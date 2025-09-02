18 историй о том, как банальная поездка в лифте превратилась в целое событие

Ни разу не застревала, но один раз, когда поднимались домой и уже проехали двадцать какой-то этаж, сработала пожарная сигнализация (периодически находятся умники, считающие, что ничего не будет, если зажечь сигарету за секундочку до того, как выйдешь на балкон). И лифт поехал вниз. И стоял там под вой сирены, пока специально обученный человек не проверил всё и не отключил. А люди всё прибывали.



А из грузовых один вызывается кнопкой вызова грузового лифта, а второй той же кнопкой, что и пассажирские. И за десять лет многие жильцы об этом не знают, потому что всегда давят обе кнопки! И вот стоит этот лифт, а дурачок перед тобой жмёт не ту кнопку, и лифт благополучно уезжает.