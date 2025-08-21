16 офисных баек, читая которые, можно и кофе на себя пролить

Кажется, что в офисе каждый день одно и то же, и ничего интересного не происходит. То ксерокс сломается, то у Людочки из бухгалтерии появится новый ухажер. Но на самом деле офис — это еще тот театр абсурда, и мы собрали несколько историй, которые это докажут.