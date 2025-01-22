За исключением того что не в каждой больнице в Японии Вам предоставят эпидуральные роды, у них роды должны быть "естественными". Так что лучше с едой по проще, и анестезиологом получше
20+ бытовых фото из других стран, которые для нас непривычны, как арбуз на снегу
В каждой стране свои обычаи и культурные особенности. Иногда приятно представлять, как живут люди у океана или за 10 тысяч километров от вашего родного дома. Но лучше один раз увидеть. В нашей статье вы найдете фото, которые дадут вам некоторые представления о жизни в других странах. И многие из них могут показаться непривычными.
«Вот как меня кормили в японском роддоме»
- Все, девчонки, собираемся и едем рожать в Токио! © ewMichelle18 / Reddit
«В отеле, где я остановился, была кнопка „все, что угодно и когда угодно“»
Торговый автомат по продаже сосисок и колбас в Германии
Эта вышка сотовой связи в Египте замаскирована под пальму
Япония, Осака. Здесь додумались делать столы из старых дверей метро
«Это мыло в крутом французском ресторане. И да, оно вращается»
- Французы зашли слишком далеко. © japonica70 / Reddit
«Я в Лапландии. Тут холодрыга, поэтому вот как выглядит ручка моей двери внутри жилья»
Вот такой «консультант» в местном магазине. Он не отстанет от вас, пока не придет другой продавец
Который летает и гадит по всему магазину. Покупать продукты с птичьими экскрементами - такое себе удовольствие
Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии вот такие. Да-да, они с сосисками
В общественном парке на каждом дереве есть QR-код, по которому можно больше прочитать об этом виде деревьев
У нас у каждого дерева есть код, по которому можно узнать имя спонсора
В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей
В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка
Унитаз не унитаз, но писсуар низкий у нас во многих ТЦ есть. И даже умывальники и сушки для рук невысокие - для детей
«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»
Если бы ко мне пришёл такой товарищ, то я не выходя из дома, вызвала бы службу спасения. С медведем шутки плохи - это очень опасный зверь.
В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных
В нашем транспорте есть места для беременных, лиц с детьми и инвалидов. И это одни и те же места.
Чем мы хуже?
В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения
Приезжая на заправку в Японии, будьте готовы к тому, что топливо будет поступать сверху
Особенно если кто то особо талантливый забудит достать этот пистолет из бака, он часть крыши оторвёт...
В аэропорту Гавайев люди на табличках в туалетах одеты в гавайскую одежду
В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность
В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы
В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами
Увидел автоматы только с острым соусом в Японии
В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент
В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку
Ну конечно. В библиотеке зубная щётка - это самое главное.
Да и толку? Все равно наши инженеры у них ценятся выше
В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом
«Нашла в ирландском торговом центре автомат, который торгует накладными ресницами»
А автомата, который всех стрижет нет?
Так ведь головы у всех разные. Как может автомат всех стричь?
Так это они до стрижки разные 😁
Общественные места могут не только удивлять, но и становиться источниками множества курьезных историй. Транспорт, магазины, школы — влипнуть в трагикомичную ситуацию можно где угодно, и наши статьи — прямое тому доказательство.
Комментарии
В конце 80-х была песня "Яблоки na снегу", а сейчас и арбузы na снегу появились ))) Ждём бананы и манго na снегу, хотя тропические фрукты такого могут и не выдержать.