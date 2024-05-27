14 женщин-героинь, которым за терпение надо памятник отгрохать размером с Эверест

Дети часто меняют своё отношение к родителям. Больше любят того, кто им больше позволяет. Если мама за ПП, а папа разрешает все вредное, значит он лучше. Но если мама не заставляет чистить зубы, убирать за собой, готовить уроки, значит она самая хорошая мама на свете.