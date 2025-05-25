Какая ж это омерзительная ситуация, когда обращаешься к мужчине по делу , а он думает лишнее. У меня такое было. Делала работу- художественная отделка стены. Приехала подруга просто потусить.и решила сделать доброе дело - найти мне помощь. Привела чела, который работал по соседству и говорит: помоги Оладии. И он такой: вам бы туда-то и туда-то, там можно с парнями познакомиться. А у самого уши, как у Семёна Слепакова.
12 раз, когда флирт на работе был таким очевидным, что даже принтер все понял
На работу мы устраиваемся и ходим в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги и реализовываться, как специалист. Но иногда рабочее место становится местом, где люди находят любовь, правда, не всегда это бывает взаимно и уместно.
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
- Моей жене на работе коллега (мужчина) подарил чулки. Я говорю, что это неприемлемо. Она говорит, что это то же самое, что мне на работе коллега (девушка) дарила носки. По-моему, носки и чулки вообще не одно и тоже. © izizi*******cki
- Мой коллега принял мое с ним общение за флирт после того, как я сказала ему, что он приятный. И отвечает мне такой: «Моя жена тоже считает, что я приятный» — и ушел. Ну, молодец она, так и должно быть, но мне было так неловко, потому что у меня даже в мыслях не было с ним заигрывать. © gabbachin0_
- У мужа появилась новая коллега. Отвешивала ему комплименты, а он уши развесил. Потом стал регулярно подвозить ее на работу и домой. А она стала «забывать» в его машине платки, очки, кофты. Меня это достало, написала ей. Так эта мадам мне ответила: «У меня много вещей, не переживай». В очередной раз сажусь в машину — и снова там ее перчатки с шарфом. Не выдержала, выбросила все в мусорный бак.
Узнав об этом, она устроила сцену со слезами перед моим мужем: мол, ужас, какая у тебя жена, как ты вообще с ней живешь?! Вот тогда мой «прозрел» и еще долго возмущался: ведь она прекрасно знает, что он женат и у него дети! Наивный. Зато возить ее перестал сразу. © rodina.zhenya
- У меня на работе был такой случай: девушка сильно очаровалась новеньким, кормила обедами, носила самолепные пельмени, на радостях с парнем рассталась. Для всех все было очевидно. Кроме него. Кормили — ел, а что такого? Потом уволился, женился, трое детей сейчас. А ее тогда сильно подкосило, каким-то чудом вернула бывшего парня. © Bridget.Jones84 / Pikabu
- Коллега начал проявлять внимание: улыбки, комплименты. Приятно. А потом вдруг прислал роскошный букет и пропал на 2 недели. Снова я услышала о нем от другой коллеги, которая написала: «А переведи мне 11 тысяч за букет». Оказывается, этот умник попросил ее отправить цветы, а стрелки перевел технично на меня. Что им двигало — непонятно. Теперь это бывший коллега. Не вышло у него задержаться у нас после этого случая. © numerolog_natali_555
- Я был женат, работал преподавателем в колледже. Моя коллега, симпатичная девушка, лет на 6-7 младше меня разводилась с мужем, осталась одна с ребенком. Начала вдруг подкармливать меня, то пиццу домашнюю приносила, то пирожки. В соцсетях писала сообщения, не относящиеся к работе.
А я, если честно, не догонял, ел пирожки, общался, но не видел очевидного. Закончилось все быстро и банально: моя супруга прочитала сообщения и просто позвонила моей коллеге. Что она ей сказала, я точно не знаю, наверно ругалась. Так все и закончилось, отношение ко мне чисто по работе, суховатое. И если честно, жалею. Коллега весьма красивая была, а с женой мы развелись через пару лет. © Dem1001 / Pikabu
«Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… пирожковый вопрос только испортил их… »
- Мой коллега из отдела кадров начал болтать всякие странности, мол: «Знаешь, мы ведь с тобой почти как муж и жена, только на работе». Я подумала, что он прикалывается, но он и не думал униматься: «Ну серьезно же, мы с тобой общаемся больше, чем я с супругой.»
Я, конечно, посмеялась, но не придала особого значения.
