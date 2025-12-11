15+ питомцев, с которыми что ни день, то цирк

36 минут назад
15+ питомцев, с которыми что ни день, то цирк

Скучно жить? Просто заведите кота. И тогда каждый день будет похож на эпизод ситкома. Эти пушистые хулиганы умеют устраивать драму на ровном месте, застревать в самых неожиданных предметах и корчить рожицы, достойные «Оскара». Готовьтесь, представление начинается!

«Теперь он тигр»

«Вот что мой кошак творит с лотком»

«Ну и как мне это исправить? Он обожает карабкаться по занавеске для душа»

  • Никак. Но этот кот поможет тебе подзаработать! Заведи ему соцсети и получай бонусы! © squeaktoy_la / Reddit

«Один из моих котов не понимает, что такое личное пространство»

«Я всего лишь дотронулся до него, и он выдал это»

«У меня не кот, а гремлин какой-то!»

«Миленькая воришка»

«Да я просто смотрю!»

«Кот решил надеть мой бюстгальтер»

  • И мордочка такая: «Что-то вас смущает?»

«Вот так мой кот вылизывает хвост»

«Минни очень нравится ее акулья кровать»

«И так каждое утро»

«Пока меня не было дома, кот украл мой лифчик и в итоге застрял в нем»

  • На мордочке написано: «Что смотришь? Я тут ни при чем!»

«Он застрял»

«В мгновение ока»

«Микеланджело, „Сотворение Адама“»

«Поверить не могу, что смог сделать такой кадр!»

За секунду до

«Она была очень горда собой»

