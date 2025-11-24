Это уже из крайности в крайность - не упоминать даже имени жены лучшего друга. Для меня лучшие подруги - моя семья, соответственно, и их мужья становятся членами этой семьи в моем восприятии.
15+ друзей, которые, кажется, прогуляли все уроки по взаимовыручке и такту
Иногда дружба — это не только смех, поддержка и теплые воспоминания. Порой она преподносит неожиданные ситуации и забавные казусы. В этой подборке — истории о том, что дружеские отношения бывают разными, но именно это делает их такими живыми и настоящими.
- Влюбилась в бывшего мужа своей лучшей подруги. Появились отношения с ним. Они в разводе пять лет. И тут она мне звонит и говорит, что скучает по нему. Ну не могу я предать ее доверия. Сижу и разрывает на части. А еще вчера я была такая счастливая... © Не все поймут / VK
- Мои первые отношения разрушились из-за того, что в них постоянно лезла подруга девушки. Опустим подробности, но с тех пор у меня принцип: никак не взаимодействовать с девушками/женами своих друзей. Увидеть, чтобы запомнить на лицо, и все. Даже на свадьбе максимально избегал невесты лучшего друга; когда говорил тост за молодоженов, упоминал только друга. Это не ненависть, просто не хочу даже случайно оказаться тем другом, кто разрушил отношения. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Была у меня подруга со школы. Когда я училась на 2 курсе института, у меня случилась беда в семье, в связи с чем доход резко упал, я еле выживала на копейки, частенько денег на еду не было. Один раз обратилась к этой подруге, попросила у нее в долг на еду (она знала про ситуацию). Она ответила, что не может помочь, так как ей нужно купить очередную кофточку. Зато хорошая знакомая, тоже студентка, мне спокойно дала денег на еду. Тогда-то я поняла, что та первая мне и не подруга вовсе. © Подслушано / Ideer
«Мой коллега доверил другу постричь его»
- Настоящие друзья так не поступают! © MommyBurton / Reddit
- Дружили с подругой с первого класса, всю жизнь бок о бок, нам уже за сорок. Позади по одному браку у каждой, все праздники и совсем не праздники рядом, поддерживали друг друга. Пару лет назад я стала руководителем отдела продаж у себя в компании. И тут началось... Каждая встреча не проходила без: «Что ты так разговариваешь/смотришь/думаешь? Начальник большой, что ли?» Потом и вовсе перестала общаться, наказать меня решила. И вот на одном торжестве вроде помирились... Но мне уже не надо. © Подслушано / Ideer
- Это было лет десять назад. Я развелась с мужем и на новой работе познакомилась с одной девушкой. Она снимала квартиру и, чтобы платить меньше за съем, позвала меня. Квартира была очень уютная, упакованная. Жили где-то год вместе, душа в душу. Она познакомилась с парнем и решила переселиться к нему. Я в этот момент была в командировке и когда я приехала, то немного офигела. В квартире буквально остался только диван и холодильник. Так-то я на нее не в обиде, думала, что это все хозяйское. Но это мои проблемы, мало ли я что думала. © tata30ar / Pikabu
- Когда-то по молодости, после развода, я решила уехать вместе с лучшей подругой на заработки в другую страну. Мы сняли однушку и уже через несколько дней я нашла работу. Подруга сидела дома, ныла и предъявляла мне: «Мне скучно и очень одиноко, а ты много работаешь и мне внимания не уделяешь!» И тогда я примерно почувствовала, что испытывает мужчина, который пашет, а жена ему на мозги капает. К счастью, подруга осталась в прошлом. © Подслушано / Ideer
/В квартире буквально остался только диван и холодильник./
Вот удивится та дева, когда ей хозяйка жилья предъявит иск.
- Договорились с друзьями слетать на море. Полгода планировали, выбрали дату, когда все смогут взять отгулы. Когда осталась неделя до полета, жена одного из друзей сказала, что все должно быть перенесено. Причиной назвала день рождения своей сестры, с которой она была в ссоре, а тут вдруг помирилась. Естественно, мы не могли отменить и полетели без них. По возвращении она сказала, что раз мы испортили ей отдых, то должны компенсировать моральный ущерб. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Подруга считает, что я ее предала. Мы с ней познакомились на работе, подружились. На днях мне позвонили с ее новой, потенциальной работы, спросили рекомендации. Я ответила честно, как есть. Затем мне позвонила подруга и начала орать, что я дала ей плохую рекомендацию. Ну, во-первых, почему я должна была врать? Сотрудник она правда так себе. А во-вторых, подруга могла хотя бы предупредить, что дала мой номер и ищет другую работу. А то как снег на голову. © Подслушано / Ideer
- У подруги сын на год младше моей дочери. Когда дочке было 5 лет, я уезжала на сессию, училась заочно. Домой приезжала на выходные. В очередной мой приезд купила ей яркий мяч, он ей очень понравился, из рук не выпускала. Тут ко мне в гости подруга эта с сыночкой явилась. Сынок стал орать, требовал, чтобы дочка подаренный мяч ему отдала. Подруга меня отводит в сторону и говорит: «Отбери у нее мяч, отдай моему сыну, а я тебе за мяч этот деньги отдам, а то он плачет». Я, конечно, офигела от такого расклада. Говорю, как ты это себе представляешь, я отбираю мяч, подарок от мамы, которую она не видела неделю и отдаю твоему сыну? Он плакать перестанет, а моя дочь что должна будет испытать? Обиделась на меня подруга. Бывшая. © Kstepa / Pikabu
«Подруга попросила подстричь ее. Я старалась. Надеюсь, мы все еще друзья»
Про подругу с работы, которую попросили дать рекомендацию - по-моему, между дружбой и честностью в этом случае надо было предпочесть подругу. Это ведь не допрос. У любого сотрудника есть сильные и слабые стороны, достаточно акцентировать внимание на достоинствах, и умолчать о недостатках. Если же она слабый работник, то таким образом и своей компании поможешь, избавившись от нее, при этом сохранив отношения.
