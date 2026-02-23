Если папаня завоевал любовь мамы в 90-е, то действительно, гречка, сахар и куры - лучший подарок. Хотя и сейчас найдутся женщины, которые оценили бы такой "подгон" лучше, чем конфеты или цветы на 8 марта.
Дороже любых бриллиантов: 18 подарков, которые доказывают — вас действительно слушают
Истории
1 час назад
Иногда лучший подарок — это 10 кг гречки, стихотворение или игрушка, о которой мечтал в детстве. Мы нашли 18 случаев, когда люди плюнули на этикет и подарили своему любимому и родному человеку такой презент, о котором те вспоминают и десятилетия спустя.
1. Романтика 80-го уровня: когда сахар и гречка дороже конфет
- Мой папа был не из тех, кого влюбляешься с первого взгляда, и вот как он покорил маму. На первом курсе у нее денег не хватало ни на что. И вот наступило 8 Марта. Ухажеры подарили ей конфеты, а мой папаня — по 3 еле живых тюльпана ей и будущей теще и 10 км гречки, мешок сахара и 2 куриных туши. Как он тогда объяснил: «8 Марта раз в году, а кушать хочется каждый день». Бабушка тогда маме сказала: «Присмотрись к нему, с таким не пропадешь». И вот с тех пор больше 30 лет они живут душа в душу, на каждом празднике с улыбкой вспоминая тот подарок. © Подслушано / Ideer
2. «Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать отдельным звеном, наступает именно в 21 год»
«Недавно мне исполнился этот самый 21 год, и посмотрите, какой подарок сделал мне отец. Я думаю, что это лучший подарок для парня, уходящего в собственное плавание. Спасибо, пап».
3. А что, оригинально!
- На 3 года отношений мне подарили носки. Носки! Самые обычные дешевые носки! Когда я с подозрительным лицом вскрывала «подарок», из одного носка что-то вывалилось и поскакало под диван. Сдерживая праведный гнев, полезла за ним, а там, припорошенное пылью, лежит красивенное обручальное кольцо! Вылезаю, смотрю, а это чудо стоит на коленях с блаженной улыбкой и говорит: «Добби хочет иметь хозяина!» И смех, и слезы. © Подслушано / Ideer
4. «Я только что подарила своей свекрови картину, и она в восторге!»
Вот что бывает, когда невестка и свекровь на одной волне!
5. А кто бы от такого подарка отказался?
- Встречалась с парнем. Однажды он подарил мне букет цветов и красивенный пакет с чем-то очень тяжелым. Мужику 45 лет, ну, думаю, наверное, офигенный подарок купил. По дороге домой всю голову сломала, что же это такое. В предвкушении чего-то замечательно-необычного разворачиваю, а там килограмма 3 мяса. Я офигела. В своей анкете на сайте знакомств, где мы с ним познакомились, я указала, что люблю вкусно приготовленное мясо. Так вот он не придумал ничего лучше, чем подкормить меня. 2 года женаты, и я до сих пор вспоминаю тот подарок. © Подслушано / Ideer
6. «Это моя жена. Когда-то она встречалась с парнем, который продал ее любимую гитару. Она по ней очень скучала... И я подарил ей новую. Жена так счастлива!»
7. Женщины умеют удивлять
- Три самых крутых подарка в моей жизни я получил от женщин: два — от бывшей девушки, один — от нынешней жены. Первые два — это книги. Я очень хотел специфическую энциклопедию, но в наличии в нашей стране ее не было. Девушка нашла автора через соцсети, и книга с автографом прибыла на мой день рождения авиапочтой. Степень моего восторга трудно представить.
Второй книги тоже не было в наличии, и девушка через знакомых в типографии ее напечатала, причем, верстала сама, я даже и не подозревал. И на очередной день рождения я получил книгу с тиражом в один экземпляр. Сколько труда и денег это стоило — боюсь представить.
Дочка разбила мою кружку, ну, я и попросил у жены на день рождения кружку с символикой из игры «Ведьмак». Думал, что получу типовую из сувенирного магазина. Супруга решила по-другому, результат на фото ниже. © Destreza / Pikabu
8. Отличная идея для подарка
- В этом году долго думала что подарить маме, хотелось чего-то прям необычного. Пока их с папой не было дома, утащила старые семейные видео и фото. Оцифровала, оформила сама как смогла в один видеофайл нарезками, добавила вставок из фото, современного видео и музыки. Потратила много времени. Как рассказывал муж, который и вручил подарок маме, рыдали все, буквально с первой минуты. Половина видео, оказывается, считалась потерянной. Показывали всем гостям, всем пришедшим. Мама была в восторге. Я хотела сделать ей сюрприз, но не ожидала такого эффекта. © Mordashechka / Pikabu
Если хотите повторить такой подарок, то лучше не тяните. Старые кассеты имеют свойство размагничиваться.
