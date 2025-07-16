17 офисных ситуаций, с которыми хочется ждать пятницу с удвоенной силой

Хорошо, что офис — это не только телефонные звонки, дедлайны и запах кофе. Иногда там случаются истории, которые не можешь не рассказать близким и друзьям. То начальник котят в магазин принесет, то вдруг дополнительный отпуск привалит, когда его совсем не ждешь.