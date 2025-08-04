Притворился, что забыл про день рождения своей девушки, чтобы потешаться, глядя на её волнение? Естественно, ей было неприятно, что элементарно не поздравил. Странная проверка. 🤷♀️
19 человек рассказали о подарках, которые из их памяти уже ни один ластик не сотрет
Подарок — это не просто вещь, а эмоция, память, иногда целое событие, воспоминание о котором не тускнеет со временем. Наши сегодняшние истории — о сюрпризах, которые остались в памяти людей на долгие годы, о неожиданных уроках, слезах радости и непредсказуемых поворотах судьбы.
- На Новый год дочка друга подарила ему новые наушники. Он злится и говорит мне:
— Она худющая! Не ест ничего! А они столько стоят! Я ей зачем деньги отправляю?! На еду!
Встречаю позже. Он еще злее. Говорит мне:
— Она решила успокоить меня. Говорит: «Папа, это подделка! Они недорогие».
— А что злой?
— Моя дочь подарила мне подделку!!! За кого она меня принимает? © AlexBessonov / Pikabu
- Когда мне было 17, папа купил мне новую машину. Но каждый месяц первого числа я должен был перечислять ему небольшую сумму денег, чтобы дальше пользоваться автомобилем. Для меня сумма была не самой маленькой, но я всегда находил способ отдать её вовремя. Так было два года. В день моего выпускного папа отдал мне конверт и сказал, что это подарок. Там были все деньги, что я платил ему в течение этих двух лет! Папа у меня бизнесмен, он так пытался научить меня управлять деньгами и работать. © Kevin Layton / Quora (Примечание редакции: этот метод обучения финансовой грамотности сработал в конкретной семье благодаря высокому уровню доверия. Однако он не является универсальным. Подобные договоренности требуют полной прозрачности и честности со стороны родителя, чтобы не превратиться в инструмент манипуляции или не подорвать доверие ребенка).
А в 17 можно наа авто ездить? У нас права только в 18 можно получить. Или машина просто год стояла , ждала?
«Дочка заканчивает последний курс колледжа, получает диплом в области природопользования. Ее отец подарил ей сегодня свою каску. Он только что вышел на пенсию после 37 лет работы в лесном хозяйстве».
- Когда маме было 18 лет, ее младшая сестра подарила ей пару стеклянных кошек Pilgrim. Со временем у кошек откололись уши, и они потеряли ценность для всех, кроме мамы. После развода она оставила почти все имущество отцу и его новой подружке, но кошек взяла с собой. Потом они пропали. Летом я поехала к папе и увидела тех самых кошек со сколотыми ушами! Накануне отъезда спрятала их к себе в чемодан и подарила маме на Рождество — она плакала от счастья. © Susan D Smith / Quora
- Сыну скоро 8 лет исполняется. Беседуем о том, кого звать, какие угощения для гостей, что из развлечений, что в подарок хочет.
— Хотел бы ноутбук, но понимаю, что это очень дорого. Но вы не волнуйтесь. Я Деду Морозу письмо написал, так что вам тратить деньги не придется. © zlopas / Pikabu
Что там за гнида, папаша этот, раз статуэтки стащить не постеснялся, лишь бы напакостить бывшей. Только перед дочерью опозорился.
«Зять сделал эту машину времени мне на день рождения, чтобы я мог навестить свою маму».
- Парень забыл о моем дне рождения. День проходил как обычный выходной. Как-то дожила до вечера, и в момент, когда думала, что взорвусь, он сказал собрать вещи и повез меня куда-то. Мы сели в поезд, он достал напиток — и мы отправились в путешествие. Сказал, что решил проверить, когда же я начну выносить мозги, что он забыл. Честно говоря, впечатление от подарка было немного смазано. © Не все поймут / VK (Примечание редакции: хотя эта история может показаться кому-то оригинальной, важно понимать, что «проверки», основанные на намеренном причинении партнеру стресса, являются формой эмоциональной манипуляции. Здоровые отношения строятся на доверии и открытом общении, а не на тестах, которые могут ранить и оставить неприятный осадок).
«Я потратила на это два месяца жизни и очень радуюсь тому, что получилось. Это макет дома моих родителей в масштабе 1:40».
- На прошлой неделе мне исполнилось 25 лет и я устроила классное празднование в большом кругу друзей. Мы круто провели время, я получила очень много подарков, но все равно лучший из них был от парня. Днем он подарил путевки на отдых, чего я вообще не ожидала и была на 7 небе от счастья, но это было не все. Когда все разошлись, парень притащил большую коробку и сказал: «Это был запасной подарок на тот случай, если первый тебе не очень зайдет, но я решил, что все равно подарю». Там была паровая швабра. Кажется, 25 — это уже старость, потому что какой-то швабре я радовалась в два раза больше, чем отдыху. Ох уж наубираюсь дома! © Карамель / VK
Зря призналась. Теперь жди печек Ниньзя, утюгов и кастрюль ... Ну романтика же ???🤣🤣🤣
Как парни получают подарки...
