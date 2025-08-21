16 офисных баек, читая которые, можно и кофе на себя пролить

34 минуты назад

Кажется, что в офисе каждый день одно и то же, и ничего интересного не происходит. То ксерокс сломается, то у Людочки из бухгалтерии появится новый ухажер. Но на самом деле офис — это еще тот театр абсурда, и мы собрали несколько историй, которые это докажут.

  • У моей жены есть коллега на работе, которая летом ездит на машине, а осенью ставит ее в гараж. Работают они за городом в промышленном секторе. Повадилась она кататься на работу и с работы с моей женой. Я понимаю, конечно, можно иногда подвести попутчика, но не на постоянной основе же, при этом своя машина есть. Ничего в благодарность за поездки не предлагает. При этом никаких особо приятельских отношений между ними нет. Жена уже под разными предлогами несколько раз ей отказывала, но человек наглый и все равно просит подвезти. © krutoiperec20000 / Pikabu
  • На работе был волшебный цветок: если он зацветал, это означало, что кто-то скоро уйдет в декрет. Но однажды весь вазон завял: листочки опали, корешок почернел. Начальница посмотрела записи с камер наблюдения — оказалось, что охранник дядя Вася взяли и чем-то залил его, потому что боялся, что его жена снова забеременеет. © Карамель / VK

«Мои коллеги закрывают кондиционер картонной коробкой»

  • К маме в гости как-то пришла коллега, а мы как раз взяли котенка из приюта какой‑то тайской породы. Окрас — кофе с молоком, глаза голубые. Так она сразу с порога, увидев кота, резко так заявила: «О, господи, какой страшненький!» Кот, недолго думая, взял и прыгнул ей прямо на лицо! © Подслушано / Ideer
  • Многие считают, что женский коллектив — это место, где одни только сплетни и интриги. Я тоже так думала, пока к нам в офис не перевели сотрудника мужского пола. Теперь нас трое: две девушки и он. И угадайте, кто чаще всех рассказывает истории о своей жизни? За месяц работы с этим мужчиной мы каждый день слышали о его жене, детях и теще, которых он терпеть не может. Но разводиться не хочет — лень подавать заявление. Да уж, не дай бог иметь такого мужа... Я искренне сочувствую его жене. © Рабочие истории / VK

«У нас как-то вытяжка сильно дула, мы перенаправили поток коробкой от бумаги»

  • У нас маленький коллектив на работе, большинство интровертов. Маленькая кухонька для приема пищи, и обычно все как-то ходят есть по очереди, чтобы тебе в рот не смотрели. Но каждый раз, когда я хожу есть, обязательно придет одна коллега. Она всегда начинает спрашивать: «А что ты ешь? » Стоит возле чайника, трещит языком все время, пока я на кухне. Порой она спрашивает: «Я тут побуду, или ты спокойно поесть хотела?» Я отвечаю: «Да, я хотела бы спокойно поесть». Это ничего для нее не значит, она полчаса заваривает себе чай, болтает, мешает мне и навязчиво ко мне лезет. © Подслушано / Ideer
  • Устроилась в офис сразу на руководящую должность. Выдали кабинет с видом, хорошую зарплату. Только вот коллеги косятся и ведут себя странно, даже в кабинет не заходят. Напрямую спросила, почему — никто не признался. Догадалась сама, когда пошла к адвокату в соседнее здание. Там на первом этаже столовая, где все вокруг обедают, и наши, видимо, тоже. Так вот, оттуда отлично видно, как я, когда никого нет, быстро переодеваюсь в спортивный костюм и занимаюсь тхэквондо.

«Стола для нового сотрудника еще нет. Соорудили ему пока такое рабочее место»

  • Однажды коллега поделилась, что помогает ей расслабиться после рабочей недели. Оказывается, она переодевается в костюм единорога и разгуливает в таком виде по квартире, разговаривая с воображаемым маленьким принцем. Она даже купила специальный светящийся рог и хвост. И, что любопытно, после таких «представлений» она действительно становится более спокойной и продуктивной на работе. © Подслушано / Ideer

«Рабочий стол одного из коллег»

  • У моего друга на работе есть коллега. Ей 29 лет. Она замужем. Муж руками вообще не умеет ничего делать по хозяйству, а они переехали в свою квартиру. Потребовалось там повесить несколько карнизов и держатели на стены. Попросила друга, он приехал, часа за полтора все сделал. Попили чайку с тортиком. Денег не брал. Через некоторое время у него сломалась молния на куртке, а эта коллега хорошо шьет. Он подходит к ней и спрашивает:
    — Настя, ты говорила, что умеешь хорошо шить, да?
    — Да.
    — А молнии приходилось менять?
    — Конечно, это несложно.
    — Слушай, у меня на куртке молния сломалась. Не могла бы ты её поменять?
    — Ты что? Нет, конечно! Я приду домой с мужской курткой — и что я мужу скажу? Найди себе девушку, которая сможет это сделать, или отнеси в ателье. © ktoTOneJA / Pikabu

«Коллеги не оценили⁠⁠ шутку с рабочей морозилкой»

  • В наш отдел недавно перевелась новенькая. В голове одно творчество, к работе относится безответственно: забивает на текущие задачи, потом пытается сбросить решение проблемы на других сотрудников, может уйти с работы раньше. Недавно прихожу на работу и вижу разрисованную клавиатуру и кучу оригами. Не помню, чтобы меня кто-то бесил так сильно. © Подслушано / Ideer
  • В своем кабинете я поставила коробочку с надписью «На мечту». Ради шутки, конечно. Но при этом попросила коллег: если у них заваляется мелочь, пусть кладут туда. Все посмеялись, но начали подкидывать монетки. И вот за четыре месяца я накопила на свою мечту: денег оказалось достаточно, чтобы купить огромный конструктор LEGO, о котором я давно мечтала. Теперь коплю на поездку к морю — к следующему лету как раз должно хватить. © Рабочие истории / VK

«Мои коллеги нарезали помидоры для бургеров»

