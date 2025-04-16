14 историй о том, что для работы в торговле нужны стальные нервы

Народное творчество
58 минут назад

Во время работы продавцы и менеджеры, занимающиеся консультированием клиентов, сталкиваются с огромным количеством людей. С большинством из них общение длится не больше пары минут и вовсе не запоминается. Но бывают и такие посетители, от беседы с которыми остается такой осадок, что век не забудешь.

  • Чуть больше года работаю в крупной сети магазинов в мужском отделе. Под конец недели уже настолько вымотана, что ничего не хочется. В такие моменты, когда ко мне обращается покупатель с просьбой подобрать размер или помочь найти что-то, я говорю, что устроилась сюда пару дней назад и не совсем знаю ассортимент, прошу обратиться к другому продавцу-консультанту. И всегда прокатывало. А вчера подходит ко мне мужчина, просит брюки определенного размера, я ж ему по старой схеме отвечаю, а он мне: «Девушка, вы мне на выходных крутой образ подобрали!» Хотелось сквозь землю провалиться. © Рабочие истории / VK
  • Работаю в магазине нижнего белья уже 3 года. Недавно одна дама сделала мой день. Ей нужен был лиф без поролона на косточках. Предложила ей несколько вариантов, она пошла мерить. И тут началось: «Придите ко мне, посмотрите, как вам?» Я ж пришла, сказала свое мнение, а потом меня вообще попросили не выходить из-за ширмы. Такого у меня еще не было, конечно, но и это цветочки. Слышу, что в магазин кто-то зашел. Я ж иду к следующему клиенту, общаемся и тут выходит эта мадам из-за ширмы, в лифчике и колготках. У меня шок. Двери магазина стеклянные, снаружи все видно, клиент тоже в шоке. А дама такая: «А вы что скажете, как вам лифчик?» После всех одобрений она-таки пошла в примерочную. Решила покупать лифчик, попросила снять бирку, мол в нем сразу и пойдет. Распрощались, но ненадолго. Под закрытие залетает она снова и говорит, что хочет вернуть лифчик. Я спрашиваю о причине, оказывается она была у подруги и та ей сказала, что лифчик ей не к лицу, цвет не ее. Я ей объясняю, что нижнее белье возврату и обмену не подлежит, тем более без бирки, без брака. Она возмущенно ушла. Но и на этом не закончилось. Она пришла сегодня утром, наорала на меня, сказала, что я хамка и вообще она меня проклинает, видите ли, у меня везде связи, раз у нее нигде жалобу не принимают. © Рабочие истории / VK
  • Работаю в зоомагазине в ТЦ. Мамы с детьми — мой самый нелюбимый вид посетителей. Приходят в магазин, как в зоопарк. Одна маман вообще привела сына лет 8, и говорит ему: «Ты тут будь, смотри, играй, а мне быстро в парикмахерскую надо, только никуда отсюда не уходи!» Я стояла просто с открытым ртом и потеряла дар речи. Тут мадам только решила уходить, как я ее одернула. Популярно объяснила ей, что тут не детская комната и не передержка для детей, и нянь тут нет, а если оставит в магазине сына, то я вызову и полицию, и опеку. Так эта еще недовольная ушла, бубнила там что-то под нос, цокала. А я до сих пор в шоке. © Рабочие истории / VK
  • Все вот ворчат на продавцов-консультантов, что они лезут со своими предложениями о помощи. От лица всех продавцов-консультантов хочу сказать: ребят, нас заставляют это делать! Работаю именно на этой должности, и самое главное правило — это поздороваться с покупателем и спросить, нужно ли ему что-то подсказать, помочь. Для моего начальника это прямо обязаловка, и не дай бог кто-то из консультантов этого не сделает, сразу штраф. Как вам такое? Он каждый вечер просматривает камеры и проверяет каждого из нас. Понимали бы это еще покупатели... Стоит только задать этот вопрос, так такая кислая мина на тебя в ответ смотрит, как будто я попросила покормить меня или денег дать безвозмездно. © Рабочие истории / VK
  • Пару лет назад работала в книжном магазине, в мои обязанности также входило следить за тем, чтобы люди не тырили книги. Камер у нас не было, поэтому приходилось ходить за людьми, что-то им советовать и стараться не оставлять их одних. Был один парень, который приходил практически каждый день на протяжении недели, подходил к полке одного автора, брал одну и ту же книгу и читал. Мне было все равно, но вот старший продавец этого не одобрял, и однажды сказал, чтобы я его выгнала. В очередной из дней, когда он пришел и встал на свое место, я подошла, набралась смелости и сказала, что он должен или купить книгу, или уйти. Он закрыл книжку, поставил ее на полку и ответил: «Что за глупости? Зачем? Я ее только что дочитал». © Не все поймут / VK
