20+ историй о подарках, которые запомнились сильнее самого праздника

Иногда один подарок запоминается на всю жизнь — не из-за цены, а из-за эмоций и неожиданности. Это могут быть трогательные, странные или настолько меткие сюрпризы, что о них хочется рассказывать снова и снова. В этой подборке люди поделились историями о самых ярких подарках, которые они когда-либо получали.

«В деревне у бабушки была одинокая соседка-старушка. Все считали ее вредной и злющей, а я очень любила забегать к ней в гости. Мне она казалась Бабой-ягой»

«И вот однажды сижу я — мелкая, на крышке сундука у бабульки этой в гостях, а она печь топит. Молчим (она вообще никогда не говорила со мной). Вдруг бабушка поворачивается ко мне, смотрит с больно уж теплой улыбкой, загадочно подходит к буфету. Достает из ящика завернутую в тряпки книгу и дарит ее мне. Мои эмоции невозможно передать словами! Как же я полюбила этот подарок, самый ценный подарок в моей жизни!

Уже лет 17 этой бабушки нет в живых, как и нет ее дома, но у меня осталось то, что возвращает меня мысленно в детство. Каждый раз, когда я беру в руки эту книгу, я словно вижу улыбку этой старушки. Хоть улыбки на ее лице никто и не помнит, но в моих фантазиях она всегда есть».

«Сын мужа попросил в подарок 3D-ручку. Первое, что он сделал, — колечко для меня, потому как знал, что я люблю всякие украшения»

«Это самый подлый рождественский подарок из всех, что я когда-либо получал. Я был так взволнован, когда увидел его! Целую минуту. А потом понял, что это флешка»

Юбилей

На 50 лет совместной жизни дедушка снял ресторан и позвал всех. А в качестве подарка для бабушки он завел в ресторан теленка! Сказать, что все опешили — это ничего не сказать, бабушка так вообще ругать его начала. Но тут встают трое их сыновей и презентуют «молодоженам» ключи от их новенького дома. Бабуля всю жизнь мечтала о загородной жизни, о большом хозяйстве, но финансы были не те. Наконец-то они заживут так, как всегда хотели. © Не все поймут / VK

«На Новый год брат вручил мне коробку. Я ее распаковал и заплакал — там была моя мечта из 2009 года!»

© AlkoXam / Pikabu ФинтУшами 22 часа назад если у вас в детстве не было велосипеда, в старшем возрасте вы станете взрослым, у которого в детстве не было велосипеда, и неважно, что у него есть сейчас - - Ответить

«Мы тогда ехали с братом в электричке, а там парнишка играл в PSP. Я всю дорогу смотрел на него и завидовал, потом брату все уши прожужжал, что хочу такую же, прям мечта была. А потом как-то забыл про нее, но братишка вспомнил. Весь день рублюсь, доволен, как слон».

Бабуля знает толк в подарках

Когда мне было лет 25, бабуля приехала в гости и привезла мне странный большой сверток. Вручила со словами: «Я, наверное, не дождусь твоей свадьбы никогда. Вот тебе твое приданое, пользуйся, а то моль сожрет». Я развернула сверток, а это оказалось большое пуховое одеяло. К слову, замуж я все-таки вышла через 3 года. Спим с мужем только под этим одеялом. © MiJulik / Pikabu

«Друг подарил мне такой необычный фрукт. Вскрыв его, я увидел то, о чем давно мечтал! Это гироскопический тренажер для предплечий и кистей рук»

«Размерчик оказался немного не мой, так что я его на ключи прицепила в качестве брелока, и теперь оно всегда со мной. Когда ключи достаю, всегда улыбаюсь».

