16 случаев, когда чуйка у людей сработала на все сто процентов

У некоторых людей интуиция работает как часы. Они тут же выводят собеседника на чистую воду, чувствуют, кому можно доверять, а кому нет, и у них «звонит колокольчик», если что-то идет не так. Мы решили собрать истории о таких счастливчиках, которым не требуется раздумывать по две недели перед тем, как принять важное решение.
- Познакомилась тут в сети с одним парнем — нормально вроде общались. Но чуйка меня не подвела: были сомнения, что фото не его. И на следующий день мне попался аккаунт реального человека, чьи снимки тот использовал. Непонятно только, зачем он это сделал. © anagrayhair
- Мы с девушкой решили взять небольшую паузу в отношениях, и у меня тут же появилось неприятное предчувствие, что у нее кто-то есть. Никогда не думал, что она из той категории людей, которые могут обманывать и крутить романы за спиной. Но интуиция подсказывала: что-то не так. И только через полгода выяснилось, что я был абсолютно прав. Она начала встречаться с другим человеком через три дня после того, как мы расстались. Думаю, они уже общались, пока мы еще были парой. © NoFunction_ / Reddit
- Не знаю, предчувствие это или счастливое совпадение. Собиралась в универ и решила заодно выкинуть мусор — это увеличивало мой путь буквально на десять секунд, так как мусорка была в десяти шагах от входной двери. Кинула, развернулась, пошла в нужную сторону — и буквально через десять секунд на дорожку прямо передо мной приземлилась и разлетелась куча стекла, которую выкинул из окна какой-то болван с третьего этажа... © _helloalien / Reddit
- Коллега отвела меня в сторонку и сказала: «Сокращают тебя, срочно ищи работу, дорогая!» — и ждет, что я ей в жилетку плакаться буду. На мой вопрос она промямлила, мол, подслушала у кабинета директора. А я не верю в эту чушь, но тут директор сам выходит из кабинета и говорит: «Марина, зайдите ко мне в кабинет!» Оказалось, что меня переводят в другой отдел, как я и просила, а вот ее сокращают. Она подслушала только конец фразы и решила «по-дружески» меня выжить, чтобы занять мое место. Не вышло!
- Познакомилась тут с неким Алексеем: симпатичный мужчина, свое дело и т. д. Общаемся, и он мне скидывает фото еды из ресторана, где он сейчас обедает. Интуиция заставила меня поискать это фото в сети — и что вы думаете? Этот ресторан, оказывается, находится в Дубае! Спросила его, где он такой красивый снимок сделал. Парень помялся и выдал, что ресторан находится рядом с его работой и он там часто сидит. Ну я и написала, что вообще-то эта фотка еды уже давно гуляет по интернету, а само заведение — в Дубае. Тридцать секунд тишины — и я заблокирована. © dashenkanails
- Я ложусь спать обычно очень поздно. И вдруг отчего-то проснулась в семь утра — словно что-то меня подняло с постели. Встала, спустилась в гостиную и поняла, что это было не зря. Потому что двери на улицу были распахнуты. Хорошо хоть ничего у нас не стащили и домашние животные не выбежали. © lilybear032 / Reddit
- Мы с парнем три месяца общались в сети, когда он предложил мне переехать к нему в другой город. У меня тогда с деньгами было очень туго, из вещей — рюкзак да чемодан. Но шестое чувство подсказало: бросай все и мчи. Полстраны проехала — и оказалось, что не зря. У нас все прекрасно, и я безумно рада, что нашла свою половинку. Но никому другому такую авантюру я бы не посоветовала. © SlaveSamantha / Reddit
- Выходим с дочкой из дома, а ее велика нет. Мы всегда парковали его напротив двери в подъезд. Везде посмотрели — а он как сквозь землю провалился. Я собралась уже в домовой чат написать, но что-то меня остановило. Потом решила прогуляться налево от дома. И вижу — у продуктового велик стоит. Точно наш. Сначала думала, что кто-то его сюда уволок. Но потом мы с дочкой вспомнили, что сами два дня назад велосипед здесь оставили, когда ходили за вкусняшками. Вышли с полными руками, заболтались и пошли дальше. Молодцы мы, конечно. © dashikutuz
