15+ колоритных персонажей, которые «сами с усами»
Истории
45 минут назад
Есть люди, которых невозможно спутать с кем-то еще — настолько они яркие, самобытные и колоритные. Кажется, будто они живут сразу по нескольким своим правилам, и каждое — веселее предыдущего. В этой подборке — именно такие «сами себе режиссеры», которые и правда сами с усами.
- Меня обожают все мои друзья! И это не только потому что я душа компании и всегда готова придти на помощь. Дело в том, что я приношу им удачу! Каждый раз, если они в чем-то нуждаются, или если им что-то нужно, мы просто обсуждаем это, а потом, буквально в течении сорока минут происходит волшебный звонок! Звонить может кто угодно и по какому угодно вопросу, но если это происходит, то звонивший всегда находит выход из сложной ситуации друга, который может просто упомянуть ее вскользь в разговоре. Например: подруга жаловалась, что ей нужны деньги, но зарплату задерживают, одолжить никто не может и вообще все плохо — буквально через 15 минут ей позвонил ее бывший начальник и предложил за кругленькую сумму помочь закрыть проект. И таких историй — масса! Чувствую себя феечкой. © Карамель / VK
- Живу на окраине. Каждое утро, когда езжу на работу, со мной в маршрутке ездит одна девушка. Все, кто едет с конечной, знают ее, потому что эту девушку невозможно не заметить. Особенно ее любят водители маршруток, ведь когда она заходит в маршрутку, она всегда вежливо, радостно, с огромной улыбкой до ушей улыбается, платит за проезд и дает водителю конфету. Все умиляются этой картине, водителю приятно. Так теперь у нас каждый второй, когда платит за проезд, дает конфету водителю. Водители в шоке, а людям нравится. А все благодаря той девушке, которая на своем примере показала, что этот мир несложно изменить к лучшему. Главное — начать с себя. © Карамель / VK
- Есть у нас коллега по работе, ей 59, вот в этом году юбилей, но живет она, как будто ей завтра 30. Большинство ее осуждают, особенно за ее внешний вид. Она любит всякие прозрачные кофточки, короткие платья, юбки и она абсолютно не комплексует. Она может накраситься ярко. Старается быть душой компании, шуточки там всякие, «молодежные» разговорчики. И я, если честно, этим даже умиляюсь, молодец женщина, не хочет стареть, а вот остальные же коллеги только и чихвостят ее, мол, вон как разоделаcь, а все в прозрачных кофтах, ой, глянь, колени свои выставила на показ, ужас! А я смотрю на это все и мне жалко обсуждающих, им по 35-40, а они уже, как бабки косточки всем перемывают. © Рабочие истории / VK
AI-generated image
- В автобус зашел дедушка и начал читать стихи очень красивые, собственного сочинения. Он не собирал деньги, а просто решил поделиться своими чувствами с Марией Николаевной. Все бабули рыдали, да и остальные пассажиры тоже. Оказалось, он обознался и никакой Марии Николаевны в автобусе не было. Он, расстроившись, вышел. А за ним еще несколько бабушек, которые просили обменяться контактами. © Не все поймут / VK
- Сдавала госэкзамены в универе будучи уже на последних сроках беременности. Все сдавала сама. На последнем экзамене, когда уже все оттарабанила, один умник решил задать дополнительный вопрос. Я начала отвечать и вдруг все закричали: «Не надо, хватит!», и замахали на меня руками, типа, родишь еще тут с таким темпераментом.
- Это такая милота. В меня влюбился 5-летний мальчик с первого этажа. Если видит, что иду из магазина, всегда помогает донести сумки. Подкидывает под дверь букетики полевых цветов, а с ними корявым почерком записка: «Пашли гулять». Стесняется и краснеет, если вместе едем в лифте. Ну лапочка. А вчера шла к подъезду, подбежал и сказал, что обязательно женится на мне. Я расплылась в улыбке, но ничего не ответила. И как тут признаться малышу, что я давно замужем и вообще беременна! © Не все поймут / VK
Вы беременны девочкой, вот родите - и будете любимой тёщей для этого мальчика. Как вам этот поворот, вдруг судьба...
