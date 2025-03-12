История о мужчине, который понял, что бывшая жена живет для себя
Николай решительно и даже зло укладывал свои вещи в просторный чемодан. Рядом с ним сидела мать. Глаза ее были на мокром месте. Но не от того, что сын уезжает.
– Коль, и ты вот так просто взял и сдался?
– Мам, а что мне делать? Ты решение суда читала?
– И что? И теперь надо руки опустить и поехать к черту на кулички? У тебя тут дочь!
– Дочь выбрала с матерью остаться.
– А квартира? Что вы будете с ней делать?
– Пока ничего. Зое с Машкой оставлю.
– То есть ты горбатился столько лет, чтобы выплатить ипотеку, пока твоя жена «отдыхала от декрета», закрыл кредит на квартиру, а теперь отдаешь жене?
– Я отдаю Машке. Она там родилась. Она там живет.
– Ой, ну и дурак ты, Коля! Надо бороться до конца. Ты, когда женился, даже меня не послушал. Упертый был. А сейчас что? Сдулся?
Сын повернулся к матери. Его лицо было красным от слез.
– Мам, ты хочешь меня добить? Я проиграл суд насчет ребенка, хотя это она изменяла мне, а не я ей. Я уезжаю за три тысячи километров, лишь бы забыть, что творилось в моей жизни последние полтора года. А ты решила меня прямо сейчас добить?
– Да зачем ты едешь в эту глухомань? – мать всплеснула руками. – Как будто все деньги мира излечат твою душу.
– Лучше я буду страдать вдали и за хорошую зарплату, чем здесь мучиться и получать почти в три раза меньше.
– Но там же нет цивилизации!
– Вот этим место и нравится. Да и посмотри на Серегу и Пашку! Они уже по три года там отработали – и ничего, бодры и веселы!
– Эти без царя в голове с детства! Они не пример для тебя, – мать встала. – У них за душой ничего нет: ни семьи, ни квартир, ни денег. Ты совсем из другого теста. Тебе надо думать о будущем!
– Вот там и подумаю.
– Там хоть телефон работает?
– Да. Но не возьму его.
Мать замерла.
– Это еще почему?
– Потому что я хочу побыть один, без всяких звонков и сообщений из прошлого.
– А если что случится?
– Пашке наберешь. У него всегда телефон включен. Но только если и правда что случится!
– А если Маша с тобой захочет поговорить?
– Пока я не готов. Она выбрала мать. Приеду через полгода и поговорю с ней.
10 месяцев спустя.
Николай проснулся от сильного толчка в плечо.
– Тебе, – Павел протянул ему свой телефон. – Мать твоя написала.
Спросонья Николай не мог понять, что происходит. Но телефон взял и прочитал на светящемся экране сообщения.
– Я уже поговорил с ночным бригадиром, – продолжил Павел. – Напиши заявление на отпуск, и он тебя на две недели отпустит. Итого у тебя будет почти восемь дней в городе на решение всех вопросов.
Николай перечитал сообщения матери. Павел снова толкнул друга:
– Коль, не тупи. Ты знаешь, что товарный поезд тебя захватить может через час или через тринадцать часов. Собирайся живей и пиши заявление. Я потом отнесу.
– Спасибо! – Николай протянул телефон и вылез из-под теплого одеяла.
– Не за что. – сказал Павел и вышел из небольшого домика для рабочих. Ему еще почти пять часов на ночной смене пахать.
Уже через четыре дня Николай сидел и смотрел, как дочь поедает завтрак.
– Значит, прямо так и сказала? – снова уточнил он у дочери.
– Да. «Раз ты такая упрямая и не хочешь принимать дядю Славу, значит, тут жить не будешь».
– А этот… дядя Слава что?
– Ничего. Просто смотрел и улыбался.
– Ясно, – Николай встал и потрепал дочь по волосам.
– Ну, пап. Я уже не маленькая давно!
Николай улыбнулся и вышел из кухни. Его мать, заметив, что сын начал одеваться, поспешила в коридор.
– Коля, только давай без глупостей!
– Мам, ты чего?
– А то. Кто знает, чему ты там на своей работе выучился? – мать опасливо посмотрела в сторону закрытой двери кухни. – Машка сказала, что мать ей к школе вообще ничего не покупала. Даже нового пенала. И на вопрос, где деньги, которые ты ей отсылал, мать лишь рассмеялась ей в лицо.
– Мам, а что же ты ждала так долго? Сегодня уже конец ноября!
– Да я все как-то думала: может, наладится.
– Не наладится.
Николай уже был одет.
– Коля, только без рук!
– Мам, все будет нормально.
Спустя час Николай открыл дверь своим ключом и тут же услышал голос бывшей жены:
– Ты так быстро? А как ты зашел? Я что, забыла дверь закрыть?
Так как ответа не последовало, Зоя выглянула в коридор.
– Привет. Кого-то ждешь? – отозвался бывший муж.
Бывшая жена как-то и не очень смутилась из-за неожиданного гостя.
– Ты что тут забыл?
– Как же? Квартира не только твоя, а наша.
– Ты сам отдал ее мне!