  • Я работаю в продуктовом, и сегодня один покупатель ни с того ни с сего стал на меня нападать. Сначала обозвал меня, а потом так снисходительно, но с ядовитой интонацией спросил: «И вот это вот — ваша карьера? А вы планируете когда-то выйти на пенсию?» Я, конечно, может, не идеальный работник, но не провоцировала его совсем. Я изо всех сил старалась быть дружелюбной, но в конце все-таки не выдержала и спросила: «Мужик, у тебя проблемы какие-то?» © Princess-trashmouth / Reddit
  • Уже несколько лет я работаю в дорогом магазине одежды продавцом-консультантам и управляющей на пол ставки, так сказать. Городок у нас небольшой, зарплаты тут тоже небольшие, поэтому позволить себе покупки в нашем магазине могут только директора, бизнесмены и т.д. Но каждый день я сталкиваюсь с возмущениями простых людей о наших ценах. Каждый возмущается, почему так дорого, для кого поставлены эти цены, и вообще, что это за носки такие, они что из золота сшиты? Люди, да я сама тут ничего не покупаю, потому что цены реально аховые! И устанавливаю их не я, а начальник! Каждому это пытаюсь донести, но нет же, в итоге меня проклинают, оскорбляют и уходят. Вот все люблю в своей работе, но вот эти вот конфликты каждый день это прям нечто, хочется развернуться и уйти. © Рабочие истории / VK
  • Продавала постельное белье и пришли как-то мама с дочкой, искали покрывало. Даю сатиновое, они щупают и мама дочке говорит: «Поцарапает небось» Я спрашиваю: «Кошка?» А она такая: «Нет, у мужа пятка». © dadsmoustaches / Twitter
  • В студенчестве подрабатывала продавцом в магазине верхней одежды. Однажды пришел молодой мужчина со своей мамой выбирать себе куртку, я их консультировала. Мамочка все слушала, а потом как выдаст в мою сторону, мол, а давай-ка ты, дорогуша, выйдешь за моего Игорешу замуж! Повисла пауза, потом мы посмеялись и как-то все в шутку перевели. Куртку они купили и ушли, а я после смены выхожу и вижу этого товарища с цветами. Я так испугалась, что бросилась бежать и на работу потом не вышла. © Подслушано / Ideer
  • Я уже два года работаю в магазине косметики. Это самая веселая и самая отвратительная работа одновременно. Отвратительная она из-за клиентов. Порой приходят девушки с накачанными губами и начинают меня учить делают вместо меня мою работу. Немного бесит такое. Но мы частенько смеемся над людьми, которые приходят к нам. Бывает, что один и тот же человек неделями приходит ради того, чтобы накраситься тестовой косметикой. Сначалa это бесило, теперь веселит. © Палата № 6 / VK
  • Я работал в утреннюю смену в магазине бытовой техники. К нам зашла молодая пара, хотели купить микроволновку. Я нашел для них идеальный и по функциям, и по цене вариант, но когда дело дошло до покупки, они вдруг отказались. Я поинтересовался, в чем дело, и молодой человек меня удивил своим ответом. Он сказал: «Мы планировали весь день сегодня потратить на поиск подходящей микроволновки. Если купим сейчас, нам будет нечем заняться». © Dave Norris / Quora
  • Одна покупательница насмехалась надо мной и просила учесть дырки в швейцарском сыре, который я для нее взвешивала. Видите ли, она не хотела платить за пустоту. © Donna Ford / Quora
  • Работала в магазине белья. Мы должны были заниматься активными продажами. Пришла как-то женщина — нужны красные трусы. Я ей все варианты принесла и давай рассказывать про комплекты к ним. Она долго не могла выбрать, потом вдруг выдала: «А ведь я хочу их просто на люстру повесить». © valensiaga1 / Twitter
  • Работаю на кассе в магазине, была у нас распродажа. Подходит супружеская пара с кучей всего. Я с улыбкой предложила открыть коробки, все проверить. Мужчина расцвел и говорит: «Спасибо вам, добрая девушка». А жена его напряглась и буркнула: «Все равно уценка, ничего не вернешь потом». Объяснила ей права потребителей, она удивленно так: «Ты смотри, действительно добрая. Редко такое встретишь». © Палата № 6 / VK

Комментарии

Уведомления
O_о
19 часов назад

Тут часто повторы, но чтобы в одной статье два раза одна и та же история - н.а моей памяти впервые

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