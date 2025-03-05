11 историй о случайных встречах, которые оказались судьбоносными
Семья
44 минуты назад
Бывает, что одна случайная встреча меняет всю жизнь — словно кто-то невидимый подталкивает нас в нужный момент к нужному человеку. Судьба умеет удивлять, и эти истории — лучшее тому доказательство.
- 90-е, встречали Новый год вскладчину, мы с мужем и дочками, сестра с ребенком и моя свекровь. Накрываем на стол, свекровь говорит, мол, пойду мусор вынесу. Ушла. Час ее не было. Время — почти полночь, мы уже беспокоиться начали. И тут свекровь заявляется с каким-то незнакомым мужиком. Ходила вынести мусор и нашла. Прожили вместе почти 20 лет, нам с сестрой еще помогали. © Светлана Туманова / Dzen
- Сижу я как-то в ЖЭКе, жду своей очереди. Передо мной дед ругается из-за гигантского счета за воду. Очередь двигается медленно, народ злой, у всех лица страдальческие. И тут заходит он. Высокий, в черной куртке, волосы в идеальном беспорядке. Подходит ко мне и спрашивает: «Девушка, а вы случайно не знаете, куда тут с жалобами?» Говорю: «Ну, если на жизнь, то в бар. А если по делу, то вон туда, в третье окно». Он улыбнулся, а у меня внутри что-то екнуло. Пока я доползла до своего окна, он уже разобрался со своими проблемами и ушел. Ну, думаю, все, судьба дала шанс и тут же его отобрала. Но не тут-то было. Выхожу на улицу, а он стоит, меня ждет. Пригласил на кофе. Еще через год сделал предложение. Так вот, люди знакомятся в кафе, на сайтах, а я нашла себе мужа среди квитанций и очередей. © Мамдаринка / VK
- Моему брату было 5 лет, когда соседская девочка сломала ему велосипед. Он в сердцах крикнул: «Я тебе отомщу! Вырасту и женюсь!» Потом заплакал. В этом году 20 лет, как они женаты, трое детей. © Мария Р. / Dzen
- Наши друзья поженились скоропалительно, меньше чем через 3 месяца после знакомства — после того, как она дважды поцарапала его машину, причем в разных районах города. Первый раз на парковке рядом с домом, когда она к нам в гости приезжала, а второй раз буквально через несколько дней у большого строительного магазина большой тележкой. Он ее запомнил по яркой курточке, и у магазина познакомились. Как говорит друг, сразу понял — надо жениться, пока она тачку в хлам не разнесла. © Транжира / Dzen
- Моя знакомая — девчонка-ураган и 33 несчастья. Ехала как-то на работу, упала, забежала в первый попавшийся магазин, а там ее размера были только белые колготки. Надела, пошла. Вдруг слышит скрежет тормозов. Оборачивается, а из брошенной посреди дороги машины на нее несется амбал с криком: «Девушка, постойте! Давайте познакомимся!» Дело в том, что у него пунктик был, что женится он только на девушке в белых колготках (сон ему такой приснился). В этом году празднуют 20 лет. © Елена С. / Dzen
- Родители познакомились на студенческой вечеринке каратистов. Мою маму туда затащили соседки по комнате, чтобы немного расшевелить, а мой отец записался на два занятия по карате, чтобы производить впечатление на женщин. Они познакомились, и мой отец сразу предложил пройтись вокруг «пруда любви». Про это место существует легенда, что если вы пройдете вокруг него со своим возлюбленным, вам суждено выйти за него замуж. Они женаты уже 31 год. © TheGreatGizmo / Reddit
- Я тогда работала на молочном заводе. Поздний вечер. Несколько человек стоят ко мне в окошко сдать деньги за накладные. И тут один шустрик хочет вне очереди. Ну девчонки и шутят, мол, женись, тогда вне очереди примет. А он не растерялся и написал на листке размашисто: «Я, такой-то, обязуюсь жениться на такой-то. Дата. Подпись». Я его не запомнила. Без очереди не приняла. Но листок сохранила. Через год, когда разбирала вещи на работе, нашла, лежал на дне коробки. Удивилась, перечитала. Я несколько лет уже была в разводе. 2 детей. Ну кому я нужна? И он приехал! Начал разговор, сказал, что хочет жениться. Я в шоке — мне 31, он на 6 лет младше. Ничего его не пугало. Как женщину он меня воскресил, это правда. Через год поженились. Правда, через несколько лет развелись. © Светлана Тюльпан / Dzen
- Я переехал в другой город. Познакомился с девушкой в продуктовом магазине. Пригласил ее на свидание, и она повела меня на концерт какой-то группы. Там я встретил ее соседку по комнате, на которой в итоге и женился 21 год назад. © Unknown author / Reddit
- Как-то стояла на остановке, ждала автобус. Подходит парень и спрашивает: «Какой автобус идет до твоего сердца?» Подумала, что за подкаты из прошлого века? Но настроение было хорошее, решила пообщаться ради прикола. На удивление оказался интересным собеседником, только со своеобразным чувством юмора. Обменялись номерами, и как-то закрутилось, завертелось, в том году сыграли свадьбу. Вот так мое хорошее настроение подарило мне замечательного мужа. © Мамдаринка / VK
- Встретились с ней в продовольственном кооперативе в 1975 году. Я поздоровался, вручил ей кассу, сказал, что мне пора на занятия, и ушел. Позже мы оказались на одном занятии по энтомологии и должны были собирать коллекции насекомых. Она поймала по две штуки всех насекомых и поделилась со мной. Она могла ловить медведок голыми руками, молча выслеживая их — это сверхчеловеческий навык. 41 год спустя мы все еще ловим жуков и пауков в доме и выпускаем их на улицу. © jabrwoky / Reddit
- Сел рядом с ней, вытащил из кармана печеную картошку и начал ее есть. Первые слова, которые она мне сказала, были: «Это у тебя печеная картошка?» Вместе уже 12 лет. © nomad5926 / Reddit
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