Но в прошлый четверг в нашем офисе неожиданно появилась его жена с ребенком. Она увидела нас, когда мы болтали в комнате отдыха, и вдруг говорит: «Ага, значит, это ты и есть та самая?» Так быстро свой поднос с обедом я еще не хватала. Надо было видеть, как я выскочила оттуда, в жизни никогда так не бегала. Ну а лицо моего коллеги стало красным как рак. Я уверена, он до сих пор выслушивает от нее все, что она об этом думает. © vellamira / Reddit
- Коллега активно флиртует. Интересно наблюдать за тем, как взрослый мужик пытается вспомнить молодость. Смотрит пристально, пытается шутить. Но иногда забывается и как начнет говорить о жене. Скажет и замолчал, как будто это какой-то секрет. Наверное, неудобно ему становится за то, что он тут подкатывает и вдруг про жену вспомнил. Не осуждаю его. Он нормальный мужик, просто вот заиграло в нем. © Подслушано / VK
- Я и мой муж работаем вместе уже несколько месяцев. Наш менеджер наняла новую сотрудницу, которая теперь работает в команде моего супруга. Муж рассказывал, что она устроила ему какой-то допрос, выясняла сколько ему лет и все такое. Я подумала, что она просто так знакомится с людьми, не придала этому большого значения. Но спустя какое-то время она начала задавать ему личные вопросы о нашем браке. Это меня уже напрягло, потому что мы на работе, и наш брак — это не ее дело.
Муж сказал, что работать с ней ему вообще некомфортно. Каждый раз, когда они остаются наедине, он надевает наушники. Но она никак не улавливает намеков и продолжает пытаться завести разговор. Два дня назад она вела себя очень странно, выспрашивала у мужа, какой автомобиль ей купить. Она еще разговаривает с ним в таком тоне, в каком с другими не общается.
Честно говоря, я стараюсь не обращать на нее внимания и не показывать, что мне это неприятно. Но, блин, я так зла и чувствую какое-то неуважение к себе. © SuchChemical248 / Reddit
- У супруга на работе появилась новенькая, которая яростно пытается с ним флиртовать. То ей помоги кнопку нажать на принтере, то на корпоративе к нему липла. Сколько бы он не показывал ей обручальное, ну все никак! Но апогеем стали присланные ему фото. Я уже не вытерпела и сдала ее с потрохами их коллективу. Благо, что все коллеги мужа меня знают, у меня свой магазинчик и часто закупаются у меня или просто на чай забегают в обед. У нас очень дружеские отношения с ними. Теперь отношение к этой красотке в коллективе изменилось, чувствую, скоро уволится. © Подслушано / Ideer
- Был у меня один любвеобильный коллега. В первый мой рабочий день заметила у него на пальце обручальное кольцо. Не то чтобы мне было интересно, просто в глаза бросилось. На следующий день кольца уже не было, зато начались комплименты и откровенные подкаты. Я в течение месяца никак не реагировала, после этого кольцо у него снова оказалось на пальце, а подкаты прекратились. Забавно было наблюдать, как все это происходило каждый раз, когда в офисе появлялась новая молоденькая сотрудница. © Мама дорогая / ADME
- Когда пришла на работу, достаточно долго налаживала контакт с руководством. Наладила. Потом начало казаться, что шеф подкатывает шуточками всякими. Ничего не было, я вышла замуж, ушла в декрет. Убедила себя, что он просто шутил, пока после двух лет декрета мы не встретились, и он не проронил фразу: «Надо было все же подкатить, но я передумал в последний момент, ибо ты умный специалист, а все романы заканчиваются увольнением. А тебя не хотел терять как сотрудника». © Подслушано / Ideer
На работе мы проводим достаточно много времени и не удивительно, что рабочие будни то и дело оборачиваются самыми разными смешными и не очень историями:
Комментарии
флирт штука абсолютно индивидуальная - есть люди которые без него не могут, другие откровенно не понимают что с ними флиртуют, часто флирт превращается в конкретные приставания - если вы не приемлите подобного внимания надо дать понять в доступной форме, приставальщиков - наотмашь, лопать пирожки и потом "не расплатиться" - дурак в свою пользу
Вот девушки пишут, что неприятно, когда они просто что-то делают, и это воспринимается некоторыми мужчинами как флирт или даже нечто большее. А мужчинам будто приятно, когда они что-то делают, и все ими сделанное и сказанное воспринимается как подкат и еще смешнее, когда потом такая краля снисходительно "отшивает" того, что и не думал клеиться :)