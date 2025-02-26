14 историй о людях, которые вдруг оказались в нужное время и в нужном месте

Иногда даже из самых плохих ситуаций может помочь найти выход случайный прохожий или сосед. Поверить в удачу и в хороших людей помогут истории о тех, кто оказался в нужное время, в нужном месте и уберег других от проблем или просто поднял настроение до небес.