- Вижу, вдохновлялись тут горным ландшафтом! © spunk_wizard / Reddit
- Нашла вакансию мечты. Но подруга Ира переубедила меня подавать резюме. А через неделю звонок: «Как нам найти Ирину?» Оказалось, что подруженька не только пошла на «мое» место, но и дала мой номер. Решила ее тут же проучить. Взяла и сказала, что она нашла уже новую работу. Пусть теперь тоже ищет, как я.
- У меня была лучшая подруга, много лет дружили. Все выходные всегда вместе, даже ночевали друг у друга. Но у меня неожиданно появилась возможность уехать в другой город по работе на повышение, и я переехала буквально за три дня. И «подруга» говорила, что я ее бросила, оставил одну, что я не должна была уезжать. Да, блин, это был мой счастливый билет, я воспользовалась возможностью и много работала, сделала карьеру, о которой мечтала. Близкую дружбу с тех пор не завожу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Была такая подруга. Не слишком наглела, но все же то собаку в ветеринарку отвезти, подождать, привезти, то в гипермаркет какой-нибудь за продуктами, потом еще помочь дотащить до квартиры, то где-то что-то забрать и ей привезти. Я и не особо против была, почему бы не помочь раз я вожу машину, а она нет. Конечно никто меня не заправлял никогда. Но вот прекратились эти покатушки, когда ей надо было привезти навоза на огород в мешках. Я отказала так как не особо мне хотелось потом отмывать багажник, ибо я только-только до блеска отмыла всю машину. Так она еще и наехала на меня, мол, возьми машину мужа. У него пикап, там конечно можно было бы и привезти, да и потом багажник помыть проще, но я все равно отказалась. Сказала, что боюсь такие большие машины водить, хотя к данному случаю это и не относилось. Но самое обидное было, когда я спросила, мол, а чего твой-то тебе не привезет, раз так срочно нужно. На что она ответила, что им не хочется потом свою машину мыть да и вонять будет. То есть им лень, а мне должно быть видимо в радость, офигеть логика. Больше бесплатным такси я не работаю. Да и с ней общение сократила до минимума. © Nychtotakoe123 / Pikabu
/подруженька не только пошла на «мое» место, но и дала мой номер./
Объяснительную команду в студию.
- Вот лежу злая, потому что ко мне приехала подруга с дочерью. Я встретила их отлично, везде вожу, все показываю, завтраками и ужинами кормлю и дома и в ресторанах. И это при том, что у меня ребенок еще грудник. И когда сегодня подруга заплатила за вход в парк, а ее (13-летняя) дочь спросила: «А почему мы за вас платим?» И мамаша даже не удосужилась ей объяснить, что раньше за все платила я. Я взбесилась и ответила, что мне это не приятно. Мамаша сказала дочери: «Ты ребенок, ты должна говорить все, что думаешь». Вывод один: «Ну и нафиг таких подруг. И их бестактных детей тоже». © Upadi2403 / Pikabu
- У меня есть подруга, у нее есть ребенок маленький. Замужем мы обе. У меня детей нет. Она в декрете сидит, я работаю. У нее муж зарабатывает почти в половину меньше, чем мой. В итоге я ей рассказываю, куда ходили, ездили, чего купили. А ей и поделиться особо нечем. Никуда не ходят. Мне стыдно, что живу лучше. Но и денег ей давать не вариант. Зову гулять, в кафе за свой счет, иногда соглашается. Ее муж даже не может сводить ее в кафе. Обидно за нее, муж непутевый. Как дальше дружить, не знаю. © Подслушано / Ideer
- Четыре года назад мой отец ушел из семьи. Ушел не к кому-либо, а к моей «лучшей» подруге, которая на 20 лет младше него. Я долго из-за этого переживала, а мама так вообще из депрессии не могла выйти. Но мы поддерживали друг друга, старались начать новую жизнь и у нас это получилось. Мама нашла себе замечательного, доброго, заботливого мужчину, с которым у нее все хорошо. Боль утихла, я радуюсь, потому что мама счастлива, а вот та подруга до сих пор не понимает, почему это я перестала с ней общаться. © Не все поймут / VK
"Ее муж даже не может сводить ее в кафе. Обидно за нее, муж непутевый."
Может, не стоит переживать за подругу? Она сама за себя решает, а то такая, как аффтрша. еще и до развода доведет женщину с мелким ребенком. И да. забавно, почему она не говорит, что она работает и зарабатывает, а подруга нет, но переводит стрелки на мужа. Выходит, она сама зарабатывает не так много, чтобы хоть самой в кафе сходить с подругой?
/Мамаша сказала дочери: «Ты ребенок, ты должна говорить все, что думаешь»./
Не так. "Ты ребёнок, и должна говорить, что думает твоя мамка, но не хочет говорить сама".
Подруга и друг (обоих полов) -это совершенно разные понятия. Не следует ждать от подруги того, что делает друг. Если это уяснить, то и затруднений не будет.