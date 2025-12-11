15+ колоритных персонажей, которые «сами с усами»

Есть люди, которых невозможно спутать с кем-то еще — настолько они яркие, самобытные и колоритные. Кажется, будто они живут сразу по нескольким своим правилам, и каждое — веселее предыдущего. В этой подборке — именно такие «сами себе режиссеры», которые и правда сами с усами.