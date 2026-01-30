16 историй, в которых сама жизнь подкинула сюжеты и твисты покруче Голливуда

Порой кажется, что жизнь включила режим повтора: подъем, работа, дом — и так по кругу, поэтому угадать завтрашний день не сложнее, чем прогноз погоды. Но иногда судьба все же подбрасывает такие сюрпризы, что реальность внезапно начинает напоминать сериал. Например, муж вдруг показывает свое истинное лицо, о котором раньше можно было только догадываться. Или же случайная встреча с соседкой оборачивается историей, достойной хорошего анекдота.