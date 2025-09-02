Любители обвешать хренобенью холодильники добрались и до лифтов.
18 историй о том, как банальная поездка в лифте превратилась в целое событие
Обычная поездка в лифте длится не больше пары минут. Но именно за это короткое время может случиться что угодно: неловкая встреча, неожиданная реплика или курьез, который потом вспоминают годами. Герои нашей статьи убедились на собственном опыте, что лифт — это не просто средство передвижения между этажами, а неиссякаемый источник анекдотичных ситуаций, о которых невозможно молчать.
- Зашел в лифт, там уже были четыре человека: девочка лет пяти, дедуля, молодой парень и женщина средних лет. Захожу, значит, говорю: «Мне шестой», двери закрываются, мы едем. Тут парень поворачивается ко всем, окидывает нас взглядом и такой: «Вам, наверное, интересно, зачем я вас всех здесь собрал?» Я обалдел, если честно, и дедуля, видимо, тоже так как задышал намного чаще... А через несколько секунд лифт остановился на четвертом этаже, и парень вышел, не сказав ни слова. Шутник, блин! © gho87 / Pikabu
- Снимал квартиру, соседей не знал. Утром стою, жду лифт, тут соседская девочка подходит, школьница. Думаю, мол, пусть едет, я постою. Приезжает грузовой лифт, я не сажусь, но и девочка не заходит. Спрашиваю ее: «Ты едешь?» А она мне: «Если вы не поедете, я тоже не поеду!» Я обалдел, а она добавила: «Этот лифт меня одну не повезет». Потом до меня дошло, что у грузовых лифтов есть такая фишка, что они не стартуют с малым весом. Пришлось ехать с ней. Вечером с работы привез 10 белых кирпичей, разложил их в конце лифта. Парочка жильцов увидела это, спросили, зачем? Объяснил: чтобы ребенок мог один спокойно поехать на грузовом лифте. Руку пожали, сказали, молодец, о детях думаешь. © Kelevra116 / Pikabu
«Магнитики в лифте, „чтобы был красивый“, в нашем подъезде жили достаточно долго. А я принес буквы из детской азбуки. Теперь играем в скрабл каждый день»
- Я зашла в лифт с одной из своих подруг. Там уже были две женщины. Я сказала: «От кого-то так вкусно пахнет!» Моя подруга понюхала одну из дам и выдала: «Это не от нее». © Fluid-Air-3151 / Reddit
- Я захожу в лифт крутого отеля в Вегасе, а там уже стоит коренастый такой парень. Я здороваюсь, но особо на него не смотрю. Едем вниз. Спускаемся на несколько этажей, двери открываются. У лифта стоит парочка. Они смотрят на того парня, смотрят на меня, и затем очень медленно начинают заходить. Странно, но ладно. Мы спускаемся еще на несколько этажей, двери открываются. Там стоит другая парочка, смотрит на нас и вообще не заходит. Через несколько этажей коренастый парень выходит. И тут мужик, который с девушкой входил, такой: «Чувак, это был, блин, Майк Тайсон!» Я смотрю, как закрываются двери, и вижу очень приметную татуировку спортсмена. Ну, надо же! © ISingForTheUsers / Reddit
- Захожу однажды в лифт, а там кнопки 2 и 3 этажа заклеены скотчем, а под скотчем бумажка с текстом: «Ногами надо ходить, не сломаетесь!» Не знаю, у кого там так крыша поехала, но я с чистой совестью оторвала бумажку и поехала на свой третий этаж. © adnormalpiece / Youtube
«Увидел в лифте пакет продуктов с запиской: „Заберите кто-нибудь! Уехали в отпуск, выбрасывать жалко“. Для сытного завтрака продуктов кому-то точно хватит»
Если второй и третий этаж платит за лифт, то почему они не могут им пользоваться? Такая странная логика у людей...
- Застряли с мужем в лифте: только от шестого этажа отъехали — и встали. Вызвали через диспетчера человека, чтоб нас вытащил. Ровно через 30 минут приехал специалист, чем-то пошебуршал наверху, запустил лифт и выпустил нас на пятом этаже. И молвит человеческим голосом: «А вы до первого ехали? Заходите в лифт, я вас спущу». Мы отнекиваемся, а он настойчиво так: «Да что вам переживать? Я же здесь». И мы застряли между 3 и 2 этажом... И минут 20 ждали еще, пока он сможет запустить этот чертов лифт. © SunnyDream / Pikabu
- Один раз стою, лифт жду, открываются двери, а там такая красотка едет! И тут я вспоминаю, что в руках у меня мусорный пакет, и я его не выкинул в мусоропровод. Короче, я говорю: «А-а-а! Мне не надо!» И ухожу. Вот барышня, наверное, обалдела! © Unknown author / Pikabu
«Первая поездка сына на лифте. Он не в восторге»
Вообще не в тему, но: еду однажды в лифте, останавливается н-а каком-то этаже, двери открываются, и вижу перед собой чувака огромного роста и внушительной наружности вообще, так ещё и с огромным псом, который по типу явно не плюшевый мишка (типа Канэ Корсо), да ещё и в ошейнике с шипами. И тут я с глазами по пять копеек полушепотом выдаю "Ой🥺🥺🥺😱". Хозяин улыбается, заявляет "Да, вот так!" (Что для меня звучало как "Ну ты попала") и заползает в лифт со своим четверолапым созданием. Тут-то я и поняла, что в чрезвычайных ситуациях у меня нет шансов.
- Сейчас мне не давала уехать на лифте девушка. Заходим в подъезд гуськом: я впереди, она сзади, говорит по телефону. Я вызвала лифт, захожу в кабину — девушка где-то потерялась. Ну, может, пешком решила пойти, мало ли? Нажимаю кнопку своего этажа, двери закрываются — и тут же открываются. Но там никого нет. Подумала, глюк какой-то с техникой — снова нажимаю свой этаж, двери закрываются — и открываются. Да что такое? Выглядываю, а эта мадам стоит слева от лифта, трындит по телефону и жмет кнопку вызова, как только двери закрываются. Спрашиваю: «В чем дело? Вы едете?» Она кивает головой: «Да», при этом продолжает говорить по телефону, но в кабину не заходит. Жду еще, снова двери закрываются, она жмет кнопку, они открываются. Начинаю психовать из-за этого непонятного цирка, но вежливо говорю, чтобы дама или заходила, или не трогала кнопку. И тут она с негодованием таким выдает: «Мне надо по телефону договорить, а в лифте телефон не ловит! И нечего тут шуметь, у меня важный разговор!» Признаться, я как-то даже офигела от такой наглости. Говорю: «И что, я теперь тебя ждать буду, что ли?» В таком формате до нее как-то лучше дошло, чем на «вы» и «будьте любезны», она отцепилась от кнопки, и я, наконец-то, попала домой. © MORE.MORE / Pikabu
- Я проводил экскурсию по нашему кампусу примерно для 15 студентов. Мы зашли в лифт и застряли. Я вызвал лифтера, и сначала казалось, что ситуация не такая уж и проблемная. Но по мере того, как тянулись минуты, некоторые учащиеся начали нервничать. Чтобы не допустить паники и отвлечь молодежь, я быстро достал телефон, и мы несколько минут делали селфи: серьезные, сумасшедшие, испуганные — все как положено. Мы делились фотками друг с другом. Это успокоило нервы, и мы довольно неплохо провели время. А примерно через 20 минут нас спасли. © mavericks_momma / Reddit
Выбор должен быть всегда. Даже когда его нет
- Сегодня утром, когда я зашел в лифт, там стоял здоровенный чувак с подносом, полным котлет для гамбургеров. Он спросил, не хочу ли я одну, потому что их все равно выбросят. Было около 9:30. Теперь меня мучает вопрос: у кого есть поднос с котлетами для гамбургеров, который нужно выбросить в 9:30? © azraelb / Reddit
- Я в отеле ждал лифт с 18-го этажа. Он приехал примерно через полторы минуты, и когда я вошел внутрь и начал движение, лифт сказал: «Извините, что заставил вас так долго ждать». Я был просто в шоке, что лифт разговаривает! © nebulus64 / Reddit
- Уже месяц замечаю — в лифте постоянно пахнет невероятными женскими духами. Запах такой, что я аж голову теряю и рисую себе образ загадочной красавицы, стильной и утонченной. В общем, почти влюбился! А на днях вместе с этим ароматом в лифт заходит сосед сомнительной наружности. Я ему в сомнении: «Слушай, а это чем от тебя так пахнет?» А он мне такой, довольный, говорит: «О, так это я нашел на помойке почти полный флакон духов, пшикаюсь теперь, чтоб от меня чем попало не воняло!» Вот так и закончилась моя любовная история, даже не начавшись. © Не все поймут / VK
«Жду, когда спустится лифт. И вот открывается дверь, и я вижу кота. Он смотрит на меня, я на него. Кот что-то мяукнул. Может, мол, заходи, чего встал, мне тоже наверх»
- Я была на сносях, возвращалась на работу после приема у врача. Зашла в лифт вместе с двумя инженерами (оба мужчины) и застряла. Когда лифт остановился, они оба резко обернулись, посмотрели на меня, и один с нервным смешком спросил: «Вы на каком сроке?» Я ухмыльнулась и ответила: «Должна была родить 2 недели назад». Они побелели, как полотно, и попросили меня расслабиться, мол, все будет хорошо. Я лишь рассмеялась и сказала, что очень рада такой ситуации, потому что не очень хочу возвращаться на работу. Мы просидели там около двух часов и говорили обо всем на свете, кроме родов. © Unknown author / Reddit
- Я люблю дурачиться в лифтах. Однажды я развозил пиццу и корчил рожицы своему отражению в зеркале. Когда я добрался до квартиры, которая заказала пиццу, вся семья ржала до истерики. Оказалось, в лифте есть камера, а у жильцов — доступ к картинке. Хорошо, что я, в целом, вел себя прилично... © Unknown author / Reddit
«Зашел в лифт, долго искал восьмой этаж»
Когда читаю такие истории с рэддитов про роды и работу, резко патриотизм пробуждается. Да что там, перекрестится тянет, хоть я неверующая.
3,14здец, простите.
- Лифт в здании, где я работаю, очень старый. Я нес десять десятков яиц (мы используем их в лабораторных исследованиях), и строитель, который тоже был в лифте, спросил меня: «А яйца вылупятся, если мы застрянем здесь?» Затем он потрогал одно из яиц и сказал: «Они такие чистые, что я бы не стал их есть, даже если бы мы застряли здесь навсегда». Это было немного странно.
А однажды я ехал в битком набитом лифте. На одном из этажей он остановился. Там стояла беременная женщина, которая попросила кого-то выйти для того, чтобы она могла войти. Двое дородных джентльменов предложили мне уступить ей свое место со словами: «Кажется, вам не помешает маленькая разминка на лестнице». Я довольно худой, так что это звучало весьма иронично. © mmmcupcakes / Reddit
- В моем отеле был лифт с табличкой: «Не прыгайте в лифте. Это приведет к срабатыванию системы безопасности, и вы останетесь взаперти до тех пор, пока не приедет ремонтник. Он возьмет минимум $ 400, и вы будете нести за это ответственность». Ну, некоторые люди решили, что будет неплохо проверить, правда ли там написана. И проверили. © Unknown author / Reddit
У нас в лифте повесили лист с опросником: «Что хотите видеть на стенах лифта?» Вариантов было много — от часов до карты мира. Гляньте, чем дело кончилось!
- У меня был случай: жду лифта, подходит парочка. Мужик смотрит на меня и нажимает кнопку, которая перестала светиться за секунду до, и смотрит на меня в упор, как на глупенькую. И говорит девушке своей: «Так лифт нужно было вызвать, а его не вызвали!» Через пару секунд двери лифта открывается, он смотрит на меня, расправив плечи, мол, герой, всем помог. Они заходят в лифт за мной, и девушка ему тихо говорит: «Дорогой, кнопка горела, просто когда лифт подъезжает, кнопка перестает светиться». Мы с ней посмеялись. Парень моментально сник. © asislavia
- В универе были мы на 16-ом этаже нового корпуса. Тогда работал всего один лифт, а соседний чинил лифтер на нашем же 16-ом этаже. Когда мы втроем собрались спускаться, лифтер как раз закончил свою работу и мы вместе с ним на свежепочиненном лифте решили спуститься вниз. Зашли, все хорошо, едем. И тут лифтеру пришла гениальная идея: «Дайте-ка я проверю, как он на 11-ом этаже останавливается, а то там проблемы с дверями какие-то были недавно». Нажимает кнопку 11-го этажа. Лифт остановился, двери открылись, но закрыться не смогли — там осталась щель сантиметров пять. И все: ни открыть двери, ни поехать вниз или вверх. Мастер звонит на сотовый товарищу:
—Вася, здорово! Иди меня вытаскивай... Откуда? Ты не поверишь! В лифте я застрял! © airfreshner / Pikabu
А если вы любите нетривиальные истории, то вот вам статья о свиданиях, о которых и забыть нельзя, и вспоминать неловко и смешно.
Комментарии
Вот теперь понимаю, что у меня просто куча историй из лифта.
Однажды застряла (в сотый раз в жизни), но как назло - не н-а первом этаже, а доехав до своего этажа. Сижу пытаюсь внимание привлечь, типа "Памагити, застряла". Ноль внимания, администрация не отвечает, а жильцы - то ли с работы ещё не вернулся никто, то ли уже дома все. Думаю, фиг бы с ним, всё равно никто не слышит, и давай петь свою любимую "Dicitencello vuje". ("Скажите, девушки"). Вдруг голос моей мамы снаружи "Это ты, что ли?🤔🤔🤔". Думала, такое только в фильмах бывает, а вот и нет. Теперь н-а будущее учту - если что - сразу петь!🤣
Ни разу не застревала, но один раз, когда поднимались домой и уже проехали двадцать какой-то этаж, сработала пожарная сигнализация (периодически находятся умники, считающие, что ничего не будет, если зажечь сигарету за секундочку до того, как выйдешь на балкон). И лифт поехал вниз. И стоял там под вой сирены, пока специально обученный человек не проверил всё и не отключил. А люди всё прибывали.
А из грузовых один вызывается кнопкой вызова грузового лифта, а второй той же кнопкой, что и пассажирские. И за десять лет многие жильцы об этом не знают, потому что всегда давят обе кнопки! И вот стоит этот лифт, а дурачок перед тобой жмёт не ту кнопку, и лифт благополучно уезжает.
У нас в лифте недавно была драма: женатый сосед начал приставать к замужней соседке. Та офигела от такого подката и рассказала мужу. Муж пришел к соседу и на пальцах объяснил, что так делать не надо, чуток подправив тому нос. Так этот недоделанный мачо еще заяву накатал... И жена этого "мачо" ходит и делает вид, что этой истории не было и вообще муж у нее примерный семьянин. Ему, кстати, за полтинник уже... Санта-Барбара просто