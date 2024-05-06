Не знаю где-как, но когда я делала татуаж бровей - мне вначале их рисовали карандашом, согласовывали, исправляли и только потом "били"
20 женщин, которые хотели стать чуть красивее, но вляпались по полной
Пожалуй, все женщины хотят быть красивыми. Кто-то довольствуется тем, что дано природой, а другие всячески стараются поработать над своей внешностью с помощью специалистов. Многие дамы платят немалые деньги, чтобы выглядеть привлекательнее, но если вместо профи им встречаются дилетанты, то дело заканчивается полным провалом — как у героинь нашей статьи.
«Вот как моей подруге испортили брови. А мастер, которая это сделала, даже открывает академию, чтобы учить других делать микроблейдинг»
- Очень жаль девушку! Этому «мастеру» надо запретить работать с людьми. И, главное, я уверена: такое можно сотворить только специально! © thegr8white_94 / Reddit
«Пошла в люксовый нейл-бар на пробный свадебный маникюр. Просто гляньте, что они натворили! Пришла домой и сняла эти ногти от греха подальше»
Ну, дизайн другой, но не ужас ужасный, нормально. Зачем снимать-то сразу?
«Сделала татуаж губ. Мне не нравится верхний контур. Кажется, придется удалять его лазером»
«Попросила подровнять кончики, по прямой. Я слишком остро реагирую или все же стоит попросить исправить это?»
- Серьезно, это очень плохо. Когда я была маленькой, мама стригла меня тупыми кухонными ножницами, — и то получалось намного лучше. © CouchCandy / Reddit
«Сделала пробный свадебный макияж и ушла оттуда, чувствуя себя очень разочарованной, обескураженной и недовольной тем, как все получилось»
- Это все как-то слишком. Ты выглядишь красиво на всех фотках, но красивее всего ты смотришься без макияжа. © dentalduck / Reddit
«Моя сестра отвалила за этот убогий маникюр $ 95»
- Платить за такое — это безумие! © reasonableratio / Reddit
«Раньше у меня никогда не было мелирования, и мой стилист посоветовал мне его сделать. Мне кажется, оно выглядит странно»
- Вы как будто вернулись в 2000-ые. © Figsnbacon / Reddit
«Сделала татуаж губ. Теперь я похожа на клоуна!»
Не изпза татуаж а из-за тонны гилауронки в губах ты на клоуна похожа, дамочка
«Моя лучшая подруга заплатила визажисту за то, чтобы ей сделали макияж перед фотосессией. Да, это готовая работа. Да, она отдала за это деньги»
Нам бы тему фотосессии узнать, тогда все встанет на свои места
«Первое фото — то, что я хотела. Второе — то, как испортили мне волосы за $ 627. Третье — то, как переделали окрашивание в другом салоне за $ 380»
«В первом салоне, где мне испортили волосы и сделали совсем не то, что я просила, мне предложили вернуть 60% потраченных средств взамен удаления моих постов в соцсетях. Я согласилась. Но мои друзья таких обещаний не давали, так что...»
«Нарастила ресницы, и это выглядело ужасно. Пошла к другому мастеру, она все переделала. Теперь я влюблена в свои реснички!»
«Маникюрша заверила меня, что цвет будет розовым (как на фото слева), но это, мягко говоря, не так. Она хотела содрать с меня $ 80, но я за это платить не стала»
- Я молчу о цвете, но ваша бедная кутикула явно не заслужила такого обращения. © othybear / Reddit
«Вот мой неудачный опыт с волосами. Слева — то, что я хотела, справа — то, что я получила»
«Я сделала микроблейдинг бровей и теперь в шоке. Это с непривычки или все действительно плохо? У меня стресс»
Фото крайне вытянутое, возможно, не все так грустно на самом деле
Когда мастеру вообще по барабану, какой маникюр ты там хотела. Кстати, это стоило $ 46
«Мы собирались праздновать мое 50-летие, поэтому я сделала себе подарок — оплатила прическу и макияж. Когда я посмотрела в зеркало, то просто обалдела»
- Этот образ определенно делает вас похожей на злую мачеху, но я должна сказать, что под макияжем у вас красивые черты лица! © stephaniekit / Reddit
«Сделала наращивание волос неделю назад. Насколько оно плохое?»
- Волосы выглядят так, будто их наращивала 13-летняя сестра парикмахера во время пижамной вечеринки. Ни один настоящий профессионал не позволил бы вам покинуть свое кресло в таком виде. © jaehom / Reddit
«Сегодня утром сделала татуаж губ. Они сильно опухли. Это нормально?»
- Твой мастер переборщил с давлением, твои губы в синяках. © Hailey1985 / Reddit
«Я пошла в центр по наращиванию ресниц, заплатила $ 110, и вот что мне налепили. А на следующий день все мои ресницы отвалились! Еле отсудила свои деньги»
«Сделала пробную свадебную прическу и макияж, и мне не нравится! А договор на оказание услуг уже подписан...»
- Не позволяйте тому, кто делал этот макияж, прикасаться к вам в день свадьбы! © herowndelusion / Reddit
На свадьбе все невесты хотят блистать, и значение имеет не только макияж или прическа, но и подвенечное платье. Некоторые дамы выбирают столь необычные наряды для бракосочетания, что от них просто невозможно отвести взгляд.