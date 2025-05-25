12 раз, когда флирт на работе был таким очевидным, что даже принтер все понял

Какая ж это омерзительная ситуация, когда обращаешься к мужчине по делу , а он думает лишнее. У меня такое было. Делала работу- художественная отделка стены. Приехала подруга просто потусить.и решила сделать доброе дело - найти мне помощь. Привела чела, который работал по соседству и говорит: помоги Оладии. И он такой: вам бы туда-то и туда-то, там можно с парнями познакомиться. А у самого уши, как у Семёна Слепакова.