Мамы умеют быть щедрыми

Я помню, мама привела меня в магазин за набором кукольной мебели. Тогда она только стала появляться. У нас денег никогда особо не было, жили от зарплаты до зарплаты, а иногда приходилось и в долг просить. А тут в магазине был такой выбор! Сразу три набора: спальня, столовая и камин на батарейках. И я стою, мнусь, не могу выбрать, что кукле нужнее: спать, есть или просто классный камин. А мама говорит: «Давайте все!» Я даже тогда, в 7 лет понимала, что это неподъемно для нас. А теперь вообще не представляю, в чем маме потом пришлось ужиматься, чтобы позволить мне это счастье. © GrunkaLunka / Pikabu

«Мне знакомая на День рождения подарила детский комбинезон. Ношенный. При том, что детей у меня нет. Ну, что ж, не пропадать же добру»

Креативность — путь к успеху

А я однажды подарил камень! Своей девушке в 18 лет. Она хотела новый телефон, а я был нищим студентом. Поэтому, чтобы просто так не дарить деньги, я взял с улицы булыжник, нацарапал на нем поздравления, под него положил деньги и все это завернул в красивую бумагу. В итоге мы 5-й год женаты. © Unknown author / Pikabu

«Я очень люблю батоны, но у меня аллергия на глютен, поэтому мой парень купил мне эту подушку. Я знаю, что это мелочь, но да, я счастлива!»

«В прошлом году на день рождения я почти взвыла: „Подарите мне палку колбасы!“ А сегодня получила вот это. Целый, непрерывный моток сосисок! Удивление и счастье!»

Когда опыт решает

Моя свекровь ничего не дарит на праздники, максимум — это пакет пряников или баранок. Всегда к этому относилась философски. В свою очередь дарю ей что-то нужное в быту. И вот недавно, с рождением второй дочки, у нас встал вопрос о расширении жилья, и вдруг свекровь выделяет нам кругленькую сумму, чтобы мы не влезали в кредит! Вот так, экономя на подарках, скопила нам на жилье. © Мамдаринка / VK

«Года 3 назад дочка подарила мне светящийся браслетик. Ношу его, не снимая. Недавно он порвался, так я жену попросил сделать обвязку из жесткой нити, и ношу дальше»

«На 35 лет мама подарила мне миску для салата из магазина а-ля „Все по 55“, а на Новый год — мандаринку и набор иголок. В деньгах мама не нуждается»

«Сама мама на значимые даты получает от меня в подарок ремонты в квартире, путешествия и крупную бытовую технику. Как мне относиться к этим дарам, до сих пор не могу понять».

Когда добро возвращается

Сестра своему ухажеру навешала лапши, что любит читать. И на очередном свидании он вручил ей книгу в подарок. Конечно, та была заброшена в пыльный шкаф. А я, узнав об этом, пристыдил сестру и предложил книгу хотя бы полистать. Она открывает, а там, на 245 странице написано карандашом: «Сомневаюсь, что ты когда-то это увидишь, но вдруг и правда решишь почитать, то кинь мне смайлик книги в сообщении». Выждав пару дней (для правдоподобности), сестра отправила смайлик, парниша ничего не ответил. А вечером ее ждал сюрприз — ужин в ресторане и шикарный букет. Парень там же признался, что сестра первая, кто не соврала ему о любви к книгам. © Не все поймут / VK

«Товарищ, с которым мы учились в одном театральном институте, попросил меня подменить его на „елках“ в детском саду — он Дедом Морозом там был»

© jlian59 / Pikabu May 1 день назад Вот интересно, а если человек любит читать, то он должен читать всё подряд? Главное, чтобы это была книга (синяя, букварь)? Вариант, что девушка не дочитала книгу потому что книга не понравилась, не рассматривается? Сразу враньё, угу. - - Ответить

«Ну, я хоть и имел свой бизнес, поехал его выручать. Все прошло хорошо, все довольны. Уже в финале выхожу с большим мешком, чтобы раздать детям подарки. И тут ко мне подходит кроха в новогоднем платье и говорит: „Дедушка Мороз, ты такой добрый и всегда даришь подарки. Но я решила, что и тебе кто-то должен сделать подарок. Возьми, пожалуйста. Это тебе!“ И протягивает эту игрушку. Многие годы этот подарок со мной. И уже никто никогда мне не подарит ничего дороже».

