15+ раз, когда любовь нагрянула, как первая весенняя гроза

Герои нашей подборки поделились своими трогательными рассказами о том, как встретили свою вторую половинку, и некоторые из них — готовые сценарии для романтических фильмов. Взять хотя бы встречу в женской уборной, которая выглядит, как начало романтической комедии. А история про парочку из автобуса вообще похожа на пересказ доброго и светлого ретро-фильма про любовь.

«Мы с женой, примерно через шесть недель после нашей первой встречи в универе, осенью 1987 года и сейчас»