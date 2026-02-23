Дороже любых бриллиантов: 18 подарков, которые доказывают — вас действительно слушают

Иногда лучший подарок — это 10 кг гречки, стихотворение или игрушка, о которой мечтал в детстве. Мы нашли 18 случаев, когда люди плюнули на этикет и подарили своему любимому и родному человеку такой презент, о котором те вспоминают и десятилетия спустя.

1. Романтика 80-го уровня: когда сахар и гречка дороже конфет

Мой папа был не из тех, кого влюбляешься с первого взгляда, и вот как он покорил маму. На первом курсе у нее денег не хватало ни на что. И вот наступило 8 Марта. Ухажеры подарили ей конфеты, а мой папаня — по 3 еле живых тюльпана ей и будущей теще и 10 км гречки, мешок сахара и 2 куриных туши. Как он тогда объяснил: «8 Марта раз в году, а кушать хочется каждый день». Бабушка тогда маме сказала: «Присмотрись к нему, с таким не пропадешь». И вот с тех пор больше 30 лет они живут душа в душу, на каждом празднике с улыбкой вспоминая тот подарок. © Подслушано / Ideer

2. «Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать отдельным звеном, наступает именно в 21 год»

© Slime1134 / Pikabu Светлана БМВ 11 часов назад Если папаня завоевал любовь мамы в 90-е, то действительно, гречка, сахар и куры - лучший подарок. Хотя и сейчас найдутся женщины, которые оценили бы такой "подгон" лучше, чем конфеты или цветы на 8 марта. - - Ответить

«Недавно мне исполнился этот самый 21 год, и посмотрите, какой подарок сделал мне отец. Я думаю, что это лучший подарок для парня, уходящего в собственное плавание. Спасибо, пап».

3. А что, оригинально!

На 3 года отношений мне подарили носки. Носки! Самые обычные дешевые носки! Когда я с подозрительным лицом вскрывала «подарок», из одного носка что-то вывалилось и поскакало под диван. Сдерживая праведный гнев, полезла за ним, а там, припорошенное пылью, лежит красивенное обручальное кольцо! Вылезаю, смотрю, а это чудо стоит на коленях с блаженной улыбкой и говорит: «Добби хочет иметь хозяина!» И смех, и слезы. © Подслушано / Ideer

4. «Я только что подарила своей свекрови картину, и она в восторге!»

Вот что бывает, когда невестка и свекровь на одной волне!

5. А кто бы от такого подарка отказался?

Встречалась с парнем. Однажды он подарил мне букет цветов и красивенный пакет с чем-то очень тяжелым. Мужику 45 лет, ну, думаю, наверное, офигенный подарок купил. По дороге домой всю голову сломала, что же это такое. В предвкушении чего-то замечательно-необычного разворачиваю, а там килограмма 3 мяса. Я офигела. В своей анкете на сайте знакомств, где мы с ним познакомились, я указала, что люблю вкусно приготовленное мясо. Так вот он не придумал ничего лучше, чем подкормить меня. 2 года женаты, и я до сих пор вспоминаю тот подарок. © Подслушано / Ideer

6. «Это моя жена. Когда-то она встречалась с парнем, который продал ее любимую гитару. Она по ней очень скучала... И я подарил ей новую. Жена так счастлива!»

7. Женщины умеют удивлять

Три самых крутых подарка в моей жизни я получил от женщин: два — от бывшей девушки, один — от нынешней жены. Первые два — это книги. Я очень хотел специфическую энциклопедию, но в наличии в нашей стране ее не было. Девушка нашла автора через соцсети, и книга с автографом прибыла на мой день рождения авиапочтой. Степень моего восторга трудно представить.

Второй книги тоже не было в наличии, и девушка через знакомых в типографии ее напечатала, причем, верстала сама, я даже и не подозревал. И на очередной день рождения я получил книгу с тиражом в один экземпляр. Сколько труда и денег это стоило — боюсь представить.