-
-
Ответить
- Прошлым летом, после переезда, повадился я выходить гулять со своим 6-летним сыном во двор. Сперва просто смотрел, как он со всеми знакомится и болтает. Иногда дети играли в догонялки или качались на качелях. Мне показалось это немного унылым, потому я решил разбавить их серые будни новыми играми. Часть из них я вспомнил, часть нашел в интернете, часть выдумал сам. Поиграли недельку, потом подключился еще один сосед-родитель с футбольным мячом. К нам стали приходить детишки из соседних дворов. В один из дней я насчитал аж 14 ребят, которые активно играли на площадке. За пару недель каждодневных игр я скинул пару-тройку килограммов. Еще через неделю дошло до того, что по вечерам дети стали кричать мое имя в окно и звать гулять. © Conceptic / Pikabu
- У моего начальника в кабинете лежит стопка раскрасок и пару шоколадок. Все думают, что это для детей. Но после каждой изматывающей встречи он разрисовывает раскраски. А сегодня, во время встречи с инвесторами, я занесла в кабинет кофе и увидела, как мой бос разрисовывает раскраску вместе с инвесторами. Мужики такие дети... © Не все поймут / VK
- Работаю в банке уже третий год. Каждый день все одно и тоже. Недовольные клиенты, постоянные претензии, странные вопросы. Остаюсь там только из-за того, что платят хорошо. Но бывают и отличные дни, когда клиенты улыбчивые, солнышко светит и случаются такие забавные ситуации, как вчера. К моему коллеге пришла молодая женщина, полностью погасила свой кредит и после этого начала кричать: «Юху, теперь Добби свободен!» Убежала из отделения, пританцовывая. Спасибо таким позитивным людям. © Палата № 6 / VK
AI-generated image
- У нас в доме живет дедулька. Такой себе обычный дедуган в клетчатых штанах, заношенном пальто и смешной шляпе. Он любит детей и дети любят его. Вот какая-то аура у него такая притягательная. Он рассказывал им истории, угощал дешевыми конфетами. Они радостно показывали ему приколы на телефонах. Он ничего не понимал, но с умным видом кивал. Недавно узнала, что он детский писатель. Порылась дома и нашла сборник его историй. Помню, как мне мама в детстве их читала. На следующий день испекла торт и занесла ему — в качестве благодарности за чудесные рассказы, которые я так любила, когда сама была ребенком! © Палата № 6 / VK
- Еду в купе, напротив мужик какой-то, грозный с виду. Что-то в телефоне листает. Я сижу тихо, на всякий случай. Тут он на меня как зыркнет, я аж вздрогнула, и говорит: «Симпатичный у вас, хорек, Юля». Я-то правда Юля, и хорек у меня есть, но откуда он знает об этом? Тут этот бородач как выдаст: «Да я на вас в соцсетях подписан, лайки, кстати, ставлю». И сразу даже грозным быть перестал.
- Мне нравится в свободное время заходить в библиотеку возле дома и читать там. Недавно нашла в книге закладку, на которой были отмечены номера страниц. На каждой из страниц были обведены некоторые слова. Я взяла бумажку, записала слова по порядку и вышло такое предложение: «Прекрасная миледи, вы согласны стать моей женой?» Я, очарованная увиденным, подошла к библиотекарше и она мне рассказала историю о том, как 30 лет назад молодой человек сделал своей любимой предложение. © Не все поймут / VK
- У меня очень дружный подъезд и практически все друг друга знают. И есть один соседский мальчик лет 8, которого я считаю самым хорошим ребенком в мире. Практически каждое утро, пока ждет родителей, стоит под подъездом и раздает конфеты каждому, кто выходит. Однажды я спросила у него, зачем он это делает, и услышала, что ему просто жаль людей, которые рано встают, и таким образом хочет поднять им настроение. В следующий раз принесла ему пакет сладостей, поблагодарила его за то, что он так старается, а в ответ услышала: «О, спасибо! Это я на неделю буду иметь, чем наших соседей угощать». Ну, лучший! © Карамель / VK
- Когда-то давно работал на заправке. Поздно вечером уходил, возвращался домой рано утром, было тяжело, но нужно было как-то содержать семью. Удивляли клиенты, их было много, все разные. Некоторые давали хорошие чаевые, некоторые маленькие, а некоторые вообще делали вид, что меня нет, и просто уезжали. А однажды приехал какой-то «крутой» мужчина, заправил полный бак, позвал меня к себе и сказал: «Я знаю, как вам тяжело работается, вот, возьмите. Тут должно хватить на месяц хорошей жизни. Спасибо вам и не забывайте верить в себя!». Я таких денег в жизни никогда не видел! Не успел его поблагодарить, как добрый человек уже уехал. Этот случай добавил мне невероятной мотивации, я рискнул, открыл на эти деньги свой небольшой киоск с домашней едой. Сейчас мы процветаем, каждый день к нам ходит много хороших людей, которые обожают нашу еду. А я до сих пор мечтаю встретить того незнакомца, который в одну секунду целиком и полностью изменил мою жизнь. © Не все поймут / VK
