13 детских воспоминаний, от которых на душе теплеет

Иногда самые простые моменты становятся самыми дорогими. Смех на школьной перемене, вечерние прогулки с друзьями, случайная фраза, брошенная мимоходом — все это кажется мелочью, пока не пройдут годы. А потом вдруг ловишь себя на том, что именно к этим воспоминаниям возвращаешься снова и снова. В них — что-то по-настоящему теплое, искреннее и незамутненное временем. Они будто напоминают, кем ты был, и почему это важно не забывать.