Бабушка с салатником напомнила один анекдот: покупательница долго и придирчиво выбирает метлу, пересмотрела все в отделе, заставила продавца принести со склада, опять все пересмотрела, продавец взмок, в итоге выбрала. Продавец спрашивает: "Вам завернуть или так полетите?".
15 доказательств, что работа с людьми полна непредсказуемых поворотов
Истории
1 час назад
Мы сталкиваемся с работниками сферы услуг практически ежедневно — ходим по магазинам, общаемся с официантами в кафе или становимся свидетелями занятных инцидентов. Или же мы сами работаем с клиентами. И иногда случаются ситуации, которыми уж очень хочется поделиться потом с другими.
- Случай в магазине товаров для животных. Залетает мужчина и начинает с ходу кричать, почему мы до сих пор продаем эти сосиски - их невозможно прожевать! Я еле сдержалась от смеха и говорю: "А какой породы у вас собака?" Ответ добил: мол, животных у него нет и вообще, что за дурацкие вопросы я ему задаю. © Jevgenija Fi
- Самый интересный случай у меня был, когда в супермаркете я увидела парня, который стоял на выходе из касс. Увидев, что к какой-либо кассе подходит пенсионер, он подходил и оплачивал покупки своей картой, ничего не объясняя покупателям, и отходил. Многие так и не могли понять, почему кассир не берет у них деньги. Кассир говорил: "Уже оплачено". Этот парень там был довольно долго. © Нета Осенняя
- Работал в бакалейной лавке упаковщиком. Там были большие картонные коробки с яйцами, которые были упакованы не так, как обычно. Женщина средних лет, которая делала покупки вместе со своей дочерью, передала яйца кассиру для сканирования. В момент передачи из яиц выбегает крошечная мышь и садится на прилавок. Мышь секунду смотрит в замешательстве, спрыгивает вниз и уносится обратно в магазин. Женщина испускает пробирающий до костей крик, который пугает всех в радиусе слышимости, и выбегает из магазина. Кассир роняет яйца и прыгает на прилавок кассы, расположенной за ней. Мы с дочерью той женщины просто смотрим по сторонам, пытаясь понять, что произошло в последние секунды, и в итоге смеемся до слез. © phatblackdude / Reddit
- Я работаю в цветочном магазине и больше всего меня в моей жизни радует один клиент. Мужчина 35-ти лет каждые пару недель заходит за цветами своей жене и дочке. Берет достаточно простые, но изысканные букеты средних размеров, выходит буквально на тысячу-полторы, что для цветов сейчас ничто. На мой вопрос: мол, почему он так часто дарит цветы, особенно пятилетней дочке? Он говорит, мол, женщины расцветают от внимания, а его главные женщины дарят ему своей улыбкой больше, чем он тратит. Все это продолжается уже 2,5 года. Благодаря таким людям начинаешь верить в сказку. © Палата № 6 / VK
- Работала в отделе посуды. Бабушка - божий одуванчик - попросила салатник небольшой, и стала придирчиво выбирать. То на одном точка, то на другом рисунок нечеткий и прочее. Когда перебрала всю стопку, выбрала один со словами: "Я для кошки беру, но вдруг мне тоже захочется из него покушать". © Ольга Бобрышева
- Я работала в кафе во Флориде. Мужчина средних лет, явно очень уставший, сел за стойку, ничего не заказал, и стал смотреть в пустоту. Я налила ему кофе самый простой, подала и сказала, что это за счет заведения. Кофе стоил всего 99 центов, я в конце дня доложила бы доллар из чаевых в кассу и все. Через 45 минут в кафе зашла женщина, очевидно жена, с 4 детьми и пакетами из бутиков, и сообщила, что они готовы ехать в гостиницу. Мужчина попрощался, жестом показал мне, что оставил чаевые и ушел. Уже когда он ушел, я увидела чаевые - $100. Так что бывают хорошие клиенты. © Yelena Lavitskas
- В мой магазин зашел покупатель с ходунками. А потом ушел без них. © McNailedit / Reddit
- Я отдыхала на Крите, и однажды решила пообедать в кафе на набережной, прямо возле отеля. Возвращалась с пляжа очень голодная. Официант предложил мне сесть за стол прямо в купальнике, но я отказалась и поднялась в номер, чтобы одеться. Объяснила, что считаю неприличным сидеть за столом в таком виде. Каково же было мое удивление, когда после еды он предложил мне кофе за счет заведения. Он сказал, что не часто люди поступают так, как я. © Елена Ковалькова
- Сегодня стала свидетелем милейшей ситуации. В цветочный магазин заходят мальчик и девочка лет 7 и говорят: "Нам нужен цветок для мамы. Но у нас только купюра в 50. Мы пошли купить булочки, а потом решили поздравить маму с праздником!" Дети увидели гвоздики по 40 и рядом розочки по 80. Говорят, мол, давайте нам гвоздику. На что продавец отвечает: "Ну как же! Маме лучше розочку. Давайте вашу денежку, мы никому не скажем!" Стою, улыбаюсь. Какие хорошие дети! Какой хороший продавец! Какое солнце за окном! Как прекрасен этот мир. © Палата № 6 / VK
- Я работала в магазине. Пришел мужчина и попросил прокладки для своей жены в роддом. Я спросила какие именно, на что он ответил, что не знает - до жены не может дозвониться. Через два дня вернулся и наехал на меня за то, что жена не пользуется такими прокладками, и они ей не понравились. А я обязана должна была знать, какие ей нужны! © Татьяна Ким
Как-будто жена купила бы лучше. Послеродовые прокладки выбираются очень редко)
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- Молодая женщина достает косточку от бюстгальтера. И просит выбрать ей бюстгалтер. Адекватного объяснения, зачем нам косточка для подбора белья, я так и не получила. И, судя по размеру косточки, бюстгальтер был нужен не ей. © Ирина Толока
- У меня был случай, когда клиент пытался вернуть товар, который даже не был из нашей сети. А затем злился на нас, когда мы не смогли вернуть деньги за товар, которого нет в нашем филиале. И торжественно заявил: «Ну, я больше никогда не буду здесь ничего покупать». © BigBadBatGirl / Reddit
- У меня в магазине пару раз покупали мед и после звонили с угрозами, что он не качественный — со всеми страшными эпитетами. Хорошо, мол, приносите мед, вернем деньги. А мне в ответ: «Как это приносите? Мы его уже съели». © Ольга Иванова
- Однажды долго пытался встретиться с заказчиком в назначенном месте. Я пришел, заказчик пришел, звоним друг другу, но не видим никого. В итоге оказалось, что мы в разных городах. © Boris Moderis
- Детский развлекательный центр. Получили заказ на празднование дня рождения: «Нам исполняется 4 годика, мы любим кувыркаться в бассейне с мячиками. Подготовьте оригинальную музыку, будет 6 гостей». Вроде звучит все нормально? По факту пришла дамочка с кокер-спаниелем и с шестью такими же мадамами с собачками. День рождения песика! Занавес! © Lika Kipiani
А вот еще подборочка историй о том, что для работы в торговле нужны стальные нервы.
Фото на превью andreas / Freepik
Комментарии
Уведомления
Надеюсь, персонал детского развлекательного центра послал дамочек с собачками кувыркаться в лес всей толпой, чтобы не потерять человеческих клиентов.
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