Интересно, дедушка с бабушкой нанесли ответный удар или пошли по пути деэскалации?)
16 человек, которые не остались в стороне и преподали урок своим обидчикам
Считается, что мстить не хорошо. Но, если честно, многие люди в глубине души радуются, когда всякие нахалы и наглецы получают по заслугам. А герои нашей подборки не просто решили преподать урок обидчикам, но и сделали это необычными способами.
- У меня сложные отношения со свекровью. И вот в первый раз доверила сыночка родителям мужа на выходные. Чадо они мне вернули с новыми «достижениями»: научили показывать язык, вертеть пальцем у виска и говорить: «Ну ты и дура!» Но я тоже стороне не осталась и придумала кровожадный план мести. Взяла и надоумила сынулю: «Ой, как замечательно, но давай договоримся, что ты так будешь здороваться с бабушкой и дедушкой!» Мальчик радостно показал ошарашенным родственникам язык, повертел пальцем у виска и произнес нужную фразу. © Не все поймут / VK
- Когда была в 4-м классе, в школе проводили конкурс по сбору макулатуры. Я собрала 15 килограммов, а один парень из 5 класса — 35. Прошло 15 лет, по стечению обстоятельств я вышла замуж за того парня. И вот вчера он сидел в туалете и попросил принести ему бумагу. На что я, хохоча, ответила: «Бумаги тебе? Нет уж! Не надо было в 5 классе всю бумагу из дома выносить, чтобы выиграть у бедной девчонки». Он даже не знал, что я все это время помнила тот случай. © Палата № 6 / VK
- Устроился на новую работу. Коллеги стали звать меня на совместные обеды по пятницам в ресторане. Я был по началу рад, но потом оказалось, что счет нужно было делить пополам. А я даже не заказывал на эту сумму, если бы шел один, то выходило бы дешевле. Сначала я поднял этот вопрос среди коллег, мол, хочу платить только за свой заказ. Но те сказали, что это нелепо. Вот тогда я придумал план мести. В следующий раз я заказал в два раза больше, а остатки попросил упаковать с собой. А еще через неделю к моему заказу я также добавил десерт. Вот тут-то коллеги и заныли. С тех пор счет поровну не делили. © RealityCheck18 / Reddit
- У подруги невыносимая свекровь. Ходит и упрекает ее по любому поводу. Муж такой типа «не при делах». Однажды свекровь-таки подругу довела, что-то там ляпнула, мол, курица у невестки невкусная. Но потом подруга такое провернула, что свекровь накинулась на мясо, как голодная собака. Эта находчивая девчуля взяла и просто перестала делать для свекрови то, на что та жаловалась. Не понравилась еда? Значит не будет тебе никакой еды. Подруга также перестала что-либо покупать маме мужа, одалживать деньги. Теперь свекровь ведет себя хорошо. © plogan56 / Reddit
- Разозлилась, что меня бросил парень. А когда увидела его с новой девушкой, подошла, повисла на нем и поцеловала. Он от неожиданности ответил на поцелуй, и тут я выдала фразу: «Любимый, что же ты не сказал, что ты приедешь? А это, наверное, твоя сестра? Он мне много о тебе рассказывал». Парень даже сообразить не успел, как у девушки началась истерика. Я, конечно, понимаю, что нехорошо поступила, но не надо было меня бросать! Кстати, после этого я его ни с одной девушкой не видела. © Подслушано / VK
- Я стоматолог в частной клинике, работаю по записи. Меня дико раздражают клиенты, которые опаздывают. Большинство пациентов уже мои постоянные посетители годами. И есть у меня несколько уникумов, которые за годы нашего сотрудничества пришли вовремя лишь пару раз. Такие опоздания влияют на мой график, особенно, если он плотно расписан. Опоздал один человек, а потом ждать приходится всем остальным. Придумал, как их проучить. Звонит мне один из клиентов-опоздунов и сообщает о том, что задержится на 15-20 минут, говорю ему: «Хорошо, но, чтобы все успеть, мне придется работать без анестезии». И знаете, что? Он приехал на 3 минуты раньше. Стратегия сработала! © Не все поймут / VK
"Разозлилась, что меня бросил парень."
Головой подумай, почему.
