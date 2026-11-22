Хорошо хоть вилками с доски, а не руками из казана...
Но вообще - подальше бы от таких традиций)
17 историй о гостеприимстве и обычаях разных стран, к которым не подготовит ни один разговорник
В разных странах — свои собственные представления о том, как нужно принимать гостей. Где-то непременно усадят вас за стол и сытно накормят, где-то познакомят с необычной семейной традицией, а где-то — просто примут как родного, даже если вы случайно ошиблись дверью. Герои наших историй убедились в этом во время путешествий и отпуска. И теперь им точно есть что вспомнить о добрых поступках радушных хозяев. А в конце статьи вас ждет бонус — история про грузинского портье из гостиницы в Париже.
- Жених-итальянец привез меня знакомиться с семьей. Сели обедать, а тарелок нет. На столе — огромная деревянная доска. Смотрю — бабушка вываливает на нее из кастрюли дымящуюся кукурузную кашу и разравнивает ложкой. Я такая: «Это что, нам?» Все хохочут, а жених кивает: «Нонна сегодня специально для тебя постаралась!» А бабушка тем временем поливает кашу мясным соусом с колбасками и посыпает пармезаном. И мне: «Манджа, манджа!» То есть «кушай». И тут все берут вилки и начинают есть прямо с доски! Жених наворачивает, а я шепчу: «А мне откуда начинать?» А он: «Да прямо перед собой и ешь!» Оказалось, что «полента на доске» — старая итальянская традиция, которую в их семье до сих пор любят. Это было незабываемо! А еще это помогло мне ощутить себя своей в этой семье. Нонна, ти вольо бене! (Бабушка, я тебя люблю!)
Хорошо хоть вилками с доски, а не руками из казана...
- В 15 лет я ездил в Японию и жил в японской семье в Нагое. По-английски они почти не говорили, а мой японский был и того хуже. Но мы отлично ладили и в бытовых вопросах кое-как объяснялись. Но один местный обычай меня очень удивил. По вечерам хозяева набирали ванну, а потом вся семья по очереди в ней купалась, воду при этом не меняли. Конечно, сначала каждый из них мылся под душем и только потом, уже чистый, лез в ванну — просто понежиться и расслабиться в теплой воде. Когда до меня наконец дошло, что мне тоже предлагают залезть туда, я немного обалдел и вежливо отказался. Впрочем, хозяева отнеслись к этому благодушно, и никаких проблем не возникло.
Если ванна не подогревалась, то последним приходилось уже в едва теплой воде "нежиться" 😣
- Приехала в Анталью. Попала под ливень. И тут меня из лавки окликивает турок. Захожу, а он зовет куда-то наверх: «Наверх иди, хоть согреешься!» Смотрю с опаской, и тут оттуда выглядывает бабушка в цветастых шароварах. Хватает меня за руку, заводит в комнату, а там уже накрыт маленький столик со сладким, включен обогреватель, рядом кот сидит. Она мне покивала на кресло, потом принесла теплый кардиган, видно, что вручную сшитый. Принесла горячий чай. Снизу поднялся хозяин. Говорю: «Я даже не знаю, как вас благодарить, карту в номере оставила». А он аж возмутился: «Дорогая, у нас так принято, того, кто в сложной ситуации, обязательно надо принять дома, накормить, даже не думай!» Вот так я познакомилась с милой турецкой парой. А на улице лило, как из ведра.
- В детстве я каждое лето ездил к бабушке в казахский аул. Там у меня был лучший друг Галымжан. И вот спустя годы я снова оказался в тех краях и решил заглянуть к другу. Стучу, меня встречают как родного: обняли, расцеловали, усадили за стол, стали угощать. Болтаем, хозяева все подкладывают мне еду. И я такой: «А где Галымжан?» А они: «Сынок, так его родители лет пять назад продали нам этот дом! А сам он теперь на соседней улице живет». Представляете, все это время я гостил у совершенно незнакомых людей! А они даже не спросили, кто я такой. Вот такое в Казахстане гостеприимство!
Что-то слабо мне верится в казахское гостеприимство. Языковые патрули и русофобия тоже прилагаются к нему?
- Я живу в Корее. Как-то раз пригласила нескольких друзей на обед, и один из корейцев принес упаковку туалетной бумаги. Оказывается, здесь есть традиция дарить ее хозяевам дома. Смысл вроде в том, чтобы все в жизни шло так же легко, как разматывается рулон. По-моему, это замечательно, когда дарят вещь, которой ты точно будешь пользоваться, а не что-то, что потом придется передаривать, продавать или отдавать. Вот бы такой обычай прижился и в других странах! Я всегда терпеть не могла получать в подарок предметы декора, для которых у тебя в доме даже места нет.
- У нас в Швеции приглашение на кофе — это целая история. Обычные посиделки с кофе и чем-нибудь вкусненьким называются фика, а вот каффереп — уже более торжественное мероприятие. По традиции полагается подать семь сортов печенья, так как раньше считалось, что если предложишь меньше, то ты скупая хозяйка, а если больше — то хвастливая. Конечно, сейчас никто не считает, сколько там сортов печенья у вас, но в нашей семье на Рождество подавали именно семь видов. А к ним еще кекс, булочки или торт. Такие встречи можно устраивать круглый год, но рождественские я с детства помню лучше всех. Сначала у нас был праздничный ужин дома, на следующее утро — кофе у бабушки, потом — ужин у других бабушки и дедушки. После него тоже оставались пить кофе, и тогда как раз подтягивались остальные родственники.
- Приехали с мужем к его сестре в городок Ларвик на юге Норвегии. В среду она позвала нас в секонд-хенд вместе со своими местными подругами. Магазинчик на отшибе, чуть ли не в лесу, продается все — от подсвечников до диванов, и очень недорого. Я настроилась искать всякие сокровища, но компания первым делом отправилась вниз, пить кофе со свежими вафлями — с джемом, маслицем и самое необычное — коричневым сыром под названием брюност. Выглядит он непривычно, вкус — карамельно-сладко-соленый, и с вафлями оказался очень вкусным. И вот — сидим, болтаем, никуда не торопимся. Оказалось, у них такие поездки по средам — давняя традиция: сначала кофе с вафлями и разговоры, а уж потом покупки. За мраморными подсвечниками за несколько крон мы тоже сходили, но эти посиделки мне запомнились куда больше.
- Приехали из Канады в Германию навестить друзей в Саарланде. Сняли квартиру рядом с ними, и они каждый день звали нас к себе на завтрак и ужин, а еще возили по окрестным деревушкам и ярмаркам, показывали достопримечательности. И главное, ни в какую не хотели брать с нас деньги! Мы привыкли, что в Канаде друзья обычно делят расходы, поэтому решили хотя бы заплатить за бензин и вручить хозяевам подарки. Но, кажется, они даже немного обиделись!
- Приехал к друзьям в Финляндию. Жил в старом домике у озера, а рядом была сауна, которой уже 130 лет. Удивительно, но местные ходят в сауну прежде всего для того, чтобы пообщаться. Они прямо ждали, когда мы наконец все вместе попаримся. Топили березовыми дровами, на верхней полке уместились целых 11 человек, и еще несколько стояли. Потом мы бегали окунаться в озеро и возвращались греться и разговаривать. А ведь в этой сауне парились задолго до нашего рождения. Сколько разговоров слышал этот закопченный потолок!
- Как-то встречала Новый год в Глазго, и меня предупредили: после полуночи мне первой в дом входить нельзя, потому что у меня светлые волосы. А вот моему темноволосому другу, наоборот, надо зайти первому, так как это приносит удачу и благополучие хозяевам. Я раньше о таком даже не слышала!
- Я заблудился на греческом острове Наксос, постучал в дверь, чтобы попросить о помощи. Дверь открывается, а там — целое огромное семейство. Меня тут же познакомили с двумя бабушками, а детей и внуков было, наверное, человек десять, и все выглядели веселыми и довольными. Мне подсказали дорогу и вручили пакетик чипсов и апельсиновый сок.
- В Папуа — Новой Гвинее я провел 3 недели и ни разу не ночевал в отеле. Ценами в гостиницах я даже не интересовался: знал заранее, что простенький номер будет стоить больше сотни долларов. За день до переезда из Индонезии в Новую Гвинею я познакомился с выходцем из этой страны и узнал, что на его родине можно запросто попроситься в гости к любому встречному. Это правило не распространяется только на два крупнейших города страны — столицу Порт-Морсби и Лаэ. Но мне удалось отыскать ночлег даже в этих городах — в Лаэ, например, меня приютили в общежитии.
