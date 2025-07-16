17 офисных ситуаций, с которыми хочется ждать пятницу с удвоенной силой

Ага, мы вас благодарим за потоп ! А ниже мелким шрифтом :,, Суд вынесет решение, о наложении ареста на имущество, если не переведете на наш счет энную сумму, в качестве компенсации издержек за ремонт офиса ? "
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Хорошо, что офис — это не только телефонные звонки, дедлайны и запах кофе. Иногда там случаются истории, которые не можешь не рассказать близким и друзьям. То начальник котят в магазин принесет, то вдруг дополнительный отпуск привалит, когда его совсем не ждешь.
Ага, мы вас благодарим за потоп ! А ниже мелким шрифтом :,, Суд вынесет решение, о наложении ареста на имущество, если не переведете на наш счет энную сумму, в качестве компенсации издержек за ремонт офиса ? "
А вот еще истории о людях, которые могут похвастаться неординарными коллегами и начальниками: