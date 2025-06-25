13 детских воспоминаний, от которых на душе теплеет
Истории
3 часа назад
Иногда самые простые моменты становятся самыми дорогими. Смех на школьной перемене, вечерние прогулки с друзьями, случайная фраза, брошенная мимоходом — все это кажется мелочью, пока не пройдут годы. А потом вдруг ловишь себя на том, что именно к этим воспоминаниям возвращаешься снова и снова. В них — что-то по-настоящему теплое, искреннее и незамутненное временем. Они будто напоминают, кем ты был, и почему это важно не забывать.
- Мне было 5 лет. На лето меня отправили к бабушке. Там был цепной пес Полкан — злющий, как тысяча чертей. Однажды я обиделась на бабушку и ушла из дома. Искали меня всей деревней. А потом все ахнули. Этот лютый Полкан охранял мой детский сон в его собачьей будке. Не такой уж он и злой оказался, на самом деле.
- Мы проспали: противная каша, галоп к первому уроку. С ходу я получил в дневник пару двоек, а дома — конкретную взбучку. За ужином мама вдруг вспомнила, что сегодня 21-е, и у меня день рождения! Я очень удивился, все удивились, ведь только что был Новый год, а три недели пролетели за пару дней... © Сергей Глушков / ADME
- Моя первая классная запретила мне носить часы. Мама подарила, чтоб я за временем следила. Я на время уроков убирала их в ранец. Однажды сунулась — часов нет. Рассказала все маме. Она — в школу. И тогда наша классная получила по самое «не хочу». Мне тоже досталось. Потом мама вычислила мальчика, который взял часы, и заставила его признаться. Влетело и ему, и его родителям. С тех пор я часы на уроках не снимала. © Евга / ADME
- Моя мама — очень добрый и любящий человек, потому что я жива спустя 30 лет и пишу это.
Мама профессионально занималась шитьём, в том числе свадебных платьев. И вот как-то приходит к ней невеста, мама достаёт отрез ткани — а у него посередине зияет внушительная дыра. Представляю весь спектр эмоций невесты... Ткань привезли из-за границы каким-то чудом. Дело в том, что я училась тогда во втором классе, и для урока труда нужно было принести лоскут атласной ткани. Родители вечером допоздна были на работе, ну а я решила свою проблему самостоятельно. Подслушано / VK
«Бабушка говорила: „Пельмешек нужно съедать столько, сколько тебе годиков“. Эта чудесная манипуляция работала до моих лет 14. Я часто скучаю по бабуле»
- А я как-то проснулся с температурой. Мать потрогала лоб, дала таблетки и сказала: «Сегодня в школу не пойдешь». Когда она ушла на работу, я включил телевизор, а там шел «Д’Артаньян и три мушкетера». Я был самый счастливый на свете! Шел 1980-й год. © LeoMardo / Pikabu
- Вспоминаю такой день: я в гостях у любимой тети Вали — маминой сестры. Я просыпаюсь ранним утром от крикливого пения забияки-петуха, на потолке — солнечные зайчики, вспоминаю, что я в гостях, и целый месяц буду жить у тети Вали и дяди Толи! Ура! Целый месяц мы с братом Серегой будем днем работать — сенокосная пора, она такая, — а вечерами гулять с ребятами, купаться до посинения, лакомиться земляникой с молоком, ездить с ветерком на мотоцикле и прочее, прочее, прочее! Я сама себе завидовала, правда! © Valentinka.97 / Pikabu
- В детстве я обожала играть в песочнице, ведь там всегда можно было отыскать что-то интересное. Мы жили в частном доме, во дворе все мое — чужих нет. Особенно мне нравилось находить сладости, завернутые в фольгу, а еще монетки, деньги и игрушки, которые были аккуратно и надежно упакованы. Какое же это было счастье — просыпаться и сразу бежать к песочнице, чтобы найти очередной сюрприз! Иногда я ничего не находила. И только когда я стала старше, то поняла, что если днем я не находила ничего, значит, папа ничего не прятал туда ночью. © Не все поймут / VK
Все те же, все там же, но 20 лет спустя
- Было мне лет 10, наверное. Жила у бабушки, так как родители расходились-сходились, не до меня им было. И бабушка незаметно приучала меня к женским умениям — шить, вязать, вышивать, прясть на прялке, готовить и прочее. И вот прихожу я из школы, домашку сделала, собираюсь идти гулять, а бабушка говорит: «Ты же еще свой урок не сделала» (она из деревни была, у них так называли все обязательные дела). А у нас с ней договоренность была: я провязываю сколько-то рядов спицами, а потом только иду гулять. И вот я сижу, вяжу там что-то, тороплюсь — подружки же уже во дворе! Все, провязала, ура, можно бежать! Кинула вязание свое и побежала. На следующий день смотрю на то, что я связала, и вижу, что у меня уже начало получаться, все так ровненько, аккуратненько! Ну, молодец я!