- В Египте отдыхали, вернулись с экскурсии, на ужин не успели. Решила в местное кафе зайти, около отеля. Сын (4 года), картошку фри захотел, официант сказал, что закончилась. У сына глаза на мокром месте, но решили, что обойдемся пиццей. Через 15 минут приносят фри. Оказывается, официант рассказал хозяину кафе, тот обзвонил своих друзей, привезли фри и он специально для сына ее пожарил. Счастью ребенка не было предела!
отдыхали в своей стране, во время Чемпионата мира по футболу. нашли кафе, где показывали матчи. пошли мы туда смотреть очередной матч, заказываю вино - официантка говорит, что закончилось. при этом если мы закажем бутылку, они принесут. согласилась на бутылку, так парень-администратор бегал в магазин за ней.
- В путешествиях заметила, что испанцы и итальянцы легко знакомятся, очень общительные и гостеприимные, влюблены в свою страну и готовы о ней рассказывать и показывать в лучшем виде. Гуляли как-то с мужем по Барселоне, заглянули в небольшую арт-галерею, а там как раз новая выставка. Ходим, смотрим и вдруг натыкаемся на веселую компанию. Оказалось, среди них и автор работ был. Разговорились, похвалили работы, а он такой: «А пошли с нами, у нас вечеринка сейчас будет по случаю открытия выставки!» Выяснилось, что он живет наверху, над галереей, там же у него мастерская. И мы после осмотра картин еще и в гостях у него побывали. А в Вероне тоже интересная история случилась. Мы с сестрой и с мужьями зашли в дом Джульетты, разговорились с сотрудником. Не знаю, чем мы ему приглянулись, но он позвал нас в офис, угостил лимонадом и включил «Ромео и Джульетту» Дзеффирелли. Потом еще отвел в соседнюю сувенирную мастерскую. Там ребята на швейных машинках вышивали имена прямо на бумаге, в итоге каждому из нас такой достался. Это было так мило!
- Индонезия состоит из 200 островов, не считая совсем маленьких (состоит из более 17 000 островов — прим. ADME), но я побывал только на пяти. Индонезийцы очень гостеприимны: случалось, они уступали мне свою кровать, пристроившись в соседней комнате на соломенном коврике на полу. В Западной Суматре я жил четыре дня у деревенского учителя английского языка, а когда тот с семьей уезжал в город за покупками — оставался за хозяина.
- Недавно моя польская соседка постучала ко мне в дверь с кастрюлей супа. Сказала, что слишком много сварила и решила поделиться. Я пригласила ее зайти. Проболтали 2 часа. А у меня на кухне бардак, на стуле гора белья, учебники повсюду. Но ее это вообще не смутило. Мы сидели, ели суп и болтали. Потом я вымыла кастрюлю, купила печенье и пошла возвращать. А соседка: «Да оставь себе! Вернешь, когда еще супа захочешь». Вот теперь думаю: это у поляков так принято или мне просто повезло с соседкой?
- Были в Ереване. Местные жители настолько открытые, отзывчивые и дружелюбные, что это можно отнести к главному впечатлению от поездки. Нас и угощали, и пускали к себе в дом, и проводили мини-экскурсии. Люди, которые впервые нас видят! Безвозмездно! Один раз проходили мимо обычного дома, и абсолютно незнакомый нам человек пригласил нас посмотреть, как готовится лаваш. И всех угостил!
Бонус
- Нам в одном парижском отеле попался портье-грузин. Из Тбилиси. Разговорились. Он спрашивает, мол, можно к вам вечером зайти. А на выходе из номера был внутренний дворик со столиками, как в кафе, мы там вечерами и зависали. И вот сидим, как обычно, расслабляемся. Приходит он — с полным подносом выпечки, конфет-печенек разных, орешков-сухофруктов, молочником с подогретым молоком и горячим шоколадом. Мы были в шоке. Говорим, мол, мы не заказывали, извини. Нет, отвечает, это я угощаю. Нам три вечера оставалось, так он до последнего приходил с вкусняшками, наболтаться не мог.
А вот и еще несколько статей о душевных и добрых хозяевах:
Комментарии
пока из всех национальных обычаев меня раздражает только один восточный - как только ты заканчиваешь блюдо, чай, тебе тут же подливают/накладывают. если ты не в курсе, а ты обычно не в курсе, то давишься, и пытаешься найти стоп слово. неприятно.