9. «Брат и папа скинулись, чтобы купить маме этот планетарный миксер. Видеть ее такой счастливой и воодушевленной — лучший подарок!»
10. До чего же трогательно!
- Встречалась с парнем-официантом. У них была очень тяжелая ситуация в семье, они снимали комнату с мамой на двоих, иногда у него не было денег даже на проезд. Но он заработал мне на подарок, на красивый букет и мягкую игрушку. Я тогда окончила ВУЗ, а он был младше меня на 3 года, совсем молодые были. Такие вещи я запоминаю.
При том, что терпеть не могу игрушки. Но это было ценно. © Mey / ADME
11. «Вот какую красоту сделала дочка для мена на День отца»
12. Как заставить взрослого мужчину рыдать от счастья
- Выбирать подарки я не умею, пылесборники дарить не хочется, поэтому предпочитаю выяснять, что хочет получить одаряемый. Но однажды я вспомнила из разговора, что папа в детстве хотел железную дорогу, но жили они небогато. Мечта осталась мечтой, про которую он уж и думать забыл. Короче, будучи студенткой и подрабатывая в вечернее время, я накопила денег и подарила папе железную дорогу. Поезд на радиоуправлении, шлагбаумы опускаются и поднимаются, стрелки переводятся. Кучу денег отдала за это чудо дивное. Но как же радовался и плакал мой папа, дядька немалых габаритов и возраста! Он ползал и играл с этим поездом как маленький мальчик. Всегда буду помнить его восторг. © Ekaterina Filippova / ADME
13. «Я весь год скрывала кое-что от мужа. Но на Рождество все тайное становится явным... Я целый год откладывала деньги в эту копилку и подарила ее супругу. Он так рад!»
- Ты просто потрясающая! © KarlTalks / Reddit
14. Как заставить бывшую вспоминать о тебе и десятилетия спустя
- Когда мне было 16 лет, мой парень подарил мне косметичку, которую сам сшил. Это единственная косметичка в моей жизни. Мне 52, косметичка все еще со мной как память о первой любви. © Надежда Огурцова / ADME
15. «Никогда не думала, что исполню свою мечту — подержать на руках детеныша ленивца. Но сестра смогла договориться и сделать мне этот самый лучший подарок!»
16. Для хороших подарков никогда не поздно
- А я росла в небогатой многодетной семье, где на одну Барби всегда была толпа детей. У соседских девочек, которые были побогаче, всегда были шикарные, не растрепанные куклы, и я им так завидовала! Выросла, вышла замуж, и что-то меня перемкнуло на какой-то день рождения и я попросила куклу у сестры в подарок. Она меня поняла на 100%, подарила потрясающую Барби. Я с ней разве что спать не ложилась, вот как она мне нравилась!
И меня отпустило. Нашла недавно эту куклу, когда перебирала вещи в шкафу. Дочери подарю, когда подрастет. © Sovunja77 / Pikabu
17. «Муж подарил мне подарок. Теперь на работу ходить не хочется совсем!»
18. Хороший муж всегда найдет способ порадовать супругу
- Прошло очень много лет, но я помню, как меня однажды поздравил муж. Были очень тяжелые для нас времена, помощи мы не просили ни у кого, да и не в курсе была родня, что у нас проблемы. Вот пришел он с дежурства, и в качестве подарка рассказал мне красивый стих. Хотя я знаю, что стихи он никогда учить не любил. Я была просто невероятно удивлена и счастлива в тот момент! Это сейчас мы можем дарить, по поводу и без, друг другу очень многое, но почему-то дороже всего именно нематериальные подарки. © Bambolina / Pikabu
А вам какие незабываемые подарки дарили?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Вчера помещался на ладони, а сегодня командует домом: 18 пушистиков, которые выросли, но не растеряли обаяния
Фотоподборки
2 недели назад
20 случаев, когда поездка на транспорте обернулась историей для рассказа на семейном ужине
Истории
5 дней назад
В 35 лет я оставила кресло начальника ради «карьеры» мамы и поняла, что нашла свое призвание
Авторские колонки
1 месяц назад
17 историй о том, что доброта — это самое выгодное вложение
Добро
2 недели назад
16 человек решили просто прибраться и нашли кое-что ценное. А кто-то — повод для шуток
Ностальгия
2 недели назад
16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
Истории
1 неделя назад
20+ теплых фото и историй о подарках, которые согревают сильнее шерстяных носочков
15+ человек, чьи дни рождения отправились прямиком в копилку самых ярких историй
18 человек поделились своими историями с корпоративов, и у нас аж скулы свело от хохота
17 свекровей и тещ, которые своей добротой сломали все стереотипы об отношениях в семье
17 мастеров, которым на работе покой только снится
22 мощные истории с такими поворотами, что так и просятся на экран
Истории
1 год назад