Дочка разбила мою кружку, ну, я и попросил у жены на день рождения кружку с символикой из игры «Ведьмак». Думал, что получу типовую из сувенирного магазина. Супруга решила по-другому, результат на фото ниже. © Destreza / Pikabu

8. Отличная идея для подарка

В этом году долго думала что подарить маме, хотелось чего-то прям необычного. Пока их с папой не было дома, утащила старые семейные видео и фото. Оцифровала, оформила сама как смогла в один видеофайл нарезками, добавила вставок из фото, современного видео и музыки. Потратила много времени. Как рассказывал муж, который и вручил подарок маме, рыдали все, буквально с первой минуты. Половина видео, оказывается, считалась потерянной. Показывали всем гостям, всем пришедшим. Мама была в восторге. Я хотела сделать ей сюрприз, но не ожидала такого эффекта. © Mordashechka / Pikabu

Если хотите повторить такой подарок, то лучше не тяните. Старые кассеты имеют свойство размагничиваться.

9. «Брат и папа скинулись, чтобы купить маме этот планетарный миксер. Видеть ее такой счастливой и воодушевленной — лучший подарок!»

10. До чего же трогательно!

Встречалась с парнем-официантом. У них была очень тяжелая ситуация в семье, они снимали комнату с мамой на двоих, иногда у него не было денег даже на проезд. Но он заработал мне на подарок, на красивый букет и мягкую игрушку. Я тогда окончила ВУЗ, а он был младше меня на 3 года, совсем молодые были. Такие вещи я запоминаю.

При том, что терпеть не могу игрушки. Но это было ценно. © Mey / ADME

11. «Вот какую красоту сделала дочка для мена на День отца»

12. Как заставить взрослого мужчину рыдать от счастья

Выбирать подарки я не умею, пылесборники дарить не хочется, поэтому предпочитаю выяснять, что хочет получить одаряемый. Но однажды я вспомнила из разговора, что папа в детстве хотел железную дорогу, но жили они небогато. Мечта осталась мечтой, про которую он уж и думать забыл. Короче, будучи студенткой и подрабатывая в вечернее время, я накопила денег и подарила папе железную дорогу. Поезд на радиоуправлении, шлагбаумы опускаются и поднимаются, стрелки переводятся. Кучу денег отдала за это чудо дивное. Но как же радовался и плакал мой папа, дядька немалых габаритов и возраста! Он ползал и играл с этим поездом как маленький мальчик. Всегда буду помнить его восторг. © Ekaterina Filippova / ADME

13. «Я весь год скрывала кое-что от мужа. Но на Рождество все тайное становится явным... Я целый год откладывала деньги в эту копилку и подарила ее супругу. Он так рад!»

14. Как заставить бывшую вспоминать о тебе и десятилетия спустя

Когда мне было 16 лет, мой парень подарил мне косметичку, которую сам сшил. Это единственная косметичка в моей жизни. Мне 52, косметичка все еще со мной как память о первой любви. © Надежда Огурцова / ADME

15. «Никогда не думала, что исполню свою мечту — подержать на руках детеныша ленивца. Но сестра смогла договориться и сделать мне этот самый лучший подарок!»

16. Для хороших подарков никогда не поздно

А я росла в небогатой многодетной семье, где на одну Барби всегда была толпа детей. У соседских девочек, которые были побогаче, всегда были шикарные, не растрепанные куклы, и я им так завидовала! Выросла, вышла замуж, и что-то меня перемкнуло на какой-то день рождения и я попросила куклу у сестры в подарок. Она меня поняла на 100%, подарила потрясающую Барби. Я с ней разве что спать не ложилась, вот как она мне нравилась!

И меня отпустило. Нашла недавно эту куклу, когда перебирала вещи в шкафу. Дочери подарю, когда подрастет. © Sovunja77 / Pikabu

17. «Муж подарил мне подарок. Теперь на работу ходить не хочется совсем!»

18. Хороший муж всегда найдет способ порадовать супругу

Прошло очень много лет, но я помню, как меня однажды поздравил муж. Были очень тяжелые для нас времена, помощи мы не просили ни у кого, да и не в курсе была родня, что у нас проблемы. Вот пришел он с дежурства, и в качестве подарка рассказал мне красивый стих. Хотя я знаю, что стихи он никогда учить не любил. Я была просто невероятно удивлена и счастлива в тот момент! Это сейчас мы можем дарить, по поводу и без, друг другу очень многое, но почему-то дороже всего именно нематериальные подарки. © Bambolina / Pikabu