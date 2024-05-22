14 женщин, которые на собственной шкуре ощутили все «прелести» материнства

Истории
16 минут назад

Говорят, мол, дети — цветы жизни. Но мало кто при этом задумывается, с каким трудом надо взращивать эти цветы. Дети часто непослушны и непоседливы. Подростковый возраст — вообще отдельная песня. А еще постоянное давление и критика со стороны общества. В общем, женщины, воспитавшие хотя бы одно дитя, точно оценят истории из жизни матерей.

  • Моим мальчикам было около двух и трех лет. Я оставила их одних и отошла в туалет на полминуты. Когда я вышла из ванной, то увидела, что за это время мальчики взяли сладкий сироп, размазали его по ковру в гостиной и стали кататься по нему на своих маленьких четырехколесных велосипедах, представляя, что это грязь. Ковру было около двух месяцев. Правда, дети были такими маленькими и милыми и так весело играли, что я не смогла злиться слишком долго. © MadMadGirl / Reddit
  • Сыну 14 лет. В его возрасте я уже знала, кем хочу быть и куда планирую поступать. Смотрю на детей подружек, возраста 14-15. Пускай их желания и меняются каждый день, но они хотя бы озвучивают: хочу быть певцом или татуировщиком. Неважно кем! Мой вообще без целей в жизни. «Работать не планирую», «поступать в универ не вижу смысла». Доводит каждый раз! Спрашиваю: «А мама перестанет деньги давать, пойдешь хоть куда-то, куда возьмут?» Кивает. У меня уже руки опускаются. Или это подростковый бунт? © Мамдаринка / VK
Руконожка Ай-Ай
7 минут назад

Он не планирует работать, а мама не планирует его обеспечивать после 18 лет.
Чем раньше пацан это поймет, тем лучше)

