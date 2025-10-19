17 фото, которые четко дают понять, что коты — это мастера драмы и комедии

Фотоподборки
1 час назад
17 фото, которые четко дают понять, что коты — это мастера драмы и комедии

Давайте будем честны: коты — это не просто домашние животные, но и гениальные актеры. Когда у кота кризис среднего возраста, он спит в странных позах и злится на кофе. Мы собрали фото, которые поймут только те, у кого есть пушистый мастер игры на нервах.

«Мой кот уже 15 минут сидит в такой позе»

«Хотела сделать смешное фото, где мы оба зеваем, но мой кот решил поэкспериментировать»

Евга
31 минута назад

Надо было тоже ему палец в пасть сунуть))
Upd: О, возможно это месть кота?

-
-
Ответить

Топовый охранник

«Эта собственность охраняется боевым котом».

«Они у меня особенные»

«Он просто подумал, что он кошачий Поллок»

Кошка такая: «Ну и кто меня разбудил?»

«Он просто так спит»

«Он настаивает на том, чтобы спать именно так. Когда я попыталась убрать руку, он заворчал»

«Ветеринар сказал, что ей это может понравиться. Но ее мордочка говорит об обратном»

Евга
28 минут назад

Может понравиться? Ну это как шанс встретить динозавра. 50%. Или встретишь или нет. Так и тут

-
-
Ответить

«Это его кресло для эмоциональной поддержки»

«Я думаю, что я что-то тайное прервал»

«Мы поставили этот табурет рядом с раковиной, чтобы он мог сидеть и кричать на нас, пока мы моем посуду»

«У нее кризис среднего возраста»

«Она делает такую мордочку перед нами каждый раз, когда мы смотрим телевизор»

«Моя кошка считает, что я не умею охотиться»

«Мне удалось запечатлеть самую суть моей кошки»

«Каждый раз, когда я открываю кофе, она думает, что это еда. А потом злится, понимая, что это не то»

  • То же самое чувство, когда открываешь коробку с печеньем у бабушки и находишь вместо него швейные принадлежности. © Artemis_21 / Reddit

А вот еще подборочка фото котов, у которых в голове свой собственный цирк, и мы обожаем это шоу.

Фото на превью Visual_West_51 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее