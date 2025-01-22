20+ бытовых фото из других стран, которые для нас непривычны, как арбуз на снегу

В каждой стране свои обычаи и культурные особенности. Иногда приятно представлять, как живут люди у океана или за 10 тысяч километров от вашего родного дома. Но лучше один раз увидеть. В нашей статье вы найдете фото, которые дадут вам некоторые представления о жизни в других странах. И многие из них могут показаться непривычными.

«Вот как меня кормили в японском роддоме»

© Mercenarian / Reddit Sonychka 6 часов назад За исключением того что не в каждой больнице в Японии Вам предоставят эпидуральные роды, у них роды должны быть "естественными". Так что лучше с едой по проще, и анестезиологом получше - - Ответить

Все, девчонки, собираемся и едем рожать в Токио! © ewMichelle18 / Reddit

«В отеле, где я остановился, была кнопка „все, что угодно и когда угодно“»

Торговый автомат по продаже сосисок и колбас в Германии

Эта вышка сотовой связи в Египте замаскирована под пальму

Япония, Осака. Здесь додумались делать столы из старых дверей метро

«Это мыло в крутом французском ресторане. И да, оно вращается»

Французы зашли слишком далеко. © japonica70 / Reddit

«Я в Лапландии. Тут холодрыга, поэтому вот как выглядит ручка моей двери внутри жилья»

Вот такой «консультант» в местном магазине. Он не отстанет от вас, пока не придет другой продавец

Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии вот такие. Да-да, они с сосисками

В общественном парке на каждом дереве есть QR-код, по которому можно больше прочитать об этом виде деревьев

В Швейцарии есть публичные холодильники, в которых вы можете оставить еду и напитки для других людей

В общественном туалете в Норвегии есть дополнительный унитаз. Один нужен для взрослого, а второй для ребенка

«Живу во Флориде. Ко мне на задний двор сегодня пришел вот такой товарищ»

© ComplexWrangler1346 / Reddit Ольга Курпякова 6 дней назад Если бы ко мне пришёл такой товарищ, то я не выходя из дома, вызвала бы службу спасения. С медведем шутки плохи - это очень опасный зверь. - - Ответить

В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных

В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения

Приезжая на заправку в Японии, будьте готовы к тому, что топливо будет поступать сверху

В аэропорту Гавайев люди на табличках в туалетах одеты в гавайскую одежду

В Швейцарии в большинстве вендинговых автоматах рядом с шоколадками можно найти тесты на беременность

В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы

В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами

Увидел автоматы только с острым соусом в Японии

В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент

В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку

В швейцарских туалетах есть специальные краны, которые одновременно распыляют на руки воду вперемешку с мылом

«Нашла в ирландском торговом центре автомат, который торгует накладными ресницами»