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  • Дочка начала говорить с полутора лет. Звуки были нормальные. Где-то в два с половиной года резко начала шепелявить. Прямо в один день. Около года я ее не трогала, думала, само восстановится. Потом начала с дочерью заниматься. А она такая упертая, делать ничего не хотела, и не получалось у нее, как я ни старалась. Где-то в четыре с половиной я решила искать логопеда. Как увидела цены — аж в глазах потемнело. Сидела грустная на кухне. Пришла дочка, спросила, что случилось. Я ей сказала: «Не получается, Евочка, мне тебя научить правильно звуки произносить. Придется много денег логопеду платить. Ну ничего, игрушки покупать не будем новые и на развлечения ходить не будем, чтобы сэкономить». Пошла она в комнату задумчивая. Вернулась и попросила еще раз показать ей, как «ш» произносится. Через 15 минут занятия уже произносила звук. А через две недели все шипящие были в речи. © Мамдаринка / VK
  • Я не знаю, когда дочь начнет помогать мне с домашними делами. Ей уже 15, думаю, что пора приучаться к поддержанию чистоты. А ее аж воротит, когда я прошу пропылесосить или пыль вытереть. Вот что делать? Ругать мне ее не очень хочется, поэтому стараюсь поощрять какими-то приятными бонусами: то говорю, что книжку новую куплю за помощь, то разрешу не ехать к бабушке, если не захочет. Но дочке все равно. Похоже, что как бы мне этого ни хотелось, все же придется быть с ней более жесткой. © Мамдаринка / VK
  • Наша бабушка сейчас за границей на лечении. Она очень просит, чтобы я чаще фотки внуков ей присылала, но этих неугомонных попробуй сфоткай адекватно. Дочери 15 лет, подростковый возраст в разгаре. Всех ненавидит, глаза и ногти черные, одежда того же цвета. Когда прошу сфотографироваться для бабушки, то носом вертит или язвительно говорит: «Сбрось ей старую фотку». Сыну четыре года, но как только его фоткают, он сразу в слезы: этакий страх камеры. Короче, компашка еще та. По возможности стараюсь их хотя бы по одному щелкнуть, потому что вместе — это только в моих мечтах. © Мамдаринка / VK
  • Оставила своего шестилетнего сына всего на час одного. Он еще спал, когда я уходила, думала, успею быстро купить все нужные продукты. Возвращаюсь домой, а он стоит в углу. Подхожу и спрашиваю, мол, что случилось, почему ты здесь стоишь. Сын с виноватым видом объясняет: «Ну я вазон перевернул случайно. Он просто зацепился за мой локоть. Я и решил себя наказать за это». Смеюсь, вывожу его из угла, говорю: «Но мы же тебя так никогда не наказывали, почему ты в угол пошел?» Сын отвечает: «Это одноклассника Витю так наказывают родители. Он всегда в углу стоит». © Палата № 6 / VK
  • Где-то в четыре года мой сын проявил характер и решил пристегнуться к детскому автокреслу без чьей-либо помощи. Так и быть, дала ему попробовать. Села вперед и стала ждать щелчков застежек. Но вместо этого я услышала «черт возьми». Обернулась: «Что-что, прости?» В ответ: «Ничего!» — и щелк-щелк. © KnockMeYourLobes / Reddit
  • Однажды наша няня попыталась устроить тайм-аут моему неугомонному шестилетнему сыну. Он выбежал на улицу, и она пошла за ним. Сыну удалось обхитрить ее, вернуться в дом и запереть дверь. Когда няня потребовала, чтобы ее впустили обратно, он сказал ей: «Нет. У вас же тайм-аут. Не зайдете, пока не успокоитесь». © gcanyon / Reddit
  • Дочка отказалась есть ужин — макароны с сыром и сосиски. Я расстроилась, как вдруг она посмотрела мне в глаза и очень серьезно сказала: «Я не могу это есть. Мне кажется, из-за сосисок лапша нервничает». Оказалось, я не доварила макароны. Мне пришлось закрыть лицо, чтобы дочь не увидела, как я смеюсь. До сих пор недоваренные макароны мы называем «нервными». © Unknown author / Reddit
  • Сказала дочери, что ей нельзя есть мороженое на завтрак. А она ответила: «Я королева, и я устанавливаю правила, а не ты!» Скрестила руки на груди и фыркнула. Мне так хотелось рассмеяться, но такое поведение надо было пресечь. © brittanyh1012 / Reddit
  • Выбрались с мужем и сыном в ТЦ. Это была наша первая вылазка за пределы дома с малышом. В какой-то момент сынок стал плакать прямо посреди магазина. Поняла, что голодный. Зашла в полупустой отдел примерочных. Села, закрыла шторку и уже собиралась кормить. Как вдруг ко мне ворвалась продавщица. Сказала, что мне лучше найти другое место для своих мамских дел, а тут люди переодеваются. Выгнала со словами: «Лучше идите в уборную, их куча в ТЦ, а то вдруг тут заляпаете что-то». Я молча и обиженно ушла из этого чертового магазина. © Мамдаринка / VK
  • Дочь хочет татуировку. Я ей доказываю, что она еще мала и потом пожалеет, что в 17 лет набила себе эту ерунду на руке. Я это говорю, потому что до сих пор время от времени жалею о бабочке на бедре. Тоже набила в 16 лет, не послушавшись мамы. А дочь, наоборот, говорит, что та бабочка у меня такая крутая и с возрастом совсем не испортилась. Ой, не знаю. Если набьет без разрешения, то что уж поделаешь? Но я бы не позволяла, пусть немного подрастет, а потом, если не передумает, то сделает. © Мамдаринка / VK
  • Пожилой кассир в гипермаркете решил поболтать с моей двухлетней дочерью. Я работала с ней над тем, как вежливо вести беседу. Научила, что если человека что-то спрашивают, например, сколько ему или ей лет, надо ответить и задать в ответ аналогичный вопрос. Так вот, кассир спросил мою дочь: «Вы покупаете пустышку, но разве ты не слишком взрослая для нее?» Дочка минуту подумала и сказала: «Разве вы не слишком старенький, чтобы работать в магазине?» © SouthernNanny / Reddit
  • Дочери 15. Естественно, выбирать шмотки с родителями фикает. Дали ей денег и разрешили пойти в ТЦ. Как и ожидалось, выбрала рваные джинсы. Ладно, лишь бы нравилось. Так через пару недель дочка пришла в этих джинсах из школы расстроенная. Оказалось, она вдруг порвала их. Попросила зашить. Все бы хорошо, но в процессе я увлеклась и зашила «правильные» дырки. В итоге еще полчаса пришлось распарывать их под бесконечный смех мужа. © Мамдаринка / VK

В жизни женщины и без материнских забот хватает «веселья». Чего стоят только свидания и отношения с мужчинами. И это лишь капля в море тех сюрпризов, которые дамы получают в дар от судьбы.

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