И только когда я уже была взрослая и приехала с маленьким сыном к бабушке в отпуск, тогда-то и узнала, что бабуля после меня все мое рукоделие перевязывала, чтобы у меня стимул был. Она-то слов таких не знала, с трудом писала и читала, но какая же она была мудрая! И как же мне ее не хватает... © Тигровца / ADME
- Помню: мне 14 лет. За окном май. Жара. В школе отменили последний урок. Я побежал домой. Дома взял 20 копеек, добавил две своих и купил буханку бородинского. Дома — никого. Родители на работе. Полбуханки я заточил еще по пути от гастронома до подъезда, дома сварил компот из сухофруктов и сахара (мама недавно научила), достал книжку и ушел в параллельную реальность.
Когда пришли родители, от трехлитровой кастрюли компота и буханки ничего не осталось. Так хорошо мне уже никогда в жизни не было... © MichaeIAngeI / Pikabu
- Есть у меня удивительный сценарий, куда я бегу в своих мыслях от нагрузки взрослой жизни регулярно. Там я счастлива по определению!
Мне лет 6 или 7. Лето, я во дворе своей девятиэтажки в Краснодаре. Солнце всходит с другой стороны дома, поэтому на площадке еще тенек и тишина. Другие дети не вышли еще гулять, я одна качаюсь на качелях, и вся площадка — моя!
Где- то из открытого окна раздается начало песни группы «Браво»: «Недавно гостила в чудесной стране...»
И это отражается от стен соседних домов.
И я качаюсь на качелях... Скрип-скрип-скрип...
На мне белый сарафан с зелеными морковками и крылышками-лямками.
Рядом я поставила эмалированный бидончик с молоком.
Сейчас я покатаюсь чуть-чуть и побегу домой, где мама и папа живые, молодые. Родители приготовили яичницу, и все ждут меня с молоком. И еще дома брат и бабушка тоже. Сейчас я приду, и мы будем завтракать и пить кофе с молоком. И радиоприемник будет петь: «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!»
И все классно, и вся жизнь впереди, и никаких проблем! © Kontragaika / Pikabu
«Моя бабушка Зина. Мягкая была и очень-очень добрая. Всегда старалась откормить и накормить. Пекла лучшие блины из всех, что я кушал в жизни»
- Мама работала в школе, преподавала музыку и вела школьный хор. Каждый год школьный хор выступал перед всеми важными людьми в городе. Форма была стандартной: белая рубашка, синяя юбка у девочек, синие штаны у мальчиков. Конечно, предполагалось, что у девочек будут белые колготки. Ну, все так предполагали, кроме моего папы.
Мама ушла раньше и оставила папу с заданием одеть меня и сопроводить до места выступления. Я в первом классе, первый раз пою в хоре перед публикой. Я надела рубашку, юбку, но не могла найти колготки. Папа в помощь — белых нигде нет, нашел ярко-красные. Несмотря на мои сопротивления, повел меня к маме в красных колготках. Мама в шоке, я в слезах, потому что они выделяются на фоне всех в хоре. Ну, мама меня поставила во второй ряд, чтобы не было видно колготок. Заодно и меня тоже не было видно, так как передо мной стояли те, кто выше меня. Да и я никого не видела. © Ninaeva / Pikabu
- В нашем дворе были большие качели. И если уговорить старших девчонок (у нас самих сил не хватало), можно было раскатать их так, что взлетаешь высоко-высоко, казалось, что к верхушкам деревьев. А деревья были зеленые-зеленые, а на макушке у них листья были желтые и длинные (не помню почему — то ли уже осень начиналась, то ли их так солнце к вечеру золотило). И вот в самой высокой точке по разбегу качели ты видишь эти желтые листья — мы их называли бананы. И вот катают меня старшие девочки, а мои ровесницы-подруги скачут рядом и кричат: «Ну что, видишь? Видишь бананы?!» И я вижу их! Даже сейчас. Будто вчера было. © irenion / Pikabu
- Когда мне было 5 лет, я ходил и качал головой, приговаривая: «У меня в ухе глаз». Моя мама подумала, что я либо схожу с ума, либо несу чепуху, но все же решила отвезти меня в больницу. Там врач осмотрел меня и не смог сдержать смех. Оказалось, что я случайно засунул в ухо декоративный глаз, который обычно пришивают к мягким игрушкам. В итоге мне пришлось провести 4 часа с вакуумным очистителем, прикрепленным к голове, пока глаз из уха не выпал. © Не все поймут / VK
«На фото мне 3 года. Я любознательна, бесстрашна и общительна. Меня пугали бабайкой в подвале, а я с бутербродами ходила к нему знакомиться. Сейчас мне 35»
Теплые детские воспоминания греют лучше летнего солнца. А тут еще больше милоты и доброты:
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