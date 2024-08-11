16 зачетных историй про таких разных интеллигентов

Неужели у истинного интеллигента не было носового платка?! Какой же он после этого интеллигент! Это же просто босяк 20-х годов 20 века. )))
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Знаете этот анекдот? Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ты просто пень!» Он скажет: «Вы напоминаете мне заготовку для Буратино». Шутки шутками, но умные и интеллигентные люди бывают разными: сложными для понимания, самоуверенными, взбалмошными, невозмутимыми, «с прибабахом». О них мы и расскажем сегодня — будет весело.
Кстати, почувствовать себя интеллигентом можно самым неожиданным способом. Каким именно? Узнаете в самом конце статьи.
Неужели у истинного интеллигента не было носового платка?! Какой же он после этого интеллигент! Это же просто босяк 20-х годов 20 века. )))
Дык, голубая кровь подразумевает наличие штата обслуги. Как гритца, не в ту почву семечка попала. Облом.