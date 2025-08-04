19 человек рассказали о подарках, которые из их памяти уже ни один ластик не сотрет

Мне мужчина хорошую кастрюлю подарил. Я обрадовалась, потому что хотела новую и сама перед этим сказала об этом, а он учёл. Но мы не состояли в романтических отношениях и такой подарок не был "сюрпризом". Иначе не поняла бы. А уж когда муж жене дарит, то это просто вклад в общий быт, как и написали выше.