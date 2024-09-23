20+ человек рассказали о моментах, когда просто захлебывались от счастья

Аристотель считал, что счастье зависит от нас самих, и был уверен, что достижение его является главной целью человеческой жизни. Но счастье не для всех означает одно и то же. Как говорится, у каждого оно свое. И в этом можно убедиться на примере историй наших героев.

Прихожу домой, жена еще на работе, дома десятилетний сын. Я уставший, еще не переоделся, сижу на диване, прихожу в себя. Мимо на кухню идет сын, на ходу предлагает сделать чай. Соглашаюсь, а сам сижу думаю, когда это я перестал бояться, что ребенок пользуется чайником. И тут он принес кружку чая, каких то плюшек еще захватил с кухни, и пошел к себе в комнату, как ни в чем не бывало. Было очень кстати. Сидел, смотрел телевизор, пил чай, ел плюшки, немножко плакал от счастья. © Aleksandr.Kim

/ Pikabu

/ Pikabu Купила и съела половину копченой скумбрии. Одна. И до меня вдруг дошло, что в детстве я об этом мечтала. Я тогда считала, что люди вообще становятся взрослыми именно ради того, чтобы можно было съесть целую копченую рыбу и не только в праздник. И я доела вторую половину рыбы в честь моей детской мечты. И поняла, что я счастлива! © Подслушано / Ideer

У нас с женой выдался тяжелый год на работе, оба пахали как проклятые, чтобы поскорее закрыть ипотеку. Когда с успехом все выплатили, решили устроить себе отпуск. Каждый выбил себе 2 недели, и мы улетели в Таиланд. И там я наконец-то почувствовал себя самым счастливым мужиком на свете: у жены снова на лице засияла улыбка, морщинка между бровей разгладилась, а кругов под глазами у нее как будто и не было. И пофиг, что заселились в дешевый отель, и что под окнами постоянный шум. Если она счастлива, значит и я счастлив. © Подслушано / Ideer

© JupiterianCat / Pikabu Rose1 3 часа назад У нас с женой выдался тяжелый год - мы пахали, чтобы закрыть ипотеку…



Как бы сформулировать свое отношение к прочитанному) хочу такую ипотеку)) мне еще лет 20 пахать, если в президенты не выбьюсь)) - - Ответить

«Я абсолютно счастливая 33-летняя женщина, которая давно мечтала заполучить ус тигра. Я не знаю зачем он мне, но очень хотелось. Писала в зоопарк, меня деликатно посылали. Но в итоге нашелся человек, который там работает, и который смог мне достать аж 2. Ни один тигр не пострадал, усы выпали сами».

Может это моя заслуга, может, просто повезло, не знаю. Женат 19 лет. До сих пор обожаю эту женщину. Она мой дружище, моя любимая. У нас 2 детей, 2 кота. Она моя броня, моя спина прикрытая. Она мой человечек. Она и есть мой дом, мой очаг. Сопит сейчас на моих коленях: смотрели сериал, и она уснула. Ноги затекли, но я не буду будить ее. Я сейчас понял, что я счастлив. Любите друг друга. © Kspksp / Pikabu

Самый счастливый момент был, когда я смотрел, как маме вручают диплом об окончании университета. Никогда раньше не плакал от счастья, но когда я услышал, как ее зовут, и увидел улыбку на ее лице, я просто потерял контроль. Никогда еще не был настолько счастлив и горд. © Unknown author / Reddit

Работаю первый год и сегодня впервые купила маме подарок с собственной зарплаты. Это был фотоальбом с необычными снимками животных и подписями к каждому кадру. В них говорилось о маминых тревогах, переживаниях, о ее заботе, ласке, любви, теплоте и доброте. О том, что она открыла для нас весь мир. Там были благодарность ей и просьбы о прощении за то, что мы не всегда были хорошими детьми. Вручила маме, села за ее спиной. Когда последняя страничка была перевернута, обняла ее так крепко, как могла. И почувствовала на своей макушке ее слезы счастья. Много довелось пережить радостных мгновений в жизни, но это поистине было ярчайшим счастьем. © Подслушано / Ideer

«Не могу перестать улыбаться. Только что узнала, что победила рак».

