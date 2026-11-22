В разных странах — свои собственные представления о том, как нужно принимать гостей. Где-то непременно усадят вас за стол и сытно накормят, где-то познакомят с необычной семейной традицией, а где-то — просто примут как родного, даже если вы случайно ошиблись дверью. Герои наших историй убедились в этом во время путешествий и отпуска. И теперь им точно есть что вспомнить о добрых поступках радушных хозяев. А в конце статьи вас ждет бонус — история про грузинского портье из гостиницы в Париже.