- Работал в автошколе. Пришла к нам одна дамочка учиться, в первый же день поругалась с инструктором по вождению. А тот сразу придумал план мести. Имея дублирующую педаль сцепления, каждый раз помогал ей трогаться с места и молчал об этом! Тетка была вне себя от пафоса. Вокруг новички мучаются, а у нее все получается. А в день экзамена она не смогла даже тронуться с места. Убежала со слезами на глазах, а этот инструктор заходит ко мне радостный и говорит: «Ох, как я люблю подавать месть холодной!» © Не все поймут / VK
- Живу с дедушкой и бабушкой. Вчера у меня был день рождения. И моя мать опять мне ничего не подарила (это уже в третий раз). Казалось бы, ничего такого, вот только моя сестра всегда получает подарки на праздники. Я был бы рад даже какой-нибудь старенькой вещи, но тут, видимо, дело не в деньках, а в том, что у мамы есть своя любимица. Решил ее проучить. Раньше я приносил маме и папе по кусочку своего именинного торта. В этот раз я притащил угощение только отцу. Мама дулась весь вечер, а я надеюсь, что мы друг друга поняли. © Gaychickenwings / Reddit
- У моей подружки свой магазин духов в интернете. Пару месяцев назад ей попалась клиентка, которая решила, что она самая умная. Подделала скриншот оплаты и скинула, якобы оплатила заказ. Подруга не первый раз сталкивалась с такими кадрами, поэтому решила проучить. Взяла пустой флакон из-под духов, налила туда воды. Упаковала все красиво и добавила открытку: «Какая оплата, такой и товар, солнечного дня вам». Клиентка получила заказ, но ничего потом не ответила. © Палата № 6 / VK
- Поставили на лестнице специальные «детские» ворота, чтобы собака не шастала на второй этаж, потому что она там пакостит. Однако муж и сын постоянно забывали закрывать их. Я заставляла их убирать за собакой, надеялась, что это поможет, но все было тщетно. Тогда я купила специальную сигнализацию, которая срабатывает через несколько секунд после того, как-то оставил ворота открытыми. И вот, я слышу как сын спускается по лестнице и... сигнал срабатывает. Кстати, с мужем произошло то же самое. Надеюсь, они научаться закрывать за собой. © rileyjw90 / Reddit
- Мой парень начал клеиться к моей лучшей подруге, даже предложил ей встречаться у меня за спиной. В тот же день она пришла ко мне. Мы поговорили, поплакали вместе и решили, что нужно этого болвана проучить! Подруга согласилась с ним встречаться, выклянчила отпуск у него, тот купил путевку в Египет на двоих. Ох, как же мы с ней круто там отдохнули! Все включено, солнце, песок, море! Парень написывал ей, мол, что же случилось. А мы ему просто отправили селфи на фоне пальм и моря. Больше мы о нем ничего не слышали. © Карамель / VK
- На днях позвонил неизвестный номер. Беру трубку, отвечаю, в ответ небольшая пауза, а потом: «Ты еще кто такая?! Где Андрей?» Почему-то так меня это выбесило, что я решила ударить наугад и ответила, что он у меня дома и сейчас принимает душ. Такого крепкого словца я еще ни разу не слышала. Так я стала еще подначивать. Когда мне надоело, я бросила трубку и заблокировала ее. Чувствую, у Андрея в тот день был тяжелый разговор, но надеюсь, он смог спастись. © Карамель / VK
- Меня раздражает, когда кто-то разговаривает по телефону по громкой связи. Вот сегодня столкнулся в лифте с мужиком, который как раз и болтал со своим собеседником именно таким образом. Поэтому я громко врубил музыку. Никого кроме нас в лифте не было. Мужик попросил выключить, а я потребовал, чтобы он разговаривал по телефону без громкой связи. Тот назвал меня нехорошими словами, а я лишь улыбнулся и ответил: «Круто». © Cicche / Reddit
- Познакомилась с парнем, пошли на свидание в дорогой ресторан. Обещал, что все оплатит, поэтому я не стеснялась в выборе. А через полчаса начал вести себя нахально и мерзко. Я его сразу на место поставила, но тот стал насмехаться, мол, он сейчас просто уйдет, а мне бедной студентке придется платить. Тогда я наклонилась и шепнула ему на ушко, что владелец ресторана — мой отец, а я работаю официанткой, так как хочу всего добиться сама. Позвала администратора, потом пришла охрана, взяла его под руки и выкинула из заведения. © Не все поймут / VK
Сколько же времени они ехали в лифте, что так успели надоесть друг другу, напакостить и под конец поругаться?
- Снимала квартиру у одного мужика. Однушка такая зашарпанная, ужас. Но цена была очень низкая, да и находилась квартира недалеко от моей работы. Позволить себе что-то лучшее я не могла, копила на первоначальный взнос по ипотеке. Я отмывала все месяц, наверное. Покрасила окна, двери и косяки. Ванну сама заливала акрилом. Купила покрывала, шторы, коврик, еще что-то по мелочи, гирлянды повесила. Сантехнику и кафель кислотой отмывала. В общем, квартира получилась уютная, чудо! Жила я так полгода, пока хозяин не зашел. Увидел, как красиво стало, и заявил, что со следующего месяца цена в два раза больше будет! Он прекрасно знал мою ситуацию, что я из небольшой зарплаты откладываю на ипотеку, знал, какая квартира была раньше и чего стоило привести ее в нормальный вид. И так подло поступил. Как я плакала, просила быть добрее, но он только в лицо посмеялся.
Помогла коллега, пустила к себе, потом я сняла комнату у одной бабули. Сдружилась с ней, жила там счастливо долгое время, пока моя ипотечная квартира строилась, в какой-то момент бабуля с меня даже деньги брать перестала, потому что я ей помогала по дому и заботилась. Сейчас у меня своя квартира, все хорошо. Но история уже не об этом. Когда я уходила из той квартиры — напакостила: положила в разные места куски селедки и мяса, спрятала очистки от креветок, оторвала несколько половиц и положила туда яйца с дырочкой. Съехала. Потом хозяин звонил, я один раз даже взяла трубку. Ох, как он орал! © Подслушано / VK
- Соседские дети постоянно играли с теннисными мячами, бросая их в мою стену на заднем дворе. Этот стук раздражал. Разговор с их родителями не помог, мол, это же дети. Тогда я купил несколько очень громких гудков, положил под плинтус. Когда дети начали играть, включил гудки. Мелкие разревелись и убежали к родителям. Те пришли кричать на меня, ну а я что? Но остановиться было уже сложно. Поэтому я спрятал беспроводной дверной звонок у них под лестницей. Ночью тот начал звонить, их собаки проснулись, забегали, залаяли. Месть удалась! © Northmech / Reddit
У нас есть еще несколько подборок историй о том, как люди грамотно преподали урок другим:
Комментарии
Ну, несколько историй было приятно читать. Буквально три-четыре. В остальных "мстители" показали себя чуть ли не хуже, чем их противники.
Месть лучше предоставить той великой силе, которая уравновешивает всё в природе.
Испанский стыд. Позорище. Слов нет. Опять хамы отомстили хамам, круговорот быдла в природе продолжается.