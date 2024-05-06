20 женщин, которые хотели стать чуть красивее, но вляпались по полной

Пожалуй, все женщины хотят быть красивыми. Кто-то довольствуется тем, что дано природой, а другие всячески стараются поработать над своей внешностью с помощью специалистов. Многие дамы платят немалые деньги, чтобы выглядеть привлекательнее, но если вместо профи им встречаются дилетанты, то дело заканчивается полным провалом — как у героинь нашей статьи.

«Вот как моей подруге испортили брови. А мастер, которая это сделала, даже открывает академию, чтобы учить других делать микроблейдинг»

Очень жаль девушку! Этому «мастеру» надо запретить работать с людьми. И, главное, я уверена: такое можно сотворить только специально! © thegr8white_94 / Reddit

«Пошла в люксовый нейл-бар на пробный свадебный маникюр. Просто гляньте, что они натворили! Пришла домой и сняла эти ногти от греха подальше»

«Сделала татуаж губ. Мне не нравится верхний контур. Кажется, придется удалять его лазером»

«Попросила подровнять кончики, по прямой. Я слишком остро реагирую или все же стоит попросить исправить это?»

Серьезно, это очень плохо. Когда я была маленькой, мама стригла меня тупыми кухонными ножницами, — и то получалось намного лучше. © CouchCandy / Reddit

«Сделала пробный свадебный макияж и ушла оттуда, чувствуя себя очень разочарованной, обескураженной и недовольной тем, как все получилось»

Это все как-то слишком. Ты выглядишь красиво на всех фотках, но красивее всего ты смотришься без макияжа. © dentalduck / Reddit

«Моя сестра отвалила за этот убогий маникюр $ 95»

Платить за такое — это безумие! © reasonableratio / Reddit

«Раньше у меня никогда не было мелирования, и мой стилист посоветовал мне его сделать. Мне кажется, оно выглядит странно»

Вы как будто вернулись в 2000-ые. © Figsnbacon / Reddit

«Сделала татуаж губ. Теперь я похожа на клоуна!»

«Моя лучшая подруга заплатила визажисту за то, чтобы ей сделали макияж перед фотосессией. Да, это готовая работа. Да, она отдала за это деньги»

«Первое фото — то, что я хотела. Второе — то, как испортили мне волосы за $ 627. Третье — то, как переделали окрашивание в другом салоне за $ 380»

«В первом салоне, где мне испортили волосы и сделали совсем не то, что я просила, мне предложили вернуть 60% потраченных средств взамен удаления моих постов в соцсетях. Я согласилась. Но мои друзья таких обещаний не давали, так что...»

«Нарастила ресницы, и это выглядело ужасно. Пошла к другому мастеру, она все переделала. Теперь я влюблена в свои реснички!»

«Маникюрша заверила меня, что цвет будет розовым (как на фото слева), но это, мягко говоря, не так. Она хотела содрать с меня $ 80, но я за это платить не стала»

Я молчу о цвете, но ваша бедная кутикула явно не заслужила такого обращения. © othybear / Reddit

«Вот мой неудачный опыт с волосами. Слева — то, что я хотела, справа — то, что я получила»

«Я сделала микроблейдинг бровей и теперь в шоке. Это с непривычки или все действительно плохо? У меня стресс»

Когда мастеру вообще по барабану, какой маникюр ты там хотела. Кстати, это стоило $ 46

«Мы собирались праздновать мое 50-летие, поэтому я сделала себе подарок — оплатила прическу и макияж. Когда я посмотрела в зеркало, то просто обалдела»

Этот образ определенно делает вас похожей на злую мачеху, но я должна сказать, что под макияжем у вас красивые черты лица! © stephaniekit / Reddit

«Сделала наращивание волос неделю назад. Насколько оно плохое?»

Волосы выглядят так, будто их наращивала 13-летняя сестра парикмахера во время пижамной вечеринки. Ни один настоящий профессионал не позволил бы вам покинуть свое кресло в таком виде. © jaehom / Reddit

«Сегодня утром сделала татуаж губ. Они сильно опухли. Это нормально?»

Твой мастер переборщил с давлением, твои губы в синяках. © Hailey1985 / Reddit

«Я пошла в центр по наращиванию ресниц, заплатила $ 110, и вот что мне налепили. А на следующий день все мои ресницы отвалились! Еле отсудила свои деньги»

«Сделала пробную свадебную прическу и макияж, и мне не нравится! А договор на оказание услуг уже подписан...»

Не позволяйте тому, кто делал этот макияж, прикасаться к вам в день свадьбы! © herowndelusion / Reddit