- Папа дальнобойщик. Перерывы у него маленькие, поэтому мы стараемся как можно больше времени вместе проводить. Вчера он приехал, но буквально на один день. Заходит с коробкой и выдает: «Там то, что ты сможешь тискать, когда меня нет. А в будущем это то, что может защитить тебя от всяких назойливых парней, которые на мою принцессу позарятся». В этой загадочной коробке был щенок добермана. А на ошейнике у него была надпись: «Храбро защищаю принцессу». © Не все поймут / VK
- Дело было год назад. Меня сократили на работе, шел угрюмый и расстроенный. Выхожу из метро, смотрю девушка стоит, раздает флаеры какие-то. Протягивает руку с бумажкой, я нехотя беру, но перед тем как выкинуть, взглянул все-таки на эту бумажку. Оказалось, это были самодельные листочки с мотивационными пожеланиями для всех людей. Мне попался с такой надписью: «Все наладится, вот увидишь! Все будет хорошо!». Не придал значения, кинул в рюкзак бумажку. Вчера достал рюкзак, заглядываю внутрь и вижу то самое пожелание. А ведь действительно, в моей жизни сейчас все хорошо. Устроился на хорошую работу, даже квартиру в ипотеку удалось приобрести. Кажется, что этот листик тогда попал в мои руки не случайно. © Не все поймут / VK
- Уже не первый год работаю экскурсоводом на курорте. В очередной раз поднимаюсь с группой на гору, а прямо у подножья стоит старая сосна, которая почти полностью покрыта дуплами. Рассказываю классическую историю о сосне, которую знают все жители близлежащего города: «Эта сосна уже давно мертвая, в нее била молния несколько раз, но она все еще стоит, в ней даже живут птицы и иногда белки». Одна туристка говорит: «Даже после стольких событий сосна все еще делает благие дела!». На что один из маленьких мальчиков ей говорит: «Жаль, что люди так не умеют». Явно этот мальчик что-то понимает в этой жизни. И это ему всего лет восемь с виду! © Палата № 6 / VK
- Однажды ко мне в мастерскую по тонировке стекол записался парень на дорогущей машине. Приехал вовремя, а вот выходил из машины долго — доставал спортивную инвалидную коляску. Симпатичный парень, мы заполняем бумаги, и тут телефон начинает разрываться как никогда. Этот парень говорит, что он ответит, и хватает трубку! Я был в шоке, а уже через пару минут он сделал мне несколько продаж. Оказалось, что работает в телефонных продажах и у него отличный голос. Такого умения я, кажется, ни у кого не видел — и харизма у него отменная. Когда он уезжал, у меня было несколько новых заказов благодаря ему — а у него пара свиданий с милыми девушками. © aBotPickedMyName / Reddit
- Часто слышу жалобы своих друзей на начальство. А мне повезло, мой руководитель всегда был добрым, отзывчивым и человечным. Как-то раз мне позвонила соседка среди рабочего дня, сказала, что моя кошка выпала с пятого этажа, у нее травмы лапок. Я начала рыдать прямо у себя за рабочим столом, мой начальник увидел это, сказал, что дает три выходных подряд, да еще и отвез прямо к дому. Но не уехал назад в офис, а предложил помощь, завез нас в ветеринарку, оплатил лекарства, привез обратно домой. Человек с большой буквы! С таким хочется работать и выкладываться на полную. © Палата № 6 / VK
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй о незнакомцах, которых не забудешь, даже если очень постараешься
14 забавных историй, которые не случились бы, если бы не еда
20 историй о том, что отношения — не сахарная вата, а настоящие «американские горки»
14 историй от жен, чьи мужья дали джазу
Истории
1 неделя назад
20+ походов к мастеру, которые закончились не красотой, а байкой для друзей
19 фото, показывающих, что наши бабушки и дедушки знали толк в путешествиях и отдыхе
Фотоподборки
1 месяц назад
16 историй о том, как случайное знакомство переросло в нечто большее
14 историй, где люди не дали себя в обиду — и сделали это красиво
15+ эпичных случаев из магазинов, которые можно пересказывать годами
16 историй, которые начались с фразы: «Пойду-ка я в гараж»
Истории
2 недели назад