15+ раз, когда любовь нагрянула, как первая весенняя гроза
Истории
53 минуты назад
Герои нашей подборки поделились своими трогательными рассказами о том, как встретили свою вторую половинку, и некоторые из них — готовые сценарии для романтических фильмов. Взять хотя бы встречу в женской уборной, которая выглядит, как начало романтической комедии. А история про парочку из автобуса вообще похожа на пересказ доброго и светлого ретро-фильма про любовь.
- Бывшая соседка путешествовала автостопом по Германии. В это время один немецкий парень внезапно решил поехать совершенно другой дорогой. Не так, как обычно. Его дядя говорил, мол, не по пути, чего черт дернул переться по другому автобану? На это парень ответил, что надеется на дороге встретить свою принцессу. И встретил. Он заметил хрупкую девушку возле заправки и развернулся, чтобы подобрать ее. Любовь настигла Золушку на немецком автобане. Недавно приезжали к нам в гости — счастливы. © Подслушано / Ideer
- Гуляла по Риму и вдруг каблук застрял в решетке на оживленной улице. Стою, дергаю ногой, прохожие меня обтекают. Один мужчина притормозил, молча сел на корточки и аккуратно высвободил мою туфлю. А когда поднялся, полушепотом сказал мне: «Знаете, а ведь в Италии нельзя ходить в такой неудобной обуви, тем более в Риме! Давайте купим вам удобную обувь и погуляем». Мы пошли в ближайший магазин, а потом он три дня показывал мне «свой» город. Самый романтичный курортный роман в моей жизни!
- С бывшей женой прожили вместе 19 лет. Родили троих детей, вроде шло все как-то потихоньку, но счастья не было. В итоге решил уйти. Тут на работе познакомился с девушкой. Она мне очень понравилась, но была мысль, что я не ее уровня. Вдруг угораздило ее сломать ногу. Ну я и начал подвозить ее на работу... Так и закрутилось. Мы вместе с любимой уже 18 лет, и стали по-настоящему лучшими друзьями. © Alternative-Muscle80 / Reddit
«Мы с женой, примерно через шесть недель после нашей первой встречи в универе, осенью 1987 года и сейчас»
- Мы познакомились когда еще были детьми, но с возрастом общение сошло на нет. Тут захожу как-то на свою страничку в соцсети и вижу парня. Вроде лицо знакомое, а вспомнить не могу. У меня как раз был день рождения, а настроение ни к черту. Короче, написала. Выяснилось, что он как раз недавно переехал в тот же город, где нахожусь я, и живет в 5 минутах от моего дома. Я пригласила его в гости. В итоге я влюбилась в него еще до того, как мы начали встречаться. И оказалось, что он тоже. Как-то вечером, после целого дня его ужасных попыток пофлиртовать, я рискнула и поцеловала его. Мы женаты уже много лет. © Meesh017 / Reddit
- Мне было 33, я была вполне себе счастлива и кайфовала от своего одиночества. Ну, а что? Жилье есть, кошка есть, стабильная работа есть, интересное хобби тоже. Красота! Я люблю настольные игры и пару лет назад увидела, что в местном кафе как раз будет кампания по одной интересной настолке. Я там никого не знала и решила, что это неплохой способ завести новых друзей. Встретила там парня, с которым у нас, помимо любви к настолкам, оказалось много общего. Мы поладили, сама не заметила, как все завертелось и вот мы уже покупаем наш собственный дом. © MyrahMakes / Reddit
- Я приехала к подруге, которая заболела, и мы решили заказать пиццу. Звонок в дверь. Я открываю и влюбляюсь с первого взгляда. Мы улыбнулись друг другу, я рассчиталась и он уехал. Я очень жалела, что не взяла все в свои руки и не попросила номер телефона. На следующий день — звонок с незнакомого номера. Там он. Оказалось, что мой заказ был последним и он где-то после него потерял терминал. По правилам компании должен был позвонить последнему клиенту. Вот так волшебным образом у меня появился номер...Вечером я ему написала и спросила, нашелся ли терминал. Вот так и стали общаться. Как позже он мне рассказал, я ему тоже сильно понравилась и он на работе взял мой номер, и сам собирался мне написать, даже без потери терминала. Поженились 15.05.2025. © alena_ltm
«Мы с женой в 1989. В нашу первую встречу я позвал ее к себе и накормил гренками, а она просто решила остаться. Через пару месяцев мы обручились и вот уже больше 30 лет вместе»
- Мы познакомились на пляже. Внешне понравился сразу. Я лежала на покрывале, намазанная маслом для загара. А мой будущий муж кинул спортивную сумку свою рядом со мной так эпично, что на меня сыпануло песком. Я в песке в итоге, а он купаться ушел. Вернулся — а тут я с наездом... Так и познакомились. Я еще тогда подумала про себя: «Блин, а кто-то ведь женой твоей станет!» А женой стала я. © azalia_jem4ugova
- Когда мы познакомились, он был инфантильным подростком и бытовым инвалидом. Учился в ВУЗе, перебиваясь с 2 на 3, питался дешевой колбасой. Ему было 23. Я в то время работала, откладывала деньги, могла себе позволить отпуск, жила в своей комнате в общежитии и делала там ремонт. Мне был 21 год. И вот одним майским вечером я влюбилась в его заботу, в желание носить меня на руках, в цветы с клумбы и в его кофту. С тех пор прошло 5 лет. Он превратился в солидного мужчину, готового свернуть горы ради семьи. Он вырос, стал мудрее, влюбляет меня в себя каждый день. Он добился больших успехов в карьере, я научила его готовить и вести быт. И он продолжает безумно меня любить и восхищаться мной. Мы с ним лучшие друзья, я никому в мире не доверяю больше, чем ему. Сейчас у нас появилась маленькая дочка, полная его копия. Я никогда не сомневалась, что он будет отличным отцом. Но, честно, все равно каждый день по-хорошему удивляюсь. © jackie__lynn__thomas_