«С друзьями играли в тайного Санту, и я среди прочего написала, что хочу книгу сказок одного автора. Получить ее я даже не мечтала — этой книги давно в продаже не было»

«Эту книгу мама мне читала, когда я была маленькая. Когда мы в очередной раз переезжали в мои 17 лет, я посчитала себя взрослой для сказок и отдала все книги в библиотеку, в том числе, и этот сборник. Но, повзрослев, уехав из отчего дома за тысячи километров, я все чаще стала вспоминать эту книгу и мне захотелось ее заполучить. Когда подруга мне ее подарила, я была просто ошарашена и чуть не расплакалась от радости».

«У меня есть коробка с камнями, которые мне подарила жена. Идем мы по лесу, она замечает какую-нибудь прикольную шишку или камень и вручает мне»

«Это самые приятные подарки на свете!»

«Друзья напомнили мне, что вообще-то я астроном по образованию. Лучший подарок на День рождения!»

Подарок с прицелом на будущее

Я — врач. Однажды дедуля-пациент подарил мне на Новый год 3 кедровые шишки и 2 снежинки, которые его внук вырезал из газет. Я распотрошила шишки, стратифицировала их в холодильнике всю зиму, а весной высадила в горшки семечки. И у меня поперли кедры! Я их рассадила вокруг города. Однажды они станут самыми высокими деревьями в Тульской области и будут жить лет 600. © informblok / Pikabu

«Чуть больше года назад врач сказал моей любимой, что она не может иметь детей. Сегодня ночью она преподнесла мне лучший подарок, о котором я когда-либо мог мечтать»

Уметь дарить радость — это искусство

Это был 1999 или 2000 год. Денег особо не было у родителей, а праздника хотелось. Отец притащил откуда-то с работы огромную картонную коробку, доверху наполненную пенопластовыми звездочками для упаковки хрупких вещей. И я в эту коробку ныряла и искала подарки. Вот это был кайф! Настоящее чудо на Новый год было: коробка с нетающим снегом. Что за подарки там были, я не запомнила, а вот эту коробку с пенопластом — на всю жизнь. Мечтаю когда-нибудь и дочке такой праздник устроить.

Пенопласт, конечно, по всей квартире потом валялся, и еще долго мы отовсюду эти звездочки выметали, но это того стоило. А из коробки нам с братом папа еще и домик сделал с открывающимися окошками и дверью. © Upuzya / Pikabu

«У меня самая лучшая девушка!⁠⁠ Она подарила мне на День рождения вот эту громадину»

Когда «дороже» не значит «лучше»

В 16 лет я очень хотела ожерелье из яшмы — оно продавалось в магазине возле дома: уже не пластмассовая бижутерия, но еще не ювелирка. Там была цепочка и несколько камешков в центре. Стоило оно не сильно дорого, но больше моих карманных денег. В общем, я очень просила его на День рождения и ждала... А дождалась янтарные серьги (я ненавидела янтарь, но его любила мама) в виде двух шариков размером с вишню. Они были позолоченные, откровенно бабские, громоздкие и просто некрасивые. На мой шок был ответ: «Ты что! Это же дороже!» Не помню свою реакцию, но помню, что в итоге мне таки дали деньги на ожерелье. © tttuksa / Pikabu

«Я участвовал в тайном Санте, и получил от совершенно незнакомого человека лучший подарок за последние 25 лет. Одно то, как он упакован, чего стоит!»

«Внутри оказались две книги, вкусняшки и прочие приятные мелочи».

«Мы встречаемся уже 10 лет. Вот что подарил мне парень на Новый год. Негодяй! Люблю его очень. Я знаю, что он купил кольцо, но решил меня потроллить»

Новый год