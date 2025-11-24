15+ друзей, которые, кажется, прогуляли все уроки по взаимовыручке и такту

"Ее муж даже не может сводить ее в кафе. Обидно за нее, муж непутевый."



Может, не стоит переживать за подругу? Она сама за себя решает, а то такая, как аффтрша. еще и до развода доведет женщину с мелким ребенком. И да. забавно, почему она не говорит, что она работает и зарабатывает, а подруга нет, но переводит стрелки на мужа. Выходит, она сама зарабатывает не так много, чтобы хоть самой в кафе сходить с подругой?