- Много лет назад на день рождения друзья мне подарили набор витаминок. Делали сами, подписывали: «Для вдохновения», «Для смелости» и так далее. Самыми действенными оказались витаминки «Для приключений». После первой я сломала нос в маршрутке и потеряла перчатки, после второй потеряла телефон в лесу. Остальные от греха подальше отдала доедать друзьям. © Подслушано / Ideer
- Мой братик — настоящий мужчина! Я ему просто в шутку сказала, что хочу, чтобы он встретил меня с букетом цветов. И он, оказывается, каждый день, спрашивал когда я приеду. Ночью перед моим приездом доставал всех, чтобы попросили цветы у соседей, красиво завернул их и подарил мне. А ему всего лишь 6 лет. © turgunbaevaruu
Витаминки делали сами ??? А что они положили в витаминку " для приключений" ? Боюсь, название не пройдет. Котики , инАче говоря... Результат nа ... лицо ???🤣🤣🤣
«Последние два месяца сижу на диете и занимаюсь. Похудел так, что стал легче жены. Так на мою днюху она взяла и притащила мини-набор для жарки маршмеллоу...»
- Решил пошутить над женой: в подарок на день рождения купил сушилку для фруктов, но внутрь коробки упаковал деньги. Жена приняла с кислым лицом, спрятала в шкаф. Два месяца ждал, пока моя хозяюшка решит что-то с ней сделать, не выдержал и намекнул. А коробки, оказалось, что уже и нет: она ее продала. Написала покупательнице, но та, естественно, в отказ. Поругались, второй день спит на диване. Я жду извинений, что втихаря, даже не открыв, продала мой подарок — она их тоже за что-то свое ждет. © Подслушано / Ideer (Примечание редакции: эта история — яркий пример того, как не стоит обращаться с деньгами. Хранение наличных в не предназначенных для этого местах почти всегда ведет к их потере. Финансовые сюрпризы лучше организовывать более безопасными способами, например, через банковский счет или подарочный сертификат).
- В детстве мечтал о компьютере. Они только начали тогда появляться у друзей, но жили мы бедно и, естественно, денег на него не было. На день рождения маме я его «заказал». И вот она дарит мне небольшой компьютер, размером с современный планшет (их тогда еще не было вообще). Ну, я думаю, крутой и, наверное, суперновинка. Потом включаю, а это такой «Тетрис»! © Подслушано / Ideer
Если ты даришь деньги или драгоценности в какой-то нестандартной упаковке, это прикольно, но нужно обязательно требовать, чтобы именинник открыл подарок при вас, и точно нашёл всё. В этой истории мужу надо было вместе с сушилкой подарить и что-то, что в ней можно сразу же посушить, под предлогом сразу опробовать.
«Сделал из лего кабинет учителя математики и подарил ему».
- Год назад муж подарил мне квартиру, помог сделать ремонт полностью. Сдали. Говорит, мол, это твоя подушка безопасности, чтобы была уверена, что не останусь на улице в случае чего. Желаю всем таких мужчин! © veravera060606 (Примечание редакции: подарок в виде недвижимости — это не только красивый жест, но и серьезная юридическая процедура. Она включает в себя оформление договора дарения, регистрацию права собственности и может иметь налоговые последствия. Перед совершением таких шагов всегда рекомендуется проконсультироваться с юристом).
«Мама подарила мне оберточную бумагу в рамке. Лет 30 назад она случайно заказала 53 рулона этой бумаги, вписав в графу „количество“ номер страницы из каталога. С тех пор этой бумагой были завернуты абсолютно все подарки, которые я получала от родителей. Это — последний кусочек».
- Три года назад муж подарил мне вакууматор. Я тогда сильно обиделась на него за это, а сейчас вспомнила о нем и теперь меня не остановить! Спасибо мужу за отличный подарок, я до него доросла! © katerinagalylko
Если вам близки эти истории, почитайте и другие наши материалы — там еще больше рассказов о неожиданных подарках и сюрпризах, память о которых остаётся с нами на всю жизнь:
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Комментарии
Я люблю бытовую технику и всегда радуюсь, когда мне дарят что - нибудь новое, хотя дарят редко, чаще сама приобретают. У меня много всяких нужностей и ненужностей есть, а в планах ещё больше.
почему людей так бесят худые? ну не жрёт и не жрёт, его личное дело
Мне мужчина хорошую кастрюлю подарил. Я обрадовалась, потому что хотела новую и сама перед этим сказала об этом, а он учёл. Но мы не состояли в романтических отношениях и такой подарок не был "сюрпризом". Иначе не поняла бы. А уж когда муж жене дарит, то это просто вклад в общий быт, как и написали выше.
Дорогая редакция! Завязывайте вы со своими примечаниями, а? Сами же пишете: "Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента", – и тут же комментируете. Очень по-дурацки это выглядит. Мы сюда приходим почитать истории и поудивляться, а не выслушивать нудные нотации про безопасность и юристов.
Надушнить мы и сами в комментариях можем.
Теперь я точно знаю, почему я наадме - ТАКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ, блин...Ну кто я без них ???🤣🤣🤣