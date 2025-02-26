Разговор с красавчиком стоит двух сломаных пальцев?! Девушка совсем себя не любит и не ценит? Или история "шляпа", или девица откровенная ду_ра.
14 историй о людях, которые вдруг оказались в нужное время и в нужном месте
Истории
2 часа назад
Иногда даже из самых плохих ситуаций может помочь найти выход случайный прохожий или сосед. Поверить в удачу и в хороших людей помогут истории о тех, кто оказался в нужное время, в нужном месте и уберег других от проблем или просто поднял настроение до небес.
- Вчера я ехал на велике к своей девушке. На полпути болт, удерживающий заднюю ось, вылетел, в результате чего заднее колесо ударилось об раму и заблокировалось. Я смог остановиться, но мне пришлось толкать велосипед по узкой обочине. Через несколько минут молодой человек в грузовике остановился и предложил подвести. Я открыл дверь багажника, чтобы закинуть велик, но не смог, тогда парень вышел и помог мне. Когда мы добрались до моей девушки, я хотел заплатить за помощь, но он отказался, и тогда я просто обнял его. Этот случайный парень, который нашел время, чтобы помочь мне, сделал действительно ужасный день немного лучше.
© Dry_Bicycle / Reddit
- Ехала в переполненной маршрутке. Стою и тут какой-то красивый незнакомец кладет руку на мою. Я в растерянности простояла буквально секунду, пока водитель резко не затормозил. Все начали падать и я почувствовала дикую боль в ладони. Оказалось, что он так сильно сжал мою руку, что нам пришлось поехать в больницу. В итоге пропустила важную пару, заработала перелом двух пальцев, зато сижу с этим красавчиком и разговариваю по душам. День удался! © Карамель / VK
- Электричка задерживается минут на 20, на перроне все люди стоят замерзшие и злые. Всем хочется домой после работы. Никто не объявляет, когда приедет поезд. Наконец-то приходит электричка, все угрюмо грузятся, сидят, насупившись, ждут отправления. И тут влетает в вагон запыхавшийся румяный парень с тортом, перевязанным ленточкой, и кричит в телефон: «Ты представляешь, сегодня самый фантастический день в жизни! Я бежал просто по инерции, в отчаянии, опаздывал страшно! А она стоит, ждет меня! Я еду! Я к тебе успеваю! Ура же?» И все в вагоне заулыбались, расслабились, как будто мы все специально ждали на перроне, чтобы он успел к ней со своим тортом. © StrogiyNik / Pikabu
- Кажется, вся череда событий в моей жизни вела меня к одному моменту. Столько всего произошло, чтобы я после 30 лет уехала пожить в другую страну. Там, ни с того ни с сего мне приспичило утром встать и пойти гулять в парк, что мне совсем не свойственно. В итоге я спасла котенка, пристроила его и вернулась на родину. © Подслушано / Ideer
- Раньше я ездил на автобусе и случалось так, что опаздывал буквально на пару секунд. Приходилось бежать за ним, но он не останавливался, понимаю, у них расписание, но все равно обидно. Когда купил машину, решил, что буду помогать людям, которые окажутся в такой же ситуации. И вот мне выпал такой шанс. Я выезжал с парковки супермаркета и увидел парня, который бежал по пешеходному переходу и размахивал руками, пытаясь остановить автобусу. Мой внутренний голос сказал мне: «Я ждал этого момента всю жизнь». Так что я подъехал к автобусной остановке, опустил окно и сказал: «Садись, парень, мы его догоним». Он просто начал смеяться и спросил: «Серьезно?» И я ответил: «Да, давай». Мы долго гнались за автобусом и смеялись всю дорогу. Когда догнали, я пожал ему руку и поздравил с наступающим Новым годом. © birdie_sparrows / Reddit
- Однажды в Румынии я встретил девушку, мы оба путешествовали в одиночку, поэтому много времени провели вместе. Когда прощались, сказали друг другу: «До скорой встречи». В прошлые выходные я отправился в Париж по работе. Каково же было мое удивление, когда я встретил ее в лифте. Я даже начал кричать от волнения, но она не узнала меня. Я начал сомневаться, что это она и на всякий случай спросил: «Вы когда-нибудь были в Румынии?», на что она ответила вопросом на вопрос: «А вы приехали из Германии?» Я ответил: «Да» Оказалось, что это ее сестра-близнец! Насколько же тесен мир! © Gaurav Deshmukh / Quora
- Веду дополнительные занятия по биологии в 10 классе, где берем сложные темы. Заметила, что одна девочка, твердая троечница, отвечает в заданиях, используя сложные термины. Решила подойти к ней и проверить не смотрит ли она ответы в телефоне. Заглянула под парту и обалдела — у нее там вместо телефона на коленях до боли знакомая тетрадь. Моя студенческая тетрадь! Эту тетрадь по физиологии растений я в студенческие годы отдала товарищу с одного из младших курсов. Этот товарищ, который зачем-то ее сохранил, оказался дядей той самой ученицы и отдал тетрадь племяннице, когда узнал, что она собирается сдавать ЕГЭ по биологии. Ученица, разумеется, знать не знала, что она моя, ведь фамилия там на обложке девичья. Совпадения прекрасны. © NaginiSnake / Pikabu
Румыния, Париж, Германия, сестра-близнец. Не хватает слонов и танцев. Типичный Болливуд. 💃🕺
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- Я изучал свое родословное древо в Ирландии. Несколько дней искал родственников или кого-то, кто был связан с ними, но безуспешно. В последний вечер я проезжал на машине мимо старушки, которая в сумерках шла по дороге, предложил подвезти ее домой. По дороге рассказал свою историю и решил спросить ее, не утонул ли кто-нибудь в ее семье. Она была в шоке, сказала, что должна мне кое-что показать. Мы приехали к ней домой, сели за кухонный стол, и она достала распечатанное семейное древо с 50 именами. В самом низу списка был человек, который утонул в Австралии в 1840-х годах. И это тот же самый человек, который был на самом верху моего семейного дерева. Мы оба были поражены Она не знала, что случилось с семьей, которая уехала в Австралию в 1840-х годах, и мы не знали, откуда наши предки. © Unknown_athor / Reddit
- Отдыхали с семьей на море и жили в домиках на втором этаже. Мы с сестрой вышли в 11 вечера на балкончик посмотреть на вид. Стояли себе, как вдруг сестрица подняла взгляд на крышу нашего этажа и дернулась так, словно приведение увидела. Но там было кое-что пострашнее — пауки! Не обычные маленькие, а тарантулы. Так как мы обе арахнофобы, начали паниковать и суетиться тихонько на лестнице. Старались держать себя в руках, потому что с нами дома были дети, но паника — вещь неконтролируемая. Наш сосед услышал шорохи и вышел проверить, что происходит. Сестра указала на пауков, сказала, что мы их очень боимся и не специально устроили мини-переполох. Этот мужчина без лишних слов зашел в свой номер. Через минуту вышел со столиком, стулом и веником, взобрался на них и смахнул веником пауков. Вроде бы и обычная история, но если подумать, мало кто посреди ночи выйдет избавлять незнакомцев от каких-то паучков. © Карамель / VK
- Мой друг отправился в Марокко. Желая посмотреть, как живут обычные люди, он пошел один в самую глушь и заблудился. Местные его не понимали и он бродил по улицам до темноты. И вдруг в одном темном переулке он врезался в кого-то! У друга душа ушла в пятки, и тут из кромешной тьмы раздается знакомая речь. «Вы говорите по-английски?» — изумленно спросил он. «Да, я вроде как заблудилась. Ты знаешь, как вернуться в город?» — ответил женский голос. Они решили держаться вместе и в конце концов нашли дорогу. Когда они выбрались на хорошо освещенную улицу, узнали друг друга. Оказалось, это была его одноклассница! © Marcia Wilcox / Quora
- Я спешила на важное собеседование, когда внезапно порвалась моя туфля. Время было на исходе, и я не знала, что делать. На улице стояла пожилая женщина, которая заметила мое отчаяние и предложила свою помощь. Оказалось, что она несла в сумке запасную пару обуви для своей внучки. Эти туфли оказались моего размера! Я поблагодарила ее и побежала на собеседование. Когда я вернулась с него, то решила найти эту женщину, чтобы вернуть ей туфли. И представьте мое удивление, когда я встретила ее в том же месте! Она просто улыбнулась мне и сказала, что нужно спешить творить добро, пока есть возможность. Меня это безумно тронуло, честно говоря, и я сама себе пообещала, что тоже буду стараться следовать этому принципу! Кстати, я получила ту работу, о которой очень мечтала. © Не все поймут / VK
История с туфлями - современный вариант Золушки, которая получила работу своей мечты с помощью доброй женщины, которая всегда носит запасные туфельки своей внучки в сумочке.