– Я отдал квартиру не тебе, а тебе и Машке. А раз дочь ты выставила, то все наши договоренности отменяются.
Зоя лишь пожала плечами:
– И что ты мне сделаешь? Заедешь жить сюда?
– Лучше. Мы с тобой продаем эту квартиру.
Зоя лишь усмехнулась.
– Нет. Я не хочу. Мне и тут хорошо.
– Это пока тебе хорошо. Но я же могу выделить долю и подарить ее кому-нибудь. Например, брату Пашки! Он такой веселый парень! Даже Пашка его побаивается. А какой Пашка человек, ты и сама знаешь. Хочешь такого соседа?
– Коль, ты чего приперся? Из-за Машки, что ли? Так она сама виновата! Совсем от рук отбилась!
– Зой, от рук отбилась ты. Видимо, мои алименты вскружили тебе голову. Но ничего, мы это дело быстро поправим. Значит так, твой ухажер больше тут не живет. Потому что никто тут больше не живет.
– С чего бы это?
– Потому что мы продаем нашу квартиру. Решение принял я. Ты его поддержала.
– Коль, ты сдурел? Нет, я имею право жить тут! И водить, кого хочу!
– Ошибаешься. Сейчас я дождусь твоего рыцаря и объясню ему, что половина этой квартиры моя.
– Ты решил разрушить мою личную жизнь? Снова? Мало мне было столько лет брака?
– Твоей личной жизнью должна была быть Машка. Именно так ты мне заявляла два года назад. А еще на суде об этом плакалась. А теперь ты решила вернуться в старое русло? Да вот только мой ручеек жалости к тебе пересох давно.
– Что за бред ты несешь?
– Объясняю еще раз: теперь тут никто не будет жить. Квартира будет продаваться. Как продадим — деньги пополам и разбежимся.
– Ты не много ли на себя берешь?
– Совсем чуть-чуть. А мог бы взять больше и подать на определение места проживания ребенка со мной и забрать у тебя квартиру. И тогда ты платила бы мне алименты и умоляла бы продать жилье. Так что квартиру мы продаем. Сейчас же вещи собрала и уматывай к своему будущему муженьку. Маша сказала, что он много раз хвалился своим шикарным домом.
– Да брехал он. Нет у него ничего. Коля, позволь мне тут остаться!
Последние слова с жалобной интонацией лишь усилили злость бывшего мужа.
– Вещи собрала и вон отсюда. Тут теперь никто жить не будет. Я свои вещи сегодня тоже вывезу. Продажей моя мать займется. Заодно и проследит, чтобы ты чего не начудила. Мать и сделку за меня будет делать по доверенности. Понятно?
– Да не кричи ты, — уже тихо сказала Зоя. – Поняла я.
– И еще. Машка с бабушкой будет жить пока. Как продадим квартиру, будем решать. Хочешь нового мужика — пожалуйста. Тогда я дочь оставлю у себя.
– Это у матери, что ли? Ты же вон где работаешь.
– Не твоего ума дело. А пока вещи собрала и на выход.
Тут в дверь постучали. Зоя испуганно бросилась вперед, но бывший муж ее опередил.
Открыв входную дверь, Николай увидел мужчину, по описанию очень похожего на будущего мужа бывшей жены. Руки у него были заняты пакетами из магазина.
– Слава, уходи! — закричала Зоя. — Уходи!
Николай улыбнулся:
– Ну, герой. Убежишь или зайдешь и поможешь своей будущей супруге собрать вещички? Власть в квартире поменялась, пока ты бегал за продуктами. Что выбираешь?
Вячеславу потребовалось три секунды для оценки обстановки и принятия решения. И вот уже он в ускоренном темпе стал спускаться по лестнице, напрочь забыв о лифте, который все еще стоял на этом же этаже.
– Вот она, такая у тебя любовь! – подвел итог неожиданной встрече Николай и закрыл входную дверь. – Ну, а теперь за работу.
Зоя решила идти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому она не спорила с бывшей свекровью ни в одном из пунктов касательно продажи квартиры. Она решила так – надо просто уже развязаться с этой сумасшедшей семейкой.
После получения денег от продажи квартиры Николай купил новостройку, добавив почти все, что он заработал к этому моменту. Зато удалось приобрести просторную двухкомнатную. Сейчас Николай работает все там же – ремонт нынче дело дорогое.
Дочь Мария живет с бабушкой и с нетерпением ждет возвращения отца и переезда в их собственную квартиру.
А ее мать каждый месяц пишет расписки на имя мужа в получении денег в качестве алиментов. Только вот денег Зоя не видит.
По заключенному за пару дней до отъезда Николая соглашению между ней и Николаем деньги теперь передаются ей наличными и под расписку.
Николай исправно переводит точную сумму матери, а та не выдает их бывшей невестке, лишь забирает расписку. А деньги тратит на внучку, сохраняя все чеки в отдельном файлике. На всякий случай. И теперь у Маши есть и одежда новая, и к новому учебному году у нее будет все новое.
Зою факт потери алиментов не устроил, но и самой ей платить алименты не очень хотелось. Так что лучше ничего не терять и не приобретать, чем просто потерять.
ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Настоящие истории| Семья. Квартира. Наследство».
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