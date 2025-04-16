14 историй о том, что для работы в торговле нужны стальные нервы

Тут часто повторы, но чтобы в одной статье два раза одна и та же история - н.а моей памяти впервые
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Во время работы продавцы и менеджеры, занимающиеся консультированием клиентов, сталкиваются с огромным количеством людей. С большинством из них общение длится не больше пары минут и вовсе не запоминается. Но бывают и такие посетители, от беседы с которыми остается такой осадок, что век не забудешь.
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Тут часто повторы, но чтобы в одной статье два раза одна и та же история - н.а моей памяти впервые