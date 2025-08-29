А сейчас вместо вееров вентиляторы на моторчике. Полезная вещь была)
12 правил флирта из прошлого, которые сегодня просто не укладываются в голове
Ухаживания для многих людей — задача непростая даже в современном мире. А каково же было нашим предкам лет 200-300 назад? С одной стороны, даже посмотреть на понравившегося человека нельзя было без присмотра, а с другой — некоторые правила флирта настолько пикантны, что даже мы немного краснеем.
Веер вместо смайликов и мемов
Научный сотрудник Уорикского университета в Великобритании и автор книги «Игра в любовь в георгианской Англии» Салли Холлоуэй утверждает, что тонкий флирт на светских мероприятиях был не только поводом для знакомства и способом найти удачного партнера для брака, но и легким развлечением. Но как же флиртовать и отшивать кавалеров, когда с ними даже говорить нельзя без присмотра? Сейчас современные дамы соглашаются на свидание или отказывают во встрече с помощью электронного сообщения, а пару столетий назад они тактично использовали веер. И, к счастью, в 1797 году дизайнер Чарльз Бандини создал этот аксессуар с мелкими напечатанными буквами и инструкцией, как нужно его располагать для того или иного послания.
Впрочем, даже без напечатанных букв с помощью веера можно было общаться с поклонниками. Если девушка махала веером медленно, это означало, что она помолвлена. Если дама держала веер у лица справа, можно было подойти и, к примеру, пригласить на танец. А вот если этот предмет флирта был слева, то это скорее означало «отвали». Когда же девушка то открывала, то закрывала веер, она недвусмысленно намекала на невинный поцелуй. И вот уже инструкции мамы и дочки из оперетты «Летучая мышь» не кажутся такими сложными.
Прогулки по сельской местности
Конечно, вы сейчас скажете: «Так и сейчас прогулки — неотъемлемая часть конфетно-букетного периода!» Но пару столетий назад недолгие пешие свидания носили особый характер. Согласно этикету, мужчина и женщина ни в коем разе не должны были друг друга как-то касаться во время общения. Однако, если пара шла по неровной дороге, на которой дама могла споткнуться, то ее кавалеру дозволялось держать ее за руку. А вот отворачиваться от спутницы и разглядывать кого-то — это табу. Заметим, что тогдашние парочки, чтобы хотя бы на миг прикоснуться к любимому человеку, находили выход из любой ситуации. Если не получалось пойти на прогулку, то сыграть дуэтом на фортепьяно — отличная идея: на маленькой табуретке нет-нет да случайно и дотронешься до партнера.
Душевные разговоры через трубку ухаживания
В былые времена будущие молодожены тоже хотели узнать друг друга получше. Правда, с учетом традиций и этикета, свидания проходили в доме невесты. Комнатки тогда были не особо большими, да и сопровождающий для девушки должен был находиться в помещении. Но как же сделать даме комплимент, если стесняешься постороннего человека? С помощью специальной трубы! Это было длинное приспособление (немудрено, ведь пара не могла сидеть рядышком), девушка прикладывала один конец трубки к уху, а мужчина шептал что-то в другой. Ну, или наоборот. Так одновременно соблюдались и традиции, и приватность разговора.
Глаз в подарок как признание в вечной любви
И вот выражение «положить глаз» уже не кажется таким странным. Раньше богатые пары обменивались миниатюрными рисунками своих глаз. Такое милое украшение можно было спокойно носить на публике, ведь по одной лишь роговице не определить, кто на самом деле является возлюбленным или возлюбленной. Размер этих милых кулонов мог достигать нескольких сантиметров. Сейчас «влюбленными глазами» с радостью пополняют свои запасы коллекционеры.
Наперсток вместо помолвочного кольца
Пару столетий назад в пуританские времена обручальные кольца не были чем-то восхитительным и обязательным. Чтобы сделать девушке предложение, нужно было преподнести ей наперсток. Вещь эта была весьма практичной, ведь будущая невеста сразу начинала шить вещи, которые позже забирала в новый дом.