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- Вчера вечером я вернулась из магазина и поняла, что не могу найти свою дебетовую карту. Я перерыла всю квартиру, обыскала джинсы, кошелек, позвонила в магазин. Никто не видел карточку. Вышла и поискала по пути до магазина, вдруг обронила ее. Не повезло. Я не знала, что делать, потому что мне нужно было оплатить аренду через несколько дней, а замена карты могла занять некоторое время. Поздно вечером ко мне постучали, я подумала: «Кого, черт возьми, принесло в 11 часов вечера?» Я осторожно открыла дверь, а там мой сосед с дебетовой картой! Он нашел ее возле дома и попытался вернуть раньше, но, должно быть, мы разминулись. © beavisandboothead / Reddit
- Когда переехала в другой город по работе, у меня обострилось хроническое заболевание, и меня положили в больницу. Это были тяжелые и неприятные 2,5 недели. Усугубляло ситуацию еще то, что в этом городе я не успела завести себе друзей, а родители были далеко. Да и в целом они не спешили ко мне приезжать — не маленькая, разберешься. Со мной в палате лежала девушка моего возраста. Я заметила, что к ней почти каждый день приходит мама и приносит книги, вещи, еду. Это было так мило, но мне было горько, что меня сейчас никто так не поддерживает. Через несколько дней мы с этой девушкой стали неплохо общаться, а когда приходила ее мама — общались втроем. Также ее мама стала приносить еду и мне. Ее еда была божественной, особенно на фоне больничной. Эта добрая женщина поддерживала меня, успокаивала и даже помогала решать бюрократические вопросы. Я впервые почувствовала столько тепла и заботы от незнакомого человека! Всем сердцем ей благодарна, что помогла мне в такой тяжелый момент. Она была моим спасением. © Палата № 6 / VK
- Мы с мужем шли поздно ночью мимо вокзала. Внимание привлек пожилой мужчина — седой, с бородой, с огромной сумкой, одежда ухоженная, но видно, что старая. Он стоял растерянный, все проходили мимо него, видимо думали, что попрошайка, или еще что-то. Мы решили подойти, узнать, все ли в порядке. Оказалось, что мужчина этот — священник из церкви в глубинке, приехал к знакомым, они должны были его встретить, но он не может их найти. Начали искать вместе, пытались дозвониться — бесполезно, а денег у человека явно немного, не рассчитывал он на гостиницу. Как-то совестно нам с мужем было оставлять его без помощи, в незнакомом городе, мало ли, что случится. Предложили переночевать у нас. Он нас очень сильно благодарил. Утром мы все же смогли дозвониться до его знакомых, они приехали за ним, и мы тепло попрощались. А спустя полгода я узнала радостную новость — я оказалась на втором месяце беременности. Мы с мужем 10 лет вместе, детей не было, потому что и у меня, и у него проблемы по этой части. Шансов не было, а тут такое чудо. Делайте добрые дела и они к вам вернутся, тем или иным способом. © Палата № 6 / VK
Больше интересных и прекрасных историй о неожиданной человеческой доброте вы найдете в этой статье.
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