14 женщин, которые на собственной шкуре ощутили все «прелести» материнства

Он не планирует работать, а мама не планирует его обеспечивать после 18 лет.
Чем раньше пацан это поймет, тем лучше)
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Говорят, мол, дети — цветы жизни. Но мало кто при этом задумывается, с каким трудом надо взращивать эти цветы. Дети часто непослушны и непоседливы. Подростковый возраст — вообще отдельная песня. А еще постоянное давление и критика со стороны общества. В общем, женщины, воспитавшие хотя бы одно дитя, точно оценят истории из жизни матерей.
Он не планирует работать, а мама не планирует его обеспечивать после 18 лет.
Чем раньше пацан это поймет, тем лучше)
В жизни женщины и без материнских забот хватает «веселья». Чего стоят только свидания и отношения с мужчинами. И это лишь капля в море тех сюрпризов, которые дамы получают в дар от судьбы.