«Познакомилась с парнем в интернете. А когда рассказала про него домашним, выяснилось, что мы с ним уже встречались раньше... В 1988 году. Мы тут на руках у его бабушки, которую я больше никогда не видела»
- Мы познакомились в аспирантуре. Я не хотела отношений, хотела сосредоточиться на учебе. Он предложил просто стать друзьями. А потом мы обнаружили, что у нас много общего, схожие ценности и цели в жизни, не говоря уже об одной и той же профессии! Жизнь сложилась хорошо, и мне повезло найти своего лучшего друга и вторую половинку. Мы женаты уже более 15 лет, и я не могу представить себя ни с кем другим, ни в этой жизни, ни в какой-либо другой. © mtn4444 / Reddit
- Он дружил с моим братом. У него была собака, и он относился к ней с такой заботой и любовью, что я как-то сразу подумала, что он будет замечательным папой. Мы начали встречаться, а тут как раз его сосед по комнате съехал и он искал кого-то, с кем можно вместе оплачивать аренду. Ну, я долго не раздумывала и переехала к нему. Ни разу не пожалела. Мы вместе уже 15 лет, и он лучший муж, и самый замечательный отец для наших двоих детей. © TalullahandHula33 / Reddit
- Мои бабушка и дедушка познакомились в автобусе. Дедушка предложил проводить ее, а она сказала, мол, если судьба — встретимся. Он каждое утро, ЦЕЛЫЙ ГОД, ждал ее на остановке. Она видела, и специально шла на другую. А потом в какой-то день увидела что его нет, прибежала, начала оглядываться, заревела и тут он выходит в шляпе, да в пиджаке. Вот так стали встречаться. Но у деда, конечно, другая версия. Он говорил: «Я просто каждое утро ехал в институт, видел ее, а она специально на другую остановку шла. Я подумал, ну и фря, тоже мне! Будто других девчонок нет! А сам каждое утро смотрел, пройдет мимо или нет. Потом в какой-то день решил пойти за ней, а тут она прибежала на остановку и, видать, меня ищет. Расплакалась. Глаза красные, платье желтое ветер треплет и коленки открывает. А ноги худые, как у козы. И я там влюбился уже». И вот так постоянно в их браке было. © myth_4e
«Первое свидание моих бабушки и дедушки в 1953 году. Изначально он пригласил ее сестру, так как боялся, что бабушка откажет. А на свидании с ее сестрой они весь вечер болтали о том, что ему надо позвать мою бабушку»
- Мне было 16 и я знал младшую сестру моей будущей возлюбленной. Она и пригласила меня на вечеринку к ним домой. А там я уже увидел старшую из сестер — хорошенькую, миниатюрную блондинку. Познакомился с ней, но она начала встречаться с другим парнем. Три месяца спустя она его бросила. И тут на следующей вечеринке, когда мы с друзьями точили лясы во дворе, собравшись в кружок, вышла она. Кто-то из пацанов затянул ее в круг и мы начали в шутку ее толкать от парня к парню. Нам было по 16, мозгов в голове ноль. Когда она оказалась рядом со мной, то обняла меня за шею и больше не отпускала. И тут меня пробрало! Эта милашка стала моей первой и единственной девушкой. Это было в 1971 году, а сейчас она внизу, пьет чай. © ThatNewOldGuy / Reddit
- Девять лет назад познакомилась с интересным человеком в интернете. Он стал моим другом, но мы не показывали свои фотографии. Мы знали, что живем в одном городе, но как-то и не думали встречаться. Он сделал первый шаг, предложил погулять в парке, познакомиться вживую. Одним летним днем я пришла в парк, села на лавочке, ждала его звонка. Вижу, что напротив меня садится молодой человек с букетом цветов. Не обратила внимание на него, потому что раздался телефонный звонок. Я занервничала, взяла трубку и слышу: «Ты в парке? А где именно?» Я подробно описываю себя, в чем одета, как выгляжу, в этот же момент замечаю, что молодой человек напротив начинает глазами искать кого-то. Вдруг его взгляд останавливается на мне, я слышу гудки в телефонной трубке и вижу, как он идет ко мне. Сердце чуть ли не остановилось в тот момент. Мы просидели на той лавочке в парке больше двух часов, общались и не могли оторваться друг от друга. Так и не «оторвались», потому что уже восемь лет вместе. © Карамель / VK
- А я встретил жену в женском туалете. Подвез знакомую девчонку до общаги. Тут мне приспичило отозваться на зов природы. Она такая: «Ну, сходи в наш туалет, я покараулю». Раньше это было мужское общежитие, поэтому там были писсуары. Ну стою я значит, делаю дела, как входит невероятно привлекательная девушка, которая посмотрела на меня, замерла, затем повернулась и вышла. Слышу следом ее возмущенные крики в коридоре и ржач моей знакомой. Закончив, я нашел комнату, где жила девчонка, которую я подвозил, и пока она собиралась, я сел на кровать ее соседки. Тут входит та самая привлекательная девушка, которая смотрит во все глаза и выпаливает: «Сначала ты в нашем туалете зависал, а теперь на моей кровати? А ну вали отсюда!», — и вышвыривает меня из комнаты. Я женился на ней несколько лет спустя, и сейчас, пока я это пишу, она спит в кровати рядышком со мной. © DeaddyRuxpin / Reddit