Ложки, заменяющие объятия
Если бы вы жили в веке восемнадцатом и вдруг бы услышали разговор о ложках, то, скорее всего, вы могли бы стать свидетелям зарождающейся любви. Тогда валлийские мужчины проводили не один час за вырезанием самой красивой ложки на свете. Если девушка принимала такой подарок, то начинались уже серьезные ухаживания. Любопытно, что традиция дарить «любовные ложки» в знак привязанности и восхищения сохранилась до сих пор.
Зонтики как предмет тайных посланий
В XIX веке зонтик не только спасал от дождя или солнца, но и служил важным аксессуаром для дам. Особенно в части флирта. Нет, дамы не отмахивались зонтиком от надоевших кавалеров, а посылали им сигналы. Как и с веерами, существовала целая инструкция, какой жест что означает. К примеру, если девушка несла закрытый зонтик в правой руке, то она предлагала молодому человеку следовать за ней. Покачивание зонтика означало, что у дамы уже есть жених или муж.
Танцы втроем и по карточке
В викторианскую эпоху молодая дама официально заявляла о своем намерении выйти замуж. После этого семья девушки устраивала балы или светские ужины, или же будущая невеста выходила в гости с сопровождающей. Появляться одной на вечеринках было неуместно. В начале бала кавалер заполнял танцевальную карточку, где указывал свое имя. После, приглашая понравившуюся девушку на танец, мужчина вручал карточку сопровождающей даме, которая в свою очередь парила за парой весь танец, чтобы не произошло ничего неподобающего.
Пояс с пустыми ножнами
В XIX веке финские девушки, достигшие брачного возраста, носили пояс с пустыми ножнами. Когда кавалер находил себе избранницу, он покупал нож и вставлял в ножны полюбившейся девушки. Если дама не отвергала подарок, то начиналась подготовка к свадьбе.
Носовой платок
Елизавета I использовала носовой платок для общения со слугами: те быстро понимали желания королевы. Но позже дамы повсеместно начали пользоваться этим аксессуаром. У каждого действия было свое значение и был свой «переводчик». Подобные инструкции, кстати, даже публиковали в прессе. Чтобы не возникло никаких недомолвок. Например, легким движением, проводящим платком по лбу, дама быстро сигнализировала своему партнеру, что за ними наблюдают. Уронив кружевную ткань, она предлагала стать друзьями. А если намотать платок на указательный или безымянный палец, можно было сообщить о том, что ты уже помолвлена или состоишь в браке.
Пикантное яблоко
В XIX веке среди австрийских девушек была популярна традиция на время танцев класть под мышки дольки яблок. Этот фрукт отлично выступал в роли антиперспиранта. Но был нюанс: в конце вечеринки дамы вручали яблочки понравившемуся партнеру. Если молодой человек отвечал взаимностью, то угощался этим даром.
Отправиться в путешествие ради возлюбленной
В эпоху куртуазных ухаживаний, чтобы обозначить свои чувства к даме, молодой человек... Нет, не дарил подарки и не стоял под окнами, а отправлялся в поход, в путешествие или на турнир от имени своей дамы. Конечно, можно было просто сочинить стих, но это для новичков, ничего не понимающих в романтике. В те времена ценились героические поступки.
Бонус: раньше книги о саморазвитии были популярны не меньше, чем сейчас
Для юных дам и кавалеров было крайне важно научиться этикету и искусству флирта. Да и вообще понимать, как вести себя в обществе. Одни только знаки платками и зонтиками чего стоят — там хоть шпаргалки делай. Чтобы достичь полного взаимопонимания, довольно много изданий были сразу для мужчин и женщин. К примеру, практическое руководство Генри Дж. Уимана «Тайны любви, ухаживания и брака» повествовала читателям о дозволенных ласковых именах, способах заставить мужчину скорее сделать предложение и давала советы молодоженам. Иногда в литературе встречались и довольно странные советы, к примеру, для идеальных отношений рекомендовалось выбирать жену по форме головы.
