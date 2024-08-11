16 зачетных историй про таких разных интеллигентов

Истории
12 минут назад

Знаете этот анекдот? Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ты просто пень!» Он скажет: «Вы напоминаете мне заготовку для Буратино». Шутки шутками, но умные и интеллигентные люди бывают разными: сложными для понимания, самоуверенными, взбалмошными, невозмутимыми, «с прибабахом». О них мы и расскажем сегодня — будет весело.

Кстати, почувствовать себя интеллигентом можно самым неожиданным способом. Каким именно? Узнаете в самом конце статьи.

  • Знаю одного мужичка. Лет под 50, очень интеллигентный, преподает в универе что-то умное. Серьезный такой дядька в очках, жена у него под стать, ребенок — гений. Даже собака у них чуть ли не во фраке ходит. Но знаете, что этот солидный мужчина устраивает иногда по вечерам? Он надевает белую простынь с прорезями для глаз и пугает студентов возле своего универа, а потом удирает. Развлечение такое у человека. Ну или способ борьбы со стрессом, уж не знаю.
  • Выходила из подъезда и случайно подслушала разговор двух старушек. Обе такие интеллигентные, одеты с иголочки, осанка идеальная. Я даже не поняла, как они в ряды бабок на лавочке затесались, которые там тоже были. Так вот диалог дамочек:
    — Зинаида Васильевна, вы видели девушку, которая только что у булочной свернула?
    — Да, Анна Петровна. Извольте спросить: это на ноге у нее что за живопись?
    — Это татуировка, Зинаида Васильевна. Молодежь любит подобные примеры нательного... искусства.
    — Как хорошо, что нынешняя молодежь в принципе любит искусство!
    Другие бабки сидели с глазами по 5 копеек.
  • Есть у меня один друг, у него несколько сотен лямов долларов точно есть. И вот пошел он на одну вечеринку. Там ему кто-то ляпнул, мол, купи себе Rolex, мужик — будешь выглядеть богатым. А то ходишь с бюджетными часами. Знаете, что ответил мой друг?
    — А я и есть богатый.
    Он ездит на добротной, но не супердорогой машине, очень много жертвует на благотворительность. На одном ежегодном мероприятии просто взял и подарил миллион долларов организации. И все его состояние он завещает другим. Я бы сказал, что вот он — человек «высшего сорта». © Robert Brown / Quora
  • Был поздний осенний вечер. Я торопился домой. Навстречу в сумерках аллеи неспешно шли под руку две фигуры. Горящие фонари и фары редко проезжающих машин отражались на мокром асфальте. Фигуры прижимались друг к другу, с каждым шагом я мог разглядеть их все лучше. Обоим лет по 60. На нем темно-коричневое пальто в пол, полосатые брюки. Отличный бежевый шарф, небрежно намотанный на шею и с выпущенным концом — на манер французских писателей. Фетровая шляпа в тон пальто. Перчатки он нес в руке. На ногах — блестящие туфли.
    Она была одета под стать кавалеру: песочное пальто, берет, перчатки, полуботинки. Фигуры шли молча. Их неспешное движение умиротворяло, хотелось остановиться и наблюдать. Никого, кроме нас, на аллее не было. Они двигались почти бесшумно по мокрой прелой листве. В момент, когда мы разминулись, он вдруг остановился, высвободил руку, повернулся в сторону и... смачно высморкался на землю. Просто стрельнул соплей в траву. Сначала я это услышал и не поверил. Звуки были позади — мне показалось, что мне показалось. Но я обернулся и понял, что нет. Сделав дело, он как ни в чем не бывало взял даму под руку и они пошли дальше по темнеющему городу. © Ktotodrugoy / Pikabu
Ольга Курпякова
11 минут назад

Неужели у истинного интеллигента не было носового платка?! Какой же он после этого интеллигент! Это же просто босяк 20-х годов 20 века. )))

