16 зачетных историй про таких разных интеллигентов

Знаете этот анекдот? Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ты просто пень!» Он скажет: «Вы напоминаете мне заготовку для Буратино». Шутки шутками, но умные и интеллигентные люди бывают разными: сложными для понимания, самоуверенными, взбалмошными, невозмутимыми, «с прибабахом». О них мы и расскажем сегодня — будет весело.



