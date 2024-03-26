20+ доказательств того, что «жили они долго и счастливо» бывает не только в сказке

Никогда не понимала, что хорошего в отношениях, где раз в месяц орут друг на друга так, что стены дрожат, а потом тишь да гладь. Неужели нельзя без ора обсудить проблемы.

Или вот, достаточно распространённое мнение, что после ссоры секс горячее. Ну не знаю, мне после ссоры хочется убить партнёра, а не кувыркаться с ним.