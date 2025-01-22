20+ бытовых фото из других стран, которые для нас непривычны, как арбуз на снегу

Фотоподборки
1 день назад

В каждой стране свои обычаи и культурные особенности. Иногда приятно представлять, как живут люди у океана или за 10 тысяч километров от вашего родного дома. Но лучше один раз увидеть. В нашей статье вы найдете фото, которые дадут вам некоторые представления о жизни в других странах. И многие из них могут показаться непривычными.

«Вот как меня кормили в японском роддоме»

Sonychka
6 часов назад

За исключением того что не в каждой больнице в Японии Вам предоставят эпидуральные роды, у них роды должны быть "естественными". Так что лучше с едой по проще, и анестезиологом получше

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«В отеле, где я остановился, была кнопка „все, что угодно и когда угодно“»

Торговый автомат по продаже сосисок и колбас в Германии

Эта вышка сотовой связи в Египте замаскирована под пальму

Япония, Осака. Здесь додумались делать столы из старых дверей метро

Sonychka
6 часов назад

И чему собственно восхищаться? Стол из дерева это не заменит

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«Это мыло в крутом французском ресторане. И да, оно вращается»

«Я в Лапландии. Тут холодрыга, поэтому вот как выглядит ручка моей двери внутри жилья»

Вот такой «консультант» в местном магазине. Он не отстанет от вас, пока не придет другой продавец

Игорь Голубев
5 дней назад

Который летает и гадит по всему магазину. Покупать продукты с птичьими экскрементами - такое себе удовольствие

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Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии вот такие. Да-да, они с сосисками

В общественном парке на каждом дереве есть QR-код, по которому можно больше прочитать об этом виде деревьев

В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей

В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка

Игорь Голубев
6 дней назад

Унитаз не унитаз, но писсуар низкий у нас во многих ТЦ есть. И даже умывальники и сушки для рук невысокие - для детей

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«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»

Ольга Курпякова
6 дней назад

Если бы ко мне пришёл такой товарищ, то я не выходя из дома, вызвала бы службу спасения. С медведем шутки плохи - это очень опасный зверь.

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В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных

Игорь Голубев
5 дней назад

В нашем транспорте есть места для беременных, лиц с детьми и инвалидов. И это одни и те же места.
Чем мы хуже?

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В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения

Приезжая на заправку в Японии, будьте готовы к тому, что топливо будет поступать сверху

Sonychka
6 часов назад

Особенно если кто то особо талантливый забудит достать этот пистолет из бака, он часть крыши оторвёт...

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В аэропорту Гавайев люди на табличках в туалетах одеты в гавайскую одежду

В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность

В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы

В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами

Увидел автоматы только с острым соусом в Японии

В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент

В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку

Игорь Голубев
6 дней назад

Ну конечно. В библиотеке зубная щётка - это самое главное.
Да и толку? Все равно наши инженеры у них ценятся выше

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В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом

«Нашла в ирландском торговом центре автомат, который торгует накладными ресницами»

Игорь Голубев
6 дней назад

А автомата, который всех стрижет нет?
Так ведь головы у всех разные. Как может автомат всех стричь?
Так это они до стрижки разные 😁

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Общественные места могут не только удивлять, но и становиться источниками множества курьезных историй. Транспорт, магазины, школы — влипнуть в трагикомичную ситуацию можно где угодно, и наши статьи — прямое тому доказательство.

Фото на превью japonica70 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
6 дней назад

В конце 80-х была песня "Яблоки na снегу", а сейчас и арбузы na снегу появились ))) Ждём бананы и манго na снегу, хотя тропические фрукты такого могут и не выдержать.

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