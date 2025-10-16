15 котов, у которых в голове свой собственный цирк (и мы обожаем это шоу)

15 котов, у которых в голове свой собственный цирк (и мы обожаем это шоу)

Вроде бы мы и знаем своих питомцев как облупленных, но они все-таки находят способы нас насмешить и удивить. И доказательство тому — тысячи фото от владельцев котов, которыми полон интернет. В этой статье мы собрали самые яркие.

«Ну и как мне это исправить? Он обожает карабкаться по занавеске для душа»

  • Никак. Но этот кот поможет тебе подзаработать! Заведи ему соцсети и получай бонусы! © squeaktoy_la / Reddit

«Один из моих котов не понимает, что такое личное пространство»

«Теперь он тигр»

«У меня не кот, а гремлин какой-то!»

«Вот что мой кошак творит с лотком»

«Да я просто смотрю!»

«Вот так мой кот вылизывает хвост»

«Минни очень нравится ее акулья кровать»

«И так каждое утро»

«Поверить не могу, что смог сделать такой кадр!»

«Он застрял»

За секунду до

«В мгновение ока»

«Она была очень горда собой»

«Микеланджело, „Сотворение Адама“»

