Такие истории должны заканчиваться тем, что обувь по итогу купили только бабе.🙃
Яблоко от яблоньки: 17 случаев, когда родители и дети спелись на все сто — 28.03.2026
Отцы и дети — тема вечно обсуждаемая. Просто удивляет то, как они могут поддерживать друг друга, придумывать вместе невообразимые шалости, а иногда родители и вовсе глядят на своих чад, как в зеркало. Как же иначе, если дочка переняла от отца склонность к ремонтам, а сын точно знает, как маме заполучить новые туфли. В этой подборке именно такие милые истории.
- Работал в ЦУМе продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с ребенком лет 4-5. Жена с сынишкой идут в женский отдел, муж — в мужской. Консультирую мужика по туфлям, тут к нему подбегает мелкий и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. Пусть берет». Замечательная семья.
- Мы с сыном любим изображать сказочных героев. Как-то сидели на кухне, я готовила и мой малыш произнес: «Мама, ты — прекрасная принцесса, а я — смелый рыцарь!» Свекровь тут же игриво спросила: «А я кто?» Сын недолго подумал и ответил: «Ты — злой дракон!»
Представляю, какой был бы скандал, если бы ребенок сказал такое ее матери! А тут свекровь, значит ребенку все можно ☹️
- Возвращаюсь со смены раньше времени. Ожидаю увидеть мирно спящих мужа и трехлетнюю дочь. А тут из ванной ярко горит свет и доносится подозрительное хихиканье. Распахиваю дверь и просто теряю дар речи! Муж стоит в тельняшке с половником, а дочь сидит в ванне, наполненной пеной по самые края, и выстраивает в ряд кораблики из разноцветных шлепок. Увидев меня, в один голос закричали: «Сдавайся, сухопутная крыса!» Вот так вот: я на смене, а у них поход пиратов.
Ничто так не объединяет поколения, как фотографии у ковра
- Пришла в гости свекровь. Мне готовить некогда, разорилась на доставку. А она нос воротит: мол, суши подозрительные, десерт вчерашний и вообще — самой готовить надо. Дочка моя, не отрываясь от ролла с лососем, возьми и ляпни: «Ба, ну приготовь сама, если хочешь, у нас целый холодильник всякого. Мама устала». Я примерно то же самое говорю мужу, когда он начинает ныть, что ему хочется котлет, а мне нужно срочно отправить отчеты.
А было бы интересно, если бы муж и свекровь начали готовить. Думаю, дама бы изошлась на субстанцию.
- Давно уже воспитываю дочь сама, работаю на скорой помощи. Иногда мне приходится брать ее с собой на смену. Но дочь у меня просто золото. Она не мешает, а иногда даже подбадривает пациентов, разговаривает с ними, рассказывает им что-то, отвлекает. Иногда это невероятно помогает! Напарник говорит, что мы с ней замечательная команда. А недавно начальник узнал это все, позвал нас к себе. Думала, что будет ругать, но он поблагодарил нас за хорошую работу, вручил доченьке коробку конфет. Кажется, я знаю, кем она захочет стать, когда вырастет.
- С моей подругой в детстве мы любили залезать на самую высокую вершину и оглашать оттуда прогноз погоды. Да так громко, чтобы было слышно на всю окрестность. Сейчас мы уже выросли, у каждой — семья, дети... Недавно мы вместе пошли в парк на площадку: я с дочкой и она со своим сыном. Сидим на лавочке, разговариваем, и тут слышим громкое: «Сегодня будет солнечно. Осадки не предвещаются». Поворачиваемся, а это два наших чуда залезли на горку и кричат во все горло.
«Сделала утром фото и отправила маме. Она через 20 минут прислала свое фото из архива. Мне (слева) сейчас 47, маме на том фото 44. А говорили, что я пошла в деда по отцу. Нет, проявились-таки мамины черты»
- Мой отец никогда не любил животных, всегда говорил, что мы их заводить не будем. Я пыталась его уговорить, но он был категоричен. Однажды гуляли на улице, зашли в подземный переход, а там стояла девочка, уговаривала купить у нее котенка за копейки. Мы почти прошли мимо, но я остановилась. Взяла отца за руку и сказала, что нам нужно забрать кота. Он тут же начал отговаривать меня, но котенок уцепился за папины штаны. Сердце отца растопилось в один миг: он поднял котенка на руки, прижал к себе. С тех пор у нас в доме живет прекрасная кошечка, которая стала для папы «второй дочкой», я иногда даже ревную.
- Готовила голубцы вечером: кручу этот фарш, кручу — уже рука устала. А еще надо капусту подготовить и на гарнир картофель почистить. И тут домой после улицы возвращается мой маленький сын и кричит с порога, что мамин супергерой уже дома и сейчас он ей будет помогать! Как приятно, когда сынок хочет стать суперменом, а человечество, которое он придумал спасать, — это мама. Незаменимый помощник!
