12 правил флирта из прошлого, которые сегодня просто не укладываются в голове

Научный сотрудник Уорикского университета в Великобритании и автор книги «Игра в любовь в георгианской Англии» Салли Холлоуэй утверждает, что тонкий флирт на светских мероприятиях был не только поводом для знакомства и способом найти удачного партнера для брака, но и легким развлечением. Но как же флиртовать и отшивать кавалеров, когда с ними даже говорить нельзя без присмотра? Сейчас современные дамы соглашаются на свидание или отказывают во встрече с помощью электронного сообщения, а пару столетий назад они тактично использовали веер. И, к счастью, в 1797 году дизайнер Чарльз Бандини создал этот аксессуар с мелкими напечатанными буквами и инструкцией, как нужно его располагать для того или иного послания.

Впрочем, даже без напечатанных букв с помощью веера можно было общаться с поклонниками. Если девушка махала веером медленно, это означало, что она помолвлена. Если дама держала веер у лица справа, можно было подойти и, к примеру, пригласить на танец. А вот если этот предмет флирта был слева, то это скорее означало «отвали». Когда же девушка то открывала, то закрывала веер, она недвусмысленно намекала на невинный поцелуй. И вот уже инструкции мамы и дочки из оперетты «Летучая мышь» не кажутся такими сложными.