собака катает птицу по дому»