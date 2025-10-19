17 фото, которые четко дают понять, что коты — это мастера драмы и комедии

Давайте будем честны: коты — это не просто домашние животные, но и гениальные актеры. Когда у кота кризис среднего возраста, он спит в странных позах и злится на кофе. Мы собрали фото, которые поймут только те, у кого есть пушистый мастер игры на нервах.

«Мой кот уже 15 минут сидит в такой позе»

Нарисуй меня как одну из своих француженок. © andtbhidgaf / Reddit



«Хотела сделать смешное фото, где мы оба зеваем, но мой кот решил поэкспериментировать»

Топовый охранник

«Эта собственность охраняется боевым котом».

«Они у меня особенные»

«Он просто подумал, что он кошачий Поллок»

Кошка такая: «Ну и кто меня разбудил?»

«Он просто так спит»

«Он настаивает на том, чтобы спать именно так. Когда я попыталась убрать руку, он заворчал»

«Ветеринар сказал, что ей это может понравиться. Но ее мордочка говорит об обратном»

«Это его кресло для эмоциональной поддержки»

«Я думаю, что я что-то тайное прервал»

«Мы поставили этот табурет рядом с раковиной, чтобы он мог сидеть и кричать на нас, пока мы моем посуду»

«У нее кризис среднего возраста»

«Она делает такую мордочку перед нами каждый раз, когда мы смотрим телевизор»

«Моя кошка считает, что я не умею охотиться»

«Мне удалось запечатлеть самую суть моей кошки»

«Каждый раз, когда я открываю кофе, она думает, что это еда. А потом злится, понимая, что это не то»

То же самое чувство, когда открываешь коробку с печеньем у бабушки и находишь вместо него швейные принадлежности. © Artemis_21 / Reddit