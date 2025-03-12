История о мужчине, который понял, что бывшая жена живет для себя

Николай решительно и даже зло укладывал свои вещи в просторный чемодан. Рядом с ним сидела мать. Глаза ее были на мокром месте. Но не от того, что сын уезжает.

– Коль, и ты вот так просто взял и сдался?

– Мам, а что мне делать? Ты решение суда читала?

– И что? И теперь надо руки опустить и поехать к черту на кулички? У тебя тут дочь!

– Дочь выбрала с матерью остаться.

– А квартира? Что вы будете с ней делать?

– Пока ничего. Зое с Машкой оставлю.

– То есть ты горбатился столько лет, чтобы выплатить ипотеку, пока твоя жена «отдыхала от декрета», закрыл кредит на квартиру, а теперь отдаешь жене?

– Я отдаю Машке. Она там родилась. Она там живет.

– Ой, ну и дурак ты, Коля! Надо бороться до конца. Ты, когда женился, даже меня не послушал. Упертый был. А сейчас что? Сдулся?

Сын повернулся к матери. Его лицо было красным от слез.

– Мам, ты хочешь меня добить? Я проиграл суд насчет ребенка, хотя это она изменяла мне, а не я ей. Я уезжаю за три тысячи километров, лишь бы забыть, что творилось в моей жизни последние полтора года. А ты решила меня прямо сейчас добить?

– Да зачем ты едешь в эту глухомань? – мать всплеснула руками. – Как будто все деньги мира излечат твою душу.

– Лучше я буду страдать вдали и за хорошую зарплату, чем здесь мучиться и получать почти в три раза меньше.

– Но там же нет цивилизации!

– Вот этим место и нравится. Да и посмотри на Серегу и Пашку! Они уже по три года там отработали – и ничего, бодры и веселы!

– Эти без царя в голове с детства! Они не пример для тебя, – мать встала. – У них за душой ничего нет: ни семьи, ни квартир, ни денег. Ты совсем из другого теста. Тебе надо думать о будущем!

– Вот там и подумаю.

– Там хоть телефон работает?

– Да. Но не возьму его.

Мать замерла.

– Это еще почему?

– Потому что я хочу побыть один, без всяких звонков и сообщений из прошлого.

– А если что случится?

– Пашке наберешь. У него всегда телефон включен. Но только если и правда что случится!

– А если Маша с тобой захочет поговорить?

– Пока я не готов. Она выбрала мать. Приеду через полгода и поговорю с ней.