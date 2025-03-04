13 историй о людях, которым уж что-что, а скучать на работе не приходится
Истории
1 час назад
Работа может иногда казаться бесконечно скучной и однообразной, но кто сказал, что это константа? В офисных стенах может твориться столько неожиданного, что порой и не верится! Мы решили узнать, какие приключения могут поджидать нас прямо на рабочем месте.
- На днях в нашем офисе проводили корпоративный турнир по настольному теннису. Коллеги азартно играли, но больше всех удивила уборщица Светлана Петровна. Она тихо наблюдала за играми, пока кто-то в шутку не предложил: “А вы попробуйте”. Светлана Петровна взяла ракетку, и тут началось шоу — она всех обыгрывала, один за другим! Оказалось, что в молодости она была чемпионкой города по теннису, а мы и не знали. В итоге Светлана Петровна унесла заслуженный кубок, а мы теперь боимся с ней играть. © Не все поймут / VK
- В преддверии Нового года в нашем офисе прошли необычные соревнования — гонки на офисных креслах с колесами. Это было захватывающее мероприятие, организованное по всем правилам: четыре круга с обязательными пит-стопами, на которых участники останавливались в специально отведенном месте, чтобы заправиться напитками, и затем снова отправлялись на "трассу". Друзья постоянно спрашивали, мол, а как же начальство. А "начальство" уже на третьем заезде сломало свое кресло и наблюдало за происходящим со стороны болельщика. © Палата №6 / VK
- В организации работаю чуть больше 7-ми лет: у начальства на хорошем счету — не косячу, не болею. В четверг приехал на 40 минут раньше, решил подремать в подсобке. Соорудил себе что-то вроде кровати, укрылся курткой и уснул. Просыпаюсь — голова гудит, за окном темно, в офисе шум. Думаю, прошло минут 15, но что-то не сходится. Выхожу, а наш мастер отчитывает коллег и говорит: "Вот, берите пример с Андрея! Он даже на обед не вышел, все ушли, а он еще работает! Вот каким сотрудником нужно быть!" Я улыбнулся в ответ, сел за рабочее место, посмотрел на время, удивился, посидел еще минут 10 и поехал домой. Я проспал 9 часов. 9! Такого еще никогда не было. Еще и на работе. © Рабочие истории / VK
- В нашем офисе странные традиции, но без них было бы скучно. Каждую пятницу мы устраиваем «офисную игру»: по сигналу шефа начинается хаос – все бросают в коллег плюшевые игрушки, тапки, мячики. Самый эпичный момент был, как однажды в разгар битвы зашел генеральный и пять предметов полетели в него сразу! Он увернулся, схватил подушку и вступил в бой. С тех пор участвует каждый раз. © Палата №6 / VK
- Один из стопроцентно-работающих розыгрышей: повесить на кофеварку или копировальный аппарат табличку с сообщением о том, что теперь они управляются голосом. © Umbridge_Shenanigans / Reddit
- Я больше Хэллоуины не отмечаю. Мы на работе договорились, что устроим костюмированную вечеринку. Каждый выберет себе образ, нарядится, накрасится, и вместо работы будем тусить в офисе. Два дня до Хэллоуина я болела, и меня видимо забыли предупредить, что планы поменялись. Прихожу я в образе ведьмы в парике, с замазанным черной краской зубом, в лохмотьях и тапках в офис… А все в обычной одежде, и как начали смеяться надо мной. Целый день я как "гений" проводила рабочие созвоны без камеры, чтобы не пугать партнеров. © Не все поймут / VK
- Я обычный офисный работник, но когда на работе стало совсем скучно, решил провести эксперимент. Наткнулся на статью, в которой говорилось, что кактусы возле компьютера якобы поглощают плохую энергию и улучшают общее состояние человека. Случайно подкинул эту информацию коллегам и заметил, как на их столах начали появляться кактусы. Через некоторое время я обнаружил несколько крупных кактусов на своем столе. Коллеги решили, что мне нужно больше растений, потому что я не купил бы их сам. Не думал, что все так развернется, но теперь пусть стоят. Может, когда-нибудь расскажу им правду. © Рабочие истории / VK
- У меня аллергия на цитрусовые. Да такая, что начинаю чихать, даже если кто-то рядом будет просто чистить их. Вот в один из рабочих будней сижу в офисе, а глаза аж слезятся. Проказники. За перегородкой соседствующие коллеги апельсинки уплетают. Начальник, выходя на обед, поинтересовался, чего реву и я ответила: “Да, они там апельсины едят!" С недоумением посмотрел и, возвращаясь с обеда, принес мне пару килограммов. © Рабочие истории / VK
- Один парень ушел в отпуск на две недели – он обожает скалолазание. Коллеги решили поддержать его хобби: сняли потолочные панели, привязали всю мебель и вещи к стальным тросам и закрепили под потолком. Когда он вернулся, то обнаружил свой офис в полном порядке… только парящий в воздухе на уровне бедра. © iKnitYogurt / Reddit
- С коллегами мы часто устраивали споры, где проигравший выполнял забавные задания. Один из таких споров помог мне найти мужа! Проиграв, коллега дала задание: я должна была на улице подойти к незнакомому парню, потрогать его носки и сказать: "М-м-м, какие они мягкие, не то что мои! А где покупали?" Сделала все, как было указано, парень был в шоке, но понял, что это часть спора. Коллеги в это время стояли около офиса и ржали. Через некоторое время этот парень поджидал меня с тремя парами женских носков, сказав: "Возьмите, чтобы и у вас были мягкие носки". Так мы начали общаться, а потом и поженились. Теперь всегда смеемся, покупая носки! © Рабочие истории / VK
- Мини-версия розыгрыша. Скажите, что сейчас покажете фокус. Подготовьте два стакана с водой, попросите человека вытянуть руки ладонями вниз… и аккуратно поставьте стаканы на их запястья. А теперь самое интересное — просто уходите. © shoes_of_mackerel / Reddit
- Работаю в офисе, 8-часовой рабочий день. Очень устаю постоянно сидеть. Чтобы хоть как-то размяться, беру документы и с серьезным лицом выхожу из кабинета, как будто по делам. На самом деле я иду в туалет, запираюсь в кабинке и отжигаю мегаактивные танцы, потом с невозмутимом лицом возвращаюсь на свое место. © Подслушано / Ideer
- Работаю секретарем в одной фирме. Однажды утром директор подходит с листом бумаги к шредеру, смотрит на него молча секунд 30 и спрашивает, куда нажать. Отвечаю, мол, никуда, нужно просто засунуть документы. Тот сделал, как сказано. Потом смотрит озадачено с полминуты и как выдаст:
— Катенька, а мне пять копий нужно, может все-таки куда-то нажать? © Рабочие истории / VK
Если вам не хватит этой порции весьма неординарных историй про работу, то вот еще больше:
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