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  • Остановка. Подходит автобус. Интеллигентного вида мужчина пропускает всех дам. Сам пытается зайти последним. И тут ему дверью придавливает шею. Автобус трогается с места. Мужик орет такие слова, что просто уши вянут. Водитель тормозит, открывает двери. Мужчина заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем: «Покорно приношу извинения. Был напуган». © DartMursik / Pikabu
  • Мой парень из семьи интеллигентов. Они бывшие дворяне, потомки какой-то там известной семьи. Очень этим гордятся, хранят семейные реликвии. Сначала серьезно подыскивали сыну партию: чтобы девушка тоже была из знатной и умной семьи. Приводили домой кандидаток, но парню никто не нравился. А потом появилась я. Они меня, естественно, невзлюбили, потому что мама моя, хоть и врач, но «всего лишь» рядовой педиатр, а папа — вообще работник склада. И оба они из простых рабочих семей. И пофиг, что жить с их сыном буду я, а не мои родители. Что у меня высшее образование и я уже получаю второе. Что у меня крепкая любящая семья. Что мои родители — абсолютно нормальные, добрые, воспитанные люди. Я не тех кровей — вот что говорят родители парня!
    Парень позвал меня замуж, я согласилась. А его родители в шоке: не одобряют, скандалят. Кстати, сами дворяне живут в неубранной квартире, где царят полумрак и затхлость. Ходят в мятых вещах, плохо приспособлены к быту, не умеют делать элементарные вещи и взаимодействовать с людьми. Им проблемно позвонить в управляющую компанию, вызвать электрика, сходить на рынок. Они могут неделями не мыть посуду, ванна у них покрыта желтым налетом, зато внутри голубая кровь. © Подслушано / Ideer
Melancholy
20 минут назад

Дык, голубая кровь подразумевает наличие штата обслуги. Как гритца, не в ту почву семечка попала. Облом.

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  • Начала встречаться с парнем. Думала, что категорически ему не подхожу, он мог бы найти и кого-то поярче. Плюс он коренной житель столицы, а я из периферии. Он из семьи интеллигентов, творческая личность, работает в музыкальной сфере. Я же из очень простой семьи, выросла под звуки шансона. Не могла поверить в его любовь до тех пор, пока он не сделал мне предложение под песню «Белый лебедь на пруду», хотя слушает он только джаз. Наверное, правду говорят, что противоположности притягиваются. © Подслушано / Ideer
  • Недавно была в деревне. Прогуливалась с симпатичным мужчиной. Интеллигент, рисует пейзажи. Рассказывает, что непривычно ему как-то здесь, но не может уехать обратно. И тут опа — слышим крик. Замираем. С диким воплем пробегает мужик в труселях и майке. За ним едет чудо-машина: заднее колесо велосипеда снято, а вместо него — телега! На телеге две женщины с убойным взглядом, а педали крутит третья. Мой кавалер посмотрел на это все и такой: «Нет, ну вот как я отсюда уеду? Весело же». © Подслушано / Ideer
  • Стою я как-то на остановке утром в субботу, хотела в магаз сгонять. Подошел мужчина, сказал пару фраз, и я... стояла, открыв рот! Такой мужчина: интеллигент, аристократ прям, статный. Видно, что это у него в крови, а не просто красуется. Зашли в маршрутку, он заплатил за двоих — мелочь, а приятно. Кто это сделает в наши дни? Едем, он ответил кому-то по телефону и даже разговаривал как аристократ. И тут я просто тащусь в магазин, надо же... Рядом с такими людьми будто мир меняется. © Подслушано / Ideer
  • Я солидная дама, интеллигент в четвертом поколении. Но когда все вокруг достает, я сажусь на кухне и лузгаю семечки, а шелуху сплевываю на пол. Самый лучший узбагоин. © Подслушано / Ideer
  • В 7-м классе меня и моего друга пригласила девочка на свой день рождения. Семья — интеллигенты. «Мерси», «Пардон» и все такое. Мы идем, напряжены. Дверь открывает бабушка: божий одуванчик, но бодрячком так. Представляемся. Мое имя она пропускает мимо ушей, а у друга переспрашивает: «Как? Коля?» Поворачивается к нам спиной и тихо, как ей кажется, бубнит: «Коля... Коленька... Попа голенька». Мы выпали. © Подслушано / Ideer
  • Магазин женской одежды. Две расфуфыренные девки примеряют леопардовые топы, делают селфи в зеркале возле примерочных и гогочут. Мимо прошмыгивает девушка, о которой многие сказали бы «синий чулок». Очки, книга подмышкой, простая блуза в руках. Одна фифа тут же на нее переключилась: «Че зыришь? Иди дальше, чучело». И тут синий чулок укладыват всех на лопатки: «Да на ваши наряды смотрю. Очень вам идут, я завидую — вещи для хабалок просто не подходят под мой фенотип». Фифы зависли, девушка как ни в чем ни бывало зашла в примерочную. Красотка!
  • Самый интеллигентный парень, которого я знаю, всегда все объясняет «сверху вниз». Как бы на примере пояснить... Ну вот возьмем шахматы. Как бы мой друг расписал принцип игры? Если король игрока не может сделать ни одного хода и находится под шахом, это называется мат — игра окончена, другой игрок победил. Но если король, который не может сделать ни одного хода, не находится под шахом, — это патовая ситуация, игра заканчивается вничью. Как бы объяснял я и многие другие? Вот есть пешка, она ходит так-то, но не может делать то-то. Есть конь — он делает вот так, ну и так далее. И вот этот чувак все по такому принципу — сверху вниз — раскладывает. © Chad_Hooper / Reddit
  • Это произошло буквально только что в автобусе. На остановке заходят бабушка с внучкой. Бабушка — вся из себя такая старая столичная интеллигенция. Спина прямая, шляпка в тон перчаток, взгляд царственный. Внучка — студентка в джинсах и спортивном пуховике, на спине рюкзачок, в руках сумка с ноутбуком. Бабушка походкой павы проплывает по автобусу и садится у окна. Внучка ныряет в угол салона через два ряда от родственницы. Дальше диалог:
    — Маша, зачем ты туда села? Вот же рядом со мной отличное место.
    — Мне там неудобно, ноутбук поставить некуда.
    — Маша, все нормальные люди в автобусе ездят вместе. Что за капризы?
    — Говорю же: неудобно мне там.
    — Маша, я от тебя такого не ожидала.
    — Сказала же, что тут посижу.
    — Ну раз так — иди в баню, дорогуша!
    И обиженная бабушка с поджатыми губами отворачивается к окну. © Never Better / Pikabu
  • Иногда мне кажется, что у реально умных ребят нет никаких фильтров. И это порой очень смешно. Помню, один мой мозговитый друг как-то сказал какой-то женщине, что ее ребенок очень милый — на обезьянку похож. Дама обиделась, так мой товарищ, чтобы «разрядить» обстановку, стал объяснять, на какую именно обезьяну похоже дите. © Unknown Author / Reddit
  • Мои родители — научные сотрудники, а мой любимый из простой семьи. С самого начала наших отношений он читал Канта, говорил на умные темы, интересовался сложным кино, пользовался столовыми приборами как аристократ, разбирался в высокой кухне. Я чувствовала себя с ним на равных, а мои мама и папа очень радовались, что я такого парня себе нашла. И вот за день до свадьбы я решила зайти к нему — ну вот дернуло просто. У меня были ключти от его квартиры. Думаю, дай зайду, погляжу, что он делает, как готовится. Открываю дверь и просто встаю как вкопанная: по полу разбросаны упаковки от чипсов и конфет, на компе включен на полную громкость «Дэдпул». Мой ненаглядный лежит на диване в труселях и пукает. Наши взгляды встретились — он чуть спагетти, которые у него там тоже были, не подавился. Повисла пауза. Тогда он жалобным и полным отчаянья тоном выдал: «Ну не интеллигент я, Маша, не интеллигент! Ну прости меня! Я не такой, как хотят твои родители. Я не понимаю половины того, что мы обсуждаем! Такой уж я есть!» Оказалось, он собрался и дальше притворяться чуть ли не дворянином, но решил оторваться перед свадьбой. Подышать напоследок, так сказать. Мы поженились, но я попросила его больше не играть чужую роль. Я же видела, какой он, когда мы только познакомились. А моим родителям совать нос в наши отношения не обязательно. Люблю своего дурашку.

Бонус: неожиданный способ почувствовать себя интеллигенцией

  • Недавно я переехал в новую квартиру. Соседи тихие, звукоизоляция хорошая. Сижу в туалете, никого не трогаю. И тут слышу, что кто-то играет на пианино. И слышно только в туалете. Каждое утро процесс проходит под классическую музыку. Чувствую себя интеллигентом. © Подслушано / Ideer

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