Когда поступила в колледж, моя тетя пригласила родственников и друзей, чтобы отпраздновать это событие. Я и не подозревала, что она подготовила для меня целую церемонию со специальными футболками, воздушными шарами и тортом. Все мои любимые люди спели для меня гимн моей школы. Я начала плакать. Никогда в жизни не чувствовала себя такой любимой и ценной. © loveeisallyouneed / Reddit

Первый раз в жизни надела платье — до этого стеснялась — и пошла в парк отдохнуть, почитать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей, они рисовали пейзажи. Тут ко мне подсел мальчик, протянул мне букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, так как я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. Да и платья буду носить чаще. © Unknown author / Pikabu

В детстве, видя рекламу сковородок от Tefal, думала, что когда стану взрослой, то обязательно куплю себе такую. Особо производила впечатление индикация нагрева. Ну и да, маркетинг взял в плен. Выросла. Сковороду все никак не покупала. То не до нее, то казалось, что слишком дорого, то еще что-то. И вот сегодня, наконец-то, я купила блинницу от этой самой Tefal. Могла выбрать любую другую, возможно, даже лучше, но внутренний ребенок решил, что пора уже закрыть это дело. Кажется, такая мелочь, но я довольна собой и этой покупкой. Ведь даже такие маленькие мечты приносят счастье, когда сбываются. © user8778001 / Pikabu

«Работал волонтером в приюте для животных. Сегодня ушел домой с этим малышом. Только посмотрите, как он счастлив, что у него теперь есть дом».

Мне почти 35 лет, и я сегодня катался на тарзанке. Ну, качельки такие на дереве: длинная веревка и дощечка под зад. Так вот, я так рад этому. Я получил какие-то сложно идентифицируемые эмоции, что-то давно забытое и очень теплое. Счастье в простом, в общем-то. © Direktor.Hard / Pikabu

Возвращалась с работы и промокла под ливнем. Но я давно не испытывала столько радости. Я прыгала по лужам, бегала босиком по тротуару и чувствовала себя ребенком. Лица людей, которые скрывались от дождя на остановке, были бесценны. Они просто смотрели офигевшими глазами на мокрую босую девушку в пиджаке и юбке, которая бегала и смеялась. Самый лучший день за последнее время. © Подслушано / Ideer

Оплатила отцу лечение глаз в клинике. Само лечение бесплатное, а анализы, обследование и дорога влетели в копеечку. Папа все расходы старательно записывал на бумажку и все переживал, что пока не может отдать мне деньги. Хотя ему тысячу раз было сказано, что ничего возвращать не нужно. Так вот что придумал мой самый замечательный на свете папа. Он приготовил в качестве спасибо 20 кг разных пельменей. И поверьте, пельмени у него вкуснее всех в этом мире! Папе 75 лет, мне 48. Кому-то покажется это глупостью, но я счастлива как ребенок. © Tandem.dvoe / Pikabu

«Обратите внимание, что каждый пакетик подписан, чтобы я знала, что в нем находится».

Жили мы не очень хорошо, бабушка помогала, чем могла. Помню, я в школу еще не ходила, мечтала о лосинах ярких, тогда они только стали появляться. Видела на девочках, не завидовала, но мечтала, никому не рассказывая о своей мечте. Однажды гостив у бабушки, мы обнаружили на калитке пакет. Кто-то его повесил с улицы. Открыли, а внутри лосины ярко-красные и футболка салатовая с собачкой. Тот добрый человек сделал меня тогда счастливой. © Подслушано / Ideer

Самый счастливый и одновременно трогательный момент вот такой помню. Это был пеший поход по национальному парку. Мы были уставшими и порядком утомленными от всех этих природных красот. И вот закончилась последняя экскурсия, солнце почти село, но гид попросил нас не уходить. Он достал копию инструмента типа флейты, который был тут найден при раскопках, и начал играть простую красивую мелодию. А оранжевое солнце в это время освещало жилища в скалах. До сих пор улыбаюсь, когда об этом вспоминаю. © TheJeeley / Reddit

Самый счастливый момент в моей жизни был, когда родители подарили мне щенка. Я вернулся из школы, и они сказали мне, что оставили мои игрушки в другой комнате, и что нужно пойти и забрать их. Меня ждал приятный сюрприз, когда я вошел в комнату. © Xe137eX / Reddit

«После тяжелой операции я несколько недель вынуждена была сидеть дома. Сказала мужу, что скучаю по улице, особенно по звездам и луне. И чуть позже он принес мне обед с сыром, который порезал в форме звезд и лун. Он сказал: „Я знаю, что это не то, что ты хочешь, но вот тебе временное решение, пока я не смогу вывести тебя на улицу“. Я вышла замуж за хорошего человека».