- Подруга поведала: однажды легли они с мужем спать, но вдруг он неожиданно вскакивает, одевается и выбегает на улицу. Возвращается и говорит, что переставил машину в другое место. Подруга удивилась, но особого значения не придала. Снова легли спать, а наутро увидели, что на том месте, где машина изначально стояла, лежит упавшее дерево. Как после такого не верить в шестое чувство? © Подслушано / Ideer
- У меня было предчувствие, что не стоит идти на собеседование. Наступил себе на горло, сходил — и меня тут же приняли. Однако интуиция не зря предупреждала: место оказалось просто кошмарным. Работа не соответствовала описанию, начальник быстро уволился, а новый босс был тем еще кадром. Потом была куча проверок — и меня наконец уволили. Божечки, как же я радовался! © esk726 / Reddit
- Встречался с одной девушкой, и интуиция мне подсказывала, что в наших отношениях что-то не так. Постоянно говорил себе, что нам нужно расстаться. И тут наконец барышня рассказала мне, что у нее все это время был парень. Но она решилась поведать мне об этом только когда они разошлись. © bzaroworld / Reddit
- Вчера меня трясло весь день. Дикая тревога, ощущение такое, что скоро или конец света, или катастрофа. Я уж и так, и так пыталась успокоиться — ничего не помогало! Из-за того что, в общем и целом, все хорошо, это предчувствие очень напугало. Ночью муж пошел в туалет и застрял там: защелка сломалась. Вот какую катастрофу я предвидела! Слушайте свою интуицию! А с мужем все хорошо: я сообразила вскрыть замок минуты за четыре тонкой отверткой. © Plu6ka11485 / Pikabu
- Встретила на просторах интернета своего бывшего одноклассника. Парень рассказывает, что переехал в столицу, живет прекраснейшей жизнью в крутой квартире и скидывает фото с дизайнерским ремонтом. Зовет в гости. Все хорошо, но я заметила маленькую деталь — на фото видна надпись. Поискала снимок в сети — и оказалось, это фотография какого-то дизайнерского проекта вообще из другого города. Вот так одноклассник пытался меня впечатлить. © anastasiya.iris
- Несколько лет назад родители собирались на дачу, а я с парнем — на свидание. И вот выезжаем мы с ним, и я сразу почему-то начала нервничать. Едем, и я начинаю на него кричать, ругаться, провоцировать ссору, а на полпути требую вернуть меня домой. Он развернулся и молча довез до подъезда. Я вся на нервах выскакиваю из машины и бегом — к себе на этаж. И тут вижу, что из-под нашей двери дым валит вовсю. Мама, оказалось, поставила тыкву запекаться и забыла. Кое-как потушила, окна открыла, схватила попугая и вывалилась в подъезд. Позвонила парню, все рассказала. © Палата № 6 / VK
- Все считали мою девушку настоящим лучиком света. Она была такая милая — всем вокруг нравилась. А у меня было предчувствие: что-то с ней не так. Дико злился на себя из-за таких мыслей. Потом выяснилось: она мне всю дорогу изменяла, и эта милота — показная. Просто в старших классах она не была популярной, и девице нравилось, когда на нее обращают внимание. © Connect-Vacation198 / Reddit
- К нам на работу устроилась новая сотрудница. Милая женщина, душа компании: со всеми передружилась. У меня был полный аврал, не успевала вовремя сдать отчет, и она предложила помощь. Не знаю почему, но я отказалась. А через неделю выяснилось, что другому коллеге она так «помогла», что чуть до увольнения не довела. Стали с другими сотрудниками вспоминать — и всплыло, что барышня методично старалась всех подсидеть. После этого никто с ней особо не общался, и через полгода дама перевелась в другой отдел.
А вы доверяете своей интуиции? Были случаи, когда предчувствие подсказывало вам, что делать? Чем закончилась эта история? Делитесь в комментариях.
