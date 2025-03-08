14 историй о том, как люди поняли, что встретили свою половинку

Иногда бывает момент, когда внутри щелкает: «Вот он — мой человек». Это может быть мелочь — заботливый жест, искренний поступок или просто ощущение, что рядом именно тот, кого искали. В этой подборке — реальные истории о том, как люди поняли, что встретили свою судьбу.