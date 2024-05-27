Дети часто меняют своё отношение к родителям. Больше любят того, кто им больше позволяет. Если мама за ПП, а папа разрешает все вредное, значит он лучше. Но если мама не заставляет чистить зубы, убирать за собой, готовить уроки, значит она самая хорошая мама на свете.
14 женщин-героинь, которым за терпение надо памятник отгрохать размером с Эверест
Чудо-женщины на самом деле существуют: они вокруг нас. Это реальные девушки, которые стойко реагируют на то, что выкидывают люди. Наглая родня, безответственный муж или нерадивая подруга — кто-нибудь да есть, кто постоянно испытывает терпение.
- Моя сестра замужем. Вот уже шесть месяцев, как ее муж не работает. У них уже есть дочь, и сейчас сестра снова беременна. Они не смогли оплатить квартплату и переехали жить к нам. Но это не все. Сегодня сестра попросила меня посмотреть за ребенком, когда тот родится, потому что она сама собирается выйти на работу. У меня, возможно, что-то с пониманием не так, но почему я должна после работы, где я пашу сутками, смотреть за ребенком? Когда есть живой отец, который, к тому же, свободный как птица? После отказа я еще и бессовестная, которая не родила и не познала жизнь. © Палата №6 / VK
- Сын захотел выходные провести с отцом. Мы с мужем разведены уже третий год. Ну я сказала, чтобы он сам позвонил и договорился. Позвонил, но отец сказал, что будет занят. Сынуля пришел ко мне плакаться, что папа его разлюбил. В такие моменты жаль, что мы с бывшим больше никто друг другу. Потому что я бы ему высказала, что о нем думаю. В последнее время все чаще и чаще такая ерунда, что он по какой-то причине не может. Договорились с сыном, что на этих выходных вдвоем потусуемся: в пиццерию пойдем, в парке погуляем. Погрустил немного и говорит: «Мам, я тебя так люблю!» © Мамдаринка / VK
- Математичка сына сильно невзлюбила. Мальчик у нас скромный и спокойный, с другими учителями или одноклассниками проблем никогда не было. А от этой учительницы одни двойки и замечания за поведение. Пришла разбираться, оказалось, что сын очень похож на ее бывшего мужа, который оставил ее с двумя детьми 30 лет назад. И вот так она ему мстит. Хорошо, что я записала весь наш разговор на телефон. И после моей записи учителя уволили из школы. © Палата № 6 / VK
- Познакомились с парнем в интернете, он позвал меня гулять. Встретились, пошли в парк. Было ужасно холодно, шел снег, у меня все замерзло. Надеялась, что парень скажет, что пора нам зайти куда-то погреться, но этого так и не случилось. Пришлось самой говорить, что мне холодно и нужно уже идти. Он намек вообще не понял. Повел меня через другие улицы, довел до многоэтажки, после чего сказал, что он пришел домой и нам пора прощаться. То есть я его еще по морозу провела домой. © Карамель / VK
- У подруги сломалась стиральная машина. Недолго думая, она начала искать мастера в интернете. Нашла, позвонила, скоро явился. Долго колупался, и вердикт — покупайте новую, эта накрылась, ремонту не подлежит. И еще немало денег с нее потребовал. Подруга в отчаянии, на новую денег нет. И тут на лестничной клетке разговорилась с новым соседом, он пообещал глянуть. Пришел, посмотрел, оказалось, что тот мастер сжег ей какую-то плату, а поломка была простая, копеечная. Купили необходимое, и парень ей все отремонтировал. А про того горе-мастера она много нелестного прочла в интернете и свой отзыв добавила. Вот так и доверяй потом мастерам. © Палата № 6 / VK
- Когда родился наш первый ребенок, свекровь была на седьмом небе от счастья. И очень радовалась, что у нас девочка, потому что у нее никогда не было дочери. Купила ей целый гардероб. Во время моей второй беременности свекровь была взволнована до тех пор, пока мы не узнали, что у нас снова будет девочка. Внезапно все предложения о покупке вещей для ребенка испарились. Потому что, как свекровь мне категорично заявила, у нас есть все необходимое. Я напомнила, что ребенок родится в другое время года, зимой. На что она пожала плечами и предложила просто одеть малышку в летнюю одежду для новорожденных и закутать одеялом. Никому из членов своей семьи она не сказала пол, и все считали, что мы не узнали. Вот так свекровь была разочарована тем, что у нас будет еще одна девочка. Это было ненормально и обидно. Она, кстати, совершенно ничего из этого не помнит. Обожает сейчас обеих внучек и, наверное, не поверила бы, если бы мы рассказали ей, как она поступала. © SpeakerCareless / Reddit
- Мой бывший сказал, что будет любить меня меньше и считать меня менее привлекательной, если я сделаю татуировку. Еще он заявил: «Если мы поженимся и ты решишься насчет тату, я не буду потом платить за ее удаление». Иметь мнение о татушках — это одно. Но вести себя так, будто я принадлежу тебе и недостаточно самостоятельна, чтобы оплачивать свои расходы, — это крайне оскорбительно. © CantoChad / Reddit
- Ненавижу смотреть фильмы и сериалы вместе со своим парнем, потому что он подходит к этому слишком ответственно. Например, я просто включаю фильм и смотрю, но у него своя методология. Ему надо узнать, кем снят фильм, когда он снят, какие картины еще есть у этого режиссера? Что за жанр, какой период, что там за актеры и где они снимались раньше? Все это он вычитывает накануне, затем решает, будет ли смотреть, а потом, уже во время просмотра, начинает мне это все рассказывать. Именно поэтому он смотрит раз в год фильмы на своем ноуте, а я — почти каждый вечер на своем. © Карамель / VK
- Моя замужняя лучшая подруга влюбилась в парня на работе. И решила сбежать с ним, но потом передумала. А чтобы скрыть свои действия, она сказала мужу, что это якобы я уговорила ее уехать, потому что в то время разводилась. Подружка наплела супругу, что я предложила нам обеим начать жизнь с чистого листа, в новом городе. К мужу она естественно вернулась, и с тех пор он обо мне нелестного мнения. © lovestobeme / Reddit
- Из всех моих свиданий больше всего мне запомнилось рандеву с парнем, с которым я познакомилась в приложении несколько лет назад. Мы встретились, хорошо проводили время. Вдруг он стал довольно серьезным и сказал, что ему нужно признаться. Оказалось, у парня была восьмилетняя дочь, которую он оставил дома одну, чтобы встретиться со мной. Он боялся о ней рассказывать, потому что в моем профиле было написано, что я не хочу детей. Меня это чертовски расстроило. © TheoreticalResearch / Reddit
- Оба моих теперь уже бывших мужа были нахлебниками. Первый супруг был безработным в течение трех лет. Причем я работала и по-прежнему везла на себе все заботы по дому. А второй муж не мог оторваться от видеоигр, чтобы хотя бы себя прокормить. Сейчас у меня хороший партнер, мы с ним примерно на равных. Но я сказала ему, что отказываюсь заключать брак, так что, если он решит перестать помогать, у меня будет возможность просто встать и уйти. © Ra4455 / Reddit
"Он боялся о ней (8-летней дочери) рассказывать, потому что в моем профиле было написано, что я не хочу детей. Меня это чертовски расстроило" - что расстроило? Наличие дочери или страх рассказать? Или корявый репост на АДми?
- Мой муж работает по 8-9 часов в день, пока я сижу дома с ребенком. Но после работы он абсолютно ничего не делает. Я даже не могу вспомнить, когда муж в последний раз что-то делал по дому. Он не убирается, не готовит, не прибирает после ужина за собой. Ничего. Я прошу его снова и снова, но все, что получаю в ответ: «Я работал весь день, я устал». Как будто я не устаю. Я вся в запаре. Нашему сыну семь месяцев, и у него сильные колики. Он плачет процентов 97 от того времени, когда бодрствует. Каждый день я ношусь с малышом, убираюсь в доме, стираю, покупаю продукты, готовлю ужин. Последней каплей стал вечер, когда я после ужина пошла мыть посуду, держа сына, и случайно обожгла ему ногу, слишком сильно наклонившись к горячей плите. Нанесла мазь и попросила мужа одеть ребенка в пижаму, чтобы я могла уложить его, как только закончу мыть посуду. Его ответ был: «Я устал, я работал все день. Даже не знаю, какую одежду ему надеть — ты всегда это делаешь». Я швырнула посуду и ушла в другую комнату. Решила подавать на развод. Я люблю своего сына, но никогда не чувствовала себя более несчастной. © Future-Water-7563 / Reddit
- Зашла в гости к маме. Болтали. И я возьми да ляпни, мол, мой муж чихал на то, приготовила я ему еду или нет. Приготовила — молодец, не приготовила — сделает сам, закажет доставку или сходим в кафе. Оба работаем, устаем, хотим отдохнуть, никто никого не принуждает. Так мама начала орать: «А твоему папаше и первое, и второе, и компот надо было! И я перлась на рынок!» Спросила ее, причем тут вообще я. А в ответ услыхала неадекватные речи, видно было, что это обида и зависть. Мой папа ушел из жизни уже почти 10 лет назад, еще за пять лет до этого родители развелись. Но мне постоянно прилетает, какой ужасный был мой «папаша». Никак иначе она его не называет, на просьбы так не делать не реагирует (орет, что называет, как хочет). Я не виновата, что он такой был, но мама обижается, когда я его защищаю. Пару раз слышала ее разговоры с подругами, что я вся в папашу, а старшая сестра — ангел во плоти (разные отцы). Постоянно страдает, что мне все достается, а сестре — ничего. А еще пытается меня убедить, что любит нас одинаково. © Подслушано / VK
- Бывший муж мстит мне через сына. Предупредил меня: если после развода начну ходить на свидания, то перестанет забирать сына к себе. А я тут нашла нового мужчину. Так мой бывший сказал, что я доигралась, и вдруг перестал платить алименты и заблокировал ребенка везде. Мальчик испуган, плачет и не понимает, за что папа так с ним поступает. А его отец даже не пришел на семилетие родного сына. © Мамдаринка / VK
Чтобы поднять настроение, посмотрите на то, какие невероятные предложения руки и сердца получили женщины от своих кавалеров. И даже один мужчина — от дамы.
Комментарии
Жалко, что папаша, который отказался платить алименты, живёт не в Бразилии. Тут его просто посадили бы. А вообще странный мужик, какое ему дело, встречается бывшая с кем-то или нет?