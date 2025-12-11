15+ питомцев, с которыми что ни день, то цирк

Скучно жить? Просто заведите кота. И тогда каждый день будет похож на эпизод ситкома. Эти пушистые хулиганы умеют устраивать драму на ровном месте, застревать в самых неожиданных предметах и корчить рожицы, достойные «Оскара». Готовьтесь, представление начинается!
«Вот что мой кошак творит с лотком»
«Ну и как мне это исправить? Он обожает карабкаться по занавеске для душа»
«Один из моих котов не понимает, что такое личное пространство»
«Я всего лишь дотронулся до него, и он выдал это»
«У меня не кот, а гремлин какой-то!»
«Кот решил надеть мой бюстгальтер»
- И мордочка такая: «Что-то вас смущает?»
«Вот так мой кот вылизывает хвост»
«Минни очень нравится ее акулья кровать»
«Пока меня не было дома, кот украл мой лифчик и в итоге застрял в нем»
- На мордочке написано: «Что смотришь? Я тут ни при чем!»
«Микеланджело, „Сотворение Адама“»
«Поверить не могу, что смог сделать такой кадр!»
«Она была очень горда собой»