- Мне 33 года, моему сыну 1 год и 11 месяцев. В своем возрасте он знает примерно 50 слов. Произношение, по понятным причинам, не совершенное. Например, грузовик — это «грузяка», сапоги — «сяпо», акула — «акуа», а все собаки — вообще «Ася». Укладываю его спать, как правило, я. Во время долгого засыпания, сын рассказывает мне обо всех новостях за день, используя весь свой словарный запас. Я, пытаясь поддержать беседу, не всегда понимаю, о чем речь. И вот я наконец-то осознал, как выгляжу со стороны, общаясь с иностранцами. Зря прогуливал в школе английский.
«Вот и настал момент, когда дите пишет мне умилительные записки»
- Дочери было 4 года, она услышала, как других детей пугают бабайками, и начала задавать вопросы про монстров. Я объяснила ей, что это все выдумывают взрослые, чтобы дети слушались. Она покивала и какое-то время ходила задумчивая. Потом подошла и спрашивает: «Мама, а что же ты теперь будешь делать? Ты же раскрыла мне главный взрослый секрет. Я не буду бояться и вырасту непослушной!» Пришлось признаться, что теперь я буду бояться, что она попадет в передрягу. Дочь уверила меня, что будет слушаться, чтобы мне не было страшно.
Kortikarte - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали. Как Вы мудро поступили, я тоже никогда не пугала сына монстрами.
- Убежала утром на рынок, дома оставила спящих мужа и дочку (5 лет). Через два часа возвращаюсь — нет никого. Пока звонила мужу, узнать, куда они пропали, смотрю в окно: подъехала наша машина. Выходит муж, в руках два пакета с фастфудом и дочка, лохматая и в пижаме! «Ну мы проснулись, Ева сказала, что хочет бургер... Мы и поехали».
- Решила сама сделать ремонт в квартире. Конечно, меня пробило на творчество. Накупила красок, шпаклевки и давай выводить рельефы и узоры — спасибо этим вашим «тиктокам». Возилась месяца два, в итоге родители уже приехали смотреть, что я там творю. Папа сразу кинулся помогать, а мама хохочет: «Миша, тебе это ничего не напоминает? Наш импрессионизм в общаге?» Оказалось, что папа в молодости, когда такого выбора обоев не было, решил одну стенку разрисовать. Правда, если у меня хоть кружок рисования за плечами, папа кисточку держал с трудом. Мама говорила, что как только о беременности узнала, сразу попросила закрасить то «произведение искусства».
Что-то нам подсказывает, что у этого малыша родители креативные, и он таким станет. И да — это еще одно ковровое фото
- Иду домой. Навстречу мне — знакомый человек, по совместительству мой сын. Он в наушниках. Я в наушниках. «Ты куда?» — ору я. «Мы в кино», — орет он. «Что за фильм?» — ору я. «Какой-то ужастик», — орет он. «Почему без шапки и без зонта?» — ору я. «Ну мам» — орет он. Целуемся, расходимся. Подхожу к подъезду, там еще один «знакомый человек». «Ты уже второй встреченный мною ребенок этим вечером», — ору я. «У тебя есть еще один ребенок?» — орет она. Хихикаем, идем домой. Люблю.
- Я делала, что могла, но по мнению моего сына ни одно приготовленное мною блюдо не смогло перебить непревзойденный тандем сосиски с макаронами. Пять дней подряд мы едим именно их — без капризов и перевернутых тарелок. Быстро, просто, вкусно.
Моя вера в свои кулинарные способности пошатнулась, когда старшая на тосты со сливочным сыром сказала "Мама, спасибо, что ты мне так вкусно приготовила!"
- Мне как-то позвонила подруга и спросила, почему моя дочь с ней не поздоровалась в магазине. Я говорю: «Ты с ней поздоровалась, а она не ответила?» — «Нет». — «Так у вас 1:1 получается. Держи меня в курсе, как дальше пойдет, буду фиксировать результаты».
Кто, если не родители, поддержат и удержат?
- Муж раньше со мной все время советовался. Теперь, когда сын родился, подходит к нему с двумя игрушками, каждая из которых что-то обозначает, и спрашивает: «Сашенька, какой папе галстук надеть сегодня — синий или серый?» Какую игрушку малыш выбрал, так и поступил. Я этого не понимала: как можно верить в случайности? И вот недавно сын выбрал пиджак, и муж от начальника получил аванс пораньше, просто потому что пиджак руководителю понравился.
Читаешь, и такое впечатление, что люди при крепостном праве работают.
В истории из другого поста начальник швыряeт деталь и угрожает лишением премии всех, если не скопируют.
Tут выдает аванс потому что пиджак понравился...
А цыганочку с медведем они еще не требуют за ту же зарплату?
- У меня есть доченька, сейчас жду мальчишку. Муж был на работе, а я на узи пошла, чтобы узнать пол будущего карапуза. Дочь пошла со мной, была в восторге, когда узнала про братика. Вечером муж вернулся с работы, а дочь с порога кричит: «Пап, у нас будет Дима!» Муж сначала начал радоваться, что у него будет сын, но потом переспросил у дочки: «А почему Дима?» Она ему с умным видом отвечает: «А потому что ты меня Катей назвал. Теперь моя очередь имя выбирать!»
Рассказывайте нам в комментариях о своих детях и родителях — мы любим хорошие истории.
