14 женщин, которые на собственной шкуре ощутили все «прелести» материнства

Говорят, мол, дети — цветы жизни. Но мало кто при этом задумывается, с каким трудом надо взращивать эти цветы. Дети часто непослушны и непоседливы. Подростковый возраст — вообще отдельная песня. А еще постоянное давление и критика со стороны общества. В общем, женщины, воспитавшие хотя бы одно дитя, точно оценят истории из жизни матерей.