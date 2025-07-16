17 офисных ситуаций, с которыми хочется ждать пятницу с удвоенной силой

Истории
25 минут назад

Хорошо, что офис — это не только телефонные звонки, дедлайны и запах кофе. Иногда там случаются истории, которые не можешь не рассказать близким и друзьям. То начальник котят в магазин принесет, то вдруг дополнительный отпуск привалит, когда его совсем не ждешь.

  • Включила воду в ванне и пошла в комнате убираться. Да так увлеклась, что устроила потоп. А подо мной офис. Думаю — ну все! Представила ругань и прочие прелести. На следующий день пришла с работы, а в двери записка: «Мы вас благодарим за потоп! Ремонт надолго затянется. Всем дали отпускные». © Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Работал я как-то в Англии. Политика компании в то время была такова, что если вы работали допоздна в офисе, то можете взять такси домой и выставить счет компании. Однажды коллега заработался в канун Рождества и поехал домой на такси. Ага, домой, к семье. В Шотландию, в 560 километрах. Фирма все оплатила, но после этого случая изменила политику. © Richard Cownie / Quora
  • У нас в офисе бывают затяжные споры о всякой ерунде, которые становятся настолько жаркими, что люди останавливаются, чтобы в них поучаствовать. Часто мы просто задаем друг другу глупые вопросы, например: «Хот-дог — это сэндвич?» или «Бэтмен — это супергерой?» © VicVinegar-Bodyguard / Reddit
  • Когда устраивалась на работу, меня все предупреждали, что начальник совсем того и постоянно орет, из-за чего постоянная текучка кадров. Но у меня вариантов не было, так что смирилась. Терпела полгода. Потом нашелся вариант работы получше. И в последний день, когда он опять начал кричать, я накричала на него в ответ и, отмщенная, ушла. Теперь начальник названивает, зовет назад, говорит, что ему комфортней работать с такими же «эмоциональными» людьми, как он. © Палата № 6 / VK
  • На работе все считают меня забывчивой и невнимательной, при этом работу выполняю в срок и качественно. Я специально по мелочи что-то не допечатаю в документе, знак препинания не поставлю, письмо на почту секретарю не отнесу и так далее. Но на самом деле все помню, вижу и контролирую. Не хочу, чтобы на меня накладывали больше обязанностей и ответственности. Работы и так хватает, зарплата устраивает, пусть думают, что я такая. © Подслушано / Ideer
  • Как-то в нашем магазине завелись крысы (а мы тогда продавали корм для птиц, и крысы его обожали). Тогда шеф отправился в приют для животных и принес оттуда котят, чтобы те охотились на крыс. Котята так никого и не поймали. © Unknown author / Reddit
Ирина Королева
23 часа назад

Ага, мы вас благодарим за потоп ! А ниже мелким шрифтом :,, Суд вынесет решение, о наложении ареста на имущество, если не переведете на наш счет энную сумму, в качестве компенсации издержек за ремонт офиса ? "

-
-
Ответить
  • К нам устроилась просто идеальная девушка. На работу приезжала за полчаса. Всегда при параде, с макияжем. Задержаться, помочь — с удовольствием. В субботу выйти? Пожалуйста! В свободное время читала профессиональную литературу. Даже корочку с курсов получить успела. Начальник через месяц нам ее начал ставить в пример. Как только закончился испытательный срок, она на следующий же день пришла в свитере, без макияжа и сказала, что принимает поздравления в связи с внезапно обнаруженной беременностью. Мне казалось, что начальник чуть не заплакал в этот момент. © Подслушано / Ideer
  • Решил на работе сделать отчет через нейросеть. Скинул ей данные, она мне такой проект выдала — закачаешься! Ничего не понятно, но красиво. Отправил его шефу. Через день меня вызывают в кабинет, а там собрание целое: оказывается, мой проект решили отправить на международный конкурс! Я сижу, белый как стена, пытаюсь вспомнить, что там вообще написано. Все хвалят, в глаза смотрят, я киваю, типа «да, я гений». Теперь вот боюсь, что выиграет, и меня на сцену потащат... А я там как дебил с микрофоном: «Спасибо нейросети за мое светлое будущее!» © Не все поймут / VK
  • Я работала в компании, где трудились исключительно подтянутые, здоровые и этически мыслящие сотрудники. Однажды наш кадровик принесла кексы из местной пекарни. Так даже с учетом того, что их я ела по штуке в час, в конце дня все еще остались кексы! Такого я еще в жизни не видела, и не думаю, что когда-нибудь увижу снова. © minipiemix / Reddit
  • Сидел на видеоконференции. Большинство участников подключились к ней из дома. Обсуждали деловые моменты. И тут к тому, кто говорил, подошла жена и начала выговаривать ему, что тот сидит без дела. Он пытался объяснить, что у него совещание, но жена сказала, что совещания бывают в офисе, а не в компьютере, и кинула ему на стол пакет с мусором: «На, вынеси». Видимо, мужик не выдержал, началась ругань. Так как он не выключил микрофон, то все мы слышали это. © Подслушано / Ideer
  • Однажды мне пришлось обучать новых девушек для работы в киоске с едой. Примерно за час они:
    — потребовали изменить свою форму;
    — спросили, могут ли они использовать наши кассовые аппараты для проверки сайтов социальных сетей;
    — им сказали, что «клиенты заказывают еду, вы готовите этот заказ». Они решили, что это слишком много работы, мол, было бы проще сделать кучу случайных заказов и обслуживать людей, если они закажут приготовленное. «Но, — сказали новенькие, — если приготовленное никто не закажет, эта еда пропадет. Если такое случится, мы можем забрать ее домой?» Им ответили: «Нет»;
    — затихарились в кладовке, чтобы проверить телефоны и посплетничать. К тому моменту они не были на смене и 20 минут;
    — устроили попкорновую битву. Они просто начали вопить и бросать друг в друга попкорн, находясь за прилавком;
    — были вызваны в кабинет менеджера и немедленно уволены. Его они тоже забросали попкорном. © shippai****a_ryouri / Reddit
  • Подруга работала в школе учителем. Пошла сразу после института. Дальше классическая история. Старшеклассник не дает прохода, всякие намеки, пакости. Каждая неудовлетворительная оценка рассматривалась как придирки училки в кабинете директора. И вот последний звонок. Выпускной. Волею судеб они столкнулись в ночном клубе. «Здравствуйте, Екатерина Николаевна, как ваши дела, как я рад вас видеть!» «Семенов? Иди ты лесом, Семенов!» © Подслушано / Ideer
  • Я устроилась на работу мечты. Офис крутой, коллектив молодой, все как в сериалах. Первый день — как на параде: новый костюм, каблуки, кофе с утра. Захожу, улыбаюсь, знакомлюсь, все такие милые. Меня ведут показывать офис. Я иду, так красиво, уверенно, и тут... бах! Каблук ломается, я падаю и плюхаюсь на пол. Оказалось, это была переговорная, где шеф общался с инвесторами. Шеф поднимает голову и такой: «Я так понимаю, вы хотели что-то очень важное нам сказать, раз даже не постучались?» Я, не придумав ничего лучше, говорю: «Просто с самого утра хотела вас поблагодарить за то, что взяли на работу и уже не могла терпеть». Все посмеялись. Хоть я и стала мемом этой конторы в первый же день. Зато запомнили. © Не все поймут / VK
  • Работаю в одном из банков, экономический отдел. У нашего руководителя отдела есть привычка в разных ситуациях, будь то проблемы или плохие новости, в предложениях вставлять словосочетание: «Ек-макарек». Естественно, между собой в отделении мы так его и зовем. Сегодня, разговаривая с ним на утренней летучке, я забыл его имя-отчество, и все — как выбило! Смотрю на него, пауза затягивается. Пока он не сказал: «Ну что ты молчишь?» Тут я и выдал: «Ек-макарек!» © Подслушано / Ideer
  • Работала я как-то официанткой. Перед открытием ресторана много всяких дел: и мебель протереть, и всяких трубочек-салфеток наготовить, и приборы на каждый стол красиво разложить. В общем, миллион дел, а времени всего час, открывают заведение обычно двое. Однажды мой коллега заболел, а я проспала. До открытия 15 минут, бегу и думаю: как я все успею? Вбегаю и вижу картину маслом: наш здоровый, суровый дядечка охранник педантично выкладывает вилочки параллельно ножикам, а зал блестит. Взаимовыручка, так приятно. © Подслушано / Ideer
  • Я на новой работе в первый день сломала принтер. Прям с концами, ремонт стоил столько же, сколько и новый аппарат. Зато у фирмы появился новый принтер. © Tatianka Vinogradova / VK
  • Работаю гидом. Моя коллега (работает с испанским языком) тогда была на 6 месяце, живот заметный уже. И когда ей надоело, что каждый турист из группы подходит и спрашивает, уж не беременна ли она, она решила при знакомстве с новой группой так и объявить в микрофон: «Здравствуйте, меня зовут Таня и да, я беременна». Все посмеялись, а одна бабушка-испанка подходит к ней потом и спрашивает, мол, сколько у вас в стране длится беременность? А Таня — девушка с юмором. Отвечает ей: «2 года. Срок беременности зависит от размера страны. А у вас в Испании, мне говорили, что-то около 9 месяцев?» Бабуся ахает: «А ведь и правда» — и, счастливая, удаляется. Я обожаю свою работу именно за такие истории. © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее