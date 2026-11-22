Помните тот момент, когда родителей срочно вызывают на собрание в школу, а мы тут же начинаем убираться в доме, мыть посуду и даже готовить ужин? И ведь никогда не знаешь, чем закончится очередной визит взрослых в школьный класс. Это место, где они открывают новые таланты своих детей и попадают в забавные ситуации, а учителя делятся интересными наблюдениями и байками из жизни школьников. Порой одного вопроса или рассказа учителя хватает, чтобы такое собрание запомнилось надолго.

Пришла на собрание к старшей дочери. Была у них одна озорница. За пару дней до собрания она принесла маркер и изрисовала парту. Пришли ее родители. Учительница отдает им маркер и говорит: «Вы после собрания останетесь и отмоете парту».

Пока шло собрание, папаша разрисовал маме этим маркером руки до плеч (она была в футболке). Сразу стало понятно, откуда у ребенка такая любовь к художествам. © MeLoFoRia / Pikabu

Как-то раз в нашей начальной школе задали нам написать сочинение о том, что мы любим больше всего на свете. Все написали о своих увлечениях, прогулках с друзьями, играх, еде и т.д. И только я написала о своих родителях. О том, как я счастлива, когда они улыбаются, как мне нравится, когда они меня обнимают. Как мама с папой делают мою жизнь интереснее, увлекательнее и счастливее. Я никогда не забуду, как они пришли с родительского собрания в слезах и принесли мне огромный вкусный торт. © Палата №6 / VK

Девушка делится забавным пожеланием. В классе, где учится ее сын, в очередной раз сменилась классная руководительница. Новая учительница раздала детям анкеты. А вчера на родительском собрании она ознакомилась с анкетой сына

© MamaLada / Pikabu Mirasun только что У меня так в четвертом классе было: 4 классных руководителя сменилось! Даже музыкантша была. В тот недолгий период класс недружно занимался хоровым пением. Ответить

В школу меня регулярно подвозил сосед. Ему было по пути, и он сам предложил маме, чтобы я не трясся сорок минут в полном троллейбусе. А у соседа был новенький Мерседес. Каждое утро я выходил из этой машины с таким видом, будто жизнь удалась. И в какой-то момент решил немного приукрасить реальность — начал рассказывать одноклассникам, что это меня папа возит. Учителя махали машине, одноклассники смотрели с завистью, я наслаждался вниманием. Все закончилось быстро: папа пришел на родительское собрание, и кто-то невинно спросил, где тот самый «папа на Мерседесе». В тот же вечер я перестал ездить с соседом и вернулся в троллейбус. © ШКогвартс / VK

У меня разница с младшей сестрой шесть лет. Когда она училась в младшей школе, а родители не успевали на собрание, вместо них приходила я. Когда сестра перешла в среднюю школу, родители тоже иногда просили меня об этом. Но учитель в средней школе меня невзлюбила. Я очень близка с сестрой. Я знала всех учителей по ее рассказам! Я знала всю домашку и время ее выполнения! В девятом классе, когда время выполнения домашнего задания достигло четырех часов ежедневно, я пришла на собрание и уточнила, почему задают так много заданий детям, у которых экзамены. И родители как один меня поддержали! Домашки стало меньше. Но учительница запретила присутствовать на родительских собраниях кому-либо, кроме родителей. © filin96 / Pikabu

Пришел мужчина в школу на родительское собрание, а там вот такое. Повидали они на своем веку многое, особенно обезьяна

Когда мой брат учился в первом классе, в школе проводили родительское собрание. Мама пришла в школу вместе с братом. Учительница попросила детей прочитать их сочинения на тему «Как готовит моя мама». И вот выходит мой брат и говорит: «Мне очень нравится, как мама варит пельмени». Смеялись все родители. © Не все поймут / VK

Старшая дочь училась в третьем классе. Очередное собрание. Доходит очередь мне слушать о своем чаде. Классуха долго и внимательно на меня смотрит и говорит:

— На уроке логики я у нашей Светочки спрашиваю: сколько распилов нужно сделать, чтобы распилить дерево (бревно) на пять частей? Света без раздумий отвечает: шесть.

— Ну почему же шесть, а не четыре?

— Первый: дерево нужно спилить. Второй: отпилить макушку, сделать четыре распила — итого шесть.

Народ смеется, а я говорю:

— Ей бы прорабом на лесоповале работать. © Unknown author / Pikabu

Третий класс. Мужчина листал тетрадь сына и увидел это. Оценка четыре за работу. Оказывается, сейчас так. Это очень важно и порядок менять нельзя. Об этом даже на родительском собрании говорили

© adtmb68 / Pikabu Yush только что Этот прикол совсем не понимаю. Ок, допустим порядок важен. Но с какой радости первыми должны идти штуки, а не разы??? В русском языке мы говорим "девять раз по десять", "девять мешков по десять килограмм". Запись "9*10" читается как "девятью десять". В английском языке это "nine times ten". Разы сначала! Откуда фигня с тем, чтобы требовать делать наоборот? Ответить

Я однажды, классе в пятом, прогулял школу три дня подряд. Я очень любил читать. А так как дома я по три раза перечитал все, до чего мой детский разум смог добраться, то ходил в детскую библиотеку. Был там самым главным и частым читателем. В те времена телефоны были далеко не у всех, поэтому классная руководительница пришла к нам домой.

— А куда пропал ваш драгоценный сын?

Когда я вернулся домой, мама со мной серьезно поговорила. Но объяснять, где я пропадал все эти дни, пришлось на родительском собрании на следующий день. Пришел и выдал: был, говорю, в библиотеке, в читальном зале. Все три дня. А мне не верят:

— В кино ходил? Или на море?

— Нет. Могу перечислить все, что прочитал. Да вы сами сходите или позвоните в библиотеку, вам скажут.

Они позвонили, проверили. И сидят такие, что делать-то? Наказание мне, конечно, какое-то придумали. © dobrPonchik / Pikabu

Мне как председателю родительского комитета довелось нынче собирать деньги на новогодние подарки детям. И сегодня на родительском собрании я отчиталась, что деньги сдали все, кроме одного мальчика. Его мама (она воспитывает ребенка одна) призналась мне, что просто нет денег. И пока шло родительское собрание, несколько родителей потихоньку передали мне деньги: кто по сто, кто по пятьдесят. При этом приговаривали: «Это на подарок ребенку». Я добавила остаток суммы от себя и завтра побегу докупать еще один подарок! © Не все поймут / VK

Занимательный школьный чат с учителем. А в голове сразу вопрос: «А что, так можно было?»

Коллега рассказывает: вчера у дочери в школе было родительское собрание. После всех вопросов относительно учебных дел, учительница спрашивает: «Какие пожелания у вас есть к внеучебной работе школы?» И тут наступил бенефис одной молодой мамы. Она начала говорить о том, что детей никуда не возят! Другие родители тоже начали кивать в ее сторону. Классный руководитель обратилась к родителям с предложением: «Ну что ж, идея хорошая, давайте подумаем, куда нам детишек свозить, где им будет интересно побывать». В итоге сошлись для начала на Золотом Кольце. Классная говорит: «Я тогда займусь прямо завтра этим вопросом, поищу гостиницу, перевозчика, и где-нибудь через неделю озвучу вам, сколько мы собираем на поездку». И тут эта девушка: «Секундочку! Я вообще-то думала, что дети на экскурсии должны ездить за счет школьного бюджета». © torvald91 / Pikabu

Муж у меня моряк. Сын учится в пятом классе. Вчера я не смогла пойти на собрание, и пошел муж. Основная задача: встретиться с математичкой. Далее с его слов. Пришел в школу, номер кабинета забыл. Пошел по этажу, смотрю, а в кабинете собрание идет. Сел, наблюдаю. В классе шум, я ничего не понимаю, лица все какие-то незнакомые. Дошло, что собрание перепутал. А в классе начался дурдом. На этой волне я незаметно из класса вышел. Зашел в учительскую, спрашиваю: «А где собрание у седьмого Б?» Одна из учителей: «У седьмого Б сегодня нет собрания». Я: «А у шестого Б?» Сошлись мы на пятом Б, и меня отправили в нужный класс. На нашем собрании ничего интересного. Я спросил у классного руководителя имя математички и ее кабинет, собирался идти к ней поговорить. Но сначала решил посмотреть оценки в журнале. Пока смотрел оценки, забыл имя математички. У классной второй раз спросить постеснялся и пошел домой. © DaMiR / Pikabu Yush только что Ужас. Имя сына хоть не забыл? Ответить

Девушка пришла на собрание в школу. На столе лежал вот такой презент от учителя. А сзади на стаканчике была конфетка «Птичье молоко». Ну милота же!

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Любимая учительница занимала в наших сердцах очень много места. Она была второй мамой. Заботливой, строгой. Дело было в восьмом классе. Нам пришла совершенно гениальная идея несколько месяцев собирать деньги, чтобы ко дню рождения вручить ей золотую цепочку. В назначенный день мы все-таки преподнесли ей этот подарок. Скромной и искренней улыбкой мы были вознаграждены. Но родительское собрание не заставило себя долго ждать. Родители узнали об этом. Дома с каждым поговорили. Классной было неудобно оттого, что она впервые за свои два десятка лет работы получила дорогой подарок. На окончание одиннадцати классов подарок был строго согласован с ней. © Bums / Pikabu

А вот такое крутое и необычное родительское собрание было в первом классе. Это очень атмосферно

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Ходили сегодня всей семьей на первое родительское собрание перед поступлением ребенка в первый класс морских кадетов. Нас приветствует делегация: директор, классный руководитель и воспитатель. Сначала пару слов сказал директор, потом классная руководительница, а затем вышла воспитатель. После выступления она сказала:

— У кого остались вопросы? Задаем, не стесняемся!

В классе многие подняли руки. Большая часть родителей хотела что-то спросить. Но воспитатель тут же:

— Правильно, у матросов нет вопросов!

Мы очень удивились. Встаем с мужем и дочкой и двигаемся к выходу. В классе небольшой гогот, все собираются на выход и тихо о чем-то перешептываются. И тут наша дочь выдает:

— Мам, пап! Я передумала! Я не хочу быть морячкой! Я хочу быть кондитером! © Mystery35 / Pikabu

Учился я в третьем классе. Приехала в гости родственница. Меня решили отправить с ней к бабушке на лето. На заключительное родительское собрание мама решила заодно взять мои учебники, чтобы сдать их. Собрание проходило в актовом зале под руководством директора школы. Тема была про плохое обращение детей с учебниками. Директор увидела у мамы учебники и попросила показать. Все учебники оказались в идеальном состоянии. Со словами «Вот так нужно относиться к учебникам» директор пролистнула один из них... Там оказались слипшиеся из типографии страницы. Все лето я строил планы, как навсегда остаться у бабушки. © Не все поймут / VK

Девушка работает учителем начальных классов. И недавно получила объяснительную от родителей на тему прогула их третьеклашки

С первого месяца в родительском чате мамы говорили, что математичка от детей много требует. Спрашиваю у сына:

— Как с математикой?

— Норм.

— Одни четверки по контрольным — это норм?

— Это супер. Полгруппы получают двойки и тройки, а по последним двум контрольным у меня одного четверки. Препод прикольная, я математику полюбил.

Приезжаем на первое собрание. Преподаватели приходят по одному. Пришла математичка. Рассказывает, как дети учатся. Финалом было:

— Я на контрольных им разрешаю пользоваться формулярами и они не у всех есть.

— А что такое формуляр?

— Это тетрадка такая, в которую выписываем все формулы с пояснениями и примерами решений.

— Обождите! То есть на контрольную можно с такой тетрадкой?

— Да. И половина класса не удосужилась ее написать, а другая половина не смогла решить контрольную, хотя под рукой были все формулы. © R.Maks / Pikabu