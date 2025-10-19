17 фото, которые четко дают понять, что коты — это мастера драмы и комедии
1 час назад
Давайте будем честны: коты — это не просто домашние животные, но и гениальные актеры. Когда у кота кризис среднего возраста, он спит в странных позах и злится на кофе. Мы собрали фото, которые поймут только те, у кого есть пушистый мастер игры на нервах.
«Мой кот уже 15 минут сидит в такой позе»
- Нарисуй меня как одну из своих француженок. © andtbhidgaf / Reddit
«Хотела сделать смешное фото, где мы оба зеваем, но мой кот решил поэкспериментировать»
Надо было тоже ему палец в пасть сунуть))
Upd: О, возможно это месть кота?
Топовый охранник
«Эта собственность охраняется боевым котом».
«Они у меня особенные»
«Он просто подумал, что он кошачий Поллок»
Кошка такая: «Ну и кто меня разбудил?»
«Он просто так спит»
«Он настаивает на том, чтобы спать именно так. Когда я попыталась убрать руку, он заворчал»
«Ветеринар сказал, что ей это может понравиться. Но ее мордочка говорит об обратном»
Может понравиться? Ну это как шанс встретить динозавра. 50%. Или встретишь или нет. Так и тут
«Это его кресло для эмоциональной поддержки»
«Я думаю, что я что-то тайное прервал»
«Мы поставили этот табурет рядом с раковиной, чтобы он мог сидеть и кричать на нас, пока мы моем посуду»
«У нее кризис среднего возраста»
«Она делает такую мордочку перед нами каждый раз, когда мы смотрим телевизор»
«Моя кошка считает, что я не умею охотиться»
«Мне удалось запечатлеть самую суть моей кошки»
«Каждый раз, когда я открываю кофе, она думает, что это еда. А потом злится, понимая, что это не то»
- То же самое чувство, когда открываешь коробку с печеньем у бабушки и находишь вместо него швейные принадлежности. © Artemis_21 / Reddit
А вот еще подборочка фото котов, у которых в голове свой собственный цирк, и мы обожаем это шоу.
Фото на превью